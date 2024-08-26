Plant and Harvest Pro

5

Bonus: 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin

Plant and Harvest Pro: Otomatik Ticarette Ekim ve Hasat Gücü

Her pozisyonun, kâr elde etmek için ektiğiniz bir tohum olduğu, ticaretinizin yaşamın doğal döngüsüne benzediğini görmek ister misiniz? İşte Plant and Harvest Pro, piyasayı kişisel tarla alanınıza dönüştüren Expert Advisor.

Akıllı Ekim

Plant and Harvest Pro, piyasada "ekim" (pozisyon açma) için en iyi anları belirlemek üzere tasarlanmıştır. Trend ve mum analizi üzerine kurulu gelişmiş algoritmalar kullanarak, her pozisyonun dikkatlice hesaplanmış ve doğru bir yatırım olmasını sağlar.

Kâr Hasadı

Koşullar optimal hale geldiğinde, EA kârlarınızı verimli bir şekilde "hasat" eder. Getirinizi maksimize etmeye odaklanan Plant and Harvest Pro, lot büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar ve her işlemden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için stratejik kapanışlar gerçekleştirir.

Denge ve Büyüme

Otomatik ölçeklendirme sistemi sayesinde, Plant and Harvest Pro işlemleri hesap bakiyenize göre ayarlar ve sürdürülebilir bir büyüme sağlar. İster muhafazakar bir strateji, ister daha agresif bir yaklaşım tercih edin, bu EA ticaret tarzınıza uyum sağlar.

Yapılandırılabilir Zaman Çerçevesi

Plant and Harvest Pro, piyasa analizi için zaman dilimini stratejinize en uygun mum aralığına göre ayarlamanıza olanak tanır. M1, H1, D1 veya başka bir zaman diliminde analiz yapmayı tercih edin, bu EA size en iyi "ekim" ve "hasat" fırsatlarını sunmak için uyum sağlar.

Herkes için Bir Araç

Plant and Harvest Pro ile tarım veya ticaret konusunda uzman olmanıza gerek yok. Bu EA sezgiseldir, kullanımı kolaydır ve işlemlerinizi ilk günden optimize etmenize yardımcı olmak için tam destek sağlar.

Feragatname: Plant and Harvest Pro kullanımı finansal kazançları garanti etmez. Finansal piyasalarda ticaret risk içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığınız vardır. Bu EA'yı kullanmadan önce ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. Sorumlu bir şekilde yatırım yapın.

İncelemeler 2
Darwin Balcázar
23
Darwin Balcázar 2024.12.03 00:56 
 

Compre este producto la verdad es muy bueno por lo general hace unas buenas entradas, hay más ganancias que perdidas.

Gracias

Önerilen ürünler
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
TRON is the result of several months of development. Featuring an advanced algorithm and a combination of custom indicators, this EA is a blend of profitability, security and simplicity. With its intelligent real-time technology and proven trading strategy for several years now, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see backtest) Please check your Prop Firm's terms and rules for consistency and
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Göstergeler
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Ichimoku Japanese Cloud MS EA MT5
Fernando Gotopo
Uzman Danışmanlar
This is a trend strategy that seeks to exploit this characteristic offered by some assets with strong trends. Two positions are placed at market price; one with take profit at a short distance and the other without take profit. Both orders have stop losses, and when the first reaches the take profit on the second position, the stop loss is moved to breakeven. When it is well configured and on the assets it works well, it generates a flat or slightly falling profit graph most of the time, and oc
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Uzman Danışmanlar
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Half Trend Scanner
Jalitha K Johny
Yardımcı programlar
A HalfTrend scanner for MT5 (MetaTrader 5) is a technical analysis tool designed to help traders identify trend reversals and trade opportunities in the market. The HalfTrend indicator itself is based on price movements and a specific algorithm that identifies changes in market direction. Here’s a detailed description of an MT5 HalfTrend scanner: Overview The MT5 HalfTrend scanner is an advanced tool that scans multiple currency pairs or financial instruments for potential trend reversal signals
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Göstergeler
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Uzman Danışmanlar
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Yardımcı programlar
Crypto.com'dan MT5'e Crypto.com websocket'ten Metatrader 5'e Canlı Şamdan Akışı OHCLV (Açık Yüksek Düşük Yakın Gerçek Hacim) Canlı Oran Verisi  tüccarlar, eğer bir dakikalık grafikte OHLC verileri doğru değilse, teknik tablo çalışmasında yanlış analiz verebilir, Bu ürün, manuel analizde yardımcı olabilecek gerçek zamanlı olarak doğru veriler verdiğini garanti eder diğer kripto ürünüme profilimden bakabilirsin https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV Verileri 2. Çoklu Sembo
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Göstergeler
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Göstergeler
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.89 (18)
Uzman Danışmanlar
EA’yı satın alın ve en iyi yapılandırmayla başlayabilmek için benden set dosyalarını isteyin. Canlı sinyal : BURAYA TIKLAYIN Fiyat yakında artacak. Scalper Deriv'i sunuyoruz: Scalping deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Scalpingde tutkunu bulan ve sermayelerini maksimize etmek isteyen traderlar mısınız? Hesabınızda $20, $200, $2000, $20000 veya hatta $200000 bakiyeniz olsun, sizin için mükemmel çözümümüz var! Scalper Deriv , başlangıç yatırımınızın büyüklüğü ne olursa olsun, trading strateji
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
Uzman Danışmanlar
Kullanıcı kılavuzunu almak için satın alma sonrası bir yorum bırakın. Market Sniper Pro , adaptif pozisyon yönetimi ile breakout (kırılma) işlemleri için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır. Breakout tespitini, ATR tabanlı kademeli girişleri ve global risk kontrolünü birleştirerek yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşım sunar. Başlıca özellikler Konfigüre edilebilir lot büyüklüğü ve bakiye bazlı otomatik ölçeklendirme Kişiselleştirilebilir lookback ve buffer ile breakout giriş man
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Grid Deriv , aşırı fiyat hareketlerinden faydalanmak üzere tasarlanmış otomatik bir grid (ızgara) işlem sistemidir. İlk işlemi Bollinger Bands’e dayalı olarak açar ve fiyatın önemli ölçüde uzaklaşması durumunda, ters yönde kademeli girişlerle derin geri çekilmeleri değerlendirmeyi hedefler. Bu strateji, volatilite genişlemesinin ardından ortalamaya dönüş yaklaşımına dayanır. Temel Özellikler: Bollinger Band
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Gold AI Robot – XAUUSD (Altın) için gelişmiş işlem robotu, Yapay Zeka ve geri çekilme algılama özellikli Altın piyasasında hassas fırsatları belirlemek için yapay zeka filtresi ve anahtar geri çekilme tespiti. Gold AI Robot, XAUUSD (Altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışır. Fiyat hareketlerini analiz ederek önemli geri çekilmeleri tespit eder, kademeli pozisyonlar açar ve her işlemi optimize etmek için gene
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Grid Volatility ile volatiliteyi kontrol altına alın! Grid Volatility , volatil piyasalarda işlem yapmak için bir grid stratejisi ile ani mum çubuğu algılamayı birleştiren gelişmiş bir Expert Advisor’dır. Piyasa koşulları değiştikçe karı maksimize etmek ve riskleri minimize etmek amacıyla pozisyon boyutlarını otomatik olarak yönetmek için optimize edilmiştir. Diğer Expert Advisor'ları burada keşfedin: Tüm EA'
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Money Mind BTC — BTCUSD için Geri Çekilmelere Dayalı Adaptif Grid Yapay zeka tabanlı filtrelerle otomatik işlem Money Mind BTC, yalnızca BTCUSD sembolünde H1 zaman diliminde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Güçlü trendlerdeki derin geri çekilmeleri değerlendirerek kademeli şekilde pozisyon açar ve tüm işlemleri global çıkış mantığıyla yönetir. Temel Özellikler
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Yardımcı programlar
Stop Guardian'ı Tanıtıyoruz: Risk Yönetiminizi Takip Eden Zarar Durdur ve Kar Kapatma ile Geliştirin. Stop Guardian , kar bazlı otomatik pozisyon kapatma sistemi ve takip eden zarar durdur özelliğini birleştirerek, işlem stratejilerinizde risk yönetimini optimize etmek için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Ana Özellikler Otomatik Risk Yönetimi : Karları korumak ve kayıpları en aza indirmek için açık pozisyonları takip eden zarar durdur ile otomatik olarak ayarlar. Özelleştirilebilir A
FREE
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Bitcoin MT5 Bot ile Bitcoin işlemlerinizi otomatikleştirin! Bitcoin işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman ile kripto para piyasasının fırsatlarını değerlendirin. Bitcoin MT5 Bot , MetaTrader 5 platformunda Bitcoin ticareti için optimize edilmiş, gelişmiş bir Uzman Danışman (EA)'dır. Eğilim stratejileri ve risk kontrolü kullanır, birden fazla zaman diliminde eğilimleri ve aşırı alım/aşırı s
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin SmartGold AI – Patlayıcı kırılmaları tespit etmek için uyarlanabilir zeka SmartGold AI, konsolidasyon dönemlerinden sonra gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit etmeye odaklanmış bir uzman danışmandır (EA). Akıllı ve otomatik bir sistem kullanarak, yüksek kırılma olasılığına sahip dar sıkışma bölgelerini belirler ve hareket yönünde işlem açar. Ayrıca dinamik olarak ayarlanan Take Profit, genel Stop Loss veya
Filtrele:
Darwin Balcázar
23
Darwin Balcázar 2024.12.03 00:56 
 

Compre este producto la verdad es muy bueno por lo general hace unas buenas entradas, hay más ganancias que perdidas.

Gracias

Antonio Simon Del Vecchio
21803
Geliştiriciden yanıt Antonio Simon Del Vecchio 2024.12.03 03:13
Gracias por tu reseña y por compartir tu experiencia! Me alegra saber que el EA está cumpliendo tus expectativas y generando buenos resultados. Si necesitas ayuda o tienes alguna sugerencia, no dudes en contactarme. Éxitos en tu trading!
davidtrade227
137
davidtrade227 2024.09.01 00:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Antonio Simon Del Vecchio
21803
Geliştiriciden yanıt Antonio Simon Del Vecchio 2024.09.01 00:39
Hi David, thank you for your comment and for rating the EA. The number of trades can vary depending on the configuration you're using and the selected symbol. The parameter that most influences the number of trades is the "Timeframe for Market Analysis." A longer timeframe might result in fewer trades as the EA analyzes the market in a broader context, but it also depends on the instrument and market conditions. The EA will only open positions when appropriate signals are present. Remember, the quality of the entries is more important than the quantity. Best regards, Antonio.
İncelemeye yanıt