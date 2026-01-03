Smc Macd
- Göstergeler
- Yutthaphong Hanphayom
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
SMC MACD – Piyasa Yapısı ve Momentum Bağlamı Göstergesi
Genel Bakış
SMC MACD, Smart Money Concept (SMC) prensipleri doğrultusunda
MACD tabanlı momentum mantığı kullanarak piyasa yapısı analizini desteklemek amacıyla geliştirilmiş teknik bir göstergedir.
Gösterge, kilit yapısal bölgeler etrafındaki yapısal değişimleri ve momentum davranışını
açık ve sade bir şekilde gözlemlemeye yardımcı olur.
Otomatik bir alım-satım sistemi değil, analitik ve doğrulama aracı olarak tasarlanmıştır.
Temel Konsept
SMC MACD, grafik üzerindeki gürültüyü azaltırken net bir yapısal bağlam sunmaya odaklanır.
MACD momentum mantığı gösterge içine entegre edilmiştir ve yapı yorumlamasını desteklemek için kullanılır.
Grafikte ek bir MACD göstergesine gerek yoktur.
Gösterge, aşağıdakilerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
-
price action analizi
-
daha yüksek zaman dilimi yapısı
-
kullanıcı tanımlı doğrulama kuralları
Nasıl Çalışır
Gösterge, deterministik bir iş akışını takip eder:
-
Başlatma sırasında veya zaman dilimi değiştiğinde piyasa yapısını yeniden oluşturur
(MACD momentumundan türetilmiş Swing High / Swing Low)
-
Son onaylanmış yapı kırılımını (BOS / CHOCH) tespit eder
-
Piyasa yönünü (UP / DOWN) belirler
-
Aktif yapısal aralığı ölçer
-
Yapı yönüne bağlı olarak Premium ve Discount bölgelerini tanımlar
Bu iş akışı, discretionary işlem planlaması için bağlamsal bir çerçeve sunar.
Piyasa Yönü Mantığı
-
BOS Up (tepe kırılımı)
→ Piyasa yönü: UP
→ Alım bağlamı olarak Discount bölgesine odaklanılır
-
BOS Down (dip kırılımı)
→ Piyasa yönü: DOWN
→ Satış bağlamı olarak Premium bölgesine odaklanılır
Piyasa yönü, en son onaylanan yapıya göre dinamik olarak güncellenir.
Doğrulama ve İşlem Uygulaması
SMC MACD doğrudan alım veya satım sinyalleri sağlamaz.
Yapı çizgileri, bölgeler ve MACD ile ilişkili işaretler gibi görsel öğeler
yalnızca bağlamsal araçlardır.
Trader’ların aşağıdaki gibi kendi doğrulamalarını uygulamaları beklenir:
-
price action formasyonları
-
daha yüksek zaman dilimi uyumu
-
harici doğrulama araçları
Yeniden Çizim Yapmayan Davranış
Tüm yapı ve momentum olayları kapanmış mumlar üzerinde onaylanır
ve geçmişte yeniden çizim yapmaz.
Oluşmakta olan mum üzerindeki görsel öğeler,
mum kapanıp doğrulama tamamlanana kadar gerçek zamanlı olarak güncellenebilir.
Temel Özellikler
-
MACD momentum davranışına dayalı piyasa yapısı analizi
-
Yapısal değişimlerin ve yönsel bias’ın otomatik tespiti
-
Net piyasa yönü tanımlaması (UP / DOWN)
-
Premium ve Discount bölgelerinin hesaplanması
-
Kapanmış mumlara dayalı repaint olmayan mantık
-
Grafik içi kontrol paneline sahip sade ve minimalist görsel tasarım
-
Onaylanmış yapı ve momentum olayları için isteğe bağlı uyarılar
-
Doğrulama temelli ve discretionary trading için tasarlanmıştır
Uyarılar
Gösterge, onaylanmış yapı ve momentum olayları için isteğe bağlı uyarılar içerir.
Desteklenen uyarı türleri:
-
Açılır pencere
-
Ses
-
Push bildirimi
Tüm uyarılar giriş ayarları üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Önerilen Kullanım
-
Zaman dilimleri: M5 ve üzeri (ayarlarla M1 desteklenir)
-
Piyasalar: Forex, Altın (XAUUSD) ve endeksler
-
Price action ve daha yüksek zaman dilimi analizi ile birlikte kullanılması önerilir
Önemli Notlar
-
Bu gösterge yalnızca piyasa bağlamı sağlar, alım-satım sinyali üretmez.
-
Otomatik emir yürütme yoktur.
-
İşlem kararları ve risk yönetimi kullanıcının sorumluluğundadır.
-
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
-
Bu ürün yalnızca eğitim ve karar destek amaçlı bir analiz aracıdır.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link