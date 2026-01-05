Bitcoin Quantum Edge Algo ⚡

BITCOIN QUANTUM EA | BTCUSD için MT5 Uzman Danışmanı | Otomatik Bitcoin Ticaret Robotu

🚀 Bitcoin ticaretinde hakimiyet için yüksek seviye Uzman Danışman

BITCOIN QUANTUM EA, MetaTrader 5 için yeni nesil bir Uzman Danışmandır ve

dünyanın en volatil ve güçlü kripto varlığı olan Bitcoin (BTCUSD, BTC) için özel olarak geliştirilmiştir.

💡 Bu sıradan bir EA değildir. Bu gerçek bir PREMIUM EA’dır.

Ani Bitcoin hareketlerini profesyonelce değerlendirmek ve ticaret seviyenizi bir üst seviyeye taşımak isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.

👉 Hedef: Güçlü Bitcoin trendlerini yakalamak, akıllı ve kontrollü risk yönetimi ile işlem yapmak.

⚙️ Premium Çok Faktörlü Strateji

Tek bir göstergeye dayanan basit EA’lerin aksine, BITCOIN QUANTUM EA

çok faktörlü (Multi-Factor) ve çok zaman dilimli (Multi-Timeframe) bir mimari kullanır

ve bunu akıllı, dinamik bir puanlama sistemi ile birleştirir.

🎯 Sonuçlar

👉 Gereksiz işlemler azalır

👉 Giriş noktalarında yüksek doğruluk

👉 Bitcoin’in aşırı volatilitesinden maksimum fayda

🔑 Algoritmik Çekirdek – Akıllı Karar Puanlama Sistemi

✅ Akıllı Puanlama Motoru

Her sinyal:

Birden fazla gösterge ile analiz edilir (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, Hacim)

Her kriterin gücüne göre ağırlıklandırılır

Gerçek zamanlı olarak değerlendirilir (Alış Skoru vs Satış Skoru)

İşlem Kuralları

➡️ AL: Alış Skoru > Satış Skoru + Eşik değer

➡️ SAT: Satış Skoru açık şekilde üstün olduğunda

➡️ Zorunlu işlem yok – yalnızca yüksek olasılıklı fırsatlar

🔁 Gelişmiş Çok Zaman Dilimli Analiz

M15 / H1: Giriş sinyalini tespit etme

H4 / D1: Üst trend onayı

M5: Kesin zamanlama ve drawdown azaltma

📊 Entegre Ticaret Kriterleri

✅ Dinamik RSI (Aşırı Alım / Aşırı Satım)

✅ Otomatik Destek ve Direnç Bölgeleri

✅ Piyasa Yapısı / Fiyat Aksiyonları

✅ Gerçek volatilite (Adaptif ATR)

✅ Hacim ve Momentum

✅ MACD Diverjansları

✅ EMA Kesişimleri (21 / 50 / 100)

✅ Bölge Çakışmaları (Fibonacci, yuvarlak sayılar, zirveler/ dipler)

🛡️ Dinamik Risk Yönetimi – Premium Seviye

Hızlı işlem yapmak ≠ Kontrolsüz işlem yapmak.

✔️ Senaryo geçersizliği bazlı akıllı Stop-Loss (Swing / ATR)

✔️ Sermaye ve risk bazlı otomatik pozisyon boyutu

✔️ İnaktif filtre – zayıf piyasalarda işlem yok

✔️ Kontrol edilen drawdown – Prop Firm uyumlu

✔️ Minimum RR 1:1,5 (ayarlanabilir)

✔️ Martingale yok – Grid yok (güvenli ticaret)

👉 Kontrollü agresiflik ve sermaye koruması arasında mükemmel denge

📈 Backtest Sonuçları (2021–2025)

✔️ Onaylanmış performans

Hızlı ve istikrarlı büyüme

Bitcoin’in ani hareketlerinin verimli kullanımı

Yüksek volatilitede bile kontrollü drawdown

👉 Sonuçlar algoritmanın PREMIUM kalitesini yansıtır – aşırı risk yok

💎 Neden BITCOIN QUANTUM EA?

🚀 Sadece Bitcoin (BTCUSD, BTC) için optimize

⚡ Güçlü Bitcoin trendleri için tasarlanmış

🎯 Prop Firm trader’ları ve hırslı trader’lar için ideal

⚙️ Hemen kullanıma hazır – Premium ayarlar dahil

🛡️ Sıkı drawdown kontrolü – FTMO / MFF uyumlu

💻 VPS uyumlu – 7/24 otomatik işlem

🔒 Maksimum güvenlik – DLL veya dış çağrı yok

🌍 Tüm MT5 broker’ları ile uyumlu (ECN / STP / MM)

🔄 Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

📬 Öncelikli Premium Destek

🏆 Diğer Bitcoin EA’ları ile Karşılaştırma

❌ Diğer EA’lar: Tek gösterge, BTC’ye optimize değil, yüksek drawdown

✅ QUANTUM EA: Çok faktörlü mantık, akıllı puanlama, BTC’ye optimize, kontrollü drawdown

📦 Satın Alımda Dahil Olanlar

✅ PREMIUM .EX5 dosyası (hazır kullanım)

✅ Optimize ayar dosyaları (.set)

✅ Ömür boyu ücretsiz güncellemeler

✅ MQL5 mesajları ile özel destek

📥 Hızlı Kurulum (5 dakika)

1️⃣ MetaTrader 5’i açın

2️⃣ Dosyayı MQL5 > Experts klasörüne kopyalayın

3️⃣ MT5’i yeniden başlatın

4️⃣ BTCUSD – M15 önerilir, EA’yı başlatın

5️⃣ Standart ayarları kullanın (zaten optimize edilmiş)

👉 Birkaç dakika içinde kullanıma hazır

💰 Lansman Teklifi – PREMIUM EA

BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM, erken kullanıcılar için özel lansman fiyatıyla sunulmaktadır.

💡 Lansman Fiyatı: 349,99 USD

💡 Planlanan Son Fiyat: 2.000 USD

📈 Kademeli Fiyat – Her satış seviyesinde artış

👉 Şimdi satın al =

✅ High-End PREMIUM EA’ye erişim

✅ Tüm gelecekteki güncellemeler ücretsiz

✅ Ömür boyu öncelikli destek

⚠️ Aktivasyon sınırına ulaşıldığında fiyat kalıcı olarak artar.

🎁 Özel Bonus – Altın (XAUUSD) Sinergisi

🔥 2025–2026 Kazanan Üçlü

Sistem Rol Ana Avantaj ⚡ BITCOIN QUANTUM EA Kazanç hızlandırıcı En yüksek kripto volatilitesinden yararlanır 🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA Endeks Gücü Güçlü NASDAQ impulslarını kullanır 🥇 QUANTUM GOLD AI Stabilite & Hedge Altın ticaretinde kontrollü drawdown

Profesyonel Strateji:

✅ Çeşitlendirme: Bitcoin + Altın + Nasdaq

✅ Portföy sinerjisi

✅ Öncelikli çoklu sistem desteği

✅ Yeniliklere erken erişim

❓ SSS – Sık Sorulan Sorular

➡️ Minimum sermaye?

500 USD (Canlı hesap) / 10.000 USD (Prop Firm)

➡️ Diğer piyasalar?

❌ Hayır. Sadece Bitcoin’e optimize.

➡️ VPS öneriliyor mu?

✅ Evet. 7/24 performans için gerekli.

➡️ Prop Firm uyumlu mu?

✅ Evet. FTMO / MFF kurallarına uygun.

➡️ Parametreler değiştirilebilir mi?

❌ Hayır. PREMIUM ayarlar zaten optimize.

➡️ Güncellemeler?

✅ Ömür boyu ücretsiz – Bitcoin piyasasına sürekli uyum

➡️ Önerilen zaman dilimi?

✅ M15 (optimum) – M5 / M30 / H1 de mümkün

➡️ Desteklenen semboller?

✅ BTCUSD, BTC (broker’a bağlı)

🔐 Güvenlik ve Uyumluluk

✅ %100 bağımsız – dış çağrı yok

✅ Optimize MQL5 native kod

✅ Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş

✅ Şeffaf mantık – kara kutu yok

✅ Zorunlu stop-loss ile sermaye koruması

✅ Regüle broker’larla uyumlu

⚠️ Risk Uyarısı

Ticaret yüksek risk içerir ve sermaye kaybına yol açabilir.

⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM kazanç garantisi vermez

⚠️ Geçmiş performans = gelecekteki sonuç değildir

⚠️ Canlı işlem öncesi mutlaka demo hesapta test edin

⚠️ Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Tavsiyeler:

✅ Minimum sermaye: 500 USD

✅ İşlem başına risk: %1–2

✅ 7/24 istikrar için VPS

✅ Düşük Bitcoin spread’li ECN/STP broker

🚀 Sonuç

⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM

👉 Bitcoin’in aşırı volatilitesini kontrol etmek ve profesyonel olarak büyümek isteyen trader’lar için.

🔥 Şimdi Satın Alın ve Bitcoin’de Hakimiyet Kurun!

2026 BITCOIN QUANTUM EA – Bitcoin için Elit Uzman Danışman ⚡

Maksimum hız için PREMIUM Zeka