Regressao linear

Apresentação:



- O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3).



Objetivo:



- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).



Funcionamento:



- Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros



Funcionalidades:



- Configuração de horário de funcionamento

- Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos



- Gerenciamento de parar no Gain/Loss configurável

- Permite adicionar notificação mobile conforme ativo no MetaTrader que tem o Expert instalado

- Ativa sobre expiração de contrato

- Notifica o fechamento do dia (Se ativo a notificação no expert)

- Permite operar CrossOrder (WIN<>IND)