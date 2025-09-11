Genel Bakış

BlackBox XAU, altın piyasasında kâr elde etmek ve aynı zamanda drawdown’u sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak için titizlikle tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Piyasadaki her hareketi kovalamak yerine, kurallara dayalı disiplinli bir yaklaşım uygular; volatiliteye uyum sağlar ve yalnızca yüksek olasılıklı fırsatları seçer.

EA, piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak sürekli değerlendirir, zayıf veya düşük kaliteli sinyalleri filtreler ve risk/ödül dengesi net bir şekilde avantaja döndüğünde sabırla harekete geçer. Koşullar sağlandığında, hassas girişler yapar ve piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlanan koruma mekanizmalarıyla işlemleri yönetir.

Bu özenli tasarım sayesinde BlackBox grafiği gereksiz işlemlerle doldurmaz, bunun yerine nicelikten çok niteliğeodaklanır — istatistiksel olarak avantajlı senaryoları hedefler. Trader için bu, istikrarlı kârlılık, kontrol altında tutulan drawdown ve risk ayarlı tutarlı getiriler anlamına gelir; curve fitting veya kırılgan stratejilere dayanmaz.

Nasıl Çalışır

BlackBox’un özü, piyasa volatilitesini ve trend dinamiklerini sürekli izleyerek yalnızca potansiyel kârın riski açıkça aştığı en iyi senaryoları tespit etmektir.

Her gün işlem açmaz. Sistem, istatistiksel olarak avantajlı fırsatları beklemek için sabır gerektirir.

Koşullar sağlandığında, EA hassas girişler yapar ve yerleşik koruma mekanizmaları drawdown’un kontrol altında kalmasını sağlar.

Trend takip mimarisi, yapısal olarak basit fakat son derece sağlamdır — aşırı optimizasyonu önler ve farklı piyasa koşullarında istikrarlı, risk ayarlı sonuçlar elde etmek için en iyi zemini sağlar.

Temel Özellikler

✔ Gerçekçi kârlılık — kontrollü drawdown ile sürdürülebilir büyüme.

✔ Curve fitting yok — sorumlu optimizasyon, kırılgan ayarlardan uzak.

✔ Volatiliteye uyumlu işlem açılışları — yalnızca piyasa koşulları risk almaya değer olduğunda işlem açar.

✔ Trend takip yapısı — uzun vadeli istikrar için basit ve sağlam tasarım.

✔ Sınırlı kullanıcı parametreleri — hataları önler, güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar.

✔ Farklı risk profilleri — konservatif, orta ve agresif seçenekler.

✔ Profesyonel altyapı — ECN broker ve VPS üzerinde kusursuz çalışır.

Performans (Orta Risk Profili)

9 aylık backtest, %100 tick modelleme ile

Başlangıç bakiyesi: $20,000

Net kâr: $102,783.84

Kâr faktörü: 13.59

Sharpe oranı: 10.90

Maksimum drawdown: 8.99% ($9,426.97)

Equity drawdown: 3.14% ($2,074.66)

Kazanma oranı: 68.75%

İşlem başına ortalama kâr: $5,043.16

En büyük kârlı işlem: $12,787.27

En büyük zararlı işlem: -$2,074.66

Backtest Verilerinin Kalitesi Hakkında

BlackBox XAU, piyasa verilerinin doğruluğuna karşı son derece hassastır ve %100 tick tabanlı modelleme gerektirir. Bu nedenle performans sonuçları özellikle son dokuz ay ile sınırlandırılmıştır.

Daha eski tarihli veri setleri genellikle eksiklikler, yaklaşık değerler veya düşük kaliteli broker verileri içerir ve EA’nın gerçek performansını çarpıtabilir. Bu tür sonuçları dahil etmek faydalı olmaktan çok yanıltıcı olurdu.

Kendi backtest’inizi yaparken mutlaka:

Güncel ve %100 tick modelleme yapılmış verileri kullanın.

Broker’ın sağladığı verinin Tip 1 (gerçek tick verisi, interpolasyonsuz) olduğundan emin olun; Tip 2 (yaklaşık veya sentetik veri) kullanılmamalıdır.

Böylece test sonuçlarınız EA’nın gerçek kapasitesini doğru şekilde yansıtır. Özetle: veri miktarından çok veri kalitesi önemlidir. Sunulan dokuz aylık sonuçlar yalnızca yeterli olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun yıllara ait düşük kaliteli backtest’lerden çok daha güvenilir ve gerçekçidir.

Gereksinimler & Öneriler

Enstrüman: XAUUSD (Altın)

Minimum kaldıraç: 1:30

Broker türü: ECN (Pepperstone önerilir)

VPS: 24/7 çalışma için gerekli

Minimum depozito: $500

Neden BlackBox XAU?

Çoğu EA etkileyici sermaye eğrileri ve yüksek kâr faktörleri gösterir, ancak bunu kırılgan ayarlar, gerçekçi olmayan SL/TP oranları veya kabul edilemez drawdown ile başarır. Gerçek piyasa koşullarında bu sistemler uzun süre dayanmaz.

BlackBox farklıdır:

Gerçekçi uzun vadeli ticaret için tasarlanmıştır.

Kâr ve drawdown dengesi ön plandadır.

Risk ayarlı istikrar sağlamak üzere inşa edilmiştir.

BlackBox, istikrar, güvenilirlik ve profesyonel yaklaşımı önemseyen trader’lar için geliştirilmiştir — kısa vadeli aldatıcı yöntemler için değil.

Fiyatlandırma Yapısı

Erken kullanıcılar için adil olmayı garanti etmek ve BlackBox XAU’ya yönelik artan talebi yansıtmak amacıyla fiyatlandırma, şeffaf üç aşamalı bir yapıyı izleyecektir:

Aşama 1: mevcut lansman fiyatı (erken alıcılar için avantajlı).

Aşama 2: $599 — kullanıcı tabanı genişledikçe ve EA’nın piyasa performansı daha da kanıtlandığında.

Aşama 3: $799 — ürünün tam değerini ve olgunluğunu yansıtan nihai fiyat.

Bu yapı, ilk alıcıları en iyi fiyatla ödüllendirir; sonraki aşamalar ise maliyeti gerçek piyasa talebi ve kanıtlanmış değerile uyumlu hale getirir.



