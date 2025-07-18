Regressao linear
- Mauricio Bornancin Cit
16 Ağustos 2025
Apresentação:
- O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3).
Objetivo:
- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).
Funcionamento:
- Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros
Funcionalidades:
- Configuração de horário de funcionamento
- Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos
- Gerenciamento de parar no Gain/Loss configurável
- Permite adicionar notificação mobile conforme ativo no MetaTrader que tem o Expert instalado
- Ativa sobre expiração de contrato
- Notifica o fechamento do dia (Se ativo a notificação no expert)
- Permite operar CrossOrder (WIN<>IND)