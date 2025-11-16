Heiken Ashi Smoothed Indicator

Heiken Ashi Smoothed Göstergesi (MT5)

Gürültü filtresiyle gelişmiş Heiken Ashi. Yanlış sinyalleri azaltır, trendleri erken yakalar. Forex, endeks ve kripto için ideal (H1-D1).

Nasıl Çalışır ve Düzgünleştirilir?

Geleneksel Heiken Ashi, önceki dönemlerin açık, kapanış, yüksek ve düşük değerlerini ortalama alarak mumları hesaplar, bu zaten küçük dalgalanmaların etkisini azaltır. Ancak Heiken Ashi Smoothed, "ham" fiyatlara (raw) ek düzgünleştirme filtresi uygulayarak bu yaklaşımı yükseltir. Doğrudan fiyatlar yerine, gösterge giriş verilerini işlemek için hareketli ortalamalar (EMA veya SMA, ayarlanabilir) kullanır ve daha stabil ve akıcı trendler temsil eden mumlar üretir.

Bu düzgünleştirme süreci iki aşamada gerçekleşir:

Temel Heiken Ashi Hesaplama: Fiyatlar ortalama alınarak başlangıç mumları oluşturulur; boğa mumları (genellikle yeşil veya beyaz) yükseliş trendlerini, ayı mumları (kırmızı veya siyah) düşüş trendlerini gösterir. Özyinelemeli Düzgünleştirme: Sonuca hareketli ortalama uygulanır, ani zirveleri ortadan kaldırır ve fiyat hareketinin daha doğrusal bir temsilini yaratır. Geçici volatiliteden kaynaklanan "gürültüyü" en aza indirir, aşırı gecikme olmadan gerçek zamanlı analiz için idealdir.

Sonuç olarak, düzgünleştirilmiş mumlar dinamik hareketli ortalama gibi davranır: mumun üstündeki fiyat boğa gücünü, altındaki ayı gücünü gösterir. Fiyatla kesişimler net giriş veya çıkış sinyalleri üretir.

Ana Avantajlar

Bu gösterge, trading doğruluğunu iyileştirme yeteneğiyle öne çıkar ve somut faydalar sunar:

Yanlış Sinyallerin Azaltılması : Piyasa gürültüsünü filtreleyerek whipsaw'ları (yanlış hareketler) büyük ölçüde azaltır, gerçek trendlere daha disiplinli odaklanmayı sağlar.

: Piyasa gürültüsünü filtreleyerek whipsaw'ları (yanlış hareketler) büyük ölçüde azaltır, gerçek trendlere daha disiplinli odaklanmayı sağlar. Trendlerin Erken Tespiti : Renkli ve gölgesi azaltılmış mumlar, standart mumlardan önce yön değişikliklerini vurgular, trend takip stratejilerini kolaylaştırır.

: Renkli ve gölgesi azaltılmış mumlar, standart mumlardan önce yön değişikliklerini vurgular, trend takip stratejilerini kolaylaştırır. Kullanım Kolaylığı : Görsel olarak sezgisel, düzgünleştirme periyodu, ortalama türü (EMA/SMA) ve renk değişikliği veya kesişim uyarıları gibi özelleştirme seçenekleri sunar.

: Görsel olarak sezgisel, düzgünleştirme periyodu, ortalama türü (EMA/SMA) ve renk değişikliği veya kesişim uyarıları gibi özelleştirme seçenekleri sunar. EA Uyumluluğu : iCustom aracılığıyla trading robotlarına entegrasyon için erişilebilir, otomatik sistemlerde kullanımını genişletir.

: iCustom aracılığıyla trading robotlarına entegrasyon için erişilebilir, otomatik sistemlerde kullanımını genişletir. Daha Az Duygusal Stres: Volatiliteyi düzgünleştirerek choppy piyasalarda sakin kalmaya yardımcı olur, operasyon tutarlılığını artırır.

Standart Heiken Ashi ile karşılaştırıldığında, düzgünleştirilmiş sürüm hassasiyet ve güvenilirliği dengeleyen kontrollü gecikme sunar, orta ve ileri seviye traderlar için idealdir.

Hangi Varlık Türleri ve Zaman Dilimleri Önerilir?

Heiken Ashi Smoothed Göstergesi, tanımlı trendlere ve orta volatiliteye sahip varlıklarda parlar, düzgünleştirme etkinliğini maksimize eder:

Forex : EUR/USD veya GBP/USD gibi majör çiftler için mükemmel, gün içi trendler yaygındır.

: EUR/USD veya GBP/USD gibi majör çiftler için mükemmel, gün içi trendler yaygındır. Endeksler ve Hisse Senetleri : S&P 500 veya yüksek likiditeli hisseler gibi piyasalarda, sürdürülen ralliler veya düşüşleri yakalamak için faydalıdır.

: S&P 500 veya yüksek likiditeli hisseler gibi piyasalarda, sürdürülen ralliler veya düşüşleri yakalamak için faydalıdır. Emtialar : Altın (XAU/USD) veya petrol için önerilir, güçlü yönlü hareketler gösterir ancak ara sıra gürültü olur.

: Altın (XAU/USD) veya petrol için önerilir, güçlü yönlü hareketler gösterir ancak ara sıra gürültü olur. Kripto Paralar: BTC/USD veya ETH/USD'deki aşırı volatiliteyi filtreler, makro trendlere odaklanır.

Orta ve yüksek zaman dilimlerine (H1, H4 veya D1) en iyi uyum sağlar, düşüklerde (M1-M15) aşırı gürültüyü önler. Scalping için RSI veya ATR gibi ek onaylarla birleştirin.

Kurulum ve Yapılandırma