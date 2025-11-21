EA Underdog
- Experts
- Vitali Vasilenka
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
EA Underdog è un consulente esperto professionale di Quantum Lab Technologies. Opera sulla divergenza di prezzo, non utilizza metodi pericolosi, utilizza solo ordini Stop Loss e Take Profit rigorosi e la stabilità della sua esecuzione è garantita dal sistema QuantumCore (addestrato e ottimizzato sullo storico dal 2020 al 2025).
Prezzo scontato. Il prezzo aumenterà di $100 per ogni 20 unità acquistate.
20 copie: $150
20 copie: $250
20 copie: $350
Prezzo finale: $550
Numero limitato di copie
Parametri e requisiti
Strumenti: XAUUSD e GBPUSD
Orario di negoziazione: M5
Deposito minimo: $500 per ogni strumento
Orario di negoziazione: 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Metodi di gestione: Solo Stop Loss e Take Profit
Filtro notizie: Protezione integrata contro eventi altamente volatili
Numero medio di operazioni: 1-2 a settimana!
Vantaggi pratici
Configurazione semplice: parametri integrati, nessuna necessità di caricare file esterni.
Sicurezza: nessuna griglia, martingala o raddoppio.
Rischio minimo: lotto base di 0,01 per ogni saldo di 500 $.
Testato nel tempo: formazione e ottimizzazione sullo storico dal 2020 alla fine del 2025.
Versatilità: funziona con due strumenti popolari contemporaneamente.
Underdog è un consulente di trading progettato per coloro che desiderano andare controcorrente e trovare opportunità dove altri vedono solo rischi. La sua filosofia si basa sul concetto di sfavorito: vincere quando le probabilità sembrano scarse.