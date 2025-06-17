Dynamic Pips MT5

5

🎉 Dynamic Pips EA için özel kampanya!

🎁 Sınırlı süreli teklif:
Dynamic Pips EA’de %20 indirim — şimdi sadece 960 USD, 8 aktivasyon dahil.

🎁 Ayrıca:
• Henüz sahip değilseniz, Boring Pips EA’nin (MT4 veya MT5 sürümü) ücretsiz bir kopyasını alın.
• Mevcut bir müşteriyseniz ek %10 indirim kazanın.

Ace­le edin!
Bu teklif yalnızca ilk 10 alıcıyla sınırlıdır veya 15 Ekim’de sona erer, hangisi önce gerçekleşirse.

Daha fazla bilgi için lütfen bana bir mesaj bırakın.

  • Trump’ın ikinci dönemi, küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi.
  • Orta Doğu’daki gerilimler, özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor.
  • Rusya–Ukrayna savaşı, çözüme dair bir işaret olmaksızın devam ediyor ve jeopolitik istikrarsızlığı körüklüyor.
  • Ekonomik milliyetçilik yükselirken, küresel iş birliği zayıflıyor.
  • Tedarik zincirleri hâlâ kırılgan ve büyük ekonomilerde enflasyonist baskılar artıyor.

Finansal piyasalar, her zamankinden daha kırılgan ve öngörülemez hale geldi. Peki siz, bu yeni gerçekliğe uygun bir işlem stratejisi planladınız mı?

Bu çalkantılı dönemde, yatırımcıların sadece geleneksel stratejilerle yetinmesi yeterli değildir.
Sadece birkaç döviz çiftindeki büyük hareketlere bağlı kalmadan, geniş fırsat yelpazesinde sürekli kazanç sağlayan bir sisteme ihtiyaç vardır.
Ayrıca, ilk piyasa varsayımınız geçersiz olduğunda zararları akıllıca kesebilecek gelişmiş risk korumasına da ihtiyacınız var.
Ve en önemlisi: Stratejiyi kendi işlem stilinize ve risk toleransınıza göre özelleştirebilme esnekliğine sahip olmalısınız.
Dynamic Pips EA, yatırımcıların belirsiz ve volatil piyasalarda başarılı olabilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir:
çeşitlendirme, sermaye koruması ve derinlemesine özelleştirme.

1. Çoklu döviz çiftlerinde işlem ile çeşitlendirme:

Dynamic Pips EA, riski birkaç paritede yoğunlaştırmak yerine 10’dan fazla majör ve minör döviz çiftiyle aktif olarak işlem yapar.
Bu geniş piyasa kapsamı, potansiyel giriş fırsatlarını artırırken, tek bir piyasa hareketine olan bağımlılığı azaltır. Jeopolitik veya ekonomik gelişmelerin bazı para birimlerini etkilediği belirsiz zamanlarda, bu çeşitlendirme daha istikrarlı getiriler sağlayabilir ve başka bölgelerdeki fırsatları ortaya çıkarabilir.

2. Gelişmiş risk kontrolü için grup bazlı akıllı stop-loss sistemi:

Dynamic Pips EA, önceden tanımlanmış pip kaybı eşiğine ulaşıldığında bir grup içindeki tüm işlemleri kapatan benzersiz bir pip bazlı grup stop-loss mekanizması sunar. Bu, büyüyen zararların önüne geçerek sermayenizi korumanıza yardımcı olur. Sistem, her döviz çiftine özel olarak uyarlanır; böylece farklı piyasa davranışlarına esnek şekilde yanıt verir.

3. Derin özelleştirme ile tam esneklik:

Her yatırımcının risk algısı, tercih ettiği döviz çiftleri ve işlem yönetimi farklıdır. Dynamic Pips EA, iç parametreler üzerinde tam kontrol sağlar — sinyal güvenilirliğinden işlem sıklığına, parite başına risk seviyesinden işlem yönüne kadar her şey özelleştirilebilir.
İster sermaye korumasına odaklanan temkinli bir yatırımcı, ister kısa vadeli fırsatları hedefleyen bir scalper olun, EA’yı kendi işlem felsefenize göre yapılandırabilirsiniz.
Bu üç özellik birlikte, Dynamic Pips EA’yi, yatırımcıların piyasa belirsizliğini kontrol altına alabilmesini sağlayan esnek, dayanıklı ve kullanıcı odaklı bir araç haline getirir.


Dynamic Pips EA Giriş ve Kurulum Kılavuzu için buraya bakın: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Dynamic Pips EA Ayar Dosyasını inceleyin: Dynamic Pips EA Settings File 

MT5 sürümü mevcuttur: MT4

Diğer ürünler ve canlı işlem performansı: Live signals


Teknik Özellikler

 İsim

 Dynamic Pips

 Sürüm

 2.1

 Platform

 MT4, MT5

 İşlem stratejileri

 Momentum, Arz-Talep bölgeleri, Fibonacci düzeltmesi, Yapay Zeka

 Önerilen pariteler

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Zaman dilimi

 M5

 Tek sembollü EA

 Evet, her sembol için tek grafik

 Takeprofit

 Evet (Trailing mevcut)

 Stoploss

 Evet (Sabit)

 Grid

 Opsiyonel

 Martingale

 Opsiyonel

 Risk Yönetimi

 1. Belirlenen zarar seviyesinde tüm pozisyonları kapat
 2. Grup bazlı stop-loss ile koruma
 Tam kontro  Sinyal filtreleri, işlem sıklığı, yön, gap, TP, SL, hacim, risk dağılımı, kapanış koşulları ve daha fazlası


Tavsiye edilen minimum sermaye: 1000 $.
Hesap büyüklüğüne göre önerilen portföyler:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 veya üzeri: Tüm 11 parite — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Bu öneriler, “Dynamic Pips EA: Installation File” içinde sağlanan hazır ayar dosyalarına dayanmaktadır.


- Tick Data Suite veya Tick Story gibi yüksek kaliteli veri sağlayıcılarla geriye dönük test (backtest) yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Dynamic Pips EA ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.




İncelemeler 15
Lars Laeremans
245
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

Michal
221
Michal 2025.07.10 23:28 
 

Having previously purchased Boring Pips from Andy, I was confident that his next product would be at least as good as the last one. He’s one of the few developers on the market who truly understands — and follows — the principles of creating non-overoptimized EAs. How many EAs have you bought that showed a perfect equity curve in backtests, only to trigger a margin call in live trading? That’s not the case with Andy’s EAs. As for Dynamic Pips — I won’t compare it directly to Boring Pips, because honestly, I’d happily buy both again. However, I have a strong impression that Dynamic Pips offers more customization options, is more robust, supports more currency pairs, and allows you to tailor it to your specific needs (especially in terms of risk management). Of course, I’ll update this review with more details after around 6 months, as I deployed it on a demo account just a few days ago. So far, so good :)























İncelemeye yanıt