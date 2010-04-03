Matrix Series Oscillator
- Göstergeler
- Leonardo Daniel Isaia
- Sürüm: 1.2
Matrix Series – Destek, Direnç ve Momentum Göstergesi
Tek bir göstergede ana destek/direnç bölgelerini, aşırı alım/aşırı satım seviyelerini ve piyasa gücünü gösterir.
Matrix Series, dinamik CCI, düzleştirilmiş hareketli ortalamalar ve standart sapma bantlarını birleştirerek piyasa yönünü ve kritik seviyeleri net şekilde sunar. Mumlar boğa/ayı baskısına göre renklendirilir ve dinamik destek/direnç bölgeleri ile aşırı alım/aşırı satım görsel sinyalleri gösterilir.
Temel Özellikler
- Trende göre mum rengi: yeşil = boğa, kırmızı = ayı
- Destek ve direnç bölgeleri: ayarlanabilir CCI periyotları ile dinamik hesaplanır
- Aşırı alım/aşırı satım göstergesi: görsel uyarılar ile aşırı durumları tespit eder
- Kolay yorumlama: mum yönü ve bölgelerle etkileşim piyasa gücünü gösterir
- Tam özelleştirilebilir: periyotlar, düzleştirme, OB/OS seviyeleri ve bölge görünürlüğü
Kullanım
- Trend belirleme: yeşil mum → boğa; kırmızı mum → ayı
- Destek/direnç ile işlem: fiyatın dinamik bölgelerle etkileşimini izleyin ve giriş/çıkış yapın
- OB/OS onayı: OB/OS seviyelerini geçen sinyaller işlem kararlarını güçlendirir
Pratik Örnekler
- Yeşil mum, CCI direnç üstünde → güçlü yükseliş trendi, devam etme olasılığı
- Kırmızı mum, CCI destek civarında → düşüş trendi, yeni dip olasılığı
- Görsel OB/OS sinyalleri → olası trend dönüşlerini gösterir
Avantajlar
- Birkaç aracı tek göstergede birleştirir: trend mumları, CCI, destek/direnç ve OB/OS sinyalleri
- Grafikte görünmeden önce piyasa gücü değişimini tespit eder
- Gürültü ve yatay hareketleri filtreleyerek daha güvenli işlem sağlar
Ek Bilgiler
- Platform: MetaTrader5
- Tür: Momentum, Destek/Direnç, Çok Fonksiyonlu
- Önerilen Kullanıcılar: Swing trader’lar, Gün içi trader’lar, Momentum analistleri
Matrix Series – Piyasanın karmaşıklığını net sinyallere dönüştürün.
Destek, direnç ve trend gücünü tek bir göstergede yönetin.