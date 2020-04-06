BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Solución de Trading Profesional

Bollinger RSI ADX V3 es un Asesor Experto sofisticado y altamente personalizable diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha el poder de las Bandas de Bollinger, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice Direccional Promedio (ADX) para ofrecer decisiones de trading precisas y estratégicas. Este EA es ideal para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto con gestión avanzada de riesgos, configuraciones de trading flexibles y filtros temporales para optimizar el rendimiento en diversas condiciones de mercado.

Características Principales

Lógica de Trading Avanzada

Estrategia Multi-Indicador : Combina Bandas de Bollinger, RSI y ADX para señales de entrada precisas. Señal de Compra : Se activa cuando el precio toca o cae por debajo de la banda inferior de Bollinger, el RSI indica sobreventa y el ADX confirma una tendencia fuerte. Señal de Venta : Se activa cuando el precio toca o supera la banda superior de Bollinger, el RSI indica sobrecompra y el ADX confirma una tendencia fuerte.

: Combina Bandas de Bollinger, RSI y ADX para señales de entrada precisas. Parámetros de Indicadores Personalizables : Bandas de Bollinger: Período y desviación estándar ajustables. RSI: Período, niveles de sobrecompra y sobreventa configurables. ADX: Período y umbral de fuerza de tendencia ajustables.

:

Gestión Flexible de Posiciones

Opciones de Stop Loss (SL) : Pips Fijos : Establece una distancia fija en pips para el Stop Loss. Basado en ATR : Calcula dinámicamente el Stop Loss usando el Average True Range (ATR) con un multiplicador personalizable.

: Opciones de Take Profit (TP) : Pips Fijos : Define una distancia fija en pips para el Take Profit. Banda Media : Cierra posiciones cuando el precio alcanza la banda media de Bollinger. Banda Opuesta : Cierra posiciones cuando el precio alcanza la banda opuesta de Bollinger (por ejemplo, banda superior para compras, banda inferior para ventas).

: Relación Riesgo/Beneficio : Aplica una relación mínima de riesgo/beneficio (por ejemplo, 1:1.5) para garantizar configuraciones de trading rentables.

: Aplica una relación mínima de riesgo/beneficio (por ejemplo, 1:1.5) para garantizar configuraciones de trading rentables. Trailing Stop: Activa un trailing stop con distancias de inicio y paso configurables en pips. Opcionalmente, mueve el Take Profit junto con el Stop Loss para bloquear ganancias dinámicamente.

Gestión de Tamaño de Lote

Lote Fijo : Opera con un tamaño de lote predefinido para un dimensionamiento constante de posiciones.

: Opera con un tamaño de lote predefinido para un dimensionamiento constante de posiciones. Lote Basado en Riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote según un porcentaje del saldo de la cuenta y la distancia al Stop Loss, asegurando una exposición al riesgo controlada.

Filtros Temporales y de Sesión

Filtro de Sesión : Limita el trading a horas específicas (por ejemplo, sesiones de Londres o Nueva York) para evitar períodos de baja volatilidad.

: Limita el trading a horas específicas (por ejemplo, sesiones de Londres o Nueva York) para evitar períodos de baja volatilidad. Filtro de Días : Opera solo en días seleccionados de la semana (por ejemplo, de lunes a viernes).

: Opera solo en días seleccionados de la semana (por ejemplo, de lunes a viernes). Filtro de Meses: Habilita el trading en meses específicos para alinearse con patrones de mercado estacionales.

Control y Seguridad del Trading

Filtro de Spread : Evita operar en condiciones de spread alto estableciendo un spread máximo permitido.

: Evita operar en condiciones de spread alto estableciendo un spread máximo permitido. Número Mágico : Asigna un identificador único para rastrear las operaciones del EA por separado de operaciones manuales u otros EAs.

: Asigna un identificador único para rastrear las operaciones del EA por separado de operaciones manuales u otros EAs. Interruptor de Compra/Venta: Habilita o deshabilita operaciones de compra y venta de forma independiente para adaptarse a tu estrategia de trading.

Beneficios

Altamente Personalizable : Adapta el EA a tu estilo de trading con amplios parámetros para indicadores, gestión de riesgos y horarios de trading.

: Adapta el EA a tu estilo de trading con amplios parámetros para indicadores, gestión de riesgos y horarios de trading. Gestión Robusta de Riesgos : Protege tu capital con opciones flexibles de Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote.

: Protege tu capital con opciones flexibles de Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote. Trading Orientado a Tendencias : Aprovecha el ADX para asegurar operaciones en mercados con tendencias fuertes, reduciendo señales falsas.

: Aprovecha el ADX para asegurar operaciones en mercados con tendencias fuertes, reduciendo señales falsas. Trading Optimizado por Tiempo : Evita condiciones de mercado desfavorables con filtros personalizables de tiempo, días y meses.

: Evita condiciones de mercado desfavorables con filtros personalizables de tiempo, días y meses. Fácil de Usar: Grupos de parámetros claros y configuraciones intuitivas lo hacen accesible tanto para traders novatos como experimentados.

Uso Recomendado

Mercados : Adecuado para pares de divisas, índices, materias primas y otros instrumentos disponibles en MT5.

: Adecuado para pares de divisas, índices, materias primas y otros instrumentos disponibles en MT5. Marcos Temporales : Optimizado para cualquier marco temporal, con mejores resultados en H1 o superior para señales estables.

: Optimizado para cualquier marco temporal, con mejores resultados en H1 o superior para señales estables. Requisitos de Broker : Usa con brokers que ofrezcan spreads bajos y ejecución confiable para un rendimiento óptimo.

: Usa con brokers que ofrezcan spreads bajos y ejecución confiable para un rendimiento óptimo. Pruebas: Realiza pruebas exhaustivas en el Probador de Estrategias de MT5 y utiliza una cuenta demo para validar las configuraciones antes de operar en vivo.

Parámetros de Entrada

Configuración General : Número Mágico: Identificador único para las operaciones. Modo de Lote: Lote fijo o basado en riesgo. Porcentaje de Riesgo: Porcentaje del saldo para arriesgar (si es basado en riesgo). Tamaño de Lote: Tamaño de lote fijo (si es lote fijo). Spread Máximo: Spread máximo permitido en puntos.

: Activación de Trading : Habilita/deshabilita compras y ventas.

: Habilita/deshabilita compras y ventas. Bandas de Bollinger : Período y desviación estándar.

: Período y desviación estándar. RSI : Período, niveles de sobrecompra y sobreventa.

: Período, niveles de sobrecompra y sobreventa. ADX : Período y umbral de fuerza de tendencia.

: Período y umbral de fuerza de tendencia. Stop Loss : Pips fijos o basado en ATR con período y multiplicador.

: Pips fijos o basado en ATR con período y multiplicador. Take Profit : Pips fijos, banda media o banda opuesta.

: Pips fijos, banda media o banda opuesta. Relación Riesgo/Beneficio : Habilita y establece la relación mínima.

: Habilita y establece la relación mínima. Trailing Stop : Habilita, configura distancias de inicio y paso, y opcionalmente mueve el Take Profit.

: Habilita, configura distancias de inicio y paso, y opcionalmente mueve el Take Profit. Filtros Temporales: Habilita filtros de sesión, días o meses con horas, días y meses personalizables.

¿Por Qué Elegir EA Bollinger RSI ADX V3?

Este EA combina precisión técnica con una gestión de riesgos flexible, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para traders que buscan automatizar sus estrategias mientras mantienen control total sobre los parámetros de trading. Ya seas un trader que sigue tendencias o prefieres estrategias de reversión a la media, este EA se adapta a tus necesidades con sus opciones de configuración versátiles.

¡Comienza a operar de manera más inteligente con EA Bollinger RSI ADX V3 hoy mismo!