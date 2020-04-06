BRA EA Bollinger Rsi Adx
- 专家
- Leonardo Daniel Isaia
- 版本: 1.10
- 激活: 8
Bollinger RSI ADX V3 - 专业交易解决方案
Bollinger RSI ADX V3 是一款为 MetaTrader 5 设计的复杂且高度可定制的专家顾问（EA），利用布林带、相对强弱指数（RSI）和平均方向指数（ADX）的强大功能，提供精确且战略性的交易决策。该 EA 非常适合寻求可靠自动交易系统、具有高级风险管理和灵活交易设置的交易者，通过时间过滤优化各种市场条件下的性能。
主要功能
高级交易逻辑
- 多指标策略：结合布林带、RSI 和 ADX，提供精确的入场信号。
- 买入信号：当价格触及或跌破布林带下轨，RSI 显示超卖状态，且 ADX 确认强趋势时触发。
- 卖出信号：当价格触及或突破布林带上轨，RSI 显示超买状态，且 ADX 确认强趋势时触发。
- 可定制指标参数：
- 布林带：可调整周期和标准差。
- RSI：可配置周期、超买和超卖水平。
- ADX：可调整周期和趋势强度阈值。
灵活的头寸管理
- 止损（SL）选项：
- 固定点数：为止损设置固定的点数距离。
- 基于 ATR：使用平均真实波幅（ATR）动态计算止损，可自定义倍数。
- 止盈（TP）选项：
- 固定点数：为止盈设置固定的点数距离。
- 中轨：当价格达到布林带中轨时平仓。
- 对侧轨道：当价格达到布林带的对侧轨道（例如，买入时为上轨，卖出时为下轨）时平仓。
- 风险/回报比率：强制执行最低风险/回报比率（例如，1:1.5），确保交易设置具有盈利潜力。
- 追踪止损：启用追踪止损，可配置开始和步进步数。支持选择性地将止盈与追踪止损一起移动，以动态锁定利润。
手数管理
- 固定手数：以预定义的手数进行交易，确保一致的头寸规模。
- 基于风险的手数：根据账户余额的百分比和止损距离自动计算手数，确保风险可控。
时间和交易时段过滤
- 时段过滤：限制在特定时间段（例如伦敦或纽约时段）进行交易，以避免低波动性时段。
- 日期过滤：仅在选定的星期几（例如周一至周五）进行交易。
- 月份过滤：在特定月份启用交易，以适应季节性市场模式。
交易控制与安全性
- 点差过滤：通过设置最大允许点差，避免在高点差条件下交易。
- 魔法编号：为 EA 交易分配唯一标识符，与手动交易或其他 EA 分开跟踪。
- 买入/卖出开关：独立启用或禁用买入和卖出交易，以适应您的交易策略。
优势
- 高度可定制：通过广泛的指标、风险管理和交易时间参数，适应您的交易风格。
- 稳健的风险管理：通过灵活的止损、止盈和手数选项保护您的资金。
- 趋势导向交易：利用 ADX 确保在强趋势市场中进行交易，减少虚假信号。
- 时间优化交易：通过可定制的时间、日期和月份过滤，避免不利市场条件。
- 用户友好：清晰的参数分组和直观的设置，使其适合新手和经验丰富的交易者。
使用建议
- 市场：适用于外汇货币对、指数、商品和其他 MT5 平台支持的工具。
- 时间框架：适用于任何时间框架，在 H1 或更高时间框架上信号更稳定。
- 经纪商要求：选择提供低点差和可靠执行的经纪商，以获得最佳性能。
- 测试：在 MT5 策略测试器中进行彻底回测，并在真实交易前使用模拟账户验证设置。
输入参数
- 常规配置：
- 魔法编号：交易的唯一标识符。
- 手数模式：固定手数或基于风险的手数。
- 风险百分比：风险账户余额的百分比（如果基于风险）。
- 手数大小：固定手数大小（如果固定手数）。
- 最大点差：最大允许点差（点数）。
- 交易激活：启用/禁用买入和卖出交易。
- 布林带：周期和标准差。
- RSI：周期、超买和超卖水平。
- ADX：周期和趋势强度阈值。
- 止损：固定点数或基于 ATR（带周期和倍数）。
- 止盈：固定点数、中轨或对侧轨道。
- 风险/回报比率：启用并设置最低比率。
- 追踪止损：启用、设置开始和步进步数，以及可选的止盈移动。
- 时间过滤：启用时段、日期或月份过滤，设置自定义小时、日期和月份。
为什么选择 EA Bollinger RSI ADX V3？
此 EA 将技术精度与灵活的风险管理相结合，是希望自动化策略并保持对交易参数完全控制的交易者的强大工具。无论您是趋势跟随型交易者还是偏好均值回归策略，此 EA 都能通过其多功能的配置选项适应您的需求。
立即使用 EA Bollinger RSI ADX V3 开始更智能的交易！