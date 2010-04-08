BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - 전문 트레이딩 솔루션

Bollinger RSI ADX V3는 MetaTrader 5용으로 설계된 정교하고 높은 수준의 사용자 정의가 가능한 전문가 고문(EA)으로, 볼린저 밴드, 상대 강도 지수(RSI), 평균 방향 지수(ADX)의 강력한 기능을 활용하여 정확하고 전략적인 트레이딩 결정을 제공합니다. 이 EA는 고급 리스크 관리, 유연한 트레이딩 설정, 다양한 시장 조건에서 성과를 최적화하기 위한 시간 기반 필터를 갖춘 견고한 자동 트레이딩 시스템을 찾는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 기능

고급 트레이딩 로직

  • 다중 지표 전략: 볼린저 밴드, RSI, ADX를 결합하여 정확한 진입 신호를 제공합니다.
    • 매수 신호: 가격이 볼린저 밴드 하단에 닿거나 그 아래로 떨어지고, RSI가 과매도 상태를 나타내며, ADX가 강한 추세를 확인할 때 발동됩니다.
    • 매도 신호: 가격이 볼린저 밴드 상단에 닿거나 그 위로 올라가고, RSI가 과매수 상태를 나타내며, ADX가 강한 추세를 확인할 때 발동됩니다.
  • 사용자 정의 가능한 지표 매개변수:
    • 볼린저 밴드: 조정 가능한 주기 및 표준 편차.
    • RSI: 설정 가능한 주기, 과매수 및 과매도 수준.
    • ADX: 조정 가능한 주기 및 추세 강도 임계값.

유연한 포지션 관리

  • 손절매(SL) 옵션:
    • 고정 핍: 손절매를 위해 고정된 핍 거리를 설정합니다.
    • ATR 기반: 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 손절매를 동적으로 계산하며, 사용자 정의 가능한 배수를 적용합니다.
  • 이익실현(TP) 옵션:
    • 고정 핍: 이익실현을 위해 고정된 핍 거리를 정의합니다.
    • 중간 밴드: 가격이 볼린저 밴드의 중간 밴드에 도달할 때 포지션을 청산합니다.
    • 반대 밴드: 가격이 볼린저 밴드의 반대 밴드(예: 매수의 경우 상단 밴드, 매도의 경우 하단 밴드)에 도달할 때 포지션을 청산합니다.
  • 리스크/보상 비율: 수익성 있는 트레이드 설정을 보장하기 위해 최소 리스크/보상 비율(예: 1:1.5)을 적용합니다.
  • 트레일링 스탑: 시작 및 단계 거리를 핍 단위로 설정 가능한 트레일링 스탑을 활성화합니다. 선택적으로 이익을 동적으로 고정하기 위해 이익실현을 손절매와 함께 이동할 수 있습니다.

로트 크기 관리

  • 고정 로트: 일관된 포지션 크기를 위해 미리 정의된 로트 크기로 트레이딩합니다.
  • 리스크 기반 로트: 계좌 잔고의 백분율과 손절매까지의 거리를 기반으로 로트 크기를 자동으로 계산하여 리스크 노출을 제어합니다.

시간 및 세션 필터

  • 세션 필터: 낮은 변동성 기간을 피하기 위해 특정 시간대(예: 런던 또는 뉴욕 세션)로 트레이딩을 제한합니다.
  • 요일 필터: 주중 선택된 요일(예: 월요일부터 금요일까지)만 트레이딩합니다.
  • 월 필터: 계절적 시장 패턴에 맞춰 특정 달에 트레이딩을 활성화합니다.

트레이딩 제어 및 안전성

  • 스프레드 필터: 최대 허용 스프레드를 설정하여 높은 스프레드 조건에서 트레이딩을 방지합니다.
  • 매직 넘버: EA 트레이드를 수동 트레이드 또는 다른 EA와 별도로 추적하기 위해 고유한 식별자를 지정합니다.
  • 매수/매도 스위치: 트레이딩 전략에 맞게 매수 및 매도 트레이드를 독립적으로 활성화 또는 비활성화합니다.

장점

  • 높은 사용자 정의 가능성: 지표, 리스크 관리, 트레이딩 시간에 대한 광범위한 매개변수로 트레이딩 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.
  • 견고한 리스크 관리: 유연한 손절매, 이익실현, 로트 크기 옵션으로 자본을 보호합니다.
  • 추세 중심 트레이딩: ADX를 활용하여 강한 추세 시장에서 트레이딩을 보장하여 잘못된 신호를 줄입니다.
  • 시간 최적화 트레이딩: 시간, 요일, 월에 대한 사용자 정의 가능한 필터로 불리한 시장 조건을 피합니다.
  • 사용자 친화적: 명확한 매개변수 그룹과 직관적인 설정으로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 접근 가능합니다.

권장 사용 방법

  • 시장: MT5에서 사용 가능한 통화 쌍, 지수, 원자재 및 기타 상품에 적합합니다.
  • 타임프레임: 모든 타임프레임에 최적화되어 있으며, H1 이상에서 안정적인 신호를 위해 가장 좋은 결과를 제공합니다.
  • 브로커 요구사항: 최적의 성과를 위해 낮은 스프레드와 안정적인 실행을 제공하는 브로커를 사용하십시오.
  • 테스트: MT5 전략 테스터에서 철저한 백테스트를 수행하고, 실시간 트레이딩 전에 데모 계좌로 설정을 검증하십시오.

입력 매개변수

  • 일반 구성:
    • 매직 넘버: 트레이드에 대한 고유 식별자.
    • 로트 모드: 고정 로트 또는 리스크 기반 로트.
    • 리스크 비율: 리스크를 감수할 계좌 잔고의 백분율(리스크 기반인 경우).
    • 로트 크기: 고정 로트 크기(고정 로트인 경우).
    • 최대 스프레드: 허용된 최대 스프레드(포인트 단위).
  • 트레이딩 활성화: 매수 및 매도를 활성화/비활성화.
  • 볼린저 밴드: 주기 및 표준 편차.
  • RSI: 주기, 과매수 및 과매도 수준.
  • ADX: 주기 및 추세 강도 임계값.
  • 손절매: 고정 핍 또는 ATR 기반(주기 및 배수 포함).
  • 이익실현: 고정 핍, 중간 밴드 또는 반대 밴드.
  • 리스크/보상 비율: 활성화하고 최소 비율을 설정.
  • 트레일링 스탑: 활성화, 시작 및 단계 거리 설정, 선택적으로 이익실현 이동.
  • 시간 필터: 세션, 요일 또는 월 필터를 활성화하고 사용자 정의 가능한 시간, 요일, 월 설정.

EA Bollinger RSI ADX V3를 선택해야 하는 이유는?

이 EA는 기술적 정밀성과 유연한 리스크 관리를 결합하여 트레이딩 매개변수를 완전히 제어하면서 전략을 자동화하려는 트레이더에게 강력한 도구입니다. 추세를 따르는 트레이더든 평균 회귀 전략을 선호하는 트레이더든, 이 EA는 다양한 설정 옵션으로 여러분의 필요에 적응합니다.

EA Bollinger RSI ADX V3로 오늘부터 더 스마트한 트레이딩을 시작하세요!


추천 제품
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experts
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experts
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
LT Bollinger Band EA
BacktestPro LLC
Experts
Unlock the full potential of Bollinger Bands with the Bollinger Bands Pro EA! Our expert advisor is here to revolutionize your trading experience, offering not one, but three powerful trading strategies based on the time-tested Bands expert. Whether you're a novice or an experienced trader, this EA is designed to suit your needs with an array of features that make trading easier and more flexible. Key Features: Triple Strategy Power : Our EA incorporates three distinct trading strategies centere
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experts
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Experts
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experts
AW BW 전략 기반 EA는 Bill M. Williams가 만든 맞춤형 지표 조합의 신호로 거래합니다. 이 완전 자동화된 거래 로봇은 유연한 설정과 많은 작업 시나리오를 가지고 있습니다. 이 제품에는 자동 로트 계산, 후행 시스템, 손절매 등 많은 유용한 기능이 내장되어 있습니다. 필요한 경우 평균화를 사용할 수 있습니다. 이점: 모든 유형의 악기와 모든 시간대에 적합합니다. 어드바이저의 입력 설정에서 구성 가능한 표시기. 거래량을 자동으로 계산하는 기능. 플러그 가능한 평균화를 사용할 수 있습니다. 내장 후행 시스템 및 StopLoss. 고문의 조정 가능한 시나리오. 문제 해결 ->   여기 전략: 고문은   Bill M. Williams   라인의 4개 지표 조합에 대해 동시에 작업합니다. Alligator, Fractal 지표, AC, AO. 프랙탈 지표는 차트에 위쪽 또는 아래쪽 화살표로 표시됩니다. 악어 지표는 3개의 이동 평균으로 표시됩니다. 오실레이터는 메인 화면 아
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
Experts
The Best Spike Detector I am pleased to introduce NexTrade Spike Detector , a cutting-edge tool designed to navigate crash markets with precision and confidence. Our spike detector leverages advanced algorithms to identify optimal entry points amidst market volatility, empowering traders to make informed decisions with clarity and foresight. In today's ever-changing financial landscape, having a reliable and strategic approach to entering crash markets is essential for mitigating risks and maxi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experts
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Experts
Unlock the full potential of trading with the   Bollinger Bands Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used Bollinger Bands indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the Bollinger Bands PROject EA adap
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
유니버설 어드바이저. 스캘퍼 및 동적 주문 그리드로 작동합니다. 브로커에게 보이지 않는 스탑 오더, 손절매, 이익실현 및 트레일링 스탑 설정 레벨을 적용합니다. 레벨 값은 핍 또는 평균 가격 변동성(ATR)의 백분율로 설정할 수 있습니다. 지정된 시간에 작동할 수 있으며 미끄러짐 및 퍼짐 확대에 대한 보호 기능이 있습니다. 차트는 주문 실행의 품질, 수신된 이익 및 현재 오픈 포지션(주문 수, 로트 수 및 이익)에 대한 정보를 표시합니다. FIFO 요구 사항이 있는 미국 중개인을 포함하여 모든 중개인과 작업하는 데 적합합니다. Iron Trader EA의 MT4 버전 자산 관리: FIX_START_LOT - 잔액의 각 N 금액에 대한 고정 시작 로트(FROM_BALANCE). FROM_BALANCE - 시작 로트 계산을 위한 N 잔액 금액(FIX_START_LOT). 시작 로트는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. 잔액 / FROM_BALANCE * FIX_START_LOT
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Heiken
Andriy Sydoruk
Experts
Heiken professional Expert Advisor partially follows the market using i-Heiken_Ashi indicator (see the screenshot). At each i-Heiken_Ashi signal, a position is opened in its direction. Each newly opened position is automatically accompanied by a stop loss, break even, trailing stop and take profit. In order to diversify the funds efficiently, it is recommended using the multicurrency operation mode, at which 10 currencies are selected, while the risk is reduced 10 times. The EA processes errors
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experts
Nova RVI Trader is built upon the principles of the Relative Vigor Index — an indicator that measures the conviction behind price movements by comparing closing and opening prices relative to recent trading ranges. This often-overlooked oscillator excels at identifying true directional momentum and potential reversals before they become obvious to the broader market. With Nova RVI Trader , the raw insights of the RVI are transformed into a streamlined and logic-driven trading system. The EA pati
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
로트 크기를 변경하고 EA를 가능한 한 저렴한 가격으로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 구매하시면 지원과 향후 업데이트를 받으실 수 있습니다. 발전을 위해 많은 지원 부탁드립니다. 이 EA는 설치 후 바로 사용할 수 있습니다. AussiePrecision 은 MetaTrader 5용으로 설계된 시간 기반의 전문가 어드바이저(EA)이며, AUD/USD 통화쌍에 특화되어 있습니다. 이 EA는 미리 정의된 통제 가능한 시점에 거래를 실행하도록 설계되어, 시간에 기반한 고정밀 자동 진입을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 모든 시간 관련 동작은 사용자가 지정한 UTC 오프셋에 맞춰 조정되어, 일관되고 정확한 스케줄링이 가능합니다. 이 EA는 지속적인 모니터링이 필요 없으며 완전 자동으로 작동합니다. 설정 관련 질문이나 맞춤 요청이 있으시면 언제든지 저에게 직접 문의해 주세요. 이 EA는 무료로 제공되므로, 다운로드하신 경우 친구 요청을 보내주시면 감사하겠습니다. 필요 시 지원을 제공
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
Experts
**2025 Hedging Scalper - Next-Gen Trading Precision**   The **2025 Hedging Scalper** is a state-of-the-art trading expert advisor designed for traders who demand consistent performance and precision in volatile markets. Engineered with advanced algorithms, it combines **scalping and hedging strategies** to capitalize on market fluctuations with minimal risk exposure.   ### Key Features: - **Dynamic Scalping:** Identifies micro-trends and executes high-frequency trades with pinpoint accuracy t
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
제작자의 제품 더 보기
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
Experts
ZAR Wave EA 시장의 파도를 ZAR Wave EA로 정복하세요. ZAR Wave EA는 MetaTrader 5용으로 설계된 최첨단 완전 자동 전문가 고문(EA)으로, Serghey Magalà 가 개발하고 소유한 FOTSI(Forex Overview True Strength Index) 지표의 힘을 활용하여 정교한 다중 통화 거래 전략을 제공합니다. 이 EA는 FOTSI의 고급 통화 강도 분석과 **지수 이동 평균(EMA)**을 결합하여 28개 주요 외환 통화 쌍에서 정확하고 효율적으로 거래합니다. 강력한 리스크 관리, 사용자 지정 가능한 로트 크기, 지능형 거래 실행을 갖춘 ZAR Wave EA는 트레이더가 자신 있게 외환 시장을 정복할 수 있도록 지원합니다. 주요 기능 다중 통화 거래 : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD 등 28개 외환 쌍을 원활하게 거래하여 포트폴리오 다각화를 쉽게 실현합니다. FOTSI 기반 전략 : Serghey Magalà의
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
지표
Heiken Ashi Smoothed 지표 (MT5 전용) 노이즈 제거 + 스무딩 기능 탑재 Heiken Ashi. 가짜 신호 감소, 트렌드 조기 포착. 외환, 지수, 암호화폐에 최적 (H1-D1). 작동 원리 및 스무딩 방식 기존 Heiken Ashi는 과거 시가・종가・고가・저가를 평균화하여 캔들을 계산, 이미 작은 변동 영향을 줄입니다. 그러나 Heiken Ashi Smoothed 는 "원시" 가격(raw)에 추가 스무딩 필터를 적용하여 이 접근을 향상시킵니다. 직접 가격 대신 이동평균(EMA 또는 SMA, 설정 가능)을 사용해 입력 데이터를 처리, 더 안정적이고 유연한 트렌드를 나타내는 캔들을 생성합니다. 이 스무딩 과정은 두 단계로 진행됩니다: 기본 Heiken Ashi 계산 : 가격을 평균화하여 초기 캔들 형성. 강세 캔들(보통 녹색 또는 백색)은 상승 트렌드, 약세(적색 또는 흑색)는 하락 트렌드를 나타냅니다. 재귀적 스무딩 : 결과에 이동평균 적용, 돌발 피크 제거 및
FREE
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
지표
FOTSI – 외환 진정 강도 지수 개요 각 통화의 진정한 강도를 발견하고 우위를 가지고 거래하세요. FOTSI 지표 는 모든 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)의 실제 모멘텀을 모든 통화쌍에서 측정하는 다중 통화 오실레이터 입니다. 단일 차트를 분석하는 대신, FOTSI는 여러 통화쌍의 데이터를 결합하고 움직임을 평활화하며, True Strength Index (TSI) 알고리즘을 적용하여 각 통화의 상대적 강도를 명확하고 안정적이며 지연 없이 제공합니다. 주요 특징 다중 통화 오실레이터: 각 통화의 강도를 독립적으로 측정합니다. 과매수 및 과매도 수준: +50 → 통화 과매수 (조정 확률 높음). –50 → 통화 과매도. ±25 → 중립 영역. 간단한 해석: 0 이상/이하 곡선 = 강도/약점. 리페인트 없음: 모든 계산은 실시간으로 수행되며 안정적입니다. 모든 통화쌍과 시간 프레임에서 호환: 신뢰성을 위해 H1, H4, D1 권장.
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Experts
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 마켓 설명 개요 Time Range Trading EA v4.2 는 MetaTrader 5용으로 설계된 고급이고 고도로 사용자 정의 가능한 전문가 고문(EA)으로, 지정된 시간 범위 내의 가격 움직임에서 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 이 EA는 특히 US30, DAX, NASDAQ과 같은 트렌드 자산 거래에 탁월하며, 고급 기술 분석과 강력한 거래 관리 기능을 활용합니다. 이동 평균과 일목균형표 필터, 일일 거래 제한, 동적 손절매 추적 기능을 갖추고 있어 트렌드 시장에서 범위 기반 전략을 위한 안정적인 자동화 솔루션을 찾는 트레이더에게 이상적입니다. 주요 기능 시간 범위 기반 거래 : 사용자가 정의한 시간 범위 내에서 자동으로 식별하고 거래하여 가격 돌파 또는 반전을 포착하며, 인덱스와 같은 트렌드 자산에 최적화되어 있습니다. 유연한 거래 스타일 : 시장 조건에 따라 돌파(With_Break) 또는 평균 회귀(Oppo
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
지표
Matrix Series – サポート、レジスタンス＆モメンタム指標 重要なサポート/レジスタンスゾーン、買われすぎ/売られすぎレベル、市場の強さを1つの指標で表示します。 Matrix Series は、 動的CCI 、平滑化移動平均、標準偏差バンドを組み合わせ、市場の方向性と重要なレベルを明確に示します。ローソク足は強気・弱気圧力に応じて色付けされ、動的サポート/レジスタンスゾーンには買われすぎ/売られすぎの視覚アラートが表示されます。 主な特徴 トレンドに応じたローソク足の色: 緑＝強気、赤＝弱気 サポートとレジスタンスゾーン: CCIの設定可能な期間で動的に計算 買われすぎ/売られすぎインジケーター: 視覚的アラートで極端な状態を検出 分かりやすい解釈: ローソク足の方向とゾーンとの相互作用で市場の強さを表示 完全にカスタマイズ可能: 期間、平滑化、OB/OSレベル、ゾーン表示 使い方 トレンドの識別: 緑のローソク足 → 強気; 赤のローソク足 → 弱気 サポート/レジスタンスでのトレード: 価格の動的ゾーンとの相互作用を監視し、エントリー/エグジットに活用 OB/OSでの
FREE
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
지표
Andean Oscillator – 추세 변동 오실레이터 시장 강도와 방향을 명확하게 보여줍니다. Andean Oscillator 는 각 자산의 상승 및 하락 변동을 측정하는 고급 오실레이터 로, 주요 구성 요소인 Bull(상승) , Bear(하락) 및 신호를 필터링하고 추세를 확인하는 Signal Line 을 포함합니다. 지수 엔벨로프 와 이동 평균을 사용하여 Andean Oscillator는 추세 강도와 가능한 변화를 명확하고 안정적으로 제공하여 거래에서 유리하게 활용할 수 있습니다. 주요 특징 Bull과 Bear 구성 요소: 가격의 상승 및 하락 변동을 반영. 신호선: 잘못된 신호를 필터링하고 추세를 확인. 간단한 해석: 상승 구성 요소가 하락을 초과 → 상승 추세, 하락 구성 요소가 상승을 초과 → 하락 추세. 반응형 오실레이터: 최대 반응성을 위해 지수 엔벨로프와 이동 평균 기반 계산. 모든 자산과 타임프레임에 호환 가능. 사용 방법 추세 식별: Bull > Bear → 시
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
지표
Trend Trader – 매수/매도 신호 및 추세 설명: Trend Trader는 이동평균선, MACD, ADX를 사용하여 시장 강도를 평가하고, 추세 분석과 명확한 매수/매도 신호를 결합합니다. MetaTrader 5용 이 지표는 추세 방향을 표시하고, 강세 및 약세 시점을 식별하며, 주요 교차점을 시각적으로 강조하여 거래 진입 및 청산을 최적화합니다. 주요 기능 자동 매수/매도 신호: 추세 강도 및 MACD + ADX 교차를 기반으로 기회 아이콘 표시 완전히 맞춤 설정 가능: MACD, ADX, EMA 기간, 색상 및 신호 활성화 사용 방법 추세 따르기: 녹색 막대 = 강세, 빨간색 막대 = 약세 신호 기반 거래: Buy/Sell 아이콘이 추천 진입점 표시 MA 리본으로 확인: 단기 및 장기 추세 정렬 시 신호 신뢰도 증가 ADX 필터링: ADX가 충분한 강도를 표시할 때만 신호 활성화 (>25) 실제 예시 녹색 막대 + Buy 신호 → 강한 강세 진입 시점 빨간색 막대 +
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
Experts
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변