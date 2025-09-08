Impulse for VPS MT5

Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 için Otomatik Ticaret Robotu

Impulse for VPS MT5, yüksek hızlı ticaret sistemleri uzmanları tarafından geliştirilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Sürekli olarak dürtüsel hareketleri izler ve tarım dışı istihdam verileri gibi önemli ekonomik haberlerin yayınlandığı zamanlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa hareketleri için ideal bir strateji kullanır.

Algoritmik ticaret sayesinde, robotlarımız piyasa olaylarına ve hareketlerine anında tepki vererek, bir insanın erişemeyeceği bir hızla alım satım işlemlerini açıp kapatabilir. Bu, duygusal faktörü ortadan kaldırır ve önceden tanımlanmış bir algoritmaya sıkı bir şekilde uyulmasını sağlar.

Bu EA, EURUSD döviz çiftiyle çalışmak üzere optimize edilmiştir ve etkili ticaret için minimum ping ile istikrarlı bir bağlantı gerektirir. Otonom olarak çalıştığından, uzak bir VPS (Sanal Özel Sunucu) üzerinde kesintisiz çalışması için idealdir. Impulse for VPS MT5, her seviyeden yatırımcı için uygundur ve 2,50 USD gibi düşük bir depozito ile başlanabilir. Optimum ve istikrarlı performans için 20 USD'lik bir depozito önerilir.

Ana Özellikler ve İşlevler

  • Koparma (Breakout) Stratejisi: Bu EA, mevcut fiyattan belirlenen bir mesafeye Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirler yerleştirir. Bu emirlerden biri tetiklendiğinde, karşıt emir otomatik olarak silinir.

  • Maksimum Kayma (Slippage) Koruması: İşlem sistemimizin VPS sunucusuyla birleşen mantığı, kaymayı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu, yüksek volatilite dönemlerinde bile ultra hassas emir yürütme sağlar ve ticaret koşullarınızın yerine getirilmesini garanti eder.

  • Güvenilir Risk Yönetimi:

    • Esnek Lot Boyutu: İşlem hacmi, mevcut sermayenize göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, hesap boyutunuza göre sabit bir risk seviyesini korurken, kârlarınızın katlanarak artmasını sağlar.

    • Sıkı Zarar Durdurma (Stop Loss): İstenmeyen kayıplara karşı koruma sağlamak için bir pozisyon açıldıktan hemen sonra belirlenir.

    • Maksimum Düşüş (MaxLossPercent): Mevcut kaybın, maksimum öz sermayenin önceden belirlenmiş bir yüzdesini aşması durumunda tüm pozisyonları kapatan akıllı bir sistemdir.

  • İki Aşamalı İz Süren Durdurma (Trailing Stop):

    • 1. Aşama (Başa Baş): Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında etkinleşir ve zarar durdurma noktasını başa baş noktasına taşır.

    • 2. Aşama (Dinamik Kâr Alma): Bu aşamada, iz süren durdurma, sabit bir hedefi olmayan hareketli bir kâr alma (Take Profit) görevi görür. Fiyatla dinamik olarak hareket ederek, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlı kalmadan, dürtüden maksimum potansiyeli elde etmenizi sağlar.

  • Bağlantı Kalitesi Kontrolü (Ping): EA, ticaret sunucusuyla olan iletişim gecikmesini sürekli olarak izler. Robotun veri aktarım gecikmesi için katı sınırları vardır: ECN hesapları için 1 ms'ye kadar ve PRO hesapları için 1,5 ms'ye kadar. İzin verilen eşik aşılırsa, düşük kaliteli yürütmeden sizi korumak için ticaret durdurulur ve bekleyen emirler silinir. Bu veriler grafik üzerinde görüntülenir.

Test Sonuçları

EA, Strateji Test Cihazında hem kısa hem de uzun vadeli kapsamlı testlere tabi tutulmuştur. Aşağıda, M1 zaman diliminde %100 geçmiş veri kalitesiyle elde edilen sonuçlar yer almaktadır.

Test sonuçlarını tekrarlamak için aşağıdaki genel parametrelerin ayarlanması gerekmektedir:

  • EA: Impulse for VPS MT5

  • Döviz Çifti: EURUSD

  • Para Birimi: USD

  • Zaman Dilimi: M1

  • Kaldıraç: 1:1000

  • input double BaseLotSize = 0.01;

  • input int OpenSecond = 50;

  • input double PendingOrderDistance = 250.0;

  • input double StopLossPips = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage1 = 1.0;

  • input double TrailingStepPipsStage1 = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage2 = 30.0;

  • input double TrailingStepPipsStage2 = 30.0;

  • input int DisableOrdersAfterHour = 22;

  • input int MagicNumber = 12345;

  • input double MaxPingMs = 1.5;

Senaryo 1: Agresif Başlangıç (bkz. ekran görüntüsü 1)

  • Strateji Test Cihazı Raporu

  • Ayarlar

  • Dönem: M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

  • Parametreler:

    • DepositForBaseLot=2.5

    • MaxLossPercent=25

  • Başlangıç Depozitosu: 10.00 $

  • Sonuçlar

  • Geçmiş Kalitesi: %100

  • Net Kâr: 11.591,19

  • Mutlak Bakiye Düşüşü: 0,00

  • Mutlak Öz Sermaye Düşüşü: 1,24

  • Toplam Kâr: 11.855,93

  • Maksimum Bakiye Düşüşü: 136,78 (%2,80)

  • Maksimum Öz Sermaye Düşüşü: 1.846,71 (%15,34)

  • Toplam Kayıp: -264,74

  • Göreceli Bakiye Düşüşü: %23,48 (53,81)

  • Göreceli Öz Sermaye Düşüşü: %34,74 (88,91)

  • Kâr Faktörü: 44,78

  • Beklenen Kazanç: 321,98

  • Marjin Seviyesi: %191,05

  • Kurtarma Faktörü: 6,28

  • Sharpe Oranı: 447,96

  • Z-Skoru: 0,31 (%24,34)

  • Toplam İşlem Sayısı: 36

  • Kısa İşlemler (% Kazanma): 16 (%81,25)

  • Uzun İşlemler (% Kazanma): 20 (%85,00)

  • Toplam İşlem Sayısı: 72

  • Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 30 (%83,33)

  • Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 6 (%16,67)

  • En Büyük Kârlı İşlem: 1.857,45

  • En Büyük Kayıplı İşlem: -136,78

  • Ortalama Kârlı İşlem: 395,20

  • Ortalama Kayıplı İşlem: -44,12

  • Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr): 8 (3.074,18)

  • Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp): 2 (-53,81)

  • Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı): 6.851,49 (5)

  • Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı): -136,78 (1)

  • Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı: 5

  • Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 2: Dengeli Büyüme (bkz. ekran görüntüsü 2)

  • Strateji Test Cihazı Raporu

  • Ayarlar

  • Dönem: M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

  • Parametreler:

    • DepositForBaseLot=5

    • MaxLossPercent=20

  • Başlangıç Depozitosu: 100.00 $

  • Sonuçlar

  • Geçmiş Kalitesi: %100

  • Net Kâr: 5.483,23

  • Mutlak Bakiye Düşüşü: 0,00

  • Mutlak Öz Sermaye Düşüşü: 6,20

  • Toplam Kâr: 5.655,19

  • Maksimum Bakiye Düşüşü: 74,16 (%12,32)

  • Maksimum Öz Sermaye Düşüşü: 490,75 (%8,58)

  • Toplam Kayıp: -171,96

  • Göreceli Bakiye Düşüşü: %12,32 (74,16)

  • Göreceli Öz Sermaye Düşüşü: %19,17 (122,16)

  • Kâr Faktörü: 32,89

  • Beklenen Kazanç: 152,31

  • Marjin Seviyesi: %409,14

  • Kurtarma Faktörü: 11,17

  • Sharpe Oranı: 422,57

  • Z-Skoru: 0,31 (%24,34)

  • Toplam İşlem Sayısı: 36

  • Kısa İşlemler (% Kazanma): 16 (%81,25)

  • Uzun İşlemler (% Kazanma): 20 (%85,00)

  • Toplam İşlem Sayısı: 72

  • Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 30 (%83,33)

  • Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 6 (%16,67)

  • En Büyük Kârlı İşlem: 1.147,84

  • En Büyük Kayıplı İşlem: -49,49

  • Ortalama Kârlı İşlem: 188,51

  • Ortalama Kayıplı İşlem: -28,66

  • Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr): 8 (2.334,29)

  • Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp): 2 (-74,16)

  • Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı): 2.334,29 (8)

  • Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı): -74,16 (2)

  • Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı: 5

  • Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 3: Genişletilmiş Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 3)

  • Strateji Test Cihazı Raporu

  • Ayarlar

  • Dönem: M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

  • Parametreler:

    • DepositForBaseLot=7.5

    • MaxLossPercent=15

  • Başlangıç Depozitosu: 1.000,00 $

  • Sonuçlar

  • Geçmiş Kalitesi: %100

  • Net Kâr: 15.942,41

  • Mutlak Bakiye Düşüşü: 0,00

  • Mutlak Öz Sermaye Düşüşü: 41,23

  • Toplam Kâr: 16.518,47

  • Maksimum Bakiye Düşüşü: 294,53 (%8,34)

  • Maksimum Öz Sermaye Düşüşü: 1.028,43 (%5,96)

  • Toplam Kayıp: -576,06

  • Göreceli Bakiye Düşüşü: %8,34 (294,53)

  • Göreceli Öz Sermaye Düşüşü: %13,25 (486,35)

  • Kâr Faktörü: 28,67

  • Beklenen Kazanç: 442,84

  • Marjin Seviyesi: %626,96

  • Kurtarma Faktörü: 15,50

  • Sharpe Oranı: 410,94

  • Z-Skoru: 0,31 (%24,34)

  • Toplam İşlem Sayısı: 36

  • Kısa İşlemler (% Kazanma): 16 (%81,25)

  • Uzun İşlemler (% Kazanma): 20 (%85,00)

  • Toplam İşlem Sayısı: 72

  • Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 30 (%83,33)

  • Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 6 (%16,67)

  • En Büyük Kârlı İşlem: 3.780,80

  • En Büyük Kayıplı İşlem: -148,83

  • Ortalama Kârlı İşlem: 550,62

  • Ortalama Kayıplı İşlem: -96,01

  • Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr): 8 (7.528,50)

  • Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp): 2 (-294,53)

  • Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı): 7.528,50 (8)

  • Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı): -294,53 (2)

  • Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı: 5

  • Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 4: Maksimum Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 4)

  • Strateji Test Cihazı Raporu

  • Ayarlar

  • Dönem: M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

  • Parametreler:

    • DepositForBaseLot=10

    • MaxLossPercent=10

  • Başlangıç Depozitosu: 10.000,00 $

  • Sonuçlar

  • Geçmiş Kalitesi: %100

  • Net Kâr: 79.139,66

  • Mutlak Bakiye Düşüşü: 0,00

  • Mutlak Öz Sermaye Düşüşü: 310,00

  • Toplam Kâr: 82.201,59

  • Maksimum Bakiye Düşüşü: 1.668,30 (%6,30)

  • Maksimum Öz Sermaye Düşüşü: 4.132,66 (%4,57)

  • Toplam Kayıp: -3.061,93

  • Göreceli Bakiye Düşüşü: %6,30 (1.668,30)

  • Göreceli Öz Sermaye Düşüşü: %10,10 (2.756,34)

  • Kâr Faktörü: 26,85

  • Beklenen Kazanç: 2.198,32

  • Marjin Seviyesi: %844,83

  • Kurtarma Faktörü: 19,15

  • Sharpe Oranı: 403,85

  • Z-Skoru: 0,31 (%24,34)

  • Toplam İşlem Sayısı: 36

  • Kısa İşlemler (% Kazanma): 16 (%81,25)

  • Uzun İşlemler (% Kazanma): 20 (%85,00)

  • Toplam İşlem Sayısı: 72

  • Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 30 (%83,33)

  • Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 6 (%16,67)

  • En Büyük Kârlı İşlem: 19.437,12

  • En Büyük Kayıplı İşlem: -847,11

  • Ortalama Kârlı İşlem: 2.740,05

  • Ortalama Kayıplı İşlem: -510,32

  • Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr): 8 (38.410,23)

  • Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp): 2 (-1.668,30)

  • Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı): 38.410,23 (8)

  • Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı): -1.668,30 (2)

  • Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı: 5

  • Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 5: Uzun Vadeli Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 5)

  • Strateji Test Cihazı Raporu

  • Ayarlar

  • Dönem: M1 (2021.01.01 - 2025.07.01)

  • Parametreler:

    • DepositForBaseLot=35

    • MaxLossPercent=3

  • Başlangıç Depozitosu: 100.000,00 $

  • Sonuçlar

  • Geçmiş Kalitesi: %100

  • Net Kâr: 3.917.476,88

  • Mutlak Bakiye Düşüşü: 85,69

  • Mutlak Öz Sermaye Düşüşü: 570,87

  • Toplam Kâr: 4.070.841,27

  • Maksimum Bakiye Düşüşü: 46.000,00 (%1,64)

  • Maksimum Öz Sermaye Düşüşü: 69.500,00 (%2,46)

  • Toplam Kayıp: -153.364,39

  • Göreceli Bakiye Düşüşü: %3,16 (3.937,13)

  • Göreceli Öz Sermaye Düşüşü: %4,40 (5.527,67)

  • Kâr Faktörü: 26,54

  • Beklenen Kazanç: 21.524,60

  • Marjin Seviyesi: %2828,81

  • Kurtarma Faktörü: 56,37

  • Sharpe Oranı: 363,93

  • Z-Skoru: -0,66 (%49,07)

  • Toplam İşlem Sayısı: 182

  • Kısa İşlemler (% Kazanma): 91 (%76,92)

  • Uzun İşlemler (% Kazanma): 91 (%74,73)

  • Toplam İşlem Sayısı: 364

  • Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 138 (%75,82)

  • Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin): 44 (%24,18)

  • En Büyük Kârlı İşlem: 272.000,00

  • En Büyük Kayıplı İşlem: -16.500,00

  • Ortalama Kârlı İşlem: 29.498,85

  • Ortalama Kayıplı İşlem: -3.485,55

  • Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr): 21 (545.725,15)

  • Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp): 4 (-46.000,00)

  • Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı): 595.874,20 (10)

  • Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı): -46.000,00 (4)

  • Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı: 4

  • Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Yukarıda sunulan sonuçlar, EA'nın çalışma biçimine bir örnektir. Impulse for VPS MT5'i, istediğiniz herhangi bir dönem için Strateji Test Cihazı'nda bağımsız olarak test edebilirsiniz. Bu, ayarları kişiselleştirmenize ve farklı piyasa koşullarındaki etkinliği hakkında tam bir resim elde etmenize olanak tanır. Diğer tüm ticaret araçları gibi, bu EA'nın da performansını tam olarak değerlendirmek için gerçek hesaplarda ek doğrulama yapılması gerekir.

Önemli Notlar

  • VPS Seçim Önerileri: EA'nın maksimum verimliliği için, VPS sunucusunun aracı kurumunuzun sunucusuna olan fiziksel yakınlığı son derece önemlidir. Nihai bir karar vermeden önce, ping'inizi kontrol etmek için Ping komut dosyamızı https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page kullanmanızı veya MQL5'in yerleşik VPS'i gibi hazır bir çözümü tercih etmenizi öneririz (bkz. ekran görüntüsü 7).

  • Bu EA ile ticaret yapmak daha yüksek riskler içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar parayla işlem yapmaya başlayın. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

  • Canlı İzleme ve Destek: EA'nın gerçek zamanlı çalışmasını, ticaret sinyalimiz aracılığıyla https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My takip edebilirsiniz. Ürünümüzün mevcut piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için kapsamlı kullanıcı desteği sunuyor ve düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler yapıyoruz.



Yazarın diğer ürünleri
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impuls VPS: Otomatik Ticaret Robotu Impuls VPS, MetaTrader 4 (MT4) platformu için geliştirilmiş ve optimize edilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu robot, özellikle Non-Farm Payrolls gibi haber etkinlikleri sırasında da işlem yapabilen, bir impuls stratejisine dayalı algoritmik ticaret için güvenilir bir araç arayanlar için tasarlanmıştır. Ultra-hızlı mantığı, minimum bağlantı gecikmesi gerektirir ve bu, gerçek hesaplarda işlem yapmak için kritik öneme sahiptir. Birincil göre
Ping MT4
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Güvenilir ticaret için vazgeçilmez aracınız İnternet sağlayıcınız ve VPS'niz stabil bir bağlantı vaat ediyor, peki onlara gerçekten güvenebilir misiniz? Her milisaniyenin önemli olduğu bir dünyada, yavaş veya istikrarsız bir bağlantı, kaçırılan kârlar veya zararlarla sonuçlanabilir. Ping script'i size şunları sağlar: Bilinçli kararlar verin: Stratejiniz için en hızlı ve en güvenilir bağlantıyı seçmek amacıyla farklı VPS sunucularının ve aracı kurumların hızını görsel olarak karşılaştırın.
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls BUY Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki EA kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: EA, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir Alış (BUY) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. O, yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki danışman kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: Danışman, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir satış (SELL) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermaye
