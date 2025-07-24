Urban Pulse
- Uzman Danışmanlar
- Fajar Dicky Firmansyah
- Sürüm: 2.34
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah.
Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek.
Temel Faydalar
- Otomatik Risk Mantığı: Hesap büyüklüğünüze ve SL mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar
- Manuel veya Sabit Lot Desteği: Modu kontrol edersiniz — muhafazakar veya agresif
- Çizim Koruması: Yüzen zarar, önceden belirlediğiniz yüzdeyi aştığında otomatik kapanma
- Tek-Grafik Tasarımı: Birden fazla sembolü ticaret yapın, içsel olarak yönetilen — platformunuzu karmaşık hale getirmeye gerek yok
Strateji Uygulaması
Çoklu-Trend Modeli: Bir girişi düşünmeden önce birden fazla zaman diliminde trend yönünü hizalar.
Kurulum Kontrol Listesi
|Parametre
|Değer
|Grafik
|GBPUSD
|Zaman dilimi
|H1
|Yönetilen semboller
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Satin Almadan Sonra: Telegram erişiminizi almak için doğrudan bizimle iletişime geçin. Özel güncellemeler, ayar dosyaları ve özel ipuçları yalnızca doğrulanmış müşterilerle paylaşılır.
Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened