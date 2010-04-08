BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - 전문 트레이딩 솔루션

Bollinger RSI ADX V3는 MetaTrader 5용으로 설계된 정교하고 높은 수준의 사용자 정의가 가능한 전문가 고문(EA)으로, 볼린저 밴드, 상대 강도 지수(RSI), 평균 방향 지수(ADX)의 강력한 기능을 활용하여 정확하고 전략적인 트레이딩 결정을 제공합니다. 이 EA는 고급 리스크 관리, 유연한 트레이딩 설정, 다양한 시장 조건에서 성과를 최적화하기 위한 시간 기반 필터를 갖춘 견고한 자동 트레이딩 시스템을 찾는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 기능

고급 트레이딩 로직

다중 지표 전략 : 볼린저 밴드, RSI, ADX를 결합하여 정확한 진입 신호를 제공합니다. 매수 신호 : 가격이 볼린저 밴드 하단에 닿거나 그 아래로 떨어지고, RSI가 과매도 상태를 나타내며, ADX가 강한 추세를 확인할 때 발동됩니다. 매도 신호 : 가격이 볼린저 밴드 상단에 닿거나 그 위로 올라가고, RSI가 과매수 상태를 나타내며, ADX가 강한 추세를 확인할 때 발동됩니다.

: 볼린저 밴드, RSI, ADX를 결합하여 정확한 진입 신호를 제공합니다. 사용자 정의 가능한 지표 매개변수 : 볼린저 밴드: 조정 가능한 주기 및 표준 편차. RSI: 설정 가능한 주기, 과매수 및 과매도 수준. ADX: 조정 가능한 주기 및 추세 강도 임계값.

:

유연한 포지션 관리

손절매(SL) 옵션 : 고정 핍 : 손절매를 위해 고정된 핍 거리를 설정합니다. ATR 기반 : 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 손절매를 동적으로 계산하며, 사용자 정의 가능한 배수를 적용합니다.

: 이익실현(TP) 옵션 : 고정 핍 : 이익실현을 위해 고정된 핍 거리를 정의합니다. 중간 밴드 : 가격이 볼린저 밴드의 중간 밴드에 도달할 때 포지션을 청산합니다. 반대 밴드 : 가격이 볼린저 밴드의 반대 밴드(예: 매수의 경우 상단 밴드, 매도의 경우 하단 밴드)에 도달할 때 포지션을 청산합니다.

: 리스크/보상 비율 : 수익성 있는 트레이드 설정을 보장하기 위해 최소 리스크/보상 비율(예: 1:1.5)을 적용합니다.

: 수익성 있는 트레이드 설정을 보장하기 위해 최소 리스크/보상 비율(예: 1:1.5)을 적용합니다. 트레일링 스탑: 시작 및 단계 거리를 핍 단위로 설정 가능한 트레일링 스탑을 활성화합니다. 선택적으로 이익을 동적으로 고정하기 위해 이익실현을 손절매와 함께 이동할 수 있습니다.

로트 크기 관리

고정 로트 : 일관된 포지션 크기를 위해 미리 정의된 로트 크기로 트레이딩합니다.

: 일관된 포지션 크기를 위해 미리 정의된 로트 크기로 트레이딩합니다. 리스크 기반 로트: 계좌 잔고의 백분율과 손절매까지의 거리를 기반으로 로트 크기를 자동으로 계산하여 리스크 노출을 제어합니다.

시간 및 세션 필터

세션 필터 : 낮은 변동성 기간을 피하기 위해 특정 시간대(예: 런던 또는 뉴욕 세션)로 트레이딩을 제한합니다.

: 낮은 변동성 기간을 피하기 위해 특정 시간대(예: 런던 또는 뉴욕 세션)로 트레이딩을 제한합니다. 요일 필터 : 주중 선택된 요일(예: 월요일부터 금요일까지)만 트레이딩합니다.

: 주중 선택된 요일(예: 월요일부터 금요일까지)만 트레이딩합니다. 월 필터: 계절적 시장 패턴에 맞춰 특정 달에 트레이딩을 활성화합니다.

트레이딩 제어 및 안전성

스프레드 필터 : 최대 허용 스프레드를 설정하여 높은 스프레드 조건에서 트레이딩을 방지합니다.

: 최대 허용 스프레드를 설정하여 높은 스프레드 조건에서 트레이딩을 방지합니다. 매직 넘버 : EA 트레이드를 수동 트레이드 또는 다른 EA와 별도로 추적하기 위해 고유한 식별자를 지정합니다.

: EA 트레이드를 수동 트레이드 또는 다른 EA와 별도로 추적하기 위해 고유한 식별자를 지정합니다. 매수/매도 스위치: 트레이딩 전략에 맞게 매수 및 매도 트레이드를 독립적으로 활성화 또는 비활성화합니다.

장점

높은 사용자 정의 가능성 : 지표, 리스크 관리, 트레이딩 시간에 대한 광범위한 매개변수로 트레이딩 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

: 지표, 리스크 관리, 트레이딩 시간에 대한 광범위한 매개변수로 트레이딩 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. 견고한 리스크 관리 : 유연한 손절매, 이익실현, 로트 크기 옵션으로 자본을 보호합니다.

: 유연한 손절매, 이익실현, 로트 크기 옵션으로 자본을 보호합니다. 추세 중심 트레이딩 : ADX를 활용하여 강한 추세 시장에서 트레이딩을 보장하여 잘못된 신호를 줄입니다.

: ADX를 활용하여 강한 추세 시장에서 트레이딩을 보장하여 잘못된 신호를 줄입니다. 시간 최적화 트레이딩 : 시간, 요일, 월에 대한 사용자 정의 가능한 필터로 불리한 시장 조건을 피합니다.

: 시간, 요일, 월에 대한 사용자 정의 가능한 필터로 불리한 시장 조건을 피합니다. 사용자 친화적: 명확한 매개변수 그룹과 직관적인 설정으로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 접근 가능합니다.

권장 사용 방법

시장 : MT5에서 사용 가능한 통화 쌍, 지수, 원자재 및 기타 상품에 적합합니다.

: MT5에서 사용 가능한 통화 쌍, 지수, 원자재 및 기타 상품에 적합합니다. 타임프레임 : 모든 타임프레임에 최적화되어 있으며, H1 이상에서 안정적인 신호를 위해 가장 좋은 결과를 제공합니다.

: 모든 타임프레임에 최적화되어 있으며, H1 이상에서 안정적인 신호를 위해 가장 좋은 결과를 제공합니다. 브로커 요구사항 : 최적의 성과를 위해 낮은 스프레드와 안정적인 실행을 제공하는 브로커를 사용하십시오.

: 최적의 성과를 위해 낮은 스프레드와 안정적인 실행을 제공하는 브로커를 사용하십시오. 테스트: MT5 전략 테스터에서 철저한 백테스트를 수행하고, 실시간 트레이딩 전에 데모 계좌로 설정을 검증하십시오.

입력 매개변수

일반 구성 : 매직 넘버: 트레이드에 대한 고유 식별자. 로트 모드: 고정 로트 또는 리스크 기반 로트. 리스크 비율: 리스크를 감수할 계좌 잔고의 백분율(리스크 기반인 경우). 로트 크기: 고정 로트 크기(고정 로트인 경우). 최대 스프레드: 허용된 최대 스프레드(포인트 단위).

: 트레이딩 활성화 : 매수 및 매도를 활성화/비활성화.

: 매수 및 매도를 활성화/비활성화. 볼린저 밴드 : 주기 및 표준 편차.

: 주기 및 표준 편차. RSI : 주기, 과매수 및 과매도 수준.

: 주기, 과매수 및 과매도 수준. ADX : 주기 및 추세 강도 임계값.

: 주기 및 추세 강도 임계값. 손절매 : 고정 핍 또는 ATR 기반(주기 및 배수 포함).

: 고정 핍 또는 ATR 기반(주기 및 배수 포함). 이익실현 : 고정 핍, 중간 밴드 또는 반대 밴드.

: 고정 핍, 중간 밴드 또는 반대 밴드. 리스크/보상 비율 : 활성화하고 최소 비율을 설정.

: 활성화하고 최소 비율을 설정. 트레일링 스탑 : 활성화, 시작 및 단계 거리 설정, 선택적으로 이익실현 이동.

: 활성화, 시작 및 단계 거리 설정, 선택적으로 이익실현 이동. 시간 필터: 세션, 요일 또는 월 필터를 활성화하고 사용자 정의 가능한 시간, 요일, 월 설정.

EA Bollinger RSI ADX V3를 선택해야 하는 이유는?

이 EA는 기술적 정밀성과 유연한 리스크 관리를 결합하여 트레이딩 매개변수를 완전히 제어하면서 전략을 자동화하려는 트레이더에게 강력한 도구입니다. 추세를 따르는 트레이더든 평균 회귀 전략을 선호하는 트레이더든, 이 EA는 다양한 설정 옵션으로 여러분의 필요에 적응합니다.

EA Bollinger RSI ADX V3로 오늘부터 더 스마트한 트레이딩을 시작하세요!