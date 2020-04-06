BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - 专业交易解决方案

Bollinger RSI ADX V3 是一款为 MetaTrader 5 设计的复杂且高度可定制的专家顾问（EA），利用布林带、相对强弱指数（RSI）和平均方向指数（ADX）的强大功能，提供精确且战略性的交易决策。该 EA 非常适合寻求可靠自动交易系统、具有高级风险管理和灵活交易设置的交易者，通过时间过滤优化各种市场条件下的性能。

主要功能

高级交易逻辑

  • 多指标策略：结合布林带、RSI 和 ADX，提供精确的入场信号。
    • 买入信号：当价格触及或跌破布林带下轨，RSI 显示超卖状态，且 ADX 确认强趋势时触发。
    • 卖出信号：当价格触及或突破布林带上轨，RSI 显示超买状态，且 ADX 确认强趋势时触发。
  • 可定制指标参数
    • 布林带：可调整周期和标准差。
    • RSI：可配置周期、超买和超卖水平。
    • ADX：可调整周期和趋势强度阈值。

灵活的头寸管理

  • 止损（SL）选项
    • 固定点数：为止损设置固定的点数距离。
    • 基于 ATR：使用平均真实波幅（ATR）动态计算止损，可自定义倍数。
  • 止盈（TP）选项
    • 固定点数：为止盈设置固定的点数距离。
    • 中轨：当价格达到布林带中轨时平仓。
    • 对侧轨道：当价格达到布林带的对侧轨道（例如，买入时为上轨，卖出时为下轨）时平仓。
  • 风险/回报比率：强制执行最低风险/回报比率（例如，1:1.5），确保交易设置具有盈利潜力。
  • 追踪止损：启用追踪止损，可配置开始和步进步数。支持选择性地将止盈与追踪止损一起移动，以动态锁定利润。

手数管理

  • 固定手数：以预定义的手数进行交易，确保一致的头寸规模。
  • 基于风险的手数：根据账户余额的百分比和止损距离自动计算手数，确保风险可控。

时间和交易时段过滤

  • 时段过滤：限制在特定时间段（例如伦敦或纽约时段）进行交易，以避免低波动性时段。
  • 日期过滤：仅在选定的星期几（例如周一至周五）进行交易。
  • 月份过滤：在特定月份启用交易，以适应季节性市场模式。

交易控制与安全性

  • 点差过滤：通过设置最大允许点差，避免在高点差条件下交易。
  • 魔法编号：为 EA 交易分配唯一标识符，与手动交易或其他 EA 分开跟踪。
  • 买入/卖出开关：独立启用或禁用买入和卖出交易，以适应您的交易策略。

优势

  • 高度可定制：通过广泛的指标、风险管理和交易时间参数，适应您的交易风格。
  • 稳健的风险管理：通过灵活的止损、止盈和手数选项保护您的资金。
  • 趋势导向交易：利用 ADX 确保在强趋势市场中进行交易，减少虚假信号。
  • 时间优化交易：通过可定制的时间、日期和月份过滤，避免不利市场条件。
  • 用户友好：清晰的参数分组和直观的设置，使其适合新手和经验丰富的交易者。

使用建议

  • 市场：适用于外汇货币对、指数、商品和其他 MT5 平台支持的工具。
  • 时间框架：适用于任何时间框架，在 H1 或更高时间框架上信号更稳定。
  • 经纪商要求：选择提供低点差和可靠执行的经纪商，以获得最佳性能。
  • 测试：在 MT5 策略测试器中进行彻底回测，并在真实交易前使用模拟账户验证设置。

输入参数

  • 常规配置
    • 魔法编号：交易的唯一标识符。
    • 手数模式：固定手数或基于风险的手数。
    • 风险百分比：风险账户余额的百分比（如果基于风险）。
    • 手数大小：固定手数大小（如果固定手数）。
    • 最大点差：最大允许点差（点数）。
  • 交易激活：启用/禁用买入和卖出交易。
  • 布林带：周期和标准差。
  • RSI：周期、超买和超卖水平。
  • ADX：周期和趋势强度阈值。
  • 止损：固定点数或基于 ATR（带周期和倍数）。
  • 止盈：固定点数、中轨或对侧轨道。
  • 风险/回报比率：启用并设置最低比率。
  • 追踪止损：启用、设置开始和步进步数，以及可选的止盈移动。
  • 时间过滤：启用时段、日期或月份过滤，设置自定义小时、日期和月份。

为什么选择 EA Bollinger RSI ADX V3？

此 EA 将技术精度与灵活的风险管理相结合，是希望自动化策略并保持对交易参数完全控制的交易者的强大工具。无论您是趋势跟随型交易者还是偏好均值回归策略，此 EA 都能通过其多功能的配置选项适应您的需求。

立即使用 EA Bollinger RSI ADX V3 开始更智能的交易！


推荐产品
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
专家
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
专家
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
专家
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
专家
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
专家
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
LT Bollinger Band EA
Sie Samuel Roland Youl
专家
Unlock the full potential of Bollinger Bands with the Bollinger Bands Pro EA! Our expert advisor is here to revolutionize your trading experience, offering not one, but three powerful trading strategies based on the time-tested Bands expert. Whether you're a novice or an experienced trader, this EA is designed to suit your needs with an array of features that make trading easier and more flexible. Key Features: Triple Strategy Power : Our EA incorporates three distinct trading strategies centere
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
专家
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
专家
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
AW BW strategy based EA trades on the signals of a custom combination of indicators created by Bill M. Williams. This fully automated trading robot has flexible settings and many work scenarios. The product has many useful features built in: automatic lot calculation, trailing system, stop loss and much more. If necessary, averaging can be used. Advantages: Suitable for any type of instruments and any timeframes. Indicators configurable in the input settings of the adviser. Ability to automatica
MultiIndy Hybrid Trend
Miss Preeyanut Budsarakham
专家
The EA MultiIndy Hybrid Trend used to a trading system that combines 11 indicators 1. BOLLINGER BAND 2.RSI 3.MA 4.AO 5.MACD 6.CCI 7.MOMENTUM 8.FRACTAL 9.PARABOLIC SAR 10.STD 11.ATR and then AI to find the probability of each indicator as its weight value. Common use of martingale Then backtest twenty years to become this automated trading system. EA can send alerts through the program line, can adjust the risk. or turn off the martingale according to user requirements or can trade any currency
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Market Maverick IV
Themichl LLC
专家
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
专家
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
专家
Breakout Master Strategy 是一款精密构建的“只做多头”的专家顾问（EA），专注于利用指数和像黄金这样的商品的看涨突破机会。它正是支撑 Darwinex 上公开跟踪的 EWLT 策略的实际引擎 —— 真金实钱，真实结果，现在可在你的 MetaTrader 5 终端上自动运行。 这不是网格（grid）或马丁格尔（martingale）EA。它是一种基于规则的策略，以价格行为和动能为基础，专为重视一致性、风险控制和透明逻辑的交易者设计。 Strategy Overview EA 通过识别最近的价格极值来扫描突破机会，当价格超过定义的回顾期内的最高点时即发出市场买入订单 —— 不等待回调，也不用复杂过滤器。这是一个纯动能系统，专为在强烈向上倾斜的市场中执行只做多的入场操作。 Price Breakout Trigger – 使用 X 根蜡烛的最高高点来检测突破级别 Immediate Execution – 一旦价格突破计算触发点就发出市场买入订单 Multiple Stop Loss Modes – 可选择固定点位 SL、基于价格百分比 SL 或 ATR 计算的 S
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Nova RVI Trader
Anita Monus
专家
Nova RVI Trader is built upon the principles of the Relative Vigor Index — an indicator that measures the conviction behind price movements by comparing closing and opening prices relative to recent trading ranges. This often-overlooked oscillator excels at identifying true directional momentum and potential reversals before they become obvious to the broader market. With Nova RVI Trader , the raw insights of the RVI are transformed into a streamlined and logic-driven trading system. The EA pati
Ma Massaro
Miss Preeyanut Budsarakham
专家
The Ma Massaro automated trading system is a trading system that uses the cross between Ma and Alligator indicators. But powerful in finding the point, position, time of opening an order. A neural network method was used to find the crossover weights of the two Ma's going back 14 periods. The weights were obtained from a 20-year retrospective test. mistake make consistent profits by trying to find the value that has the least loss point from retrospective testing Find the weight of Ma's crossove
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
专家
Bitcoin Sniper — 比特币智能交易顾问 系统要求 品种: BTCUSD 周期: M30 最低入金: 200 美元 经纪商: ECN类型，低点差，支持周末比特币交易 仓位参考: 每 500 美元约 0.01 手（可根据风险调整） 概述 Bitcoin Sniper 是一款为 BTCUSD 设计的自动化交易顾问，运行在 M30 周期上。 它专注于日内波动与动能捕捉，具备新闻阻断、每日保护及篮子控制等功能。 建议使用 VPS 确保持续运行。 核心功能 M30 优化逻辑，捕捉比特币日内走势 每日保护：最大交易数、冷却间隔、权益损失保护 篮子级 TP/SL 百分比控制 模式：Aggressive / Neutral 可选新闻过滤器（基于 WebRequest） FIFO 兼容；无马丁、无网格、无对冲 输入与设置 风险与仓位: 按余额百分比；每单最大手数 交易模式: Aggressive / Neutral 限制与频率: 最大持仓；每日最大交易；交易间最少K线数 篮子控制: TP%；SL%；每日权益损失% 新闻过滤器（可选）: 开关；端点；刷新时间；事件影响等级；事件前后阻断（分钟
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
多功能自动化交易顾问，基于趋势指标 AW Heiken Ashi 的信号进行操作。提供先进灵活的设置，用于管理风险、交易量、入场逻辑和持仓支持。如有需要，它可使用平均线、可调整的止盈和止损水平、内置重叠功能以及订单之间的动态步长。 AW Heiken Ashi 指标 - 点击此处 / MT4 版顾问 -   点击此处 主要功能： 使用 AW Heiken Ashi 指标-当指标信号方向发生变化时，顾问会自动开启交易。所有指标参数（周期、过滤等）均可直接在顾问设置中设置。 自动交易量计算（自动交易量） - 能够使用固定交易量进行交易或使用与存款规模挂钩的自动交易量。 TP / SL（止盈/止损） -支持：虚拟 TP（以点为单位），根据一组订单的盈亏平衡点计算。SL 为单个订单（从开盘价开始），针对订单网格；SL — 根据同一方向的整个订单组的盈亏平衡点计算。 订单之间的动态步长-顾问根据趋势开立第一笔订单。然后，两笔订单之间的步长：可以是固定的，也可以是动态的——在指定数量的订单后使用步长乘数（例如，用于控制平均交易的力度）。 篮子订单的交易量倍增 - 在篮子中开设新订单时可选增加交易手
Nova FRC Trader
Anita Monus
专家
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
专家
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
专家
新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision 是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and monito
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
专家
我建议您从头到尾阅读该 产品的博客 （手册），以便从一开始就清楚 EA 提供的功能。 此 EA 交易可识别价格与振荡指标/指标之间何时出现背离。它识别常规/经典（趋势反转）和隐藏（趋势延续）背离。它具有供需区域、RSI、布林线、随机指标、移动平均线（常规 MA 和赫尔 MA）、ADX 和成交量过滤器选项，从而可以仅过滤掉最强的设置。默认设置针对 EURUSD H1 进行了优化（请参见下面的屏幕截图）。 EA 可以在一张图表中交易多个品种。该选项可以通过 4 种不同的方式使用： 市场观察窗口中的所有可见符号 输入参数中给出的符号 在对话框中选择的预设文件中的符号 预定义文件夹中预设文件的符号（由输入参数给出） 对于选项 3 和 4，只有一些设置将从每个预设文件中被覆盖。其余部分将使用 EA 中的输入参数。将从预设文件加载的设置是 中用蓝色标记     博客 。此外，对于选项 3 和 4，只能访问直接位于 Files 文件夹或子文件夹下的文件。 特征 可以检测以下振荡指标/指标的背离：MACD、OsMA（振荡指标移动平均线）、随机指标、CCI、RSI 和 Awesome (AO)。所有
Master Stochastic
Genesis Hafalla
4 (1)
专家
How it works? This EA trades with Stochastic signal and base line crossovers. Only allows one open trade at a time on the currency you have attached this EA. Opens a Buy position if the signal line crosses below base line below the value you set in BuyBelow parameter. Opens a Sell position if the signal line crosses above base line above the value you set in SellAbove parameter. This EA will work in any time frame and in any pair, Stochastic oscillator will base its data on the current time fram
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
专家
Unlock the full potential of trading with the   Bollinger Bands Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used Bollinger Bands indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the Bollinger Bands PROject EA adap
GVolt
DRT Circle
4.27 (11)
专家
GVolt — 精密黄金网格引擎（非马丁格尔） GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。 这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。 购买后请立即私信我索取设置文件和说明。 低风险信号： 点击此处 GVolt 信号 2： 点击此处 售出五件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1800 美元。 主要亮点 一个EA，两种功能——独立策略引擎 GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下： 趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。 超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。 这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中： 长期买入趋势可以持续
Abab RSI
Andriy Sydoruk
专家
Abab RSI is a professional expert system designed to analyze markets based on the RSI indicator and a special system of restrictions. The Expert Advisor works with one order (not a series), each order is accompanied by a trailing stop activated by a trailing start, and each order is insured by stop loss and take profit. Thus, the expert system uses safe orders to work. The indicator entry itself can also be considered reliable, since the standard RSI indicator is used, just keep in mind that it
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
专家
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
作者的更多信息
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
专家
ZAR Wave EA 乘风破浪，尽在 ZAR Wave EA。 ZAR Wave EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的尖端全自动专家顾问（EA），利用由 Serghey Magalà 创建并拥有的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，提供先进的多元货币交易策略。该 EA 将 FOTSI 的货币强度分析与 指数移动平均线（EMA） 相结合，精准高效地交易 28 个主要外汇货币对。配备强大的风险管理、可定制的交易量大小和智能交易执行，ZAR Wave EA 赋予交易者征服外汇市场的信心。 主要功能 多元货币交易 ：无缝交易 28 个外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD），轻松实现投资组合多元化。 FOTSI 驱动的策略 ：利用 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，根据货币强度趋势识别高概率交易机会。 基于 EMA 的交易管理 ：使用 50 周期和 100 周期 EMA 确认交易进场和出场，优化动态市场表现。 灵活的交易量大小 ： 固定交易量 ：设置一致的交易量以确保可预测的交易。 账户余
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
指标
FOTSI – 外汇真实强度指数概览 发现每种货币的真实力量，并利用优势交易。 FOTSI 指标 是一种 多货币振荡器 ，用于测量每种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD）在所有货币对中的真实动量。 FOTSI 不仅分析单一图表，而是整合多个货币对的数据，平滑价格波动，并应用 True Strength Index (TSI) 算法，为您提供清晰、稳定且无延迟的各货币相对强度视图。 主要特征 多货币振荡器： 独立衡量每种货币的强弱。 超买和超卖水平： +50 → 货币超买（高概率回调）。 –50 → 货币超卖。 ±25 → 中性区。 简单易懂： 曲线在零之上或之下 = 强/弱。 无重绘： 所有计算实时进行并保持稳定。 适用于任何货币对和时间周期： 建议在 H1, H4 和 D1 使用以提高可靠性。 如何使用？ 反转策略： 当货币达到 +50 或 –50 极值时寻找反转机会。 入场确认： 结合价格行为或支撑/阻力位使用。 选择最强/最弱货币对： 基于最强货币对最弱货币进行交易。 实用示例 如果 USD 为 +60（超买）且 EUR 为 –
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Heiken Ashi 平滑指标 (MT5专用) 高级Heiken Ashi，带平滑滤波器。去除噪音，减少假信号，提前识别趋势。适合外汇、指数、加密货币（H1-D1）。 工作原理与平滑方式 传统Heiken Ashi通过平均前几根K线的开盘、收盘、最高、最低价来生成K线，已减少小幅波动影响。然而， Heiken Ashi Smoothed 在此基础上对“原始”价格（raw）应用额外平滑滤波器。不使用直接价格，而是采用移动平均（EMA或SMA，可配置）处理输入数据，生成代表更稳定流畅趋势的K线。 此平滑过程分两阶段进行： 基础Heiken Ashi计算 ：平均价格形成初始K线，多头K线（通常绿色或白色）表示上升趋势，空头（红色或黑色）表示下降趋势。 递归平滑 ：对结果应用移动平均，消除异常峰值，创建价格运动的更线性表示。最小化临时波动引起的“噪音”，不引入过多滞后，适合实时分析。 结果，平滑K线如动态均线般运作：价格在K线上方表示多头强势，下方为空头。价格交叉产生清晰进出场信号。 核心优势 该指标以提升交易精度著称，提供具体益处： 减少虚假信号 ：过滤市场噪音，大幅降低假突破（whips
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
专家
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 市场描述 概述 Time Range Trading EA v4.2 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进且高度可定制的专家顾问（EA），旨在利用指定时间范围内的价格波动获利。该 EA 特别适合交易趋势性资产，例如指数（例如 US30、DAX、NASDAQ），通过结合高级技术分析和强大的交易管理功能，包括移动平均线和一目均衡表过滤器、每日交易限制以及动态止损跟踪，非常适合寻求在趋势市场中基于范围的自动化交易解决方案的交易者。 主要功能 基于时间范围的交易 ：自动识别并在用户定义的时间范围内进行交易，捕捉价格突破或反转，非常适合趋势性资产如指数。 灵活的交易风格 ：可选择突破（With_Break）或均值回归（Opposite_to_Break）策略，以适应市场条件。 高级技术过滤器 ： 移动平均线过滤器 ：使用快慢移动平均线（默认：50 和 200 周期）来确认交易方向，与指数的强劲趋势保持一致。 一目均衡表过滤器 ：支持多种基于一目均衡表的条件（例如价格高于云层、转换线高于基准线），为趋势市场提供精准的入场
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Andean Oscillator – 趋势变动振荡器 清晰显示市场的强弱和方向。 Andean Oscillator 是一个 高级振荡器 ，通过其主要组件测量每个资产的上涨和下跌变化： Bull（多头） 、 Bear（空头） ，以及用于过滤虚假信号并确认趋势的 Signal Line 。 利用 指数通道 和移动平均线，Andean Oscillator 提供了清晰、稳定的趋势强度及变化视图，帮助您获得交易优势。 主要特征 Bull 和 Bear 组件： 反映价格的上涨和下跌变化。 信号线： 过滤虚假信号并确认趋势。 简单解释： 多头组件高于空头 → 上升趋势；空头组件高于多头 → 下降趋势。 反应灵敏的振荡器： 基于指数通道和移动平均线计算，实现最大灵敏度。 兼容所有资产和时间周期。 使用方法 趋势识别： Bull > Bear → 市场上升，Bear > Bull → 市场下降。 入场确认： 组件与 Signal Line 的交叉。 过滤虚假信号： 等待 Bull/Bear 在 Signal Line 上方交叉。 实用示例 如果 Bull 组件穿过 Bear 并保持在 Signal
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Matrix Series – 支撑、阻力及动量指标 在一个指标中显示关键支撑/阻力区域、超买/超卖水平以及市场强度。 Matrix Series 结合了 动态CCI 、平滑移动平均和标准差通道，为市场方向和关键水平提供清晰视图。蜡烛根据多空压力着色，并显示动态支撑/阻力区及超买/超卖可视化警报。 主要特征 趋势蜡烛颜色: 绿色=多头, 红色=空头 支撑与阻力区域: 根据可配置CCI周期动态计算 超买/超卖指标: 可视化警报提示极端状态 易于理解: 蜡烛方向与区域交互显示市场强度 完全可配置: 周期、平滑、OB/OS水平及区域显示 使用方法 趋势识别: 绿色蜡烛 → 多头; 红色蜡烛 → 空头 支撑/阻力交易: 观察价格与动态区域的交互以进行入场和出场 OB/OS确认: 信号穿越OB/OS水平增强交易决策 实际示例 绿色蜡烛，CCI高于阻力 → 强劲上升趋势，可能继续 红色蜡烛，CCI接近支撑 → 下跌趋势，可能出现新低 可视化OB/OS警报 → 显示潜在趋势反转 竞争优势 将多个工具整合到一个指标中：趋势蜡烛、CCI、支撑/阻力及OB/OS警报 在图表显示之前捕捉市场强度变化 过滤噪
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Trend Trader – 买卖信号与趋势 描述： Trend Trader 将趋势分析与清晰的买卖信号结合，使用移动平均线、MACD 和 ADX 来评估市场强度。此 MetaTrader 5 指标显示趋势方向，识别多头和空头时机，并可视化关键交叉点，以优化交易入场和退出。 主要特点 自动买卖信号：图标显示基于趋势强度和 MACD + ADX 交叉的机会 完全可自定义：MACD、ADX、EMA 周期，颜色和信号启用 使用方法 跟随趋势：绿色柱子表示多头强势，红色柱子表示空头强势 根据信号交易：Buy/Sell 图标显示推荐入场点 使用 MA Ribbon 确认：短期和长期趋势一致提高信号可靠性 使用 ADX 过滤：仅当 ADX 显示足够强度（>25）时信号有效 实际示例 绿色柱子 + Buy 信号 → 强多头入场时机 红色柱子 + Sell 信号 → 强空头入场时机 MACD 与信号交叉且 ADX >25 → 确认行情强度 绿色 MA Ribbon 上升 → 强化多头趋势；红色下降 → 空头趋势 优势 将 MACD、ADX 与移动平均线集成于一个指标 帮助识别趋势和最佳入/退出点
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
专家
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
筛选:
无评论
回复评论