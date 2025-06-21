Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani AI parametreleri okuyacak ve sonra bunları stratejime danışacak, sonra öğrenecek, böylece girişler daha kaliteli olacak, ayrıca pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğümü var, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsüllenecek olması, yani Stop loss ve take profits vb. sunucusuna hiçbir veri gönderilmeyecek, çok insancıl bir şekilde olacak





Ana şeylerden 2'si extractFeatures ve trainModel işlevlerini tasarlamam, bunlar mumu tasarlamak, Slippage'ı parçalamak ve Spread'i uyarlamak için nasıl hareket ettiğini öğrenmekten sorumlu olacak





Strateji geliştirmemin, yıllar içinde profesyonel bir yatırımcı olarak benim tarafımdan tasarlandığını ve performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için AI'nın kendi kendine uyarlanmasını eklediğini belirtmek gerekir.





Bunun gerçek bir Scalper olduğunu ve karların gerçek olacağını, kar al ve zararı durdur ile kontrol edileceğini kesinlikle belirtmek gerekir





bu şekilde paranız korunacaktır





Ticaret konusunda deneyime sahip olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlanmıştır, profesyonel bir tüccar gibi işi yapacağı için 2 basit tıklamayla kurulur





Bu AI esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "USDJPY" yılın her günü çalıştığı için 24/5 çalışan kişilere odaklanmıştır, bu çok zor bir piyasadır, bu yüzden AI'nın halletmesine izin verin.





Vurgulanabilecek bazı temel özellikleri burada bir liste olarak sunacağım





Gerçek Sinyaller





yüksek kalite ve zarif tasarım performansı

temiz AI okuması için mum çubuğu ve grafik renk manipülasyonu

API VERİ SUNUCUSU analizi AI

stratejinin çalışmasının nasıl gittiğine dair bilgi paneli

kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar

yatırım yapmak için risk kontrolü

hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum spread, vb.

büyük haber kontrolü ve tam tersi

AI uyarlanabilir kontrol

Çalışma günleri ve saatleri üzerinde büyük kontrol

Herhangi bir broker için titiz uyarlama, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanması gerekir

Haber API kontrolü





Gereken Veri Bilgileri

Sembol USDJPY

Hız Bağlantı <10.0 ms

Spread <15.0 Spread

Tür Hesap ECN, RAW, PRO (Düşük Spread)

Zaman Çerçevesi H1