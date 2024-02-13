MACD Multicurrency Scanner MT4

MACD Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Hareketli Ortalama Yakınsama-Uzaksama (MACD) göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için kapsamlı bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine odaklanmak için belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

MT5 sürümü burada mevcuttur: MACD Multicurrency Scanner MT5

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Araç, aşağıdaki MACD stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:

  • Sıfır Çizgisi Altında Boğa Çaprazlaması: MACD çizgisi, sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisini yukarı yönde geçtiğinde sinyaller üretilir, potansiyel boğa momentumunu işaret eder.
  • Sıfır Çizgisi Üzerinde Boğa Çaprazlaması: MACD çizgisi, sıfır çizgisinin üzerinde sinyal çizgisini yukarı yönde geçtiğinde sinyaller tetiklenir, güçlü boğa trendlerini önerir.
  • Sıfır Çizgisi Çaprazlaması: MACD çizgisi sıfır çizgisini geçtiğinde sinyaller etkinleştirilir, trend tersine dönüşlerini veya devamını belirlemek için özelleştirilebilir.

Ana Özellikler:

  • MACD Entegrasyonu: Sıfır Çizgisi Altında Boğa Çaprazlaması, Sıfır Çizgisi Üzerinde Boğa Çaprazlaması ve Sıfır Çizgisi Çaprazlaması olmak üzere üç giriş stratejisini destekler. Kısa, uzun ve sinyal periyotları dahil MACD parametreleri, bireysel işlem tarzlarına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.
  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, işlem kurulumlarının güvenilirliğini artırır.
  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, traderların önemli piyasa fırsatlarını kaçırmamasını sağlar.
  • Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek yapılandırma seçenekleri sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
  • Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.

Not: MACD Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, MACD stratejilerine dayanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sezgisel bir arayüz sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

tabban21
128
tabban21 2024.03.14 06:16 
 

Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.

