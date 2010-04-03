FOTSI Indicator
- Göstergeler
- Leonardo Daniel Isaia
- Sürüm: 1.4
FOTSI – Forex Gerçek Güç Endeksi
Her dövizin gerçek gücünü keşfedin ve avantajla işlem yapın.
FOTSI Göstergesi, tüm ana dövizlerin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) momentumunu tüm paralar üzerinden ölçen bir çoklu döviz osilatörüdür.
Tek bir grafiği analiz etmek yerine, FOTSI birden fazla paranın verilerini birleştirir, hareketleri düzeltir ve her dövizin göreli gücünü net, stabil ve gecikmesiz göstermek için True Strength Index (TSI) algoritmasını uygular.
Temel Özellikler
- Çoklu döviz osilatörü: her dövizin gücünü bağımsız olarak ölçer.
- Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri:
- +50 → Döviz aşırı alımda (düzeltme olasılığı yüksek).
- –50 → Döviz aşırı satımda.
- ±25 → Nötr bölge.
- Basit yorum: sıfırın üzerindeki veya altındaki eğriler = güç/zayıflık.
- Repaint yok: tüm hesaplamalar gerçek zamanlı yapılır ve stabil kalır.
- Her parayla ve zaman dilimiyle uyumlu: H1, H4 ve D1 önerilir.
Nasıl Kullanılır?
- Dönüş stratejisi: bir döviz +50 veya –50 ekstremine ulaştığında dönüşleri arayın.
- Giriş onayı: Fiyat hareketi veya destek/direnç seviyeleri ile kombinleyin.
- En güçlü/zayıf paraları seçin: en güçlü döviz ile en zayıf döviz arasında işlem yapın.
Pratik Örnekler
- USD +60 (aşırı alım) ve EUR –55 (aşırı satım) ise → EURUSD’de geri dönüş olasılığı yüksek.
- Birden fazla döviz nötr bölgede (±25) ise → girişlerden kaçının, piyasada net bir güç yok.
Rekabet Avantajları
- Sadece bir RSI değil, birden fazla parayı birleştirerek gerçek gücü gösterir.
- Fırsatları grafikte belirgin olmadan önce tespit eder.
- Trend olmayan yatay piyasalarda işlem yapmayı önlemeye yardımcı olur.
Ek Bilgiler
- Platform: MetaTrader 5
- Tip: Osilatörler, Çoklu Döviz, Seviyeler
- Önerilen Kullanıcılar: Ortalama dönüş traderları, Swing traderlar, Göreli güç analistleri
FOTSI Göstergesi – Başkalarının görmediğini görün.
Döviz gücünü rekabet avantajınıza dönüştürün.