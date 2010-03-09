Amo AI


AMO AI, otomatik işlem analizleri için yapay zekâ algoritmalarıyla birleştirilmiş 7 katmanlı derin sinir ağı mimarisi kullanan gelişmiş bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sistem, teknik formasyonlar ve piyasa davranışlarına dayalı potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek amacıyla piyasa verilerini çoklu analitik katmanlardan geçirerek işler.

Teknik Mimari

  • Sinir Ağı: 7 katmanlı derin öğrenme mimarisi

  • AI Motoru: Gelişmiş formasyon tanıma sistemi

  • Analiz Çerçevesi: Çoklu zaman diliminde teknik analiz

  • Risk Yönetimi: Entegre pozisyon boyutlandırma ve stop-loss mekanizmaları

  • Haber Filtresi: Olay bazlı işlem kontrolü için ekonomik takvim entegrasyonu

Önerilen Döviz Pariteleri

AMO AI sistemi, likidite, spread özellikleri ve piyasa davranış kalıplarına göre aşağıdaki döviz çiftleri için optimize edilmiştir:

Altın İşlemleri

  • XAUUSD – Değerli metaller analizi (ayarların uyarlanması gerekir)

Birincil Çiftler (Önerilen)

  • EURUSD – Yüksek likidite, stabil spread koşulları

  • GBPUSD – Formasyon tanıma için iyi volatilite

  • USDJPY – Tutarlı trend davranışı

  • AUDUSD – Net teknik formasyonlar

İkincil Çiftler (Alternatif)

  • USDCAD – Orta düzeyde volatilite

  • NZDUSD – Swing trading formasyonları için uygun

  • EURGBP – Çapraz parite analiz yetenekleri

Hesap Gereksinimleri

Evrensel Uyumluluk: AMO AI sistemi, tüm broker tiplerinde minimum 500$ başlangıç bakiyesiyle etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Hesap Bakiyesi Risk Seviyesi İşlem Başına Risk Broker Uyumluluğu Önerilen Zaman Dilimi
$500 – $999 1 %1 Tüm Brokerlar H1, H4
$1,000 – $2,499 2 %2 Tüm Brokerlar H1, H4, D1
$2,500 – $4,999 3 %3 Tüm Brokerlar M30, H1, H4
$5,000 – $9,999 4 %4 Tüm Brokerlar M15, M30, H1
$10,000+ 5 %5 Tüm Brokerlar M5, M15, M30

Broker’a Özel Hususlar

ECN/STP Brokerlar

  • Minimum 500$ bakiye önerilir

  • Düşük spread, daha sık işlem yapılmasını sağlar

  • Küçük hesaplar için risk seviyesi 1-3 uygundur

Market Maker Brokerlar

  • Minimum 500$ bakiye yeterlidir

  • Sabit spread, öngörülebilir maliyetler sağlar

  • Temkinli yaklaşım için risk seviyesi 1-2 önerilir

Mikro/Cent Hesap Brokerları

  • Minimum 500$ bakiye ile etkili şekilde çalışır

  • Daha küçük pozisyon boyutları, hassas risk yönetimi sağlar

  • Risk seviyesi 2-4 güvenli şekilde kullanılabilir

Kurulum ve Yapılandırma

  1. MQL5 Market’ten Satın Alma ve Kurulum

    • MQL5 Market’e erişim: MetaTrader 5’i açın ve Market sekmesine gidin

    • AMO AI’ı arayın: Arama kısmına “AMO AI Expert Advisor” yazın

    • Ürün Bilgisi: Detayları, değerlendirmeleri ve kullanıcı yorumlarını inceleyin

    • Satın Alma: “Satın Al” butonuna tıklayın ve MQL5.com ödeme sistemi üzerinden ödemeyi tamamlayın

    • İndirme Yetkilendirmesi: Satın alma tamamlandıktan sonra sistem hesabınızı yetkilendirir

    • Otomatik Kurulum: EA, Experts klasörüne indirilir

    • Aktivasyon: MetaTrader 5’i yeniden başlatın veya Navigator panelini yenileyin

    • Grafik Kurulumu: AMO AI’ı seçip istediğiniz grafiğe sürükleyin

    • Lisans Doğrulaması: Sistem, satın alma lisansınızı otomatik olarak doğrular

    • Parametre Yapılandırması: Hesap bakiyenize ve risk toleransınıza göre ayarlayın

⚠️ Önemli: AMO AI yalnızca resmî MQL5 Market üzerinden temin edilebilir. Bu sayede orijinal yazılım, düzenli güncellemeler ve teknik destek garanti edilir.

Ana Parametre Grupları

🧠 AI Zekâ Sistemi

  • AI Analizi Etkinleştir

  • AI Modeli Seçimi (varsayılan: GPT-5)

  • API Yapılandırması (harici servis entegrasyonu, opsiyonel)

İşlem Motoru

  • Magic Number: 808080

  • İşlem Kimliği (Trade Identifier)

🛡️ Risk Yönetimi

  • İşlem başına risk yüzdesi

  • Otomatik Lot Hesaplama

  • Maksimum Zarar Limiti

🎯 Kâr Yönetimi

  • İşlem başına hedef kâr yüzdesi

  • Dinamik Trailing Stop

  • Kâr Koruma

Zaman Yönetimi

  • İşlem saatlerini tanımlama

  • Hafta Sonu Koruması

📰 Haber Koruması

  • Haber filtresi etkin

  • Entegre ekonomik takvim

Önerilen Başlangıç Ayarları

  • Risk Yüzdesi: %0.5 – %1.0

  • Otomatik Lot Hesaplama: Açık

  • Kâr Hedefi: %3 – %5

  • Haber Koruması: Açık

  • İşlem Saatleri: 06:00 – 20:00

Sistem Gereksinimleri

  • Platform: MetaTrader 5 (sürüm 3815 veya üstü)

  • Hesap Türü: Hedge hesaplar önerilir

  • İnternet Bağlantısı: AI analizi için stabil bağlantı

  • VPS: 7/24 işlem için tavsiye edilir

  • Spread: Major çiftlerde < 2 pip spread sunan brokerlar tercih edilir

Operasyonel Rehberlik

En İyi Uygulamalar:

  • Önce demo hesapta test edin

  • İlk hafta performansı izleyin

  • Risk parametrelerini sonuçlara göre ayarlayın

  • İşlem sonuçlarını ve log kayıtlarını düzenli kontrol edin

  • MetaTrader 5’i güncel tutun

Piyasa Koşulları:

  • Trend Piyasaları: En iyi performans

  • Yatay Piyasalar: Daha az işlem

  • Yüksek Volatilite: Otomatik risk ayarı

  • Haber Dönemleri: İşlem askıya alınır

Teknik Destek

Teknik yardım ve sistem optimizasyonu için şu bilgileri hazır bulundurun:

  • MetaTrader 5 terminal logları

  • Uzman Danışman (EA) log kayıtları

  • Hesap işlem geçmişi

  • Güncel parametre yapılandırması



