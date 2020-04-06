BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Профессиональное Торговое Решение

Bollinger RSI ADX V3 — это сложный и высоко настраиваемый экспертный советник для MetaTrader 5, использующий мощь индикаторов Bollinger Bands, RSI и ADX для принятия точных и стратегических торговых решений. Этот советник идеально подходит для трейдеров, ищущих надежную автоматическую торговую систему с продвинутым управлением рисками, гибкими настройками торговли и временными фильтрами для оптимизации производительности в различных рыночных условиях.

Основные особенности

Продвинутая торговая логика

Многоиндикаторная стратегия : Комбинирует Bollinger Bands, RSI и ADX для точных сигналов на вход. Сигнал на покупку : Срабатывает, когда цена касается или опускается ниже нижней полосы Боллинджера, RSI указывает на перепроданность, а ADX подтверждает сильный тренд. Сигнал на продажу : Срабатывает, когда цена касается или превышает верхнюю полосу Боллинджера, RSI указывает на перекупленность, а ADX подтверждает сильный тренд.

: Комбинирует Bollinger Bands, RSI и ADX для точных сигналов на вход. Настраиваемые параметры индикаторов : Полосы Боллинджера: Настраиваемый период и стандартное отклонение. RSI: Настраиваемый период, уровни перекупленности и перепроданности. ADX: Настраиваемый период и порог силы тренда.

:

Гибкое управление позициями

Варианты стоп-лосса (SL) : Фиксированные пункты : Установка фиксированного расстояния в пунктах для стоп-лосса. На основе ATR : Динамический расчет стоп-лосса с использованием Average True Range (ATR) с настраиваемым множителем.

: Варианты тейк-профита (TP) : Фиксированные пункты : Установка фиксированного расстояния в пунктах для тейк-профита. Средняя полоса : Закрытие позиций при достижении средней полосы Боллинджера. Противоположная полоса : Закрытие позиций при достижении противоположной полосы Боллинджера (например, верхней для покупок, нижней для продаж).

: Соотношение риска и прибыли : Применение минимального соотношения риска и прибыли (например, 1:1.5) для обеспечения прибыльных сделок.

: Применение минимального соотношения риска и прибыли (например, 1:1.5) для обеспечения прибыльных сделок. Трейлинг-стоп: Активация трейлинг-стопа с настраиваемыми расстояниями начала и шага в пунктах. Возможность перемещения тейк-профита вместе с трейлинг-стоп-лоссом для динамической фиксации прибыли.

Управление размером лота

Фиксированный лот : Торговля с заранее заданным размером лота для постоянного размера позиций.

: Торговля с заранее заданным размером лота для постоянного размера позиций. Лот на основе риска: Автоматический расчет размера лота на основе процента от баланса и расстояния до стоп-лосса, обеспечивая контролируемый уровень риска.

Временные и сессионные фильтры

Фильтр сессий : Ограничение торговли определенными часами (например, лондонская или нью-йоркская сессия) для избежания периодов низкой волатильности.

: Ограничение торговли определенными часами (например, лондонская или нью-йоркская сессия) для избежания периодов низкой волатильности. Фильтр дней : Торговля только в выбранные дни недели (например, с понедельника по пятницу).

: Торговля только в выбранные дни недели (например, с понедельника по пятницу). Фильтр месяцев: Включение торговли в определенные месяцы для соответствия сезонным рыночным моделям.

Контроль и безопасность торговли

Фильтр спреда : Избежание торговли при высоких спредах путем установки максимального допустимого спреда.

: Избежание торговли при высоких спредах путем установки максимального допустимого спреда. Магический номер : Назначение уникального идентификатора для отслеживания сделок советника отдельно от ручных сделок или других советников.

: Назначение уникального идентификатора для отслеживания сделок советника отдельно от ручных сделок или других советников. Включение/отключение покупок и продаж: Возможность включать или отключать покупки и продажи независимо, чтобы соответствовать вашей торговой стратегии.

Преимущества

Высокая настраиваемость : Адаптация советника под ваш стиль торговли с обширными параметрами для индикаторов, управления рисками и торговых часов.

: Адаптация советника под ваш стиль торговли с обширными параметрами для индикаторов, управления рисками и торговых часов. Надежное управление рисками : Защита капитала с гибкими вариантами стоп-лосса, тейк-профита и размера лота.

: Защита капитала с гибкими вариантами стоп-лосса, тейк-профита и размера лота. Торговля, ориентированная на тренды : Использование ADX для обеспечения торговли в условиях сильного тренда, снижая ложные сигналы.

: Использование ADX для обеспечения торговли в условиях сильного тренда, снижая ложные сигналы. Оптимизация по времени : Избежание неблагоприятных рыночных условий с настраиваемыми фильтрами времени, дней и месяцев.

: Избежание неблагоприятных рыночных условий с настраиваемыми фильтрами времени, дней и месяцев. Удобство использования: Четкие группы параметров и интуитивно понятные настройки делают советник доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Рекомендации по использованию

Рынки : Подходит для валютных пар, индексов, сырьевых товаров и других инструментов, доступных на MT5.

: Подходит для валютных пар, индексов, сырьевых товаров и других инструментов, доступных на MT5. Таймфреймы : Оптимизирован для любых таймфреймов, с наилучшими результатами на H1 и выше для стабильных сигналов.

: Оптимизирован для любых таймфреймов, с наилучшими результатами на H1 и выше для стабильных сигналов. Требования к брокеру : Используйте с брокерами, предлагающими низкие спреды и надежное исполнение для оптимальной производительности.

: Используйте с брокерами, предлагающими низкие спреды и надежное исполнение для оптимальной производительности. Тестирование: Тщательно протестируйте в тестере стратегий MT5 и используйте демо-счет для проверки настроек перед реальной торговлей.

Входные параметры

Общая конфигурация : Магический номер: Уникальный идентификатор для сделок. Режим лота: Фиксированный лот или лот на основе риска. Процент риска: Процент баланса для риска (если на основе риска). Размер лота: Фиксированный размер лота (если фиксированный лот). Максимальный спред: Максимально допустимый спред в пунктах.

: Активация торговли : Включение/отключение покупок и продаж.

: Включение/отключение покупок и продаж. Полосы Боллинджера : Период и стандартное отклонение.

: Период и стандартное отклонение. RSI : Период, уровни перекупленности и перепроданности.

: Период, уровни перекупленности и перепроданности. ADX : Период и порог силы тренда.

: Период и порог силы тренда. Стоп-лосс : Фиксированные пункты или на основе ATR с периодом и множителем.

: Фиксированные пункты или на основе ATR с периодом и множителем. Тейк-профит : Фиксированные пункты, средняя полоса или противоположная полоса.

: Фиксированные пункты, средняя полоса или противоположная полоса. Соотношение риска и прибыли : Включение и установка минимального соотношения.

: Включение и установка минимального соотношения. Трейлинг-стоп : Включение, установка расстояний начала и шага, а также возможность перемещения тейк-профита.

: Включение, установка расстояний начала и шага, а также возможность перемещения тейк-профита. Временные фильтры: Включение фильтров сессий, дней или месяцев с настраиваемыми часами, днями и месяцами.

Почему стоит выбрать EA Bollinger RSI ADX V3?

Этот советник сочетает техническую точность с гибким управлением рисками, что делает его мощным инструментом для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, сохраняя полный контроль над параметрами торговли. Независимо от того, являетесь ли вы трейдером, следующим за трендом, или предпочитаете стратегии возврата к среднему, этот советник адаптируется к вашим потребностям благодаря универсальным настройкам.

Начните торговать умнее с EA Bollinger RSI ADX V3 уже сегодня!