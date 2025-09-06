Andean Oscillator

Andean Oscillator – Trend Değişim Osilatörü

Piyasadaki güç ve yönü net ve kesin bir şekilde görselleştirir.

Andean Oscillator, her varlığın yükseliş ve düşüş değişimlerini ölçen ileri düzey bir osilatördür. Ana bileşenleri: Bull (yükseliş), Bear (düşüş) ve sahte sinyalleri filtreleyip trendleri doğrulayan Signal Line’dır.

Üssel zarf (envelope) ve hareketli ortalamalar kullanarak Andean Oscillator, trendin gücünü ve olası değişimleri net ve stabil bir şekilde sunar; böylece işlem avantajı sağlar.

Temel Özellikler

  • Bull ve Bear bileşenleri: fiyatın yükseliş ve düşüş değişimlerini gösterir.
  • Signal Line: sahte sinyalleri filtreler ve trendi doğrular.
  • Basit yorum: yükseliş bileşeni düşüşün üzerinde → yükseliş trendi; düşüş bileşeni yükselişin üzerinde → düşüş trendi.
  • Hızlı tepki veren osilatör: maksimum duyarlılık için üssel zarf ve hareketli ortalama hesaplamaları.
  • Her varlık ve zaman dilimi ile uyumlu.

Kullanım

  • Trend tespiti: Bull > Bear → piyasa yükselişte, Bear > Bull → piyasa düşüşte.
  • Giriş doğrulama: bileşenlerin Signal Line ile kesişimi.
  • Sahte sinyal filtreleme: Bull/Bear’ın Signal Line üzerinde kesişmesini bekleyin.

Pratik Örnekler

  • Bull bileşeni Bear’ı geçip Signal Line üzerinde devam ederse → güçlü yükseliş trendi, olası yeni zirve.
  • Bear bileşeni Bull’un üzerinde → düşüş trendi, olası yeni dip.

Rekabet Avantajları

  • Sadece bir osilatör değil: üç bileşeni birleştirerek piyasanın gerçek gücünü gösterir.
  • Trend değişimlerini grafiklerde belirginleşmeden önce tespit eder.
  • Yanlamasına hareketleri ve sahte sinyalleri filtreleyerek daha güvenle işlem yapılmasını sağlar.

Ek Bilgi

  • Platform: MetaTrader 5
  • Tür: Osilatörler, Trendler, Çok bileşenli
  • Önerilen Kullanıcı: Swing trader’lar, Trend analistleri, Ortalama dönüş trader’ları

 

Andean Oscillator – Başkalarının göremediğini görün.

Piyasa değişimlerini rekabet avantajınıza dönüştürün.

Filtrele:
FutureSoul
101
FutureSoul 2025.09.19 11:07 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt