TimeRangeTrading TRT

Time Range Trading EA v4.2, MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir Uzman Danışman (EA) olup, belirlenen zaman aralığı içindeki fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi sağlar. Bu EA, endeksler (örneğin, US30, DAX, NASDAQ) gibi trend olan varlıklarda işlem yapmakta özellikle başarılıdır ve gelişmiş teknik analiz ile sağlam işlem yönetimi özelliklerini kullanır. Hareketli Ortalamalar ve Ichimoku filtreleri, günlük işlem limitleri ve dinamik stop-loss takibi ile trend piyasalarda aralık tabanlı stratejiler için güvenilir bir otomatik çözüm arayan yatırımcılar için mükemmeldir.

Ana Özellikler

Zaman Aralıklı İşlem : Kullanıcı tarafından tanımlanan zaman aralıkları içinde otomatik olarak tanımlar ve işlem yapar, fiyat kırılmalarını veya geri dönüşlerini yakalar, endeksler gibi trend olan varlıklar için idealdir.

: Kullanıcı tarafından tanımlanan zaman aralıkları içinde otomatik olarak tanımlar ve işlem yapar, fiyat kırılmalarını veya geri dönüşlerini yakalar, endeksler gibi trend olan varlıklar için idealdir. Esnek İşlem Stilleri : Piyasa koşullarına bağlı olarak kırılma (With_Break) veya ortalamaya dönüş (Opposite_to_Break) stratejileri arasında seçim yapabilirsiniz.

: Piyasa koşullarına bağlı olarak kırılma (With_Break) veya ortalamaya dönüş (Opposite_to_Break) stratejileri arasında seçim yapabilirsiniz. Gelişmiş Teknik Filtreler : Hareketli Ortalama Filtresi : Hızlı ve yavaş Hareketli Ortalamaları (varsayılan: 50 ve 200 periyot) kullanarak işlem yönünü onaylar, endekslerin güçlü trendleriyle uyumludur. Ichimoku Bulut Filtresi : Ichimoku tabanlı birden fazla koşulu destekler (örneğin, fiyat bulutun üstünde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üstünde) ve trend piyasalarda hassas giriş sinyalleri sağlar.

: Dinamik Lot Büyüklüğü : Sabit lot büyüklüğü veya hesap bakiyesinin risk yüzdesine dayalı büyüklük sunar, risk iştahınıza göre ayarlanabilir.

: Sabit lot büyüklüğü veya hesap bakiyesinin risk yüzdesine dayalı büyüklük sunar, risk iştahınıza göre ayarlanabilir. Günlük İşlem Limitleri : Aşırı işlem yapmayı önlemek ve riski kontrol etmek için günlük maksimum BUY ve SELL emri sayısını belirleyin.

: Aşırı işlem yapmayı önlemek ve riski kontrol etmek için günlük maksimum BUY ve SELL emri sayısını belirleyin. Stop-Loss Takibi : Kârları dinamik olarak güvence altına almak için üç takip yöntemi (aralık yüzdesi, High/Low, sabit pip), özellikle volatil endeksler için etkilidir.

: Kârları dinamik olarak güvence altına almak için üç takip yöntemi (aralık yüzdesi, High/Low, sabit pip), özellikle volatil endeksler için etkilidir. Haber Filtresi : Belirli para birimleri için yüksek etkili haber olayları (örneğin, NFP, PMI, GSYİH) sırasında işlem yapmaktan kaçınır, volatilite risklerini azaltır.

: Belirli para birimleri için yüksek etkili haber olayları (örneğin, NFP, PMI, GSYİH) sırasında işlem yapmaktan kaçınır, volatilite risklerini azaltır. Görsel Pano : Aralık durumu, yüksek/düşük fiyatlar, işlem sayıları ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak gösterir, renkler ve düzen özelleştirilebilir.

: Aralık durumu, yüksek/düşük fiyatlar, işlem sayıları ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak gösterir, renkler ve düzen özelleştirilebilir. Özelleştirilebilir Zaman Dilimleri: MT5’in herhangi bir zaman diliminde çalışır, MA ve Ichimoku filtreleri için bağımsız zaman dilimleri ayarlanabilir.

Nasıl Çalışır