Urban Pulse

5
Göz alıcı numaralar yok. Kırık vaatler yok. Urban Pulse, tek bir şeye önem veren tüccarlar için tasarlandı: tutarlılık. Prop challenge üzerinden büyüyor veya müşteri sermayesini yönetiyor olun, bu EA sınırlar içinde kalır — ve teslim eder.

Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah.

Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek.

Kanal bağlantısı = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Temel Faydalar

  • Otomatik Risk Mantığı: Hesap büyüklüğünüze ve SL mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar
  • Manuel veya Sabit Lot Desteği: Modu kontrol edersiniz — muhafazakar veya agresif
  • Çizim Koruması: Yüzen zarar, önceden belirlediğiniz yüzdeyi aştığında otomatik kapanma
  • Tek-Grafik Tasarımı: Birden fazla sembolü ticaret yapın, içsel olarak yönetilen — platformunuzu karmaşık hale getirmeye gerek yok


Strateji Uygulaması

Çoklu-Trend Modeli: Bir girişi düşünmeden önce birden fazla zaman diliminde trend yönünü hizalar.

 

Kurulum Kontrol Listesi

Parametre Değer
Grafik GBPUSD
Zaman dilimi H1
Yönetilen semboller GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Satin Almadan Sonra: Telegram erişiminizi almak için doğrudan bizimle iletişime geçin. Özel güncellemeler, ayar dosyaları ve özel ipuçları yalnızca doğrulanmış müşterilerle paylaşılır.

İncelemeler 1
Tuan Anh Cao
203
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Önerilen ürünler
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Range Lover
Sio Kei Wong
Uzman Danışmanlar
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
BtcGoldEA
Istvan Nyulaszi
Uzman Danışmanlar
BTCUSDT and XAUUSD EA M1 DISCOUNT -14% Monthly 50-100-500-1000% profit You will also need the SET file for the demo version !!! For sets, text me in Telegram !!! Telegram for % DISCOUNT S and PROMOTIONS , and more information:   https://t.me/ForxMarci MT5 only Req : 100$ Balance minimum 1:200 leverage minimum Perfect internet connection or VPS. Once you have these, you're ready to go! After purchase PM me on TG , you will also receive the source code for EA , which you can then modify free
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Uzman Danışmanlar
This expert advisor is a trading program that is programmed to trade in the Forex market. This program works on the basis of its own trading strategy, which is based on the analysis of technical indicators and market conditions. The goal of this program is to achieve continuous profits by opening and closing trading deals at the right time. This expert advisor uses technical indicators such as moving averages and Fibonacci to determine the entry and exit points of the market. It also uses mark
Horse Rider
Nikolas Berta
Uzman Danışmanlar
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Uzman Danışmanlar
Blotter Pips EA Blotter Pips EA is a high-performance trading system designed to optimize your trading strategy with a focus on precision, simplicity, and profitability. Built with advanced algorithms and an emphasis on market adaptability, it provides a seamless trading experience, even for beginners. Key Features Plug and Play: With Blotter Pips EA, no complex setups are required. Simply attach it to your chart, configure a few parameters, and let the EA handle the rest. Optimized for the M5 T
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Uzman Danışmanlar
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Uzman Danışmanlar
Bana bir mesaj gönderin, böylece size setfile'ı gönderebilirim Bunu bir VPS'de üç ay boyunca bir demo hesabında test etmenizi öneririm (Bu robot için bir VPS önermemi istiyorsanız, bana doğrudan bir mesaj gönderebilirsiniz) böylece ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu robotun bir araç olduğunu, yıllarca test edilmiş kanıtlanmış bir strateji olmadığını unutmayın. Bunun için size Gold Trend Swing'i öneririm Bu robot, yalnızca kullanıcı tarafından belirlenen belirli bir zamanda açılış işl
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, Forex Piyasasına uyarladım, Tyr AI, düzen Tanrısının gücüyle, scalping piyasasının derin bir analizini yapmak için makine öğrenimi tabanlı bir yapay zeka sinir sistemi, resmi EURUSD piyasasını iyi idare etmek için sağlam bir EA, piyasayı analiz ederek profesyonel seviyelerde girişler yapmak, hedge yok, martin yok, yeni teknolojiyle Profesyonel AI Scalping bu nedenle makin
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Uzman Danışmanlar
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Uzman Danışmanlar
Hello! I am a professional trader with experience trading on the Forex and Moscow Exchange margin markets. Trading in total for about 14 years. For all the time of trading, I have gained tremendous knowledge, experience and understanding of the essence of the market. I want to tell you that for a beginner, the market seems like a place to make easy profits. But this is an illusion and a big mistake. The market changes all the time, volatility changes, trends are replaced by flats, and flats by t
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Send me a message so I can send you the setfileGiriş için 498 dolar, 1298 dolara ulaşana kadar her ay 100 artacak XAUUSD (ALTIN) için Otomatik İşlem Botu. Bu botu XAUUSD (GOLD) H1 grafiklerinize bağlayın ve kanıtlanmış bir stratejiyle otomatik olarak işlem görmesini sağlayın! Basit ama etkili otomasyon arayan yatırımcılar için tasarlanan bu bot, düşük ila orta spreadler için optimize edilmiş teknik göstergeler ve fiyat hareketlerinin bir kombinasyonuna dayalı işlemleri yürütür. Bot Nasıl Ça
Cannon Trend
Tan Au Phuong
4.42 (50)
Uzman Danışmanlar
EA Cannon Trend , ticaret sürecindeki kişisel duyguları tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır. MQL5 kullanılarak geliştirilen bu EA, tamamen önceden tanımlanmış kurallar ve stratejilere dayalı kararlar alır, böylece tutarlılık ve verimlilik sağlarken insan duygularından etkilenmez. Cannon Trend’in Öne Çıkan Özellikleri: 5 işlem stratejisi modu ile Cannon Trend, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Tarzınıza göre özelleştirin: Kişi
FREE
Volume and Doji Strategy
Onyekachi Franklin Agbo
Uzman Danışmanlar
The "Visa + Doji Strategy EA" is a concept in automated trading that combines the principles of Visa and Doji candlestick patterns in its algorithm. Here's a detailed description: Visa Component**: This part of the strategy utilizes an analogy to the Visa payment system, symbolizing fast, reliable, and global transactions. In trading terms, it represents swift entry and exit points in the market, identifying opportunities with high potential and minimal delay. The Visa component may use indicat
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Uzman Danışmanlar
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
Göstergeler
Indicator Statistics MultiPairs 1. Current Openning Ords - Symbols Openning + Buy Orders + Buy Volume + Sell Orders +Sell Volume - Floating by Symbols 2. Closed Orders - Statistics by Today, Week, Month, YTD and Volume - Sum of Closed Orders by Symbol 3. Statistics by Day - Statistics by Day and Volume 4. DrawDown by Day - Each day DrawDown in Week - Percent of DrawDown Contact me at Telegram @MaiMew68
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.  Download settings (sets):   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUD
Risk Manager Optimum
Freedom Uzochukwu Nnadi
Yardımcı programlar
RiskManagerOptimum for MetaTrader 5 – Your Ultimate Trading Safety Net! Take control of your trading with RiskManagerOptimum , the most advanced and customizable risk management Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5. Designed for traders who demand precision, protection, and profitability, this EA safeguards your account while maximizing your trading potential. Whether you're a beginner or a seasoned pro, RiskManagerOptimum ensures your capital is secure with cutting-edge features that adapt to a
SmarterTrade Engine
Marius Ovidiu Sunzuiana
Uzman Danışmanlar
EA Important Setup Requirement SmarterTrade Engine: Before running the EA, ensure the following property parameters are configured: Fibonacci Settings: All options must be enabled . Special Function: Use Dynamic Fibonacci Adaptation must be turned ON . With these settings active,  SmarterTrade Engine Fibonacci Pro will operate at full analytical capacity, providing: Automatic detection of swing highs/lows and optimal Fibonacci anchors. Real‑time adjustment of retracement and extension levels.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Yazarın diğer ürünleri
Urban Pulse for metatrade4
Fajar Dicky Firmansyah
Uzman Danışmanlar
Göz alıcı numaralar yok. Kırık vaatler yok. Urban Pulse, tek bir şeye önem veren tüccarlar için tasarlandı: tutarlılık. Prop challenge üzerinden büyüyor veya müşteri sermayesini yönetiyor olun, bu EA sınırlar içinde kalır — ve teslim eder. Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah. Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek. Kanal bağlantısı =  https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfaj
Filtrele:
Tuan Anh Cao
203
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Fajar Dicky Firmansyah
412
Geliştiriciden yanıt Fajar Dicky Firmansyah 2025.09.06 17:55
Thank you so much it means a lot to me , i always will work on the EA to make sure its always stable
İncelemeye yanıt