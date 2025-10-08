BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Profesyonel İşlem Çözümü

Bollinger RSI ADX V3, MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir Uzman Danışman (EA) olup, Bollinger Bantları, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) gücünü kullanarak hassas ve stratejik işlem kararları sunar. Bu EA, gelişmiş risk yönetimi, esnek işlem ayarları ve çeşitli piyasa koşullarında performansı optimize etmek için zaman bazlı filtreler sunan sağlam bir otomatik işlem sistemi arayan yatırımcılar için idealdir.

Ana Özellikler

Gelişmiş İşlem Mantığı

Çoklu Gösterge Stratejisi : Bollinger Bantları, RSI ve ADX'i birleştirerek hassas giriş sinyalleri sağlar. Alış Sinyali : Fiyat, Bollinger Bantları'nın alt bandına dokunur veya altına düşer, RSI aşırı satım durumunu gösterir ve ADX güçlü bir trendi onayladığında tetiklenir. Satış Sinyali : Fiyat, Bollinger Bantları'nın üst bandına dokunur veya üstüne çıkar, RSI aşırı alım durumunu gösterir ve ADX güçlü bir trendi onayladığında tetiklenir.

: Bollinger Bantları, RSI ve ADX'i birleştirerek hassas giriş sinyalleri sağlar. Özelleştirilebilir Gösterge Parametreleri : Bollinger Bantları: Ayarlanabilir periyot ve standart sapma. RSI: Yapılandırılabilir periyot, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri. ADX: Ayarlanabilir periyot ve trend gücü eşiği.

:

Esnek Pozisyon Yönetimi

Stop Loss (SL) Seçenekleri : Sabit Pip : Stop Loss için sabit bir pip mesafesi belirler. ATR Tabanlı : Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanılarak Stop Loss dinamik olarak hesaplanır, özelleştirilebilir bir çarpan ile.

: Take Profit (TP) Seçenekleri : Sabit Pip : Take Profit için sabit bir pip mesafesi tanımlar. Orta Bant : Fiyat Bollinger Bantları'nın orta bandına ulaştığında pozisyonları kapatır. Karşı Bant : Fiyat Bollinger Bantları'nın karşı bandına ulaştığında pozisyonları kapatır (örneğin, alışlar için üst bant, satışlar için alt bant).

: Risk/Ödül Oranı : Kârlı işlem kurulumlarını sağlamak için minimum risk/ödül oranı (örneğin, 1:1.5) uygular.

: Kârlı işlem kurulumlarını sağlamak için minimum risk/ödül oranı (örneğin, 1:1.5) uygular. Trailing Stop: Başlangıç ve adım mesafeleri pip cinsinden yapılandırılabilir trailing stop etkinleştirir. İsteğe bağlı olarak, kârları dinamik olarak kilitlemek için Take Profit, Stop Loss ile birlikte hareket ettirilebilir.

Lot Büyüklüğü Yönetimi

Sabit Lot : Tutarlı pozisyon boyutlandırması için önceden tanımlanmış bir lot büyüklüğü ile işlem yapar.

: Tutarlı pozisyon boyutlandırması için önceden tanımlanmış bir lot büyüklüğü ile işlem yapar. Riske Dayalı Lot: Hesap bakiyesinin bir yüzdesine ve Stop Loss mesafesine göre lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar, kontrollü risk maruziyeti sağlar.

Zaman ve Seans Filtreleri

Seans Filtresi : Düşük volatilite dönemlerini önlemek için belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlar (örneğin, Londra veya New York seansları).

: Düşük volatilite dönemlerini önlemek için belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlar (örneğin, Londra veya New York seansları). Gün Filtresi : Haftanın seçilen günlerinde işlem yapar (örneğin, Pazartesi'den Cuma'ya).

: Haftanın seçilen günlerinde işlem yapar (örneğin, Pazartesi'den Cuma'ya). Ay Filtresi: Mevsimsel piyasa modelleriyle uyum sağlamak için belirli aylarda işlemi etkinleştirir.

İşlem Kontrolü ve Güvenlik

Spread Filtresi : Maksimum izin verilen spread'i belirleyerek yüksek spread koşullarında işlem yapmayı önler.

: Maksimum izin verilen spread'i belirleyerek yüksek spread koşullarında işlem yapmayı önler. Sihirli Numara : EA işlemlerini manuel işlemlerden veya diğer EA'lardan ayrı olarak izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı atar.

: EA işlemlerini manuel işlemlerden veya diğer EA'lardan ayrı olarak izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı atar. Alış/Satış Anahtarı: İşlem stratejinize uyum sağlamak için alış ve satış işlemlerini bağımsız olarak etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Avantajlar

Yüksek Derecede Özelleştirilebilir : Göstergeler, risk yönetimi ve işlem saatleri için kapsamlı parametrelerle işlem tarzınıza uyar.

: Göstergeler, risk yönetimi ve işlem saatleri için kapsamlı parametrelerle işlem tarzınıza uyar. Sağlam Risk Yönetimi : Esnek Stop Loss, Take Profit ve lot büyüklüğü seçenekleriyle sermayenizi korur.

: Esnek Stop Loss, Take Profit ve lot büyüklüğü seçenekleriyle sermayenizi korur. Trend Odaklı İşlem : ADX'i kullanarak güçlü trend piyasalarında işlem yapılmasını sağlar, yanlış sinyalleri azaltır.

: ADX'i kullanarak güçlü trend piyasalarında işlem yapılmasını sağlar, yanlış sinyalleri azaltır. Zaman Optimize Edilmiş İşlem : Zaman, gün ve ay için özelleştirilebilir filtrelerle elverişsiz piyasa koşullarını önler.

: Zaman, gün ve ay için özelleştirilebilir filtrelerle elverişsiz piyasa koşullarını önler. Kullanıcı Dostu: Açık parametre grupları ve sezgisel ayarlar, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için erişilebilir kılar.

Önerilen Kullanım

Piyasalar : MT5'te mevcut olan döviz çiftleri, endeksler, emtialar ve diğer enstrümanlar için uygundur.

: MT5'te mevcut olan döviz çiftleri, endeksler, emtialar ve diğer enstrümanlar için uygundur. Zaman Çerçeveleri : Herhangi bir zaman çerçevesi için optimize edilmiştir, H1 veya üzeri için istikrarlı sinyallerle en iyi sonuçları verir.

: Herhangi bir zaman çerçevesi için optimize edilmiştir, H1 veya üzeri için istikrarlı sinyallerle en iyi sonuçları verir. Broker Gereksinimleri : Optimum performans için düşük spreadler ve güvenilir yürütme sunan brokerlarla kullanın.

: Optimum performans için düşük spreadler ve güvenilir yürütme sunan brokerlarla kullanın. Test: MT5 Strateji Test Cihazında kapsamlı geri testler yapın ve canlı işlemden önce ayarları doğrulamak için bir demo hesabı kullanın.

Giriş Parametreleri

Genel Yapılandırma : Sihirli Numara: İşlemler için benzersiz tanımlayıcı. Lot Modu: Sabit lot veya riske dayalı lot. Risk Yüzdesi: Risk alınacak hesap bakiyesinin yüzdesi (riske dayalıysa). Lot Büyüklüğü: Sabit lot büyüklüğü (sabit lot ise). Maksimum Spread: İzin verilen maksimum spread (puan cinsinden).

: İşlem Aktivasyonu : Alış ve satış işlemlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

: Alış ve satış işlemlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bollinger Bantları : Periyot ve standart sapma.

: Periyot ve standart sapma. RSI : Periyot, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri.

: Periyot, aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri. ADX : Periyot ve trend gücü eşiği.

: Periyot ve trend gücü eşiği. Stop Loss : Sabit pip veya ATR tabanlı (periyot ve çarpan ile).

: Sabit pip veya ATR tabanlı (periyot ve çarpan ile). Take Profit : Sabit pip, orta bant veya karşı bant.

: Sabit pip, orta bant veya karşı bant. Risk/Ödül Oranı : Etkinleştirir ve minimum oranı belirler.

: Etkinleştirir ve minimum oranı belirler. Trailing Stop : Etkinleştirir, başlangıç ve adım mesafelerini ayarlar ve isteğe bağlı olarak Take Profit'i hareket ettirir.

: Etkinleştirir, başlangıç ve adım mesafelerini ayarlar ve isteğe bağlı olarak Take Profit'i hareket ettirir. Zaman Filtreleri: Seans, gün veya ay filtrelerini etkinleştirir, özelleştirilebilir saatler, günler ve aylar ile.

Neden EA Bollinger RSI ADX V3'ü Seçmelisiniz?

Bu EA, teknik hassasiyeti esnek risk yönetimiyle birleştirerek, işlem parametreleri üzerinde tam kontrol sağlarken stratejilerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir araçtır. İster trend takip eden bir yatırımcı olun, ister ortalama geri dönüş stratejilerini tercih edin, bu EA, çok yönlü yapılandırma seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

EA Bollinger RSI ADX V3 ile bugün daha akıllıca işlem yapmaya başlayın!