Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 için Otomatik Ticaret Robotu

Impulse for VPS MT5, yüksek hızlı ticaret sistemleri uzmanları tarafından geliştirilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Sürekli olarak dürtüsel hareketleri izler ve tarım dışı istihdam verileri gibi önemli ekonomik haberlerin yayınlandığı zamanlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa hareketleri için ideal bir strateji kullanır.

Algoritmik ticaret sayesinde, robotlarımız piyasa olaylarına ve hareketlerine anında tepki vererek, bir insanın erişemeyeceği bir hızla alım satım işlemlerini açıp kapatabilir. Bu, duygusal faktörü ortadan kaldırır ve önceden tanımlanmış bir algoritmaya sıkı bir şekilde uyulmasını sağlar.

Bu EA, EURUSD döviz çiftiyle çalışmak üzere optimize edilmiştir ve etkili ticaret için minimum ping ile istikrarlı bir bağlantı gerektirir. Otonom olarak çalıştığından, uzak bir VPS (Sanal Özel Sunucu) üzerinde kesintisiz çalışması için idealdir. Impulse for VPS MT5, her seviyeden yatırımcı için uygundur ve 2,50 USD gibi düşük bir depozito ile başlanabilir. Optimum ve istikrarlı performans için 20 USD'lik bir depozito önerilir.

Ana Özellikler ve İşlevler

Koparma (Breakout) Stratejisi : Bu EA, mevcut fiyattan belirlenen bir mesafeye Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirler yerleştirir. Bu emirlerden biri tetiklendiğinde, karşıt emir otomatik olarak silinir.

Maksimum Kayma (Slippage) Koruması : İşlem sistemimizin VPS sunucusuyla birleşen mantığı, kaymayı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu, yüksek volatilite dönemlerinde bile ultra hassas emir yürütme sağlar ve ticaret koşullarınızın yerine getirilmesini garanti eder.

Güvenilir Risk Yönetimi : Esnek Lot Boyutu : İşlem hacmi, mevcut sermayenize göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, hesap boyutunuza göre sabit bir risk seviyesini korurken, kârlarınızın katlanarak artmasını sağlar. Sıkı Zarar Durdurma (Stop Loss) : İstenmeyen kayıplara karşı koruma sağlamak için bir pozisyon açıldıktan hemen sonra belirlenir. Maksimum Düşüş (MaxLossPercent) : Mevcut kaybın, maksimum öz sermayenin önceden belirlenmiş bir yüzdesini aşması durumunda tüm pozisyonları kapatan akıllı bir sistemdir.

İki Aşamalı İz Süren Durdurma (Trailing Stop) : 1. Aşama (Başa Baş) : Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında etkinleşir ve zarar durdurma noktasını başa baş noktasına taşır. 2. Aşama (Dinamik Kâr Alma) : Bu aşamada, iz süren durdurma, sabit bir hedefi olmayan hareketli bir kâr alma (Take Profit) görevi görür. Fiyatla dinamik olarak hareket ederek, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlı kalmadan, dürtüden maksimum potansiyeli elde etmenizi sağlar.

Bağlantı Kalitesi Kontrolü (Ping): EA, ticaret sunucusuyla olan iletişim gecikmesini sürekli olarak izler. Robotun veri aktarım gecikmesi için katı sınırları vardır: ECN hesapları için 1 ms'ye kadar ve PRO hesapları için 1,5 ms'ye kadar. İzin verilen eşik aşılırsa, düşük kaliteli yürütmeden sizi korumak için ticaret durdurulur ve bekleyen emirler silinir. Bu veriler grafik üzerinde görüntülenir.

Test Sonuçları

EA, Strateji Test Cihazında hem kısa hem de uzun vadeli kapsamlı testlere tabi tutulmuştur. Aşağıda, M1 zaman diliminde %100 geçmiş veri kalitesiyle elde edilen sonuçlar yer almaktadır.

Test sonuçlarını tekrarlamak için aşağıdaki genel parametrelerin ayarlanması gerekmektedir:

EA : Impulse for VPS MT5

Döviz Çifti : EURUSD

Para Birimi : USD

Zaman Dilimi : M1

Kaldıraç : 1:1000

input double BaseLotSize = 0.01;

input int OpenSecond = 50;

input double PendingOrderDistance = 250.0;

input double StopLossPips = 30.0;

input double TrailingStopPipsStage1 = 1.0;

input double TrailingStepPipsStage1 = 30.0;

input double TrailingStopPipsStage2 = 30.0;

input double TrailingStepPipsStage2 = 30.0;

input int DisableOrdersAfterHour = 22;

input int MagicNumber = 12345;

input double MaxPingMs = 1.5;

Senaryo 1: Agresif Başlangıç (bkz. ekran görüntüsü 1)

Strateji Test Cihazı Raporu

Ayarlar

Dönem : M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

Parametreler : DepositForBaseLot=2.5 MaxLossPercent=25

Başlangıç Depozitosu : 10.00 $

Sonuçlar

Geçmiş Kalitesi : %100

Net Kâr : 11.591,19

Mutlak Bakiye Düşüşü : 0,00

Mutlak Öz Sermaye Düşüşü : 1,24

Toplam Kâr : 11.855,93

Maksimum Bakiye Düşüşü : 136,78 (%2,80)

Maksimum Öz Sermaye Düşüşü : 1.846,71 (%15,34)

Toplam Kayıp : -264,74

Göreceli Bakiye Düşüşü : %23,48 (53,81)

Göreceli Öz Sermaye Düşüşü : %34,74 (88,91)

Kâr Faktörü : 44,78

Beklenen Kazanç : 321,98

Marjin Seviyesi : %191,05

Kurtarma Faktörü : 6,28

Sharpe Oranı : 447,96

Z-Skoru : 0,31 (%24,34)

Toplam İşlem Sayısı : 36

Kısa İşlemler (% Kazanma) : 16 (%81,25)

Uzun İşlemler (% Kazanma) : 20 (%85,00)

Toplam İşlem Sayısı : 72

Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 30 (%83,33)

Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 6 (%16,67)

En Büyük Kârlı İşlem : 1.857,45

En Büyük Kayıplı İşlem : -136,78

Ortalama Kârlı İşlem : 395,20

Ortalama Kayıplı İşlem : -44,12

Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr) : 8 (3.074,18)

Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp) : 2 (-53,81)

Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı) : 6.851,49 (5)

Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı) : -136,78 (1)

Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı : 5

Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 2: Dengeli Büyüme (bkz. ekran görüntüsü 2)

Strateji Test Cihazı Raporu

Ayarlar

Dönem : M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

Parametreler : DepositForBaseLot=5 MaxLossPercent=20

Başlangıç Depozitosu : 100.00 $

Sonuçlar

Geçmiş Kalitesi : %100

Net Kâr : 5.483,23

Mutlak Bakiye Düşüşü : 0,00

Mutlak Öz Sermaye Düşüşü : 6,20

Toplam Kâr : 5.655,19

Maksimum Bakiye Düşüşü : 74,16 (%12,32)

Maksimum Öz Sermaye Düşüşü : 490,75 (%8,58)

Toplam Kayıp : -171,96

Göreceli Bakiye Düşüşü : %12,32 (74,16)

Göreceli Öz Sermaye Düşüşü : %19,17 (122,16)

Kâr Faktörü : 32,89

Beklenen Kazanç : 152,31

Marjin Seviyesi : %409,14

Kurtarma Faktörü : 11,17

Sharpe Oranı : 422,57

Z-Skoru : 0,31 (%24,34)

Toplam İşlem Sayısı : 36

Kısa İşlemler (% Kazanma) : 16 (%81,25)

Uzun İşlemler (% Kazanma) : 20 (%85,00)

Toplam İşlem Sayısı : 72

Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 30 (%83,33)

Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 6 (%16,67)

En Büyük Kârlı İşlem : 1.147,84

En Büyük Kayıplı İşlem : -49,49

Ortalama Kârlı İşlem : 188,51

Ortalama Kayıplı İşlem : -28,66

Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr) : 8 (2.334,29)

Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp) : 2 (-74,16)

Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı) : 2.334,29 (8)

Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı) : -74,16 (2)

Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı : 5

Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 3: Genişletilmiş Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 3)

Strateji Test Cihazı Raporu

Ayarlar

Dönem : M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

Parametreler : DepositForBaseLot=7.5 MaxLossPercent=15

Başlangıç Depozitosu : 1.000,00 $

Sonuçlar

Geçmiş Kalitesi : %100

Net Kâr : 15.942,41

Mutlak Bakiye Düşüşü : 0,00

Mutlak Öz Sermaye Düşüşü : 41,23

Toplam Kâr : 16.518,47

Maksimum Bakiye Düşüşü : 294,53 (%8,34)

Maksimum Öz Sermaye Düşüşü : 1.028,43 (%5,96)

Toplam Kayıp : -576,06

Göreceli Bakiye Düşüşü : %8,34 (294,53)

Göreceli Öz Sermaye Düşüşü : %13,25 (486,35)

Kâr Faktörü : 28,67

Beklenen Kazanç : 442,84

Marjin Seviyesi : %626,96

Kurtarma Faktörü : 15,50

Sharpe Oranı : 410,94

Z-Skoru : 0,31 (%24,34)

Toplam İşlem Sayısı : 36

Kısa İşlemler (% Kazanma) : 16 (%81,25)

Uzun İşlemler (% Kazanma) : 20 (%85,00)

Toplam İşlem Sayısı : 72

Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 30 (%83,33)

Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 6 (%16,67)

En Büyük Kârlı İşlem : 3.780,80

En Büyük Kayıplı İşlem : -148,83

Ortalama Kârlı İşlem : 550,62

Ortalama Kayıplı İşlem : -96,01

Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr) : 8 (7.528,50)

Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp) : 2 (-294,53)

Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı) : 7.528,50 (8)

Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı) : -294,53 (2)

Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı : 5

Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 4: Maksimum Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 4)

Strateji Test Cihazı Raporu

Ayarlar

Dönem : M1 (2025.01.01 - 2025.07.01)

Parametreler : DepositForBaseLot=10 MaxLossPercent=10

Başlangıç Depozitosu : 10.000,00 $

Sonuçlar

Geçmiş Kalitesi : %100

Net Kâr : 79.139,66

Mutlak Bakiye Düşüşü : 0,00

Mutlak Öz Sermaye Düşüşü : 310,00

Toplam Kâr : 82.201,59

Maksimum Bakiye Düşüşü : 1.668,30 (%6,30)

Maksimum Öz Sermaye Düşüşü : 4.132,66 (%4,57)

Toplam Kayıp : -3.061,93

Göreceli Bakiye Düşüşü : %6,30 (1.668,30)

Göreceli Öz Sermaye Düşüşü : %10,10 (2.756,34)

Kâr Faktörü : 26,85

Beklenen Kazanç : 2.198,32

Marjin Seviyesi : %844,83

Kurtarma Faktörü : 19,15

Sharpe Oranı : 403,85

Z-Skoru : 0,31 (%24,34)

Toplam İşlem Sayısı : 36

Kısa İşlemler (% Kazanma) : 16 (%81,25)

Uzun İşlemler (% Kazanma) : 20 (%85,00)

Toplam İşlem Sayısı : 72

Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 30 (%83,33)

Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 6 (%16,67)

En Büyük Kârlı İşlem : 19.437,12

En Büyük Kayıplı İşlem : -847,11

Ortalama Kârlı İşlem : 2.740,05

Ortalama Kayıplı İşlem : -510,32

Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr) : 8 (38.410,23)

Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp) : 2 (-1.668,30)

Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı) : 38.410,23 (8)

Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı) : -1.668,30 (2)

Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı : 5

Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Senaryo 5: Uzun Vadeli Potansiyel (bkz. ekran görüntüsü 5)

Strateji Test Cihazı Raporu

Ayarlar

Dönem : M1 (2021.01.01 - 2025.07.01)

Parametreler : DepositForBaseLot=35 MaxLossPercent=3

Başlangıç Depozitosu : 100.000,00 $

Sonuçlar

Geçmiş Kalitesi : %100

Net Kâr : 3.917.476,88

Mutlak Bakiye Düşüşü : 85,69

Mutlak Öz Sermaye Düşüşü : 570,87

Toplam Kâr : 4.070.841,27

Maksimum Bakiye Düşüşü : 46.000,00 (%1,64)

Maksimum Öz Sermaye Düşüşü : 69.500,00 (%2,46)

Toplam Kayıp : -153.364,39

Göreceli Bakiye Düşüşü : %3,16 (3.937,13)

Göreceli Öz Sermaye Düşüşü : %4,40 (5.527,67)

Kâr Faktörü : 26,54

Beklenen Kazanç : 21.524,60

Marjin Seviyesi : %2828,81

Kurtarma Faktörü : 56,37

Sharpe Oranı : 363,93

Z-Skoru : -0,66 (%49,07)

Toplam İşlem Sayısı : 182

Kısa İşlemler (% Kazanma) : 91 (%76,92)

Uzun İşlemler (% Kazanma) : 91 (%74,73)

Toplam İşlem Sayısı : 364

Kârlı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 138 (%75,82)

Kayıplı İşlemler (% Tüm İşlemlerin) : 44 (%24,18)

En Büyük Kârlı İşlem : 272.000,00

En Büyük Kayıplı İşlem : -16.500,00

Ortalama Kârlı İşlem : 29.498,85

Ortalama Kayıplı İşlem : -3.485,55

Maksimum Ardışık Kazanma Sayısı (Kâr) : 21 (545.725,15)

Maksimum Ardışık Kaybetme Sayısı (Kayıp) : 4 (-46.000,00)

Maks. Ardışık Kâr (Kazanma Sayısı) : 595.874,20 (10)

Maks. Ardışık Kayıp (Kaybetme Sayısı) : -46.000,00 (4)

Ortalama Ardışık Kazanma Sayısı : 4

Ortalama Ardışık Kaybetme Sayısı: 1

Yukarıda sunulan sonuçlar, EA'nın çalışma biçimine bir örnektir. Impulse for VPS MT5'i, istediğiniz herhangi bir dönem için Strateji Test Cihazı'nda bağımsız olarak test edebilirsiniz. Bu, ayarları kişiselleştirmenize ve farklı piyasa koşullarındaki etkinliği hakkında tam bir resim elde etmenize olanak tanır. Diğer tüm ticaret araçları gibi, bu EA'nın da performansını tam olarak değerlendirmek için gerçek hesaplarda ek doğrulama yapılması gerekir.

Önemli Notlar

VPS Seçim Önerileri : EA'nın maksimum verimliliği için, VPS sunucusunun aracı kurumunuzun sunucusuna olan fiziksel yakınlığı son derece önemlidir. Nihai bir karar vermeden önce, ping'inizi kontrol etmek için Ping komut dosyamızı https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page kullanmanızı veya MQL5'in yerleşik VPS'i gibi hazır bir çözümü tercih etmenizi öneririz (bkz. ekran görüntüsü 7).

Bu EA ile ticaret yapmak daha yüksek riskler içerir . Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar parayla işlem yapmaya başlayın. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı İzleme ve Destek: EA'nın gerçek zamanlı çalışmasını, ticaret sinyalimiz aracılığıyla https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My takip edebilirsiniz. Ürünümüzün mevcut piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için kapsamlı kullanıcı desteği sunuyor ve düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler yapıyoruz.



