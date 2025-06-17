Dynamic Pips MT5

🎉 Dynamic Pips EA için özel kampanya! 🎁 Sınırlı süreli teklif:

Trump’ın ikinci dönemi, küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi.

Orta Doğu’daki gerilimler, özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor.

Rusya–Ukrayna savaşı, çözüme dair bir işaret olmaksızın devam ediyor ve jeopolitik istikrarsızlığı körüklüyor.

Ekonomik milliyetçilik yükselirken, küresel iş birliği zayıflıyor.

Tedarik zincirleri hâlâ kırılgan ve büyük ekonomilerde enflasyonist baskılar artıyor.

Finansal piyasalar, her zamankinden daha kırılgan ve öngörülemez hale geldi. Peki siz, bu yeni gerçekliğe uygun bir işlem stratejisi planladınız mı?

Dynamic Pips EA, yatırımcıların belirsiz ve volatil piyasalarda başarılı olabilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir:

çeşitlendirme, sermaye koruması ve derinlemesine özelleştirme.

Bu çalkantılı dönemde, yatırımcıların sadece geleneksel stratejilerle yetinmesi yeterli değildir.Sadece birkaç döviz çiftindeki büyük hareketlere bağlı kalmadan,ihtiyaç vardır.Ayrıca, ilk piyasa varsayımınız geçersiz olduğundada ihtiyacınız var.Ve en önemlisi: Stratejiyisahip olmalısınız.

1. Çoklu döviz çiftlerinde işlem ile çeşitlendirme:



Dynamic Pips EA, riski birkaç paritede yoğunlaştırmak yerine 10’dan fazla majör ve minör döviz çiftiyle aktif olarak işlem yapar.

Bu geniş piyasa kapsamı, potansiyel giriş fırsatlarını artırırken, tek bir piyasa hareketine olan bağımlılığı azaltır. Jeopolitik veya ekonomik gelişmelerin bazı para birimlerini etkilediği belirsiz zamanlarda, bu çeşitlendirme daha istikrarlı getiriler sağlayabilir ve başka bölgelerdeki fırsatları ortaya çıkarabilir.

2. Gelişmiş risk kontrolü için grup bazlı akıllı stop-loss sistemi:

Dynamic Pips EA, önceden tanımlanmış pip kaybı eşiğine ulaşıldığında bir grup içindeki tüm işlemleri kapatan benzersiz bir pip bazlı grup stop-loss mekanizması sunar. Bu, büyüyen zararların önüne geçerek sermayenizi korumanıza yardımcı olur. Sistem, her döviz çiftine özel olarak uyarlanır; böylece farklı piyasa davranışlarına esnek şekilde yanıt verir.

3. Derin özelleştirme ile tam esneklik:



Her yatırımcının risk algısı, tercih ettiği döviz çiftleri ve işlem yönetimi farklıdır. Dynamic Pips EA, iç parametreler üzerinde tam kontrol sağlar — sinyal güvenilirliğinden işlem sıklığına, parite başına risk seviyesinden işlem yönüne kadar her şey özelleştirilebilir.

İster sermaye korumasına odaklanan temkinli bir yatırımcı, ister kısa vadeli fırsatları hedefleyen bir scalper olun, EA’yı kendi işlem felsefenize göre yapılandırabilirsiniz.

Bu üç özellik birlikte,, yatırımcıların piyasa belirsizliğini kontrol altına alabilmesini sağlayanhaline getirir.









Teknik Özellikler

İsim Dynamic Pips Sürüm 2.1 Platform MT4, MT5 İşlem stratejileri Momentum, Arz-Talep bölgeleri, Fibonacci düzeltmesi, Yapay Zeka Önerilen pariteler AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF Zaman dilimi M5 Tek sembollü EA Evet, her sembol için tek grafik Takeprofit Evet (Trailing mevcut) Stoploss Evet (Sabit) Grid Opsiyonel Martingale Opsiyonel Risk Yönetimi 1. Belirlenen zarar seviyesinde tüm pozisyonları kapat

2. Grup bazlı stop-loss ile koruma Tam kontro Sinyal filtreleri, işlem sıklığı, yön, gap, TP, SL, hacim, risk dağılımı, kapanış koşulları ve daha fazlası





Tavsiye edilen minimum sermaye: 1000 $.

Hesap büyüklüğüne göre önerilen portföyler:

$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 veya üzeri: Tüm 11 parite — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Bu öneriler, “Dynamic Pips EA: Installation File” içinde sağlanan hazır ayar dosyalarına dayanmaktadır.



- Tick Data Suite veya Tick Story gibi yüksek kaliteli veri sağlayıcılarla geriye dönük test (backtest) yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Dynamic Pips EA ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.











