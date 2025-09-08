Impulse for VPS MT5

Impulse for VPS MT5 : Robot de trading automatisé pour MetaTrader 5

Impulse for VPS MT5 est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, conçu par des développeurs professionnels de systèmes de trading à haute vitesse. Il surveille en permanence les mouvements impulsifs et applique une stratégie idéale pour les mouvements rapides du marché, y compris lors de la publication de nouvelles économiques importantes telles que les Non-Farm Payrolls.

Le trading algorithmique permet à nos robots de réagir instantanément aux événements et aux mouvements du marché, ouvrant et fermant des transactions à une vitesse inaccessible à l'être humain. Cette approche élimine le facteur émotionnel et assure une adhésion stricte à un algorithme prédéfini.

L'EA est optimisé pour le trading sur la paire de devises EURUSD et nécessite une connexion stable avec un ping minimal pour être efficace. Il fonctionne de manière autonome et est idéal pour un fonctionnement ininterrompu sur un serveur VPS (serveur privé virtuel) distant. Impulse for VPS MT5 convient aux traders de tous niveaux, avec un dépôt minimum recommandé de 2,50 $. Pour des performances optimales et stables, un dépôt de 20 $ est suggéré.

Caractéristiques et fonctions principales

  • Stratégie de rupture (Breakout) : L'EA place des ordres en attente (pending orders) Buy Stop et Sell Stop à une distance spécifiée du prix actuel. Dès que l'un des ordres est déclenché, l'ordre opposé est automatiquement supprimé.

  • Protection maximale contre le slippage : La logique de notre système de trading, combinée au serveur VPS, est conçue pour minimiser le slippage (glissement). Cela garantit une exécution d'ordre ultra-précise même pendant les périodes de forte volatilité, assurant que vos conditions de trading sont respectées.

  • Gestion des risques fiable :

    • Taille de lot flexible : Le volume de la transaction est calculé automatiquement en fonction de votre capital actuel. Cela permet une croissance exponentielle des bénéfices tout en maintenant un niveau de risque constant par rapport à la taille de votre compte.

    • Stop Loss strict : Il est défini immédiatement après l'ouverture d'une position pour la protéger contre les pertes indésirables.

    • Drawdown maximal (MaxLossPercent) : Un système intelligent qui ferme toutes les positions si la perte actuelle dépasse un pourcentage prédéfini du capital maximal.

  • Trailing Stop en deux étapes :

    • Étape 1 (Break-Even) : Activé après avoir atteint un certain niveau de profit, il déplace le Stop Loss au point d'équilibre.

    • Étape 2 (Take Profit dynamique) : À cette étape, le trailing stop agit comme un take profit mobile sans objectif fixe. Il se déplace de manière dynamique avec le prix, vous permettant de capturer le potentiel maximal d'une impulsion sans être limité par un point de sortie prédéfini.

  • Contrôle de la qualité de la connexion (Ping) : L'EA surveille en permanence le délai de communication avec le serveur de trading. Le robot a des limites strictes pour le délai de transmission des données : jusqu'à 1 ms pour les comptes ECN et jusqu'à 1,5 ms pour les comptes PRO. Si le seuil autorisé est dépassé, le trading est suspendu et les ordres en attente sont supprimés pour vous protéger contre une exécution de mauvaise qualité. Ces données sont affichées sur le graphique.

Résultats des tests

L'EA a fait l'objet de tests approfondis sur le testeur de stratégie, couvrant des périodes à court et à long terme. Voici les résultats obtenus avec une qualité d'historique de 100 % sur l'unité de temps M1.

Pour reproduire les résultats des tests, vous devez définir les paramètres généraux suivants :

  • EA : Impulse for VPS MT5

  • Paire de devises : EURUSD

  • Devise : USD

  • Unité de temps : M1

  • Effet de levier : 1:1000

  • input double BaseLotSize = 0.01;

  • input int OpenSecond = 50;

  • input double PendingOrderDistance = 250.0;

  • input double StopLossPips = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage1 = 1.0;

  • input double TrailingStepPipsStage1 = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage2 = 30.0;

  • input double TrailingStepPipsStage2 = 30.0;

  • input int DisableOrdersAfterHour = 22;

  • input int MagicNumber = 12345;

  • input double MaxPingMs = 1.5;

Scénario 1 : Démarrage agressif (voir capture d'écran 1)

  • Rapport du testeur de stratégie

  • Paramètres

  • Période : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Paramètres :

    • DepositForBaseLot=2.5

    • MaxLossPercent=25

  • Dépôt initial : 10,00 $

  • Résultats

  • Qualité de l'historique : 100 %

  • Profit net : 11 591,19

  • Drawdown absolu du solde : 0,00

  • Drawdown absolu du capital : 1,24

  • Bénéfice brut : 11 855,93

  • Drawdown maximal du solde : 136,78 (2,80 %)

  • Drawdown maximal du capital : 1 846,71 (15,34 %)

  • Perte brute : -264,74

  • Drawdown relatif du solde : 23,48 % (53,81)

  • Drawdown relatif du capital : 34,74 % (88,91)

  • Facteur de profit : 44,78

  • Gains attendus : 321,98

  • Niveau de marge : 191,05 %

  • Facteur de récupération : 6,28

  • Ratio de Sharpe : 447,96

  • Score Z : 0,31 (24,34 %)

  • Total des trades : 36

  • Trades courts (% de réussite) : 16 (81,25 %)

  • Trades longs (% de réussite) : 20 (85,00 %)

  • Nombre total de transactions : 72

  • Trades rentables (% du total) : 30 (83,33 %)

  • Trades perdants (% du total) : 6 (16,67 %)

  • Plus gros trade gagnant : 1 857,45

  • Plus gros trade perdant : -136,78

  • Moyenne des trades gagnants : 395,20

  • Moyenne des trades perdants : -44,12

  • Nombre max de gains consécutifs (profit) : 8 (3 074,18)

  • Nombre max de pertes consécutives (perte) : 2 (-53,81)

  • Profit consécutif max (nombre de gains) : 6 851,49 (5)

  • Perte consécutive max (nombre de pertes) : -136,78 (1)

  • Moyenne des gains consécutifs : 5

  • Moyenne des pertes consécutives : 1

Scénario 2 : Croissance équilibrée (voir capture d'écran 2)

  • Rapport du testeur de stratégie

  • Paramètres

  • Période : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Paramètres :

    • DepositForBaseLot=5

    • MaxLossPercent=20

  • Dépôt initial : 100,00 $

  • Résultats

  • Qualité de l'historique : 100 %

  • Profit net : 5 483,23

  • Drawdown absolu du solde : 0,00

  • Drawdown absolu du capital : 6,20

  • Bénéfice brut : 5 655,19

  • Drawdown maximal du solde : 74,16 (12,32 %)

  • Drawdown maximal du capital : 490,75 (8,58 %)

  • Perte brute : -171,96

  • Drawdown relatif du solde : 12,32 % (74,16)

  • Drawdown relatif du capital : 19,17 % (122,16)

  • Facteur de profit : 32,89

  • Gains attendus : 152,31

  • Niveau de marge : 409,14 %

  • Facteur de récupération : 11,17

  • Ratio de Sharpe : 422,57

  • Score Z : 0,31 (24,34 %)

  • Total des trades : 36

  • Trades courts (% de réussite) : 16 (81,25 %)

  • Trades longs (% de réussite) : 20 (85,00 %)

  • Nombre total de transactions : 72

  • Trades rentables (% du total) : 30 (83,33 %)

  • Trades perdants (% du total) : 6 (16,67 %)

  • Plus gros trade gagnant : 1 147,84

  • Plus gros trade perdant : -49,49

  • Moyenne des trades gagnants : 188,51

  • Moyenne des trades perdants : -28,66

  • Nombre max de gains consécutifs (profit) : 8 (2 334,29)

  • Nombre max de pertes consécutives (perte) : 2 (-74,16)

  • Profit consécutif max (nombre de gains) : 2 334,29 (8)

  • Perte consécutive max (nombre de pertes) : -74,16 (2)

  • Moyenne des gains consécutifs : 5

  • Moyenne des pertes consécutives : 1

Scénario 3 : Potentiel étendu (voir capture d'écran 3)

  • Rapport du testeur de stratégie

  • Paramètres

  • Période : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Paramètres :

    • DepositForBaseLot=7.5

    • MaxLossPercent=15

  • Dépôt initial : 1 000,00 $

  • Résultats

  • Qualité de l'historique : 100 %

  • Profit net : 15 942,41

  • Drawdown absolu du solde : 0,00

  • Drawdown absolu du capital : 41,23

  • Bénéfice brut : 16 518,47

  • Drawdown maximal du solde : 294,53 (8,34 %)

  • Drawdown maximal du capital : 1 028,43 (5,96 %)

  • Perte brute : -576,06

  • Drawdown relatif du solde : 8,34 % (294,53)

  • Drawdown relatif du capital : 13,25 % (486,35)

  • Facteur de profit : 28,67

  • Gains attendus : 442,84

  • Niveau de marge : 626,96 %

  • Facteur de récupération : 15,50

  • Ratio de Sharpe : 410,94

  • Score Z : 0,31 (24,34 %)

  • Total des trades : 36

  • Trades courts (% de réussite) : 16 (81,25 %)

  • Trades longs (% de réussite) : 20 (85,00 %)

  • Nombre total de transactions : 72

  • Trades rentables (% du total) : 30 (83,33 %)

  • Trades perdants (% du total) : 6 (16,67 %)

  • Plus gros trade gagnant : 3 780,80

  • Plus gros trade perdant : -148,83

  • Moyenne des trades gagnants : 550,62

  • Moyenne des trades perdants : -96,01

  • Nombre max de gains consécutifs (profit) : 8 (7 528,50)

  • Nombre max de pertes consécutives (perte) : 2 (-294,53)

  • Profit consécutif max (nombre de gains) : 7 528,50 (8)

  • Perte consécutive max (nombre de pertes) : -294,53 (2)

  • Moyenne des gains consécutifs : 5

  • Moyenne des pertes consécutives : 1

Scénario 4 : Potentiel maximal (voir capture d'écran 4)

  • Rapport du testeur de stratégie

  • Paramètres

  • Période : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Paramètres :

    • DepositForBaseLot=10

    • MaxLossPercent=10

  • Dépôt initial : 10 000,00 $

  • Résultats

  • Qualité de l'historique : 100 %

  • Profit net : 79 139,66

  • Drawdown absolu du solde : 0,00

  • Drawdown absolu du capital : 310,00

  • Bénéfice brut : 82 201,59

  • Drawdown maximal du solde : 1 668,30 (6,30 %)

  • Drawdown maximal du capital : 4 132,66 (4,57 %)

  • Perte brute : -3 061,93

  • Drawdown relatif du solde : 6,30 % (1 668,30)

  • Drawdown relatif du capital : 10,10 % (2 756,34)

  • Facteur de profit : 26,85

  • Gains attendus : 2 198,32

  • Niveau de marge : 844,83 %

  • Facteur de récupération : 19,15

  • Ratio de Sharpe : 403,85

  • Score Z : 0,31 (24,34 %)

  • Total des trades : 36

  • Trades courts (% de réussite) : 16 (81,25 %)

  • Trades longs (% de réussite) : 20 (85,00 %)

  • Nombre total de transactions : 72

  • Trades rentables (% du total) : 30 (83,33 %)

  • Trades perdants (% du total) : 6 (16,67 %)

  • Plus gros trade gagnant : 19 437,12

  • Plus gros trade perdant : -847,11

  • Moyenne des trades gagnants : 2 740,05

  • Moyenne des trades perdants : -510,32

  • Nombre max de gains consécutifs (profit) : 8 (38 410,23)

  • Nombre max de pertes consécutives (perte) : 2 (-1 668,30)

  • Profit consécutif max (nombre de gains) : 38 410,23 (8)

  • Perte consécutive max (nombre de pertes) : -1 668,30 (2)

  • Moyenne des gains consécutifs : 5

  • Moyenne des pertes consécutives : 1

Scénario 5 : Potentiel à long terme (voir capture d'écran 5)

  • Rapport du testeur de stratégie

  • Paramètres

  • Période : M1 (01.01.2021 - 01.07.2025)

  • Paramètres :

    • DepositForBaseLot=35

    • MaxLossPercent=3

  • Dépôt initial : 100 000,00 $

  • Résultats

  • Qualité de l'historique : 100 %

  • Profit net : 3 917 476,88

  • Drawdown absolu du solde : 85,69

  • Drawdown absolu du capital : 570,87

  • Bénéfice brut : 4 070 841,27

  • Drawdown maximal du solde : 46 000,00 (1,64 %)

  • Drawdown maximal du capital : 69 500,00 (2,46 %)

  • Perte brute : -153 364,39

  • Drawdown relatif du solde : 3,16 % (3 937,13)

  • Drawdown relatif du capital : 4,40 % (5 527,67)

  • Facteur de profit : 26,54

  • Gains attendus : 21 524,60

  • Niveau de marge : 2828,81 %

  • Facteur de récupération : 56,37

  • Ratio de Sharpe : 363,93

  • Score Z : -0,66 (49,07 %)

  • Total des trades : 182

  • Trades courts (% de réussite) : 91 (76,92 %)

  • Trades longs (% de réussite) : 91 (74,73 %)

  • Nombre total de transactions : 364

  • Trades rentables (% du total) : 138 (75,82 %)

  • Trades perdants (% du total) : 44 (24,18 %)

  • Plus gros trade gagnant : 272 000,00

  • Plus gros trade perdant : -16 500,00

  • Moyenne des trades gagnants : 29 498,85

  • Moyenne des trades perdants : -3 485,55

  • Nombre max de gains consécutifs (profit) : 21 (545 725,15)

  • Nombre max de pertes consécutives (perte) : 4 (-46 000,00)

  • Profit consécutif max (nombre de gains) : 595 874,20 (10)

  • Perte consécutive max (nombre de pertes) : -46 000,00 (4)

  • Moyenne des gains consécutifs : 4

  • Moyenne des pertes consécutives : 1

Les résultats présentés ci-dessus sont un exemple du fonctionnement de l'EA. Vous pouvez tester Impulse for VPS MT5 de manière indépendante sur n'importe quelle période qui vous intéresse en utilisant le testeur de stratégie. Cela vous permettra d'ajuster les paramètres et d'obtenir une vue d'ensemble de son efficacité dans différentes conditions de marché. Comme tout instrument de trading, l'EA nécessite une vérification supplémentaire sur des comptes réels pour une évaluation complète de ses performances.

Notes importantes

  • Recommandations pour le choix d'un VPS : Pour une efficacité maximale de l'EA, la proximité physique du serveur VPS par rapport au serveur de votre courtier est d'une importance capitale. Avant de prendre une décision finale, vous pouvez vérifier votre ping (voir capture d'écran 6) en utilisant notre script Ping : https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page ou une solution prête à l'emploi comme le VPS intégré de MQL5 (voir capture d'écran 7).

  • Le trading avec cet EA implique des risques accrus. Ne tradez qu'avec un montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Les résultats passés ne sont pas une garantie des résultats futurs.

  • Surveillance en direct et support : Vous pouvez suivre les performances réelles de l'EA via notre signal de trading : https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My . Nous offrons un support utilisateur complet et travaillons régulièrement sur des améliorations et des mises à jour pour garantir que notre produit s'adapte aux conditions actuelles du marché et aux besoins des traders.



Plus de l'auteur
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Experts
Impuls VPS : Robot de Trading Automatisé Impuls VPS est un Expert Advisor (EA) de trading entièrement automatisé, conçu et optimisé pour la plateforme MetaTrader 4 (MT4). Il est créé pour ceux qui recherchent un outil fiable pour le trading algorithmique, basé sur une stratégie d'impulsion, y compris pour opérer lors d'événements de nouvelles majeurs comme le Non-Farm Payrolls. Sa logique ultra-rapide exige une latence de connexion minimale, ce qui est crucial pour le trading sur des comptes ré
Ping MT4
Vagif Shabanov
Utilitaires
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilitaires
Ping : Votre outil indispensable pour un trading fiable Votre fournisseur d'accès Internet et votre VPS promettent une connexion stable, mais pouvez-vous vraiment leur faire confiance ? Dans un monde où chaque milliseconde compte, une connexion lente ou instable peut se traduire par des profits manqués ou des pertes. Le script Ping vous permet de : Prendre des décisions éclairées : Comparez visuellement la vitesse de différents serveurs VPS et courtiers pour choisir la connexion la plus rapide e
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication d'importantes nouvelles économiques, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux EA pour tirer parti de la forte volatilité du marché. Ouverture de la transaction : L'EA ouvre une transaction d'achat (BUY) à un moment strictement défini, synchronisé avec la publication de la nouvelle. Gestion du lot : La taille du lot est calc
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Cet Expert Advisor (EA) est développé pour trader la paire de devises EURUSD au moment de la publication de nouvelles économiques importantes, telles que les Non-Farm Payrolls (NFP). Il fait partie d'un système unifié qui utilise deux conseillers pour extraire des bénéfices de la haute volatilité du marché. Ouverture de la transaction : Le conseiller ouvre une transaction de vente (SELL) à un moment strictement défini, se synchronisant avec le moment de la publication de
