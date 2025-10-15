EA CyberPunk

Cet Expert Advisor est conçu pour une approche institutionnelle du trading, utilisant les principes clés de l'ICT (Inner Circle Trader). Il analyse la structure du marché, les niveaux de liquidité et les zones de déséquilibre afin d'identifier les points d'entrée et de sortie les plus probables.

Une offre spéciale est en vigueur dès le début des ventes :
20 premiers exemplaires : 149 $,
20 exemplaires suivants : 250 $.
Composants logiques clés

Structure du marché :
L'EA CyberPunk identifie les extrêmes à court terme (STH/STL), moyen terme (ITH/ITL) et long terme (LTH/LTL), formant ainsi des niveaux de support et de résistance.
Ces niveaux permettent de construire des scénarios de cassure, de repli et de continuation de tendance.

Parcs de liquidité :
Les zones d'accumulation de stop situées en dessous et au-dessus des extrêmes clés sont automatiquement identifiées.
L'EA CyberPunk prend en compte la probabilité d'une évolution des prix vers la liquidité, évitant ainsi les fausses entrées. Déplacement et FVG :
Les zones d'écart de juste valeur (FVG), les déséquilibres de volume et les écarts permettent d'identifier les mouvements de momentum et les zones d'intérêt pour les grands acteurs.
L'EA peut entrer en position lorsque le FVG revient après un événement de momentum.
Filtrage des signaux :
Les entrées sont confirmées par les conditions de déplacement, la liquidité et la conformité à la structure du marché.
Les niveaux de sensibilité pour le FVG et les types de déséquilibre sont ajustables.

Avantages
Sécurité : L'EA CyberPunk évite de trader dans les zones d'incertitude et se concentre sur les niveaux confirmés.
Flexibilité : Plusieurs unités de temps sont prises en charge et la sensibilité à la structure est ajustable.
Transparence : Tous les niveaux et zones sont affichés sur le graphique, permettant au trader de surveiller la logique de trading.

Conditions d'utilisation idéales

Paires de devises très liquides : EURUSD

Unités de temps de M5

