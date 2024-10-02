Bonus: 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin

Grid Volatility ile volatiliteyi kontrol altına alın!

Grid Volatility, volatil piyasalarda işlem yapmak için bir grid stratejisi ile ani mum çubuğu algılamayı birleştiren gelişmiş bir Expert Advisor’dır. Piyasa koşulları değiştikçe karı maksimize etmek ve riskleri minimize etmek amacıyla pozisyon boyutlarını otomatik olarak yönetmek için optimize edilmiştir.

Temel Avantajlar

- Volatil piyasalara optimize edilmiş: Güçlü bir grid stratejisi ile piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

- Otomatik pozisyon boyutu yönetimi (isteğe bağlı): Bu özellik etkinse, pozisyon boyutunu hesap bakiyesine göre otomatik olarak ayarlar.

- Dinamik risk yönetimi: Hesap bakiyesinin yüzdesine dayalı genel bir stop-loss ile bir risk yönetim stratejisi uygular.

- Pozisyon türü seçimi: Yalnızca alım, yalnızca satım veya her iki pozisyonu da açmayı seçin.

- Üç lot boyutu stratejisi: Hem muhafazakar hem de agresif yatırımcılara hitap eden üç stratejiden birini seçin.

- Ani mum çubuğu algılama: Ani mum çubuğu analizi ile en güçlü fırsatları belirler.

Teknik Özellikler

- Pozisyon yönetimi: EA, mum çubuğu analizine dayanarak alım veya satım pozisyonları açar ve grid sistemine entegre eder.

- Otomatik pozisyon boyutu yönetimi (isteğe bağlı): Bu özellik etkinse, mevcut bakiyeye göre işlem boyutlarını ayarlar.

- Sermaye koruması: Kayıpların hesap bakiyesinin tanımlı yüzdesini aşmamasını sağlamak için genel bir stop-loss uygular.

Minimum Kullanım Gereksinimleri

Minimum sermaye: 100 $

$ Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek

1:100 veya daha yüksek Önerilen çiftler: Tüm para birimleri ile çalışır.

Nasıl Çalışır

Bu EA, grid stratejisini ani mum çubuklarıyla birleştiren bir stratejiyi izler. Tanımlanmış bir eşiği aşan önemli bir mum çubuğu tespit edildiğinde bir pozisyon açılır ve pozisyonlar adım adım bir grid stratejisi kullanılarak yönetilir. Bu özellik etkinse, pozisyon boyutları otomatik olarak hesap bakiyesine göre ayarlanır ve risk yönetimi optimize edilir.

Feragatname: Expert Advisor ile yapılan işlemler risk içerir. Kar garanti edilmez ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

