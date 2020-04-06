BRA EA Bollinger Rsi Adx
- エキスパート
- Leonardo Daniel Isaia
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 8
Bollinger RSI ADX V3 - プロフェッショナルなトレーディングソリューション
Bollinger RSI ADX V3 は、MetaTrader 5 向けに設計された高度でカスタマイズ性の高いエキスパートアドバイザー（EA）であり、ボリンジャーバンド、相対力指数（RSI）、および平均方向性指数（ADX）の力を活用して、正確かつ戦略的なトレーディング判断を提供します。この EA は、リスク管理の高度な機能、柔軟なトレード設定、時間ベースのフィルターを備えた堅牢な自動トレーディングシステムを求めるトレーダーに最適で、さまざまな市場環境でのパフォーマンスを最適化します。
主な機能
高度なトレーディングロジック
- マルチインジケーター戦略：ボリンジャーバンド、RSI、ADX を組み合わせて正確なエントリーシグナルを提供します。
- 買いシグナル：価格がボリンジャーバンドの下限に触れるかそれを下回り、RSI が売られ過ぎを示し、ADX が強いトレンドを確認した場合に発動します。
- 売りシグナル：価格がボリンジャーバンドの上限に触れるかそれを上回り、RSI が買われ過ぎを示し、ADX が強いトレンドを確認した場合に発動します。
- カスタマイズ可能なインジケーターパラメータ：
- ボリンジャーバンド：周期と標準偏差を調整可能。
- RSI：周期、買われ過ぎおよび売られ過ぎのレベルを設定可能。
- ADX：周期とトレンド強度の閾値を調整可能。
柔軟なポジション管理
- ストップロス（SL）オプション：
- 固定ピップス：ストップロスに固定のピップス距離を設定。
- ATR ベース：平均真の範囲（ATR）を使用してストップロスを動的に計算し、カスタマイズ可能な乗数を適用。
- テイクプロフィット（TP）オプション：
- 固定ピップス：テイクプロフィットに固定のピップス距離を設定。
- ミドルバンド：価格がボリンジャーバンドのミドルバンドに達したときにポジションをクローズ。
- 反対バンド：価格がボリンジャーバンドの反対バンド（例：買いポジションでは上限、売りポジションでは下限）に達したときにポジションをクローズ。
- リスク/リワード比率：最小リスク/リワード比率（例：1:1.5）を適用して収益性の高いトレード設定を保証。
- トレイリングストップ：開始およびステップのピップス距離を設定可能なトレイリングストップを有効化。オプションで、テイクプロフィットをトレイリングストップロスと一緒に動かして利益を動的にロック。
ロットサイズ管理
- 固定ロット：一貫したポジションサイズのために事前に定義されたロットサイズでトレード。
- リスクベースのロット：口座残高の割合とストップロスまでの距離に基づいてロットサイズを自動計算し、リスクの露出を制御。
時間およびセッションフィルター
- セッションフィルター：特定の時間帯（例：ロンドンまたはニューヨークセッション）にトレードを制限し、低ボラティリティの期間を回避。
- 曜日フィルター：選択した曜日のみでトレード（例：月曜日から金曜日）。
- 月フィルター：季節的な市場パターンに合わせて特定の月にトレードを有効化。
トレード制御と安全性
- スプレッドフィルター：最大許容スプレッドを設定して、高スプレッド条件下でのトレードを回避。
- マジックナンバー：EA のトレードを手動トレードや他の EA から分離して追跡するための固有の識別子を割り当て。
- 買い/売りスイッチ：買いと売りのトレードを独立して有効または無効にし、トレーディング戦略に適応。
利点
- 高度なカスタマイズ性：インジケーター、リスク管理、トレード時間のための広範なパラメータで、トレーディングスタイルに適応。
- 堅牢なリスク管理：柔軟なストップロス、テイクプロフィット、ロットサイズオプションで資本を保護。
- トレンド指向のトレーディング：ADX を活用して強いトレンド市場でのトレードを確保し、偽のシグナルを削減。
- 時間最適化トレーディング：時間、曜日、月のカスタマイズ可能なフィルターで不利な市場条件を回避。
- ユーザーフレンドリー：明確なパラメータグループと直感的な設定により、初心者から経験豊富なトレーダーまで利用可能。
推奨される使用方法
- 市場：MT5 で利用可能な通貨ペア、インデックス、商品、その他の金融商品に適しています。
- 時間枠：すべての時間枠に最適化されており、H1 以上で安定したシグナルが得られます。
- ブローカー要件：低いスプレッドと信頼性の高い執行を提供するブローカーを使用して最適なパフォーマンスを実現。
- テスト：MT5 ストラテジーテスターで徹底的なバックテストを行い、ライブトレード前にデモ口座で設定を検証。
入力パラメータ
- 一般設定：
- マジックナンバー：トレードの固有の識別子。
- ロットモード：固定ロットまたはリスクベースのロット。
- リスク割合：リスクを取る口座残高の割合（リスクベースの場合）。
- ロットサイズ：固定ロットサイズ（固定ロットの場合）。
- 最大スプレッド：最大許容スプレッド（ポイント単位）。
- トレード有効化：買いと売りを有効/無効化。
- ボリンジャーバンド：周期と標準偏差。
- RSI：周期、買われ過ぎおよび売られ過ぎのレベル。
- ADX：周期とトレンド強度の閾値。
- ストップロス：固定ピップスまたは ATR ベース（周期と乗数付き）。
- テイクプロフィット：固定ピップス、ミドルバンド、または反対バンド。
- リスク/リワード比率：有効化し、最小比率を設定。
- トレイリングストップ：有効化、開始およびステップ距離を設定、オプションでテイクプロフィットを移動。
- 時間フィルター：セッション、曜日、または月のフィルターを有効化し、カスタマイズ可能な時間、曜日、月を設定。
なぜ EA Bollinger RSI ADX V3 を選ぶのか？
この EA は技術的な精度と柔軟なリスク管理を組み合わせ、トレーディングパラメータを完全に制御しながら戦略を自動化したいトレーダーにとって強力なツールです。トレンドフォロー型トレーダーであっても、平均回帰戦略を好むトレーダーであっても、この EA は多用途な設定オプションでニーズに適応します。
EA Bollinger RSI ADX V3 で今日からよりスマートにトレードを始めましょう！