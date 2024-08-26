Bonus: 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin

Plant and Harvest Pro: Otomatik Ticarette Ekim ve Hasat Gücü

Her pozisyonun, kâr elde etmek için ektiğiniz bir tohum olduğu, ticaretinizin yaşamın doğal döngüsüne benzediğini görmek ister misiniz? İşte Plant and Harvest Pro, piyasayı kişisel tarla alanınıza dönüştüren Expert Advisor.

Akıllı Ekim

Plant and Harvest Pro, piyasada "ekim" (pozisyon açma) için en iyi anları belirlemek üzere tasarlanmıştır. Trend ve mum analizi üzerine kurulu gelişmiş algoritmalar kullanarak, her pozisyonun dikkatlice hesaplanmış ve doğru bir yatırım olmasını sağlar.

Kâr Hasadı

Koşullar optimal hale geldiğinde, EA kârlarınızı verimli bir şekilde "hasat" eder. Getirinizi maksimize etmeye odaklanan Plant and Harvest Pro, lot büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar ve her işlemden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için stratejik kapanışlar gerçekleştirir.

Denge ve Büyüme

Otomatik ölçeklendirme sistemi sayesinde, Plant and Harvest Pro işlemleri hesap bakiyenize göre ayarlar ve sürdürülebilir bir büyüme sağlar. İster muhafazakar bir strateji, ister daha agresif bir yaklaşım tercih edin, bu EA ticaret tarzınıza uyum sağlar.

Yapılandırılabilir Zaman Çerçevesi

Plant and Harvest Pro, piyasa analizi için zaman dilimini stratejinize en uygun mum aralığına göre ayarlamanıza olanak tanır. M1, H1, D1 veya başka bir zaman diliminde analiz yapmayı tercih edin, bu EA size en iyi "ekim" ve "hasat" fırsatlarını sunmak için uyum sağlar.

Herkes için Bir Araç

Plant and Harvest Pro ile tarım veya ticaret konusunda uzman olmanıza gerek yok. Bu EA sezgiseldir, kullanımı kolaydır ve işlemlerinizi ilk günden optimize etmenize yardımcı olmak için tam destek sağlar.

Feragatname: Plant and Harvest Pro kullanımı finansal kazançları garanti etmez. Finansal piyasalarda ticaret risk içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığınız vardır. Bu EA'yı kullanmadan önce ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. Sorumlu bir şekilde yatırım yapın.