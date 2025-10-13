TimeRangeTrading TRT

Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 Market için Açıklama

Genel Bakış

Time Range Trading EA v4.2, MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir Uzman Danışman (EA) olup, belirlenen zaman aralığı içindeki fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi sağlar. Bu EA, endeksler (örneğin, US30, DAX, NASDAQ) gibi trend olan varlıklarda işlem yapmakta özellikle başarılıdır ve gelişmiş teknik analiz ile sağlam işlem yönetimi özelliklerini kullanır. Hareketli Ortalamalar ve Ichimoku filtreleri, günlük işlem limitleri ve dinamik stop-loss takibi ile trend piyasalarda aralık tabanlı stratejiler için güvenilir bir otomatik çözüm arayan yatırımcılar için mükemmeldir.

Ana Özellikler

  • Zaman Aralıklı İşlem: Kullanıcı tarafından tanımlanan zaman aralıkları içinde otomatik olarak tanımlar ve işlem yapar, fiyat kırılmalarını veya geri dönüşlerini yakalar, endeksler gibi trend olan varlıklar için idealdir.
  • Esnek İşlem Stilleri: Piyasa koşullarına bağlı olarak kırılma (With_Break) veya ortalamaya dönüş (Opposite_to_Break) stratejileri arasında seçim yapabilirsiniz.
  • Gelişmiş Teknik Filtreler:
    • Hareketli Ortalama Filtresi: Hızlı ve yavaş Hareketli Ortalamaları (varsayılan: 50 ve 200 periyot) kullanarak işlem yönünü onaylar, endekslerin güçlü trendleriyle uyumludur.
    • Ichimoku Bulut Filtresi: Ichimoku tabanlı birden fazla koşulu destekler (örneğin, fiyat bulutun üstünde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üstünde) ve trend piyasalarda hassas giriş sinyalleri sağlar.
  • Dinamik Lot Büyüklüğü: Sabit lot büyüklüğü veya hesap bakiyesinin risk yüzdesine dayalı büyüklük sunar, risk iştahınıza göre ayarlanabilir.
  • Günlük İşlem Limitleri: Aşırı işlem yapmayı önlemek ve riski kontrol etmek için günlük maksimum BUY ve SELL emri sayısını belirleyin.
  • Stop-Loss Takibi: Kârları dinamik olarak güvence altına almak için üç takip yöntemi (aralık yüzdesi, High/Low, sabit pip), özellikle volatil endeksler için etkilidir.
  • Haber Filtresi: Belirli para birimleri için yüksek etkili haber olayları (örneğin, NFP, PMI, GSYİH) sırasında işlem yapmaktan kaçınır, volatilite risklerini azaltır.
  • Görsel Pano: Aralık durumu, yüksek/düşük fiyatlar, işlem sayıları ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak gösterir, renkler ve düzen özelleştirilebilir.
  • Özelleştirilebilir Zaman Dilimleri: MT5’in herhangi bir zaman diliminde çalışır, MA ve Ichimoku filtreleri için bağımsız zaman dilimleri ayarlanabilir.

Nasıl Çalışır

  1. Aralık Tespiti: Kullanıcı tarafından belirtilen zaman penceresinde (örneğin, 00

Yazarın diğer ürünleri
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Göstergeler
Trend Trader – Alım/Satım Sinyalleri ve Trend Açıklama: Trend Trader, piyasa gücünü değerlendirmek için hareketli ortalamalar, MACD ve ADX kullanarak trend analizini net alım/satım sinyalleriyle birleştirir. MetaTrader 5 için bu gösterge, trend yönünü gösterir, yükseliş ve düşüş zamanlarını belirler ve kritik kesişimleri görsel olarak vurgulayarak işlem giriş ve çıkışlarını optimize eder. Başlıca Özellikler Otomatik alım/satım sinyalleri: trend gücü ve MACD + ADX kesişimlerine göre fırsatları g
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Göstergeler
FOTSI – Forex Gerçek Güç Endeksi Her dövizin gerçek gücünü keşfedin ve avantajla işlem yapın. FOTSI Göstergesi , tüm ana dövizlerin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) momentumunu tüm paralar üzerinden ölçen bir çoklu döviz osilatörüdür . Tek bir grafiği analiz etmek yerine, FOTSI birden fazla paranın verilerini birleştirir, hareketleri düzeltir ve her dövizin göreli gücünü net, stabil ve gecikmesiz göstermek için True Strength Index (TSI) algoritmasını uygular. Temel Özellikler Çoklu döviz
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Göstergeler
Matrix Series – Destek, Direnç ve Momentum Göstergesi Tek bir göstergede ana destek/direnç bölgelerini, aşırı alım/aşırı satım seviyelerini ve piyasa gücünü gösterir. Matrix Series , dinamik CCI , düzleştirilmiş hareketli ortalamalar ve standart sapma bantlarını birleştirerek piyasa yönünü ve kritik seviyeleri net şekilde sunar. Mumlar boğa/ayı baskısına göre renklendirilir ve dinamik destek/direnç bölgeleri ile aşırı alım/aşırı satım görsel sinyalleri gösterilir. Temel Özellikler Trende göre mu
FREE
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Göstergeler
Andean Oscillator – Trend Değişim Osilatörü Piyasadaki güç ve yönü net ve kesin bir şekilde görselleştirir. Andean Oscillator , her varlığın yükseliş ve düşüş değişimlerini ölçen ileri düzey bir osilatördür . Ana bileşenleri: Bull (yükseliş) , Bear (düşüş) ve sahte sinyalleri filtreleyip trendleri doğrulayan Signal Line ’dır. Üssel zarf (envelope) ve hareketli ortalamalar kullanarak Andean Oscillator, trendin gücünü ve olası değişimleri net ve stabil bir şekilde sunar; böylece işlem avantajı sağ
FREE
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
Uzman Danışmanlar
Bollinger RSI ADX V3 - Profesyonel İşlem Çözümü Bollinger RSI ADX V3 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir Uzman Danışman (EA) olup, Bollinger Bantları, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) gücünü kullanarak hassas ve stratejik işlem kararları sunar. Bu EA, gelişmiş risk yönetimi, esnek işlem ayarları ve çeşitli piyasa koşullarında performansı optimize etmek için zaman bazlı filtreler sunan sağlam bir otomatik işlem sistemi arayan
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
Uzman Danışmanlar
ZAR Wave EA Piyasa dalgalarını ZAR Wave EA ile fethedin. ZAR Wave EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış son teknoloji, tamamen otomatik bir Uzman Danışman (EA) olup, Serghey Magalà tarafından oluşturulan ve sahip olunan FOTSI (Forex Overview True Strength Index) göstergesinin gücünü kullanarak sofistike bir çoklu para birimi ticaret stratejisi sunar. Bu EA, FOTSI'nin gelişmiş para birimi gücü analizini Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ile birleştirerek 28 büyük Forex çifti üzerinde hassas ve verim
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt