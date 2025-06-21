Void AI
- Uzman Danışmanlar
- Nestor Alejandro Chiariello
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani AI parametreleri okuyacak ve sonra bunları stratejime danışacak, sonra öğrenecek, böylece girişler daha kaliteli olacak, ayrıca pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğümü var, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsüllenecek olması, yani Stop loss ve take profits vb. sunucusuna hiçbir veri gönderilmeyecek, çok insancıl bir şekilde olacak
Ana şeylerden 2'si extractFeatures ve trainModel işlevlerini tasarlamam, bunlar mumu tasarlamak, Slippage'ı parçalamak ve Spread'i uyarlamak için nasıl hareket ettiğini öğrenmekten sorumlu olacak
Strateji geliştirmemin, yıllar içinde profesyonel bir yatırımcı olarak benim tarafımdan tasarlandığını ve performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için AI'nın kendi kendine uyarlanmasını eklediğini belirtmek gerekir.
Bunun gerçek bir Scalper olduğunu ve karların gerçek olacağını, kar al ve zararı durdur ile kontrol edileceğini kesinlikle belirtmek gerekir
bu şekilde paranız korunacaktır
Ticaret konusunda deneyime sahip olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlanmıştır, profesyonel bir tüccar gibi işi yapacağı için 2 basit tıklamayla kurulur
Ürünümü satın aldıktan sonra, en iyi yapılandırmayı almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5
Bu AI esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "USDJPY" yılın her günü çalıştığı için 24/5 çalışan kişilere odaklanmıştır, bu çok zor bir piyasadır, bu yüzden AI'nın halletmesine izin verin.
Vurgulanabilecek bazı temel özellikleri burada bir liste olarak sunacağım
Gerçek Sinyaller
yüksek kalite ve zarif tasarım performansı
temiz AI okuması için mum çubuğu ve grafik renk manipülasyonu
API VERİ SUNUCUSU analizi AI
stratejinin çalışmasının nasıl gittiğine dair bilgi paneli
kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar
yatırım yapmak için risk kontrolü
hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum spread, vb.
büyük haber kontrolü ve tam tersi
AI uyarlanabilir kontrol
Çalışma günleri ve saatleri üzerinde büyük kontrol
Herhangi bir broker için titiz uyarlama, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanması gerekir
Haber API kontrolü
Gereken Veri Bilgileri
Sembol USDJPY
Hız Bağlantı <10.0 ms
Spread <15.0 Spread
Tür Hesap ECN, RAW, PRO (Düşük Spread)
Zaman Çerçevesi H1