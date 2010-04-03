Matrix Series Oscillator

Matrix Series – Destek, Direnç ve Momentum Göstergesi

Tek bir göstergede ana destek/direnç bölgelerini, aşırı alım/aşırı satım seviyelerini ve piyasa gücünü gösterir.

Matrix Series, dinamik CCI, düzleştirilmiş hareketli ortalamalar ve standart sapma bantlarını birleştirerek piyasa yönünü ve kritik seviyeleri net şekilde sunar. Mumlar boğa/ayı baskısına göre renklendirilir ve dinamik destek/direnç bölgeleri ile aşırı alım/aşırı satım görsel sinyalleri gösterilir.

Temel Özellikler

  • Trende göre mum rengi: yeşil = boğa, kırmızı = ayı
  • Destek ve direnç bölgeleri: ayarlanabilir CCI periyotları ile dinamik hesaplanır
  • Aşırı alım/aşırı satım göstergesi: görsel uyarılar ile aşırı durumları tespit eder
  • Kolay yorumlama: mum yönü ve bölgelerle etkileşim piyasa gücünü gösterir
  • Tam özelleştirilebilir: periyotlar, düzleştirme, OB/OS seviyeleri ve bölge görünürlüğü

Kullanım

  • Trend belirleme: yeşil mum → boğa; kırmızı mum → ayı
  • Destek/direnç ile işlem: fiyatın dinamik bölgelerle etkileşimini izleyin ve giriş/çıkış yapın
  • OB/OS onayı: OB/OS seviyelerini geçen sinyaller işlem kararlarını güçlendirir

Pratik Örnekler

  • Yeşil mum, CCI direnç üstünde → güçlü yükseliş trendi, devam etme olasılığı
  • Kırmızı mum, CCI destek civarında → düşüş trendi, yeni dip olasılığı
  • Görsel OB/OS sinyalleri → olası trend dönüşlerini gösterir

Avantajlar

  • Birkaç aracı tek göstergede birleştirir: trend mumları, CCI, destek/direnç ve OB/OS sinyalleri
  • Grafikte görünmeden önce piyasa gücü değişimini tespit eder
  • Gürültü ve yatay hareketleri filtreleyerek daha güvenli işlem sağlar

Ek Bilgiler

  • Platform: MetaTrader5
  • Tür: Momentum, Destek/Direnç, Çok Fonksiyonlu
  • Önerilen Kullanıcılar: Swing trader’lar, Gün içi trader’lar, Momentum analistleri

Matrix Series – Piyasanın karmaşıklığını net sinyallere dönüştürün.

Destek, direnç ve trend gücünü tek bir göstergede yönetin.

