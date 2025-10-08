BRA EA Bollinger Rsi Adx
- Experts
- Leonardo Daniel Isaia
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 8
Bollinger RSI ADX V3 è un Expert Advisor sofisticato e altamente personalizzabile progettato per MetaTrader 5, che sfrutta la potenza delle Bande di Bollinger, dell’Indice di Forza Relativa (RSI) e dell’Indice Direzionale Medio (ADX) per prendere decisioni di trading precise e strategiche. Questo EA è ideale per i trader che cercano un sistema di trading automatizzato robusto con una gestione avanzata dei rischi, impostazioni di trading flessibili e filtri temporali per ottimizzare le prestazioni in diverse condizioni di mercato.
Caratteristiche Principali
Logica di Trading Avanzata
- Strategia Multi-Indicatore: Combina Bande di Bollinger, RSI e ADX per segnali di ingresso precisi.
- Segnale di Acquisto: Attivato quando il prezzo tocca o scende sotto la banda inferiore di Bollinger, l’RSI indica una condizione di ipervenduto e l’ADX conferma una tendenza forte.
- Segnale di Vendita: Attivato quando il prezzo tocca o supera la banda superiore di Bollinger, l’RSI indica una condizione di ipercomprato e l’ADX conferma una tendenza forte.
- Parametri degli Indicatori Personalizzabili:
- Bande di Bollinger: Periodo e deviazione standard regolabili.
- RSI: Periodo, livelli di ipercomprato e ipervenduto configurabili.
- ADX: Periodo e soglia di forza della tendenza regolabili.
Gestione Flessibile delle Posizioni
- Opzioni di Stop Loss (SL):
- Pips Fissi: Imposta una distanza fissa in pips per lo Stop Loss.
- Basato su ATR: Calcola dinamicamente lo Stop Loss utilizzando l’Average True Range (ATR) con un moltiplicatore personalizzabile.
- Opzioni di Take Profit (TP):
- Pips Fissi: Definisce una distanza fissa in pips per il Take Profit.
- Banda Media: Chiude le posizioni quando il prezzo raggiunge la banda media di Bollinger.
- Banda Opposta: Chiude le posizioni quando il prezzo raggiunge la banda opposta di Bollinger (ad esempio, banda superiore per gli acquisti, banda inferiore per le vendite).
- Rapporto Rischio/Rendimento: Applica un rapporto minimo rischio/rendimento (ad esempio, 1:1.5) per garantire configurazioni di trading redditizie.
- Trailing Stop: Attiva un trailing stop con distanze di avvio e passo configurabili in pips. Opzionalmente, sposta il Take Profit insieme allo Stop Loss per bloccare i profitti dinamicamente.
Gestione della Dimensione del Lotto
- Lotto Fisso: Opera con una dimensione del lotto predefinita per una gestione coerente delle posizioni.
- Lotto Basato sul Rischio: Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base a una percentuale del saldo del conto e alla distanza dallo Stop Loss, garantendo un’esposizione al rischio controllata.
Filtri Temporali e di Sessione
- Filtro di Sessione: Limita il trading a orari specifici (ad esempio, sessioni di Londra o New York) per evitare periodi di bassa volatilità.
- Filtro dei Giorni: Opera solo nei giorni selezionati della settimana (ad esempio, da lunedì a venerdì).
- Filtro dei Mesi: Abilita il trading in mesi specifici per allinearsi ai modelli di mercato stagionali.
Controllo e Sicurezza del Trading
- Filtro dello Spread: Evita di operare in condizioni di spread elevati impostando uno spread massimo consentito.
- Numero Magico: Assegna un identificatore unico per tracciare le operazioni dell’EA separatamente dalle operazioni manuali o di altri EA.
- Interruttore Acquisto/Vendita: Abilita o disabilita le operazioni di acquisto e vendita in modo indipendente per adattarsi alla tua strategia di trading.
Vantaggi
- Altamente Personalizzabile: Adatta l’EA al tuo stile di trading con parametri estensivi per indicatori, gestione dei rischi e orari di trading.
- Gestione Robusta dei Rischi: Protegge il tuo capitale con opzioni flessibili di Stop Loss, Take Profit e dimensione del lotto.
- Trading Orientato alla Tendenza: Sfrutta l’ADX per garantire operazioni in mercati con tendenze forti, riducendo i falsi segnali.
- Trading Ottimizzato nel Tempo: Evita condizioni di mercato sfavorevoli con filtri personalizzabili di tempo, giorni e mesi.
- Facile da Usare: Gruppi di parametri chiari e impostazioni intuitive rendono l’EA accessibile sia ai trader principianti che a quelli esperti.
Uso Raccomandato
- Mercati: Adatto a coppie di valute, indici, materie prime e altri strumenti disponibili su MT5.
- Timeframe: Ottimizzato per qualsiasi timeframe, con migliori risultati su H1 o superiore per segnali stabili.
- Requisiti del Broker: Utilizza con broker che offrono spread bassi ed esecuzione affidabile per prestazioni ottimali.
- Test: Esegui test approfonditi nel Tester di Strategie MT5 e utilizza un conto demo per validare le impostazioni prima di fare trading dal vivo.
Parametri di Ingresso
- Configurazione Generale:
- Numero Magico: Identificatore unico per le operazioni.
- Modalità Lotto: Lotto fisso o basato sul rischio.
- Percentuale di Rischio: Percentuale del saldo da rischiare (se basato sul rischio).
- Dimensione del Lotto: Dimensione del lotto fisso (se lotto fisso).
- Spread Massimo: Spread massimo consentito in punti.
- Attivazione del Trading: Abilita/disabilita acquisti e vendite.
- Bande di Bollinger: Periodo e deviazione standard.
- RSI: Periodo, livelli di ipercomprato e ipervenduto.
- ADX: Periodo e soglia di forza della tendenza.
- Stop Loss: Pips fissi o basato su ATR con periodo e moltiplicatore.
- Take Profit: Pips fissi, banda media o banda opposta.
- Rapporto Rischio/Rendimento: Abilita e imposta il rapporto minimo.
- Trailing Stop: Abilita, configura le distanze di avvio e passo, e opzionalmente sposta il Take Profit.
- Filtri Temporali: Abilita filtri di sessione, giorni o mesi con orari, giorni e mesi personalizzabili.
Perché Scegliere EA Bollinger RSI ADX V3?
Questo EA combina precisione tecnica con una gestione flessibile dei rischi, rendendolo uno strumento potente per i trader che desiderano automatizzare le loro strategie mantenendo il controllo totale sui parametri di trading. Che tu sia un trader che segue le tendenze o preferisca strategie di ritorno alla media, questo EA si adatta alle tue esigenze con le sue opzioni di configurazione versatili.
Inizia a fare trading in modo più intelligente con EA Bollinger RSI ADX V3 oggi stesso!