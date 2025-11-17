HASH ExpertAdvisor
- Leonardo Daniel Isaia
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada
¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cualquier símbolo y timeframe, con configuraciones independientes para máxima flexibilidad.
Características Principales
- Señales de Entrada Inteligentes: Requiere velas consecutivas de Heiken Ashi Smoothed (configurable para aguardar por 1 o más velas alcistas/bajistas). Dirección: Solo Compras, Solo Ventas o Ambas.
- Filtros Profesionales:
- Media Móvil (opcional): Filtra tendencias para evitar falsos señales en rangos.
- ADX (opcional): Confirma fuerza de tendencia.
- Gestión de Riesgo Avanzada:
- Lotes Dinámicos: Porcentaje de riesgo real o lotes fijos.
- SL/TP (opcional): Multiplicadores configurables usando Pips o ATR.
- Trailing Stop (opcional): Protege ganancias automáticamente.
- Cierre por Opuestos: Cierra posiciones al detectar velas contrarias consecutivas.
- Filtros de Tiempo y Día: Horario personalizado y días de la semana seleccionables para filtrar operación.
- Timeframes Independientes: Operación, HA, EMA, ATR y ADX en marcos temporales separados para estrategias multi-TF.
- Dashboard Interactivo en Tiempo Real:
- Muestra: Velas consecutivas, filtros activos, ventana de trading, riesgo, posición actual (volumen, SL/TP), etc.
Ventajas Competitivas
- Código Optimizado y Eficiente: Actualizaciones solo en barra nueva. Usa ORDER_FILLING_FOK y desviación controlada para ejecuciones rápidas y seguras.
- Compatible con Cualquier Broker: Verificación de mercado abierto, spread razonable y sesiones de trading. Manejo robusto de errores.
- Listo para Backtesting y Forward: Incluye impresión detallada de info de símbolo y cálculos de lote para depuración.
- Seguro y Personalizable: Magic Number único, comentario de operaciones y protección contra múltiples posiciones.
Resultados Esperados
En pruebas históricas (dependiendo del símbolo y configuración), el HASH EA muestra una alta tasa de aciertos en tendencias fuertes, con drawdown controlado gracias al riesgo por ATR. Ideal para Forex, Índices y Commodities. ¡Rentabilidad consistente con disciplina!
Instrucciones de Uso
- Descarga el EA desde el Mercado MQL5 (puedes incluir el indicador para añadirlo también en el gráfico y verificar las señales: https://www.mql5.com/es/market/product/155601).
- Adjunta el EA al gráfico deseado.
- Configura parámetros.
- ¡Activa y observa el dashboard en acción!
Siempre opera en cuentas DEMO antes de aplicar a mercados reales (Haz tu backtest extensivos para encontrar las mejores configuraciones antes de ponerlo a funcionar en una cuenta Demo).
¡No pierdas más oportunidades! Descarga HASH EA hoy y eleva tu trading automático al siguiente nivel.
Copyright 2025, Leonardo Daniel ISAIA – Estrategia probada en mercados reales.