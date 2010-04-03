Trend Trader Indicator
- Göstergeler
- Leonardo Daniel Isaia
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 8
Trend Trader – Alım/Satım Sinyalleri ve Trend
Açıklama:
Trend Trader, piyasa gücünü değerlendirmek için hareketli ortalamalar, MACD ve ADX kullanarak trend analizini net alım/satım sinyalleriyle birleştirir. MetaTrader 5 için bu gösterge, trend yönünü gösterir, yükseliş ve düşüş zamanlarını belirler ve kritik kesişimleri görsel olarak vurgulayarak işlem giriş ve çıkışlarını optimize eder.
Başlıca Özellikler
- Otomatik alım/satım sinyalleri: trend gücü ve MACD + ADX kesişimlerine göre fırsatları gösteren ikonlar
- Tamamen özelleştirilebilir: MACD, ADX, EMA periyotları, renkler ve sinyal aktivasyonu
Kullanım Şekli
- Trendi takip edin: yeşil çubuklar yükseliş, kırmızı çubuklar düşüş gücünü gösterir
- Sinyallerle işlem yapın: Buy/Sell ikonları açılacak pozisyonlar için önerilen noktaları gösterir
- MA Ribbon ile doğrulayın: kısa ve uzun vadeli trendler hizalandığında sinyal güvenilirliği artar
- ADX ile filtreleme: yalnızca ADX yeterli güç gösterdiğinde sinyaller aktif olur (>25)
Pratik Örnekler
- Yeşil çubuk + Buy sinyali → güçlü yükseliş trendinde giriş zamanı
- Kırmızı çubuk + Sell sinyali → güçlü düşüş trendinde giriş zamanı
- MACD sinyali keserken ADX >25 → hareketin gücünü doğrular
- Yeşil MA Ribbon yükseliyor → yükseliş trendini güçlendirir; kırmızı düşüyor → düşüş trendi
Avantajlar
- MACD, ADX ve hareketli ortalamaları tek bir göstergede birleştirir
- Trendleri ve optimal giriş/çıkış noktalarını belirlemeyi kolaylaştırır
- Piyasada güçsüz hareketleri filtreleyerek yanlış sinyalleri azaltır
- Görseldir ve her seviyeden trader için kolay anlaşılır
Ek Bilgiler
- Platform: MetaTrader 5
- Tür: Trend, Alım/Satım Sinyalleri, Çok Fonksiyonlu
- Önerilen kullanıcılar: scalper, günlük trader, swing trader
Trend Trader – Trendleri ve işlem fırsatlarını tek bir göstergede basitleştirir.