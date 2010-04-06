MACD Signal Meter mc
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex MACD Signal METER pour MT4.
- Cet indicateur MACD Signal METER, très utile, affiche la valeur MACD actuelle (au-dessus/en dessous de la ligne de signal) sur 7 unités de temps simultanément.
- Rectangle vert : le MACD est au-dessus de la ligne de signal.
- Rectangle rouge : le MACD est en dessous de la ligne de signal.
- L'indicateur Forex MACD Signal METER peut être utilisé comme filtre d'entrée pour les systèmes de trading multi-unités de temps.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.