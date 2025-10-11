ZAR Wave EA

Piyasa dalgalarını ZAR Wave EA ile fethedin.

ZAR Wave EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış son teknoloji, tamamen otomatik bir Uzman Danışman (EA) olup, Serghey Magalà tarafından oluşturulan ve sahip olunan FOTSI (Forex Overview True Strength Index) göstergesinin gücünü kullanarak sofistike bir çoklu para birimi ticaret stratejisi sunar. Bu EA, FOTSI'nin gelişmiş para birimi gücü analizini Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ile birleştirerek 28 büyük Forex çifti üzerinde hassas ve verimli bir şekilde işlem yapar. Güçlü risk yönetimi, özelleştirilebilir lot büyüklüğü ve akıllı işlem yürütme ile donatılmış ZAR Wave EA, yatırımcıların Forex piyasasını güvenle ele geçirmesini sağlar.

Ana Özellikler

Çoklu Para Birimi Ticareti : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD gibi 28 Forex çiftinde sorunsuz işlem yaparak portföy çeşitlendirmesini kolaylaştırır.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD gibi 28 Forex çiftinde sorunsuz işlem yaparak portföy çeşitlendirmesini kolaylaştırır. FOTSI Destekli Strateji : Serghey Magalà'nın özel FOTSI (Forex Overview True Strength Index) göstergesini kullanarak para birimi gücü trendlerine dayalı yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlar.

: Serghey Magalà'nın özel göstergesini kullanarak para birimi gücü trendlerine dayalı yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlar. EMA Tabanlı İşlem Yönetimi : 50 ve 100 periyotlu EMA'ları kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını onaylar, dinamik piyasalarda performansı optimize eder.

: 50 ve 100 periyotlu EMA'ları kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını onaylar, dinamik piyasalarda performansı optimize eder. Esnek Lot Büyüklüğü : Sabit Lot : Öngörülebilir ticaret için sabit bir lot büyüklüğü belirleyin. Bakiye Yüzdesi : Dinamik lot büyüklüğü için hesap bakiyenizin bir yüzdesini ayırın. Riske Dayalı : Stop loss ve risk yüzdesine göre lot büyüklüğünü hesaplayarak hassas risk kontrolü sağlayın.

: Gelişmiş Risk Yönetimi : Stop Loss Seçenekleri : Uyarlanabilir risk yönetimi için pip tabanlı veya ATR tabanlı stop loss arasında seçim yapın. Kâr Al : Önceden tanımlanmış kâr al seviyeleri ile kârları güvence altına alın. İzleyen Stop : Kullanıcı tarafından tanımlanan seviyelerde tetiklenen dinamik izleyen stoplarla kârları koruyun.

: Günlük Kayıp Koruması : Sermayenizi korumak için yapılandırılabilir günlük kayıp limitleri (sabit miktar veya yüzde). Ardışık kayıp günleri koruması, belirlenen kayıplı gün sayısından sonra ticareti duraklatarak uzun vadeli hesap korumasını sağlar.

: Özelleştirilebilir Parametreler : FOTSI seviyelerini, EMA periyotlarını, risk ayarlarını ve çift seçimini ticaret tarzınıza göre uyarlayın.

: FOTSI seviyelerini, EMA periyotlarını, risk ayarlarını ve çift seçimini ticaret tarzınıza göre uyarlayın. Broker Uyumluluğu : Para birimi çiftleri için özel sonekleri destekleyen brokerlarla uyumludur, sorunsuz entegrasyon sağlar.

: Para birimi çiftleri için özel sonekleri destekleyen brokerlarla uyumludur, sorunsuz entegrasyon sağlar. Bilgilendirici Pano: FOTSI değerleri, açık pozisyonlar ve günlük P&L gibi gerçek zamanlı metrikleri göstererek tam şeffaflık sağlar.

Neden ZAR Wave EA'yı Seçmelisiniz?

FOTSI ile Güçlendirilmiş : Serghey Magalà'nın özel FOTSI (Forex Overview True Strength Index) göstergesini entegre eder, para birimi gücü analizi için güçlü bir araç ile tamamen otomatik bir EA'yı birleştirerek verimli işlem yürütmesi sağlar.

: Serghey Magalà'nın özel göstergesini entegre eder, para birimi gücü analizi için güçlü bir araç ile tamamen otomatik bir EA'yı birleştirerek verimli işlem yürütmesi sağlar. Tüm Yatırımcılar için Ölçeklenebilir : Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar, farklı risk profillerine ve ticaret hedeflerine uyum sağlayan esnek ayarlarla uygundur.

: Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar, farklı risk profillerine ve ticaret hedeflerine uyum sağlayan esnek ayarlarla uygundur. Sağlam Risk Kontrolleri : Günlük kayıp limitleri ve ardışık kayıp günleri koruması gibi gelişmiş özelliklerle sermayenizi koruyun.

: Günlük kayıp limitleri ve ardışık kayıp günleri koruması gibi gelişmiş özelliklerle sermayenizi koruyun. Çoklu Çift Verimliliği : Kullanıcı tanımlı çift başına pozisyon limitlerine uyarak birden fazla para birimi çiftinde aynı anda işlem yapar.

: Kullanıcı tanımlı çift başına pozisyon limitlerine uyarak birden fazla para birimi çiftinde aynı anda işlem yapar. Kullanıcı Dostu Tasarım: Kolay yapılandırılabilir girişler ve isteğe bağlı bir pano, işlem izleme ve yönetimini sezgisel hale getirir.

Önerilen Ayarlar

Zaman Dilimi : Optimal sinyal doğruluğu ve işlem sıklığı için H1 (varsayılan).

: Optimal sinyal doğruluğu ve işlem sıklığı için H1 (varsayılan). Para Birimi Çiftleri : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD gibi 28 çifti destekler, özelleştirilebilir çift seçimi ile.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD gibi 28 çifti destekler, özelleştirilebilir çift seçimi ile. Hesap Büyüklüğü : $500'den (mikro hesaplar) daha büyük bakiyelere kadar uygun.

: $500'den (mikro hesaplar) daha büyük bakiyelere kadar uygun. Broker : Listelenen çiftleri destekleyen herhangi bir MT5 brokeri (ECN, STP veya Piyasa Yapıcı) ile uyumludur.

: Listelenen çiftleri destekleyen herhangi bir MT5 brokeri (ECN, STP veya Piyasa Yapıcı) ile uyumludur. VPS Önerilir: 24/5 çalışma ve maksimum performans için.

Nasıl Çalışır?

Sinyal Tespiti: Serghey Magalà tarafından geliştirilen özel FOTSI göstergesi, aşırı alım/satım koşullarını ve para birimi gücü farklılıklarını belirleyerek yüksek olasılıklı alım/satım sinyalleri üretir. İşlem Onayı: EMA50 ve EMA100 kesişimleri, fiyat hareketiyle birlikte, işlem giriş ve çıkışlarını daha yüksek doğruluk için onaylar. Pozisyon Yönetimi: Kullanıcı ayarlarına göre hesaplanan lot büyüklükleriyle pozisyon açar ve stop loss, kâr al veya izleyen stop uygular. Risk Kontrolü: Günlük kâr/zararları izler ve kullanıcı tanımlı limitleri uygular, gerektiğinde ticareti duraklatarak sermayeyi korur. Kısmi Kapanışlar: Fiyat EMA50'yi aştığında pozisyonun %50'sini kapatır ve EMA100'de kalanını kapatır, kâr almayı optimize eder.

Kurulum ve Yapılandırma

MetaTrader 5 platformunda Serghey Magalà'nın FOTSI göstergesinin yüklü olduğundan emin olun (ayrıca satın alınır). ZAR Wave EA'yı indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin (H1 önerilir). Giriş parametrelerini yapılandırın, bunlar: FOTSI ayarları (aşırı alım/satım seviyeleri, mutlak fark).

İşlem yapılacak para birimi çiftleri (belirli çiftleri etkinleştir/devre dışı bırak).

Risk yönetimi ayarları (lot tipi, stop loss, kâr al vb.).

Günlük kayıp limitleri ve ardışık kayıp günleri koruması. Otomatik ticareti etkinleştirin ve sabit bir internet bağlantısı veya VPS sağlayın.

ZAR Wave EA Neden Öne Çıkıyor?

ZAR Wave EA, Serghey Magalà'nın FOTSI (Forex Overview True Strength Index) göstergesinin kanıtlanmış gücünü tamamen otomatik bir ticaret sistemiyle birleştirir, çoklu para birimi analizi, trend takibi hassasiyeti ve sağlam risk yönetiminin benzersiz bir karışımını sunar. Birden fazla çifti işlem yaparken katı sermaye koruması sağlama yeteneği, çeşitlendirme ve güvenlik arayan yatırımcılar için idealdir. Gerçek dünya koşulları için test edilmiş ve optimize edilmiş ZAR Wave EA, dinamik piyasa ortamlarına uyum sağlar ve sermaye korumasını önceliklendirir.

Bugün Daha Akıllıca Ticarete Başlayın!

ZAR Wave EA ile Forex ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın, Serghey Magalà'nın özel FOTSI göstergesiyle güçlendirilmiştir. Sürekli kâr hedefliyor veya birden fazla para birimi çiftinde çeşitlendirme yapıyor olsanız da, bu EA başarılı olmanız için gerekli araçları sağlar. Şimdi indirin ve otomatik çoklu para birimi ticaretinin dalgasını yakalayın!

Not: FOTSI göstergesi, Serghey Magalà'nın fikri mülkiyetidir ve bu EA ile kullanımı için ayrı olarak satın alınmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı ticaretten önce EA'yı her zaman bir demo hesabında test edin ve Forex ticaretinin risklerini anladığınızdan emin olun.



