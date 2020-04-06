BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Solução de Trading Profissional

Bollinger RSI ADX V3 é um Expert Advisor sofisticado e altamente personalizável projetado para o MetaTrader 5, aproveitando o poder das Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa (RSI) e Índice Direcional Médio (ADX) para oferecer decisões de trading precisas e estratégicas. Este EA é ideal para traders que buscam um sistema de trading automatizado robusto com gerenciamento avançado de riscos, configurações de trading flexíveis e filtros temporais para otimizar o desempenho em diversas condições de mercado.

Principais Características

Lógica de Trading Avançada

Estratégia Multi-Indicador : Combina Bandas de Bollinger, RSI e ADX para sinais de entrada precisos. Sinal de Compra : Ativado quando o preço toca ou cai abaixo da banda inferior de Bollinger, o RSI indica sobrevenda e o ADX confirma uma tendência forte. Sinal de Venda : Ativado quando o preço toca ou ultrapassa a banda superior de Bollinger, o RSI indica sobrecompra e o ADX confirma uma tendência forte.

: Combina Bandas de Bollinger, RSI e ADX para sinais de entrada precisos. Parâmetros de Indicadores Personalizáveis : Bandas de Bollinger: Período e desvio padrão ajustáveis. RSI: Período, níveis de sobrecompra e sobrevenda configuráveis. ADX: Período e limite de força de tendência ajustáveis.

:

Gerenciamento Flexível de Posições

Opções de Stop Loss (SL) : Pips Fixos : Define uma distância fixa em pips para o Stop Loss. Baseado em ATR : Calcula dinamicamente o Stop Loss usando o Average True Range (ATR) com um multiplicador personalizável.

: Opções de Take Profit (TP) : Pips Fixos : Define uma distância fixa em pips para o Take Profit. Banda Média : Fecha posições quando o preço atinge a banda média de Bollinger. Banda Oposta : Fecha posições quando o preço atinge a banda oposta de Bollinger (por exemplo, banda superior para compras, banda inferior para vendas).

: Relação Risco/Retorno : Aplica uma relação mínima de risco/retorno (por exemplo, 1:1.5) para garantir configurações de trading lucrativas.

: Aplica uma relação mínima de risco/retorno (por exemplo, 1:1.5) para garantir configurações de trading lucrativas. Trailing Stop: Ativa um trailing stop com distâncias de início e passo configuráveis em pips. Opcionalmente, move o Take Profit junto com o Stop Loss para travar lucros dinamicamente.

Gerenciamento de Tamanho de Lote

Lote Fixo : Opera com um tamanho de lote predefinido para um dimensionamento consistente de posições.

: Opera com um tamanho de lote predefinido para um dimensionamento consistente de posições. Lote Baseado em Risco: Calcula automaticamente o tamanho do lote com base em uma porcentagem do saldo da conta e na distância ao Stop Loss, garantindo uma exposição ao risco controlada.

Filtros Temporais e de Sessão

Filtro de Sessão : Limita o trading a horas específicas (por exemplo, sessões de Londres ou Nova York) para evitar períodos de baixa volatilidade.

: Limita o trading a horas específicas (por exemplo, sessões de Londres ou Nova York) para evitar períodos de baixa volatilidade. Filtro de Dias : Opera apenas em dias selecionados da semana (por exemplo, de segunda a sexta-feira).

: Opera apenas em dias selecionados da semana (por exemplo, de segunda a sexta-feira). Filtro de Meses: Habilita o trading em meses específicos para alinhar-se a padrões de mercado sazonais.

Controle e Segurança do Trading

Filtro de Spread : Evita operar em condições de spread alto, definindo um spread máximo permitido.

: Evita operar em condições de spread alto, definindo um spread máximo permitido. Número Mágico : Atribui um identificador único para rastrear as operações do EA separadamente de operações manuais ou outros EAs.

: Atribui um identificador único para rastrear as operações do EA separadamente de operações manuais ou outros EAs. Ativação de Compra/Venda: Habilita ou desabilita operações de compra e venda de forma independente para se adequar à sua estratégia de trading.

Benefícios

Altamente Personalizável : Adapta o EA ao seu estilo de trading com amplos parâmetros para indicadores, gerenciamento de riscos e horários de trading.

: Adapta o EA ao seu estilo de trading com amplos parâmetros para indicadores, gerenciamento de riscos e horários de trading. Gerenciamento Robusto de Riscos : Protege seu capital com opções flexíveis de Stop Loss, Take Profit e tamanho de lote.

: Protege seu capital com opções flexíveis de Stop Loss, Take Profit e tamanho de lote. Trading Orientado a Tendências : Aproveita o ADX para garantir operações em mercados com tendências fortes, reduzindo sinais falsos.

: Aproveita o ADX para garantir operações em mercados com tendências fortes, reduzindo sinais falsos. Trading Otimizado por Tempo : Evita condições de mercado desfavoráveis com filtros personalizáveis de tempo, dias e meses.

: Evita condições de mercado desfavoráveis com filtros personalizáveis de tempo, dias e meses. Fácil de Usar: Grupos de parâmetros claros e configurações intuitivas tornam o EA acessível tanto para traders iniciantes quanto experientes.

Uso Recomendado

Mercados : Adequado para pares de moedas, índices, commodities e outros instrumentos disponíveis no MT5.

: Adequado para pares de moedas, índices, commodities e outros instrumentos disponíveis no MT5. Timeframes : Otimizado para qualquer timeframe, com melhores resultados em H1 ou superior para sinais estáveis.

: Otimizado para qualquer timeframe, com melhores resultados em H1 ou superior para sinais estáveis. Requisitos de Corretora : Use com corretoras que oferecem spreads baixos e execução confiável para um desempenho ótimo.

: Use com corretoras que oferecem spreads baixos e execução confiável para um desempenho ótimo. Testes: Realize testes completos no Testador de Estratégias do MT5 e use uma conta demo para validar as configurações antes de operar ao vivo.

Parâmetros de Entrada

Configuração Geral : Número Mágico: Identificador único para operações. Modo de Lote: Lote fixo ou baseado em risco. Percentual de Risco: Percentagem do saldo para arriscar (se baseado em risco). Tamanho de Lote: Tamanho de lote fixo (se lote fixo). Spread Máximo: Spread máximo permitido em pontos.

: Ativação de Trading : Habilita/desabilita compras e vendas.

: Habilita/desabilita compras e vendas. Bandas de Bollinger : Período e desvio padrão.

: Período e desvio padrão. RSI : Período, níveis de sobrecompra e sobrevenda.

: Período, níveis de sobrecompra e sobrevenda. ADX : Período e limite de força de tendência.

: Período e limite de força de tendência. Stop Loss : Pips fixos ou baseado em ATR com período e multiplicador.

: Pips fixos ou baseado em ATR com período e multiplicador. Take Profit : Pips fixos, banda média ou banda oposta.

: Pips fixos, banda média ou banda oposta. Relação Risco/Retorno : Habilita e define a relação mínima.

: Habilita e define a relação mínima. Trailing Stop : Habilita, configura distâncias de início e passo, e opcionalmente move o Take Profit.

: Habilita, configura distâncias de início e passo, e opcionalmente move o Take Profit. Filtros Temporais: Habilita filtros de sessão, dias ou meses com horas, dias e meses personalizáveis.

Por Que Escolher o EA Bollinger RSI ADX V3?

Este EA combina precisão técnica com gerenciamento de riscos flexível, tornando-o uma ferramenta poderosa para traders que buscam automatizar suas estratégias enquanto mantêm controle total sobre os parâmetros de trading. Seja você um trader que segue tendências ou prefere estratégias de reversão à média, este EA se adapta às suas necessidades com suas opções de configuração versáteis.

Comece a operar de forma mais inteligente com EA Bollinger RSI ADX V3 hoje mesmo!