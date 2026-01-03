SMC MACD – Piyasa Yapısı ve Momentum Bağlamı Göstergesi

Genel Bakış

SMC MACD, Smart Money Concept (SMC) prensipleri doğrultusunda

MACD tabanlı momentum mantığı kullanarak piyasa yapısı analizini desteklemek amacıyla geliştirilmiş teknik bir göstergedir.

Gösterge, kilit yapısal bölgeler etrafındaki yapısal değişimleri ve momentum davranışını

açık ve sade bir şekilde gözlemlemeye yardımcı olur.

Otomatik bir alım-satım sistemi değil, analitik ve doğrulama aracı olarak tasarlanmıştır.

Temel Konsept

SMC MACD, grafik üzerindeki gürültüyü azaltırken net bir yapısal bağlam sunmaya odaklanır.

MACD momentum mantığı gösterge içine entegre edilmiştir ve yapı yorumlamasını desteklemek için kullanılır.

Grafikte ek bir MACD göstergesine gerek yoktur.

Gösterge, aşağıdakilerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

price action analizi

daha yüksek zaman dilimi yapısı

kullanıcı tanımlı doğrulama kuralları

Nasıl Çalışır

Gösterge, deterministik bir iş akışını takip eder:

Başlatma sırasında veya zaman dilimi değiştiğinde piyasa yapısını yeniden oluşturur

(MACD momentumundan türetilmiş Swing High / Swing Low) Son onaylanmış yapı kırılımını (BOS / CHOCH) tespit eder Piyasa yönünü (UP / DOWN) belirler Aktif yapısal aralığı ölçer Yapı yönüne bağlı olarak Premium ve Discount bölgelerini tanımlar

Bu iş akışı, discretionary işlem planlaması için bağlamsal bir çerçeve sunar.

Piyasa Yönü Mantığı

BOS Up (tepe kırılımı)

→ Piyasa yönü: UP

→ Alım bağlamı olarak Discount bölgesine odaklanılır

BOS Down (dip kırılımı)

→ Piyasa yönü: DOWN

→ Satış bağlamı olarak Premium bölgesine odaklanılır

Piyasa yönü, en son onaylanan yapıya göre dinamik olarak güncellenir.

Doğrulama ve İşlem Uygulaması

SMC MACD doğrudan alım veya satım sinyalleri sağlamaz.

Yapı çizgileri, bölgeler ve MACD ile ilişkili işaretler gibi görsel öğeler

yalnızca bağlamsal araçlardır.

Trader’ların aşağıdaki gibi kendi doğrulamalarını uygulamaları beklenir:

price action formasyonları

daha yüksek zaman dilimi uyumu

harici doğrulama araçları

Yeniden Çizim Yapmayan Davranış

Tüm yapı ve momentum olayları kapanmış mumlar üzerinde onaylanır

ve geçmişte yeniden çizim yapmaz.

Oluşmakta olan mum üzerindeki görsel öğeler,

mum kapanıp doğrulama tamamlanana kadar gerçek zamanlı olarak güncellenebilir.

Temel Özellikler

MACD momentum davranışına dayalı piyasa yapısı analizi

Yapısal değişimlerin ve yönsel bias’ın otomatik tespiti

Net piyasa yönü tanımlaması (UP / DOWN)

Premium ve Discount bölgelerinin hesaplanması

Kapanmış mumlara dayalı repaint olmayan mantık

Grafik içi kontrol paneline sahip sade ve minimalist görsel tasarım

Onaylanmış yapı ve momentum olayları için isteğe bağlı uyarılar

Doğrulama temelli ve discretionary trading için tasarlanmıştır

Uyarılar

Gösterge, onaylanmış yapı ve momentum olayları için isteğe bağlı uyarılar içerir.

Desteklenen uyarı türleri:

Açılır pencere

Ses

Push bildirimi

Tüm uyarılar giriş ayarları üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Önerilen Kullanım

Zaman dilimleri: M5 ve üzeri (ayarlarla M1 desteklenir)

Piyasalar: Forex, Altın (XAUUSD) ve endeksler

Price action ve daha yüksek zaman dilimi analizi ile birlikte kullanılması önerilir

Önemli Notlar

Bu gösterge yalnızca piyasa bağlamı sağlar, alım-satım sinyali üretmez.

Otomatik emir yürütme yoktur.

İşlem kararları ve risk yönetimi kullanıcının sorumluluğundadır.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Bu ürün yalnızca eğitim ve karar destek amaçlı bir analiz aracıdır.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





