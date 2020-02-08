VIX 75 Momentum EA Pro

VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması

Genel bakış

VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır.

Ticaret stratejisi

Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla çalışır. Sistem, VIX75 özelliklerine özgü fiyat desenlerinin matematiksel analizi yoluyla yönlü momentum tanımlar. Giriş sinyalleri, momentum birleşmesi, volatilite eşikleri ve yönlü önyargı doğrulaması dahil olmak üzere birden fazla teknik koşul hizalandığında üretilir.

Strateji, geleneksel gösterge bağımlılıklarından kaçınır ve bunun yerine sentetik endeks davranışı için özel olarak kalibre edilmiş özel matematiksel modellere dayanır. Bu yaklaşım, algoritmanın sentetik piyasaların benzersiz 24/7 ticaret ortamında etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Risk yönetimi

VIX Momentum Pro, kar potansiyelini maksimize ederken sermayeyi korumak için tasarlanmış kapsamlı üç seviyeli risk yönetim sistemi uygular:

  • Pozisyon boyutlandırma: Algoritma, hesap bakiyesi ve önceden tanımlanmış risk parametrelerine dayalı optimal pozisyon boyutlarını belirlemek için yüzde tabanlı risk hesaplaması kullanır.
  • Dinamik stop loss yönetimi: Her pozisyon, piyasa koşullarına ve pozisyon performansına uyum sağlayan akıllı stop loss yerleştirmesi ile korunur.
  • Acil durum koruma sistemleri: Maksimum günlük risk limitleri ve acil durum durdurma mekanizmaları dahil olmak üzere çoklu hesap koruma katmanları, önceden belirlenmiş drawdown eşiklerine ulaşıldığında etkinleşir.

Sistem, otomatik başabaş aktivasyonu ve pozisyonlar lehte hareket ettiğinde kazançları güvence altına alan dinamik kar kilitleme mekanizmaları dahil olmak üzere gelişmiş kar koruma tekniklerini entegre eder.

Sistem parametreleri

  • Ana zaman dilimi: M15 (sadece bu zaman dilimi için optimize edilmiştir)
  • Sembol uyumluluğu: Sadece VIX75 Sentetik Endeksi
  • Hesap türü: Tüm standart hesap türleri ile uyumlu
  • Minimum sermaye: Optimal performans için 1000 USD önerilir
  • Ticaret saatleri: Sentetik endeks kullanılabilirliği ile eşleşen 24/7 sürekli çalışır

Algoritma, kapsamlı geriye dönük test ve analizden türetilmiş sabit kodlanmış optimizasyon parametreleri kullanır. Bu parametreler, tutarlı performansı sağlamak ve suboptimal değişiklikleri önlemek için kullanıcı tarafından ayarlanamaz.

Teknik mimari

Expert Advisor, piyasa verilerini birden fazla analitik katman aracılığıyla işleyen modüler tasarım mimarisi kullanır. Sistem, işlemleri gerçekleştirmeden önce momentum desenlerini, volatilite özelliklerini ve trend hizalamasını değerlendirir.

Tüm ticaret kararları, harici veri beslemeleri, haber olayları veya takdiri unsurlara bağımlılık olmadan matematiksel analiz yoluyla verilir. Bu, harici piyasa faktörlerinden bağımsız olarak tutarlı yürütme sağlar.

Algoritma, açık pozisyonları sürekli izleyen ve pozisyon performansı ve piyasa koşullarına dayalı olarak risk parametrelerini dinamik olarak ayarlayan sofistike ticaret yönetimi protokolleri içerir.

Performans özellikleri

Tarihsel geriye dönük test, uzun dönemler boyunca güçlü performans metrikleri gösterir. Sistem, risk yönetimi yaklaşımı yoluyla tutarlı karlılık elde ederken kontrollü drawdown seviyelerini korur.

Algoritma, momentum tespit yeteneklerinin VIX75 piyasasında önemli fiyat hareketlerini tanımlayabildiği ve bunlardan yararlanabildiği volatil piyasa koşullarında özellikle güçlü performans gösterir.

Dağıtım gereksinimleri

  • Platform: Sadece MetaTrader 5
  • Broker gereksinimleri: VIX75 sentetik endeksleri sunan brokerlar ile uyumlu
  • İnternet bağlantısı: Optimal performans için kararlı bağlantı gereklidir
  • VPS önerilir: 24/7 işletim VPS dağıtımından faydalanır
  • Grafik kurulumu: VIX75 M15 zaman diliminde tek grafik dağıtımı

Kurulum ve ayarlama

Expert Advisor, kurulum sırasında minimal konfigürasyon gerektirir. Varsayılan parametreler önceden optimize edilmiştir ve değiştirilmemelidir. Basitçe EA'yı VIX75 M15 grafiğine ekleyin ve algoritmik ticareti etkinleştirin.

Sistem, piyasa koşulları programlanmış kriterleri ile hizalandığında otomatik olarak analize başlayacak ve ticarete başlayacaktır. Ek kurulum veya konfigürasyon gerekmez.

Risk açıklaması

Bu Expert Advisor, algoritmik ticaret sistemleri ve sentetik endeks özellikleri konusunda deneyimli olan deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Tüm ticaret önemli kayıp riski içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Kullanıcılar yeterli sermayeleşmeyi sağlamalı ve uygun risk yönetimi uygulamalarını sürdürmelidir. Algoritma tanımlanmış risk parametreleri içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ancak piyasa koşulları beklentileri aşan kayıplara neden olabilir.

Uygun broker seçimi, kararlı internet bağlantısı ve sentetik endeks ticaret mekaniğinin anlaşılması optimal performans için gereklidir.

Destek ve güncellemeler

Expert Advisor, teknik sorunlar ve dağıtım yardımı için sürekli destek içerir. Platform değişiklikleri ile uyumluluğu korumak veya sistem performansını artırmak için güncellemeler sağlanabilir.

Kullanıcılar, kurulum, konfigürasyon veya performansla ilgili sorular için MQL5 pazar yeri mesajlaşma sistemi aracılığıyla desteğe erişebilirler.


