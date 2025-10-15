EA CyberPunk

Questo Expert Advisor è progettato per un approccio istituzionale al trading, utilizzando i principi chiave dell'ICT (Inner Circle Trader). Analizza la struttura del mercato, i livelli di liquidità e le zone di squilibrio per individuare punti di ingresso e di uscita ad alta probabilità.

Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite:
prime 20 copie - $149,
successive 20 copie - $250.
Componenti logici chiave

Struttura del mercato:
L'EA CyberPunk identifica gli estremi a breve termine (STH/STL), medio termine (ITH/ITL) e lungo termine (LTH/LTL), formando livelli di supporto e resistenza.
Questi livelli vengono utilizzati per costruire scenari di breakout, pullback e continuazione del trend.

Pool di liquidità:
Le zone di stop accumulo al di sotto e al di sopra degli estremi chiave vengono identificate automaticamente.
L'EA CyberPunk tiene conto della probabilità di un movimento del prezzo verso la liquidità, evitando falsi ingressi. Displacement e FVG:
Le zone di Fair Value Gap (FVG), gli squilibri di volume e i gap vengono utilizzati per identificare i movimenti di momentum e le aree di interesse per i grandi operatori.
L'EA può aprire una posizione quando l'FVG ritorna dopo un evento di momentum.
Filtraggio del segnale:
Le entrate sono confermate dalle condizioni di displacement, dalla liquidità e dalla conformità con la struttura del mercato.
I livelli di sensibilità per FVG e le tipologie di squilibrio possono essere regolati.

Vantaggi
Sicurezza: l'EA CyberPunk evita di operare in zone di incertezza, concentrandosi sui livelli confermati.
Flessibilità: supporta più timeframe e la sensibilità alla struttura può essere regolata.
Trasparenza: tutti i livelli e le zone vengono visualizzati sul grafico, consentendo al trader di monitorare la logica di trading.

Condizioni ideali per l'utilizzo

Coppie di valute altamente liquide - EURUSD

Timeframe da M5

