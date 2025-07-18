Regressao linear

Apresentação:

 - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3).

Objetivo:

 - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).

Funcionamento:

 - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros


Funcionalidades:

 - Configuração de horário de funcionamento

 - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos

 - Gerenciamento de parar no Gain/Loss configurável

 - Permite adicionar notificação mobile conforme ativo no MetaTrader que tem o Expert instalado

 - Ativa sobre expiração de contrato

 - Notifica o fechamento do dia (Se ativo a notificação no expert)

 - Permite operar CrossOrder (WIN<>IND)

