MACD Signal Meter mc

Indicateur Crypto_Forex MACD Signal METER pour MT4.





- Cet indicateur MACD Signal METER, très utile, affiche la valeur MACD actuelle (au-dessus/en dessous de la ligne de signal) sur 7 unités de temps simultanément.

- Rectangle vert : le MACD est au-dessus de la ligne de signal.

- Rectangle rouge : le MACD est en dessous de la ligne de signal.

- L'indicateur Forex MACD Signal METER peut être utilisé comme filtre d'entrée pour les systèmes de trading multi-unités de temps.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.