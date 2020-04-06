BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Профессиональное Торговое Решение

Bollinger RSI ADX V3 — это сложный и высоко настраиваемый экспертный советник для MetaTrader 5, использующий мощь индикаторов Bollinger Bands, RSI и ADX для принятия точных и стратегических торговых решений. Этот советник идеально подходит для трейдеров, ищущих надежную автоматическую торговую систему с продвинутым управлением рисками, гибкими настройками торговли и временными фильтрами для оптимизации производительности в различных рыночных условиях.

Основные особенности

Продвинутая торговая логика

  • Многоиндикаторная стратегия: Комбинирует Bollinger Bands, RSI и ADX для точных сигналов на вход.
    • Сигнал на покупку: Срабатывает, когда цена касается или опускается ниже нижней полосы Боллинджера, RSI указывает на перепроданность, а ADX подтверждает сильный тренд.
    • Сигнал на продажу: Срабатывает, когда цена касается или превышает верхнюю полосу Боллинджера, RSI указывает на перекупленность, а ADX подтверждает сильный тренд.
  • Настраиваемые параметры индикаторов:
    • Полосы Боллинджера: Настраиваемый период и стандартное отклонение.
    • RSI: Настраиваемый период, уровни перекупленности и перепроданности.
    • ADX: Настраиваемый период и порог силы тренда.

Гибкое управление позициями

  • Варианты стоп-лосса (SL):
    • Фиксированные пункты: Установка фиксированного расстояния в пунктах для стоп-лосса.
    • На основе ATR: Динамический расчет стоп-лосса с использованием Average True Range (ATR) с настраиваемым множителем.
  • Варианты тейк-профита (TP):
    • Фиксированные пункты: Установка фиксированного расстояния в пунктах для тейк-профита.
    • Средняя полоса: Закрытие позиций при достижении средней полосы Боллинджера.
    • Противоположная полоса: Закрытие позиций при достижении противоположной полосы Боллинджера (например, верхней для покупок, нижней для продаж).
  • Соотношение риска и прибыли: Применение минимального соотношения риска и прибыли (например, 1:1.5) для обеспечения прибыльных сделок.
  • Трейлинг-стоп: Активация трейлинг-стопа с настраиваемыми расстояниями начала и шага в пунктах. Возможность перемещения тейк-профита вместе с трейлинг-стоп-лоссом для динамической фиксации прибыли.

Управление размером лота

  • Фиксированный лот: Торговля с заранее заданным размером лота для постоянного размера позиций.
  • Лот на основе риска: Автоматический расчет размера лота на основе процента от баланса и расстояния до стоп-лосса, обеспечивая контролируемый уровень риска.

Временные и сессионные фильтры

  • Фильтр сессий: Ограничение торговли определенными часами (например, лондонская или нью-йоркская сессия) для избежания периодов низкой волатильности.
  • Фильтр дней: Торговля только в выбранные дни недели (например, с понедельника по пятницу).
  • Фильтр месяцев: Включение торговли в определенные месяцы для соответствия сезонным рыночным моделям.

Контроль и безопасность торговли

  • Фильтр спреда: Избежание торговли при высоких спредах путем установки максимального допустимого спреда.
  • Магический номер: Назначение уникального идентификатора для отслеживания сделок советника отдельно от ручных сделок или других советников.
  • Включение/отключение покупок и продаж: Возможность включать или отключать покупки и продажи независимо, чтобы соответствовать вашей торговой стратегии.

Преимущества

  • Высокая настраиваемость: Адаптация советника под ваш стиль торговли с обширными параметрами для индикаторов, управления рисками и торговых часов.
  • Надежное управление рисками: Защита капитала с гибкими вариантами стоп-лосса, тейк-профита и размера лота.
  • Торговля, ориентированная на тренды: Использование ADX для обеспечения торговли в условиях сильного тренда, снижая ложные сигналы.
  • Оптимизация по времени: Избежание неблагоприятных рыночных условий с настраиваемыми фильтрами времени, дней и месяцев.
  • Удобство использования: Четкие группы параметров и интуитивно понятные настройки делают советник доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Рекомендации по использованию

  • Рынки: Подходит для валютных пар, индексов, сырьевых товаров и других инструментов, доступных на MT5.
  • Таймфреймы: Оптимизирован для любых таймфреймов, с наилучшими результатами на H1 и выше для стабильных сигналов.
  • Требования к брокеру: Используйте с брокерами, предлагающими низкие спреды и надежное исполнение для оптимальной производительности.
  • Тестирование: Тщательно протестируйте в тестере стратегий MT5 и используйте демо-счет для проверки настроек перед реальной торговлей.

Входные параметры

  • Общая конфигурация:
    • Магический номер: Уникальный идентификатор для сделок.
    • Режим лота: Фиксированный лот или лот на основе риска.
    • Процент риска: Процент баланса для риска (если на основе риска).
    • Размер лота: Фиксированный размер лота (если фиксированный лот).
    • Максимальный спред: Максимально допустимый спред в пунктах.
  • Активация торговли: Включение/отключение покупок и продаж.
  • Полосы Боллинджера: Период и стандартное отклонение.
  • RSI: Период, уровни перекупленности и перепроданности.
  • ADX: Период и порог силы тренда.
  • Стоп-лосс: Фиксированные пункты или на основе ATR с периодом и множителем.
  • Тейк-профит: Фиксированные пункты, средняя полоса или противоположная полоса.
  • Соотношение риска и прибыли: Включение и установка минимального соотношения.
  • Трейлинг-стоп: Включение, установка расстояний начала и шага, а также возможность перемещения тейк-профита.
  • Временные фильтры: Включение фильтров сессий, дней или месяцев с настраиваемыми часами, днями и месяцами.

Почему стоит выбрать EA Bollinger RSI ADX V3?

Этот советник сочетает техническую точность с гибким управлением рисками, что делает его мощным инструментом для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, сохраняя полный контроль над параметрами торговли. Независимо от того, являетесь ли вы трейдером, следующим за трендом, или предпочитаете стратегии возврата к среднему, этот советник адаптируется к вашим потребностям благодаря универсальным настройкам.

Начните торговать умнее с EA Bollinger RSI ADX V3 уже сегодня!


Рекомендуем также
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Эксперты
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Эксперты
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Эксперты
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Эксперты
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Эксперты
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
LT Bollinger Band EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Unlock the full potential of Bollinger Bands with the Bollinger Bands Pro EA! Our expert advisor is here to revolutionize your trading experience, offering not one, but three powerful trading strategies based on the time-tested Bands expert. Whether you're a novice or an experienced trader, this EA is designed to suit your needs with an array of features that make trading easier and more flexible. Key Features: Triple Strategy Power : Our EA incorporates three distinct trading strategies centere
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Эксперты
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Эксперты
Трендовая стратегия с использованием комбинации двух популярных индикаторов Bollinger Bands и RSI позволяет получать надежные сигналы. Логика работы советника Вход в короткую позицию осуществляется при касании цены верхней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 70. Вход в длинную позицию осуществляется при касании цены нижней полосы Боллинджера, при этом индикатор RSI должен находится в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 30.  Есть
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
AW BW strategy based  EA торгует по сигналам кастомной комбинации индикаторов созданных Bill M. Williams. Этот полностью автоматизированный торговый робот имеет гибкую настройку и множество сценариев работы. В продукт встроено множество полезных функций: автоматический расчет лота, система трейлинга, стоплосс и многое другое. При необходимости может использовать усреднение.  Преимущества:   Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов. Индикаторы настраиваемые во входных настройках
MultiIndy Hybrid Trend
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
The EA MultiIndy Hybrid Trend used to a trading system that combines 11 indicators 1. BOLLINGER BAND 2.RSI 3.MA 4.AO 5.MACD 6.CCI 7.MOMENTUM 8.FRACTAL 9.PARABOLIC SAR 10.STD 11.ATR and then AI to find the probability of each indicator as its weight value. Common use of martingale Then backtest twenty years to become this automated trading system. EA can send alerts through the program line, can adjust the risk. or turn off the martingale according to user requirements or can trade any currency
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
Market Maverick IV
Themichl LLC
Эксперты
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
Breakout Master Strategy — экспертный советник, построенный с прецизионной точностью, работающий только на длинных позициях (long-only), который использует бычьи пробои на индексах и таких товарах, как золото. Это реальный движок, стоящий за публично отслеживаемой стратегией EWLT на Darwinex — реальные деньги, реальные результаты, и теперь он доступен для автоматизации в вашем терминале MetaTrader 5. Это не grid- или мартингейл-советник. Это стратегия, базирующаяся на правилах, на основе поведен
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Nova RVI Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova RVI Trader is built upon the principles of the Relative Vigor Index — an indicator that measures the conviction behind price movements by comparing closing and opening prices relative to recent trading ranges. This often-overlooked oscillator excels at identifying true directional momentum and potential reversals before they become obvious to the broader market. With Nova RVI Trader , the raw insights of the RVI are transformed into a streamlined and logic-driven trading system. The EA pati
Ma Massaro
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
The Ma Massaro automated trading system is a trading system that uses the cross between Ma and Alligator indicators. But powerful in finding the point, position, time of opening an order. A neural network method was used to find the crossover weights of the two Ma's going back 14 periods. The weights were obtained from a 20-year retrospective test. mistake make consistent profits by trying to find the value that has the least loss point from retrospective testing Find the weight of Ma's crossove
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Эксперты
Bitcoin Sniper — Экспертный советник для Биткоина Системные требования Символ: BTCUSD Таймфрейм: M30 Минимальный депозит: 200 USD Брокер: ECN, низкий спред, поддержка торговли Биткоином по выходным Размер позиции: ~0.01 лота на каждые 500 USD (корректируйте по риску) Обзор Bitcoin Sniper — это автоматический советник для BTCUSD на таймфрейме M30. Он рассчитан на внутридневные движения и импульсы, оснащён новостным фильтром, ежедневными ограничениями и управлением корзиной ордеров. Рекомендуется
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Многофункциональный автоматизированный советник, работающий по сигналам трендового индикатора AW Heiken Ashi. С расширенными и гибкими настройками управления рисками, объёмами, логикой входа и сопровождения позиций. При необходимости использует усреднение, регулируемые уровни TakeProfit и StopLoss, встроенная функция перекрытия, динамический шаг межу ордерами. Индикатор AW Heiken Ashi -   ЗДЕСЬ  / MT4 версия советника -   ЗДЕСЬ   Основные функции: Работа по индикатору AW Heiken Ashi — Советник а
Nova FRC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
Эксперты
Рекомендую прочитать   блог продукта   (руководство) от начала до конца, чтобы с самого начала было понятно, что предлагает советник. Этот советник определяет, когда происходит расхождение между ценой и осциллятором/индикатором. Он выявляет как регулярные/классические (разворот тренда), так и скрытые (продолжение тренда) дивергенции. Он имеет зону спроса/предложения, RSI, Боллинджер, стохастик, скользящую среднюю (обычную MA и Hull MA), ADX и параметры фильтрации объема, что позволяет отфильтро
Master Stochastic
Genesis Hafalla
4 (1)
Эксперты
Как это работает? Советник торгует на пересечениях сигнальной и главной линий индикатора Стохастик. В каждый момент времени держит открытой только одну сделку. Открывает сделку на покупку, если сигнальная линия пересекает главную вниз, ниже установленного вами значения параметра BuyBelow . Открывает сделку на продажу, если сигнальная линия пересекает главную вверх, выше установленного вами значения параметра SellAbove . Советник работает на любых таймфреймах и валютных парах. Данные осциллятора
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Эксперты
Unlock the full potential of trading with the   Bollinger Bands Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used Bollinger Bands indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the Bollinger Bands PROject EA adap
GVolt
DRT Circle
4.27 (11)
Эксперты
GVolt — точный золотой сеточный движок (без мартингейла) GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий. Этот советник был создан с единственной
Abab RSI
Andriy Sydoruk
Эксперты
Профессиональная экспертная система Abab RSI разработанная для анализа рынков на основе индикатора RSI и специальной системы ограничений. Эксперт работает одним ордером (не серией) каждый ордер сопровождается трейлинг-стопом, активируемым трейлинг-стартом, также каждый ордер застрахован стоп-лоссом и тейк-профитом. Таким образом, экспертная система использует для работы безопасные ордера. Сам вход по индикатору также можно считать надежным, поскольку используется стандартный индикатор RSI, толь
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Эксперты
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Другие продукты этого автора
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
ZAR Wave EA Оседлайте волны рынка с ZAR Wave EA. ZAR Wave EA — это передовой полностью автоматизированный экспертный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, использующий мощь индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index) , созданного и принадлежащего Сергею Магале , для реализации сложной мультивалютной торговой стратегии. Этот EA сочетает в себе передовой анализ силы валют от FOTSI с экспоненциальными скользящими средними (EMA) для торговли на 28 основных валютных парах с высокой точн
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
Индикаторы
FOTSI – Индекс истинной силы на Форекс Откройте истинную силу каждой валюты и торгуйте с преимуществом. Индикатор FOTSI — это мультивалютный осциллятор , который измеряет реальный импульс каждой основной валюты (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) по всем парам. Вместо анализа одного графика FOTSI объединяет данные нескольких пар, сглаживает движение и применяет алгоритм True Strength Index (TSI) , чтобы дать вам четкое, стабильное и без задержек представление о относительной силе каждой вал
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Индикатор Heiken Ashi Smoothed для MT5 Продвинутый Heiken Ashi с фильтром сглаживания. Убирает шум, ложные сигналы и определяет тренды заранее. Идеален для Forex, индексов и крипты на H1-D1. Как работает и как сглаживается? Традиционный Heiken Ashi рассчитывает свечи, усредняя значения открытия, закрытия, максимума и минимума предыдущих периодов, что уже снижает влияние мелких колебаний. Однако Heiken Ashi Smoothed поднимает этот подход на новый уровень, применяя дополнительный фильтр сглаживани
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
Time Range Trading EA v4.2 - Описание для MQL5 Market Обзор Time Range Trading EA v4.2 — это продвинутый и гибко настраиваемый экспертный советник (EA) для MetaTrader 5, предназначенный для извлечения прибыли из движений цены в заданном временном диапазоне. Этот EA особенно эффективен для торговли активами с выраженными трендами, такими как индексы (например, US30, DAX, NASDAQ), благодаря использованию передовых инструментов технического анализа и надежных функций управления сделками. С фильтра
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Andean Oscillator – Осциллятор Изменений Тренда Ясно отображает силу и направление рынка. Andean Oscillator — это продвинутый осциллятор , который измеряет восходящие и нисходящие колебания каждого актива через его основные компоненты: Bull (бычий) , Bear (медвежий) и Signal Line , которая фильтрует ложные сигналы и подтверждает тренды. Используя экспоненциальные конверты и скользящие средние, Andean Oscillator предоставляет ясное и стабильное представление о силе тренда и возможных изменениях,
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Matrix Series – Индикатор поддержки, сопротивления и импульса Отображает ключевые зоны поддержки/сопротивления, уровни перекупленности/перепроданности и силу рынка в одном индикаторе. Matrix Series объединяет динамический CCI , сглаженные скользящие средние и полосы стандартного отклонения для ясного понимания направления рынка и критических уровней. Свечи окрашиваются в зависимости от давления быков или медведей, а динамические зоны поддержки/сопротивления сопровождаются визуальными сигналами п
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Trend Trader – Сигналы Покупки/Продажи и Тренд Описание: Trend Trader сочетает анализ трендов с чёткими сигналами покупки и продажи, используя скользящие средние, MACD и ADX для оценки силы рынка. Этот индикатор для MetaTrader 5 показывает направление тренда, определяет моменты роста и падения и визуально выделяет важные пересечения для оптимизации входов и выходов из сделок. Основные характеристики Автоматические сигналы покупки/продажи: иконки, показывающие возможности на основе силы тренда и
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв