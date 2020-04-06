BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - 专业交易解决方案

Bollinger RSI ADX V3 是一款为 MetaTrader 5 设计的复杂且高度可定制的专家顾问（EA），利用布林带、相对强弱指数（RSI）和平均方向指数（ADX）的强大功能，提供精确且战略性的交易决策。该 EA 非常适合寻求可靠自动交易系统、具有高级风险管理和灵活交易设置的交易者，通过时间过滤优化各种市场条件下的性能。

主要功能

高级交易逻辑

多指标策略 ：结合布林带、RSI 和 ADX，提供精确的入场信号。 买入信号 ：当价格触及或跌破布林带下轨，RSI 显示超卖状态，且 ADX 确认强趋势时触发。 卖出信号 ：当价格触及或突破布林带上轨，RSI 显示超买状态，且 ADX 确认强趋势时触发。

：结合布林带、RSI 和 ADX，提供精确的入场信号。 可定制指标参数 ： 布林带：可调整周期和标准差。 RSI：可配置周期、超买和超卖水平。 ADX：可调整周期和趋势强度阈值。

：

灵活的头寸管理

止损（SL）选项 ： 固定点数 ：为止损设置固定的点数距离。 基于 ATR ：使用平均真实波幅（ATR）动态计算止损，可自定义倍数。

： 止盈（TP）选项 ： 固定点数 ：为止盈设置固定的点数距离。 中轨 ：当价格达到布林带中轨时平仓。 对侧轨道 ：当价格达到布林带的对侧轨道（例如，买入时为上轨，卖出时为下轨）时平仓。

： 风险/回报比率 ：强制执行最低风险/回报比率（例如，1:1.5），确保交易设置具有盈利潜力。

：强制执行最低风险/回报比率（例如，1:1.5），确保交易设置具有盈利潜力。 追踪止损：启用追踪止损，可配置开始和步进步数。支持选择性地将止盈与追踪止损一起移动，以动态锁定利润。

手数管理

固定手数 ：以预定义的手数进行交易，确保一致的头寸规模。

：以预定义的手数进行交易，确保一致的头寸规模。 基于风险的手数：根据账户余额的百分比和止损距离自动计算手数，确保风险可控。

时间和交易时段过滤

时段过滤 ：限制在特定时间段（例如伦敦或纽约时段）进行交易，以避免低波动性时段。

：限制在特定时间段（例如伦敦或纽约时段）进行交易，以避免低波动性时段。 日期过滤 ：仅在选定的星期几（例如周一至周五）进行交易。

：仅在选定的星期几（例如周一至周五）进行交易。 月份过滤：在特定月份启用交易，以适应季节性市场模式。

交易控制与安全性

点差过滤 ：通过设置最大允许点差，避免在高点差条件下交易。

：通过设置最大允许点差，避免在高点差条件下交易。 魔法编号 ：为 EA 交易分配唯一标识符，与手动交易或其他 EA 分开跟踪。

：为 EA 交易分配唯一标识符，与手动交易或其他 EA 分开跟踪。 买入/卖出开关：独立启用或禁用买入和卖出交易，以适应您的交易策略。

优势

高度可定制 ：通过广泛的指标、风险管理和交易时间参数，适应您的交易风格。

：通过广泛的指标、风险管理和交易时间参数，适应您的交易风格。 稳健的风险管理 ：通过灵活的止损、止盈和手数选项保护您的资金。

：通过灵活的止损、止盈和手数选项保护您的资金。 趋势导向交易 ：利用 ADX 确保在强趋势市场中进行交易，减少虚假信号。

：利用 ADX 确保在强趋势市场中进行交易，减少虚假信号。 时间优化交易 ：通过可定制的时间、日期和月份过滤，避免不利市场条件。

：通过可定制的时间、日期和月份过滤，避免不利市场条件。 用户友好：清晰的参数分组和直观的设置，使其适合新手和经验丰富的交易者。

使用建议

市场 ：适用于外汇货币对、指数、商品和其他 MT5 平台支持的工具。

：适用于外汇货币对、指数、商品和其他 MT5 平台支持的工具。 时间框架 ：适用于任何时间框架，在 H1 或更高时间框架上信号更稳定。

：适用于任何时间框架，在 H1 或更高时间框架上信号更稳定。 经纪商要求 ：选择提供低点差和可靠执行的经纪商，以获得最佳性能。

：选择提供低点差和可靠执行的经纪商，以获得最佳性能。 测试：在 MT5 策略测试器中进行彻底回测，并在真实交易前使用模拟账户验证设置。

输入参数

常规配置 ： 魔法编号：交易的唯一标识符。 手数模式：固定手数或基于风险的手数。 风险百分比：风险账户余额的百分比（如果基于风险）。 手数大小：固定手数大小（如果固定手数）。 最大点差：最大允许点差（点数）。

： 交易激活 ：启用/禁用买入和卖出交易。

：启用/禁用买入和卖出交易。 布林带 ：周期和标准差。

：周期和标准差。 RSI ：周期、超买和超卖水平。

：周期、超买和超卖水平。 ADX ：周期和趋势强度阈值。

：周期和趋势强度阈值。 止损 ：固定点数或基于 ATR（带周期和倍数）。

：固定点数或基于 ATR（带周期和倍数）。 止盈 ：固定点数、中轨或对侧轨道。

：固定点数、中轨或对侧轨道。 风险/回报比率 ：启用并设置最低比率。

：启用并设置最低比率。 追踪止损 ：启用、设置开始和步进步数，以及可选的止盈移动。

：启用、设置开始和步进步数，以及可选的止盈移动。 时间过滤：启用时段、日期或月份过滤，设置自定义小时、日期和月份。

为什么选择 EA Bollinger RSI ADX V3？

此 EA 将技术精度与灵活的风险管理相结合，是希望自动化策略并保持对交易参数完全控制的交易者的强大工具。无论您是趋势跟随型交易者还是偏好均值回归策略，此 EA 都能通过其多功能的配置选项适应您的需求。

立即使用 EA Bollinger RSI ADX V3 开始更智能的交易！