Bitcoin Quantum Edge Algo ⚡

BITCOIN QUANTUM EA | BTCUSD için MT5 Uzman Danışmanı | Otomatik Bitcoin Ticaret Robotu
🚀 Bitcoin ticaretinde hakimiyet için yüksek seviye Uzman Danışman
BITCOIN QUANTUM EA, MetaTrader 5 için yeni nesil bir Uzman Danışmandır ve
dünyanın en volatil ve güçlü kripto varlığı olan Bitcoin (BTCUSD, BTC) için özel olarak geliştirilmiştir.
💡 Bu sıradan bir EA değildir. Bu gerçek bir PREMIUM EA’dır.
Ani Bitcoin hareketlerini profesyonelce değerlendirmek ve ticaret seviyenizi bir üst seviyeye taşımak isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.
👉 Hedef: Güçlü Bitcoin trendlerini yakalamak, akıllı ve kontrollü risk yönetimi ile işlem yapmak.
⚙️ Premium Çok Faktörlü Strateji
Tek bir göstergeye dayanan basit EA’lerin aksine, BITCOIN QUANTUM EA
çok faktörlü (Multi-Factor) ve çok zaman dilimli (Multi-Timeframe) bir mimari kullanır
ve bunu akıllı, dinamik bir puanlama sistemi ile birleştirir.
🎯 Sonuçlar
👉 Gereksiz işlemler azalır
👉 Giriş noktalarında yüksek doğruluk
👉 Bitcoin’in aşırı volatilitesinden maksimum fayda
🔑 Algoritmik Çekirdek – Akıllı Karar Puanlama Sistemi
✅ Akıllı Puanlama Motoru
Her sinyal:
-
Birden fazla gösterge ile analiz edilir (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, Hacim)
-
Her kriterin gücüne göre ağırlıklandırılır
-
Gerçek zamanlı olarak değerlendirilir (Alış Skoru vs Satış Skoru)
İşlem Kuralları
➡️ AL: Alış Skoru > Satış Skoru + Eşik değer
➡️ SAT: Satış Skoru açık şekilde üstün olduğunda
➡️ Zorunlu işlem yok – yalnızca yüksek olasılıklı fırsatlar
🔁 Gelişmiş Çok Zaman Dilimli Analiz
-
M15 / H1: Giriş sinyalini tespit etme
-
H4 / D1: Üst trend onayı
-
M5: Kesin zamanlama ve drawdown azaltma
📊 Entegre Ticaret Kriterleri
✅ Dinamik RSI (Aşırı Alım / Aşırı Satım)
✅ Otomatik Destek ve Direnç Bölgeleri
✅ Piyasa Yapısı / Fiyat Aksiyonları
✅ Gerçek volatilite (Adaptif ATR)
✅ Hacim ve Momentum
✅ MACD Diverjansları
✅ EMA Kesişimleri (21 / 50 / 100)
✅ Bölge Çakışmaları (Fibonacci, yuvarlak sayılar, zirveler/ dipler)
🛡️ Dinamik Risk Yönetimi – Premium Seviye
Hızlı işlem yapmak ≠ Kontrolsüz işlem yapmak.
✔️ Senaryo geçersizliği bazlı akıllı Stop-Loss (Swing / ATR)
✔️ Sermaye ve risk bazlı otomatik pozisyon boyutu
✔️ İnaktif filtre – zayıf piyasalarda işlem yok
✔️ Kontrol edilen drawdown – Prop Firm uyumlu
✔️ Minimum RR 1:1,5 (ayarlanabilir)
✔️ Martingale yok – Grid yok (güvenli ticaret)
👉 Kontrollü agresiflik ve sermaye koruması arasında mükemmel denge
📈 Backtest Sonuçları (2021–2025)
✔️ Onaylanmış performans
-
Hızlı ve istikrarlı büyüme
-
Bitcoin’in ani hareketlerinin verimli kullanımı
-
Yüksek volatilitede bile kontrollü drawdown
👉 Sonuçlar algoritmanın PREMIUM kalitesini yansıtır – aşırı risk yok
💎 Neden BITCOIN QUANTUM EA?
🚀 Sadece Bitcoin (BTCUSD, BTC) için optimize
⚡ Güçlü Bitcoin trendleri için tasarlanmış
🎯 Prop Firm trader’ları ve hırslı trader’lar için ideal
⚙️ Hemen kullanıma hazır – Premium ayarlar dahil
🛡️ Sıkı drawdown kontrolü – FTMO / MFF uyumlu
💻 VPS uyumlu – 7/24 otomatik işlem
🔒 Maksimum güvenlik – DLL veya dış çağrı yok
🌍 Tüm MT5 broker’ları ile uyumlu (ECN / STP / MM)
🔄 Ömür boyu ücretsiz güncellemeler
📬 Öncelikli Premium Destek
🏆 Diğer Bitcoin EA’ları ile Karşılaştırma
❌ Diğer EA’lar: Tek gösterge, BTC’ye optimize değil, yüksek drawdown
✅ QUANTUM EA: Çok faktörlü mantık, akıllı puanlama, BTC’ye optimize, kontrollü drawdown
📦 Satın Alımda Dahil Olanlar
✅ PREMIUM .EX5 dosyası (hazır kullanım)
✅ Optimize ayar dosyaları (.set)
✅ Ömür boyu ücretsiz güncellemeler
✅ MQL5 mesajları ile özel destek
📥 Hızlı Kurulum (5 dakika)
1️⃣ MetaTrader 5’i açın
2️⃣ Dosyayı MQL5 > Experts klasörüne kopyalayın
3️⃣ MT5’i yeniden başlatın
4️⃣ BTCUSD – M15 önerilir, EA’yı başlatın
5️⃣ Standart ayarları kullanın (zaten optimize edilmiş)
👉 Birkaç dakika içinde kullanıma hazır
💰 Lansman Teklifi – PREMIUM EA
BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM, erken kullanıcılar için özel lansman fiyatıyla sunulmaktadır.
💡 Lansman Fiyatı: 349,99 USD
💡 Planlanan Son Fiyat: 2.000 USD
📈 Kademeli Fiyat – Her satış seviyesinde artış
👉 Şimdi satın al =
✅ High-End PREMIUM EA’ye erişim
✅ Tüm gelecekteki güncellemeler ücretsiz
✅ Ömür boyu öncelikli destek
⚠️ Aktivasyon sınırına ulaşıldığında fiyat kalıcı olarak artar.
🎁 Özel Bonus – Altın (XAUUSD) Sinergisi
🔥 2025–2026 Kazanan Üçlü
|Sistem
|Rol
|Ana Avantaj
|⚡ BITCOIN QUANTUM EA
|Kazanç hızlandırıcı
|En yüksek kripto volatilitesinden yararlanır
|🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA
|Endeks Gücü
|Güçlü NASDAQ impulslarını kullanır
|🥇 QUANTUM GOLD AI
|Stabilite & Hedge
|Altın ticaretinde kontrollü drawdown
Profesyonel Strateji:
✅ Çeşitlendirme: Bitcoin + Altın + Nasdaq
✅ Portföy sinerjisi
✅ Öncelikli çoklu sistem desteği
✅ Yeniliklere erken erişim
❓ SSS – Sık Sorulan Sorular
➡️ Minimum sermaye?
500 USD (Canlı hesap) / 10.000 USD (Prop Firm)
➡️ Diğer piyasalar?
❌ Hayır. Sadece Bitcoin’e optimize.
➡️ VPS öneriliyor mu?
✅ Evet. 7/24 performans için gerekli.
➡️ Prop Firm uyumlu mu?
✅ Evet. FTMO / MFF kurallarına uygun.
➡️ Parametreler değiştirilebilir mi?
❌ Hayır. PREMIUM ayarlar zaten optimize.
➡️ Güncellemeler?
✅ Ömür boyu ücretsiz – Bitcoin piyasasına sürekli uyum
➡️ Önerilen zaman dilimi?
✅ M15 (optimum) – M5 / M30 / H1 de mümkün
➡️ Desteklenen semboller?
✅ BTCUSD, BTC (broker’a bağlı)
🔐 Güvenlik ve Uyumluluk
✅ %100 bağımsız – dış çağrı yok
✅ Optimize MQL5 native kod
✅ Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş
✅ Şeffaf mantık – kara kutu yok
✅ Zorunlu stop-loss ile sermaye koruması
✅ Regüle broker’larla uyumlu
⚠️ Risk Uyarısı
Ticaret yüksek risk içerir ve sermaye kaybına yol açabilir.
⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM kazanç garantisi vermez
⚠️ Geçmiş performans = gelecekteki sonuç değildir
⚠️ Canlı işlem öncesi mutlaka demo hesapta test edin
⚠️ Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın
Tavsiyeler:
✅ Minimum sermaye: 500 USD
✅ İşlem başına risk: %1–2
✅ 7/24 istikrar için VPS
✅ Düşük Bitcoin spread’li ECN/STP broker
🚀 Sonuç
⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 Bitcoin’in aşırı volatilitesini kontrol etmek ve profesyonel olarak büyümek isteyen trader’lar için.
🔥 Şimdi Satın Alın ve Bitcoin’de Hakimiyet Kurun!
2026 BITCOIN QUANTUM EA – Bitcoin için Elit Uzman Danışman ⚡
