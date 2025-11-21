EA Underdog

EA Underdog est un conseiller expert professionnel de Quantum Lab Technologies. Il exploite les divergences de prix, n'utilise aucune méthode risquée, et se contente d'ordres Stop Loss et Take Profit stricts. Sa stabilité d'exécution est garantie par le système QuantumCore (entraîné et optimisé sur l'historique de 2020 à 2025).
Prix réduit. Le prix augmentera de 100 $ par tranche de 20 unités achetées.
20 unités : 150 $
20 unités : 250 $
20 unités : 350 $
Prix final : 550 $
Nombre d'unités limité

Paramètres et exigences
Instruments : XAUUSD et GBPUSD
Unité de temps : M5
Dépôt minimum : 500 $ par instrument
Disponibilité : 24h/24 et 7j/7
Méthodes de gestion : Stop Loss et Take Profit uniquement
Filtre d'actualités : Protection intégrée contre les événements à forte volatilité
Nombre moyen de transactions : 1 à 2 par semaine !
Avantages pratiques
Configuration simple : paramètres intégrés, aucun fichier externe à télécharger.
Sécurité : pas de grille, de martingale ni de doublement.
Risque minimal : taille de lot de base de 0,01 pour chaque tranche de 500 $ de solde.
Fiabilité éprouvée : entraînement et optimisation sur l’historique de 2020 à fin 2025.
Polyvalence : compatible avec deux instruments populaires simultanément.

Underdog est un conseiller de trading conçu pour ceux qui osent aller à contre-courant et dénicher des opportunités là où d’autres ne voient que des risques. Sa philosophie repose sur l’idée du petit poucet : gagner même quand les chances semblent minces.
