BRA EA Bollinger Rsi Adx

Bollinger RSI ADX V3 - Professionelle Trading-Lösung

Bollinger RSI ADX V3 ist ein hochentwickelter und anpassbarer Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Leistungsfähigkeit von Bollinger-Bändern, Relative Strength Index (RSI) und Average Directional Index (ADX) nutzt, um präzise und strategische Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser EA ist ideal für Trader, die ein robustes automatisiertes Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement, flexiblen Handelseinstellungen und zeitbasierten Filtern suchen, um die Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren.

Hauptmerkmale

Fortschrittliche Handelslogik

  • Multi-Indikator-Strategie: Kombiniert Bollinger-Bänder, RSI und ADX für präzise Einstiegssignale.
    • Kaufsignal: Wird ausgelöst, wenn der Preis das untere Bollinger-Band berührt oder unterschreitet, der RSI einen überverkauften Zustand anzeigt und der ADX einen starken Trend bestätigt.
    • Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn der Preis das obere Bollinger-Band berührt oder überschreitet, der RSI einen überkauften Zustand anzeigt und der ADX einen starken Trend bestätigt.
  • Anpassbare Indikatorparameter:
    • Bollinger-Bänder: Einstellbarer Zeitraum und Standardabweichung.
    • RSI: Konfigurierbarer Zeitraum, Überkauf- und Überverkaufsniveaus.
    • ADX: Einstellbarer Zeitraum und Schwellenwert für die Trendstärke.

Flexibles Positionsmanagement

  • Stop-Loss-Optionen (SL):
    • Feste Pips: Festlegung einer festen Pip-Distanz für den Stop-Loss.
    • ATR-basiert: Dynamische Berechnung des Stop-Loss unter Verwendung des Average True Range (ATR) mit einem anpassbaren Multiplikator.
  • Take-Profit-Optionen (TP):
    • Feste Pips: Festlegung einer festen Pip-Distanz für den Take-Profit.
    • Mittleres Band: Schließt Positionen, wenn der Preis das mittlere Bollinger-Band erreicht.
    • Gegenüberliegendes Band: Schließt Positionen, wenn der Preis das gegenüberliegende Bollinger-Band erreicht (z. B. oberes Band für Käufe, unteres Band für Verkäufe).
  • Risiko/Ertrags-Verhältnis: Erzwingt ein minimales Risiko/Ertrags-Verhältnis (z. B. 1:1.5), um profitable Handelssetups sicherzustellen.
  • Trailing Stop: Aktiviert einen Trailing Stop mit konfigurierbaren Start- und Schritt-Distanzen in Pips. Optional kann der Take-Profit zusammen mit dem Stop-Loss verschoben werden, um Gewinne dynamisch zu sichern.

Losgrößen-Management

  • Feste Losgröße: Handelt mit einer vordefinierten Losgröße für konsistentes Positionsmanagement.
  • Risikobasierte Losgröße: Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands und der Distanz zum Stop-Loss, um eine kontrollierte Risikoexposition zu gewährleisten.

Zeit- und Sitzungsfilter

  • Sitzungsfilter: Beschränkt den Handel auf bestimmte Stunden (z. B. London- oder New York-Sitzung), um Zeiten mit niedriger Volatilität zu vermeiden.
  • Tagesfilter: Handelt nur an ausgewählten Wochentagen (z. B. Montag bis Freitag).
  • Monatsfilter: Ermöglicht den Handel in bestimmten Monaten, um saisonale Markttrends zu berücksichtigen.

Handelskontrolle und Sicherheit

  • Spread-Filter: Verhindert den Handel bei hohen Spreads durch Festlegung eines maximal zulässigen Spreads.
  • Magic Number: Weist eine eindeutige Kennung zu, um die Trades des EAs von manuellen Trades oder anderen EAs zu trennen.
  • Kauf/Verkauf-Schalter: Ermöglicht das unabhängige Aktivieren oder Deaktivieren von Kauf- und Verkauf-Trades, um Ihre Handelsstrategie anzupassen.

Vorteile

  • Hochgradig anpassbar: Passt den EA an Ihren Handelsstil an mit umfassenden Parametern für Indikatoren, Risikomanagement und Handelszeiten.
  • Robustes Risikomanagement: Schützt Ihr Kapital mit flexiblen Stop-Loss-, Take-Profit- und Losgrößen-Optionen.
  • Trendorientierter Handel: Nutzt den ADX, um sicherzustellen, dass Trades in stark trendenden Märkten erfolgen, was falsche Signale reduziert.
  • Zeitoptimierter Handel: Vermeidet ungünstige Marktbedingungen mit anpassbaren Zeit-, Tages- und Monatsfiltern.
  • Benutzerfreundlich: Klare Parametergruppen und intuitive Einstellungen machen den EA sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich.

Empfohlene Verwendung

  • Märkte: Geeignet für Währungspaare, Indizes, Rohstoffe und andere Instrumente, die auf MT5 verfügbar sind.
  • Zeitrahmen: Optimiert für alle Zeitrahmen, mit besten Ergebnissen auf H1 oder höher für stabile Signale.
  • Broker-Anforderungen: Verwenden Sie Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung für optimale Performance.
  • Tests: Führen Sie gründliche Backtests im MT5-Strategietester durch und verwenden Sie ein Demokonto, um die Einstellungen vor dem Live-Handel zu validieren.

Eingabeparameter

  • Allgemeine Konfiguration:
    • Magic Number: Eindeutiger Identifikator für Trades.
    • Losgrößen-Modus: Feste Losgröße oder risikobasierte Losgröße.
    • Risikoprozentsatz: Prozentsatz des Kontostands für das Risiko (bei risikobasiert).
    • Losgröße: Feste Losgröße (bei fester Losgröße).
    • Maximaler Spread: Maximal zulässiger Spread in Punkten.
  • Handelsaktivierung: Aktiviert/Deaktiviert Käufe und Verkäufe.
  • Bollinger-Bänder: Zeitraum und Standardabweichung.
  • RSI: Zeitraum, Überkauf- und Überverkaufsniveaus.
  • ADX: Zeitraum und Schwellenwert für die Trendstärke.
  • Stop-Loss: Feste Pips oder ATR-basiert mit Zeitraum und Multiplikator.
  • Take-Profit: Feste Pips, mittleres Band oder gegenüberliegendes Band.
  • Risiko/Ertrags-Verhältnis: Aktiviert und legt das minimale Verhältnis fest.
  • Trailing Stop: Aktiviert, legt Start- und Schritt-Distanzen fest und optional den Take-Profit verschieben.
  • Zeitfilter: Aktiviert Sitzungs-, Tages- oder Monatsfilter mit anpassbaren Stunden, Tagen und Monaten.

Warum EA Bollinger RSI ADX V3 wählen?

Dieser EA kombiniert technische Präzision mit flexiblem Risikomanagement und ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Trader, die ihre Strategien automatisieren möchten, während sie die volle Kontrolle über die Handelsparameter behalten. Egal, ob Sie ein Trendfolge-Trader sind oder Mean-Reversion-Strategien bevorzugen, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen mit seinen vielseitigen Konfigurationsoptionen an.

Beginnen Sie noch heute smarter zu handeln mit EA Bollinger RSI ADX V3!


