Impulse for VPS MT5: Robot de Trading Automático para MetaTrader 5 (Versión 2026)

Demostración de crecimiento estable durante 10 años.

Ha sido desarrollado para traders que trabajan con requisitos estrictos de drawdown y riesgos.

Impulse for VPS MT5 es un asesor de trading (EA) de alta velocidad totalmente automatizado para MetaTrader 5. Su estrategia se basa en la búsqueda de movimientos impulsivos y muestra un crecimiento estable de los beneficios en un periodo de prueba de diez años, lo cual se refleja detalladamente en el Escenario 5 que se muestra a continuación (utilizando una calidad del historial del 100%).

El asesor es autónomo y reacciona instantáneamente a los eventos y movimientos del mercado gracias al trading algorítmico, eliminando por completo el factor humano. Está optimizado para el par EURUSD y requiere un funcionamiento ininterrumpido en un servidor VPS remoto con un Ping mínimo y baja Latency para una máxima eficiencia. Impulse for VPS MT5 es ideal tanto para traders principiantes como para inversores experimentados que deseen diversificar su cartera. El depósito mínimo para comenzar es de $2.5 USD (el recomendado para un funcionamiento estable es a partir de $20 USD).

Características y Funciones Clave

Estrategia de Ruptura: El asesor coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia determinada del precio actual. Una vez activada una de las órdenes, la orden opuesta se elimina automáticamente.

Protección Máxima contra Deslizamientos (Slippage): La lógica de nuestro sistema de trading, en combinación con el servidor VPS, está diseñada para minimizar el deslizamiento. Esto garantiza una ejecución de órdenes ultraprecisa incluso en momentos de alta volatilidad, garantizando el cumplimiento de sus condiciones comerciales.

Gestión de Riesgos Fiable:

* Gestión Flexible de Lotes: El volumen de la transacción se calcula automáticamente en función de su depósito actual. Esto permite lograr un crecimiento exponencial de los beneficios manteniendo un nivel de riesgo constante respecto al tamaño de la cuenta.

* Stop Loss Estricto: Se establece inmediatamente después de abrir una posición para proteger contra pérdidas no deseadas.

* Drawdown Máximo (MaxLossPercent): Un sistema inteligente que cierra todas las posiciones si la pérdida actual supera un porcentaje determinado de la equidad máxima.

* Protección de Equidad Adaptativa de Dos Niveles: Un sistema avanzado que protege el beneficio acumulado monitoreando el retroceso desde el nivel máximo de equidad alcanzado. Dependiendo del tamaño del beneficio, el sistema cambia automáticamente a un porcentaje de retroceso más agresivo para asegurar el resultado lo más rápido posible.

Trailing Stop de Dos Etapas:

* Etapa 1 (Breakeven): Se activa al alcanzar un beneficio determinado y mueve el stop loss al nivel de equilibrio (punto de entrada).

* Etapa 2 (Take Profit Dinámico): En esta etapa, el trailing stop funciona como un take profit deslizante que no tiene un objetivo fijo. Se mueve dinámicamente con el precio, permitiendo capturar el máximo del impulso sin limitarse a un punto de salida preestablecido.

Canal de Emergencia Failsafe (OnTimer de Reserva vía Canal de Transacciones)

* Cierre de Emergencia por Fallo de Datos: Si el Canal de Ticks de Cotizaciones se congela, el gráfico se detiene o las velas no se actualizan, el asesor activa inmediatamente el control de reserva a través del Canal de Transacciones.

* Monitoreo Independiente: A través del Canal de Transacciones (que no depende de los ticks), el asesor puede monitorear el estado actual de la cuenta (Equity). Si se cumple la condición establecida (alcanzar un nivel crítico de drawdown), cierra forzosamente todas las posiciones, garantizando la protección del capital incluso cuando las cotizaciones se han detenido.

Protección de Emergencia Adicional por Moneda de la Cuenta: En el modo de canal de reserva, también se activa el cierre forzoso si el drawdown desde la equidad máxima supera una cantidad determinada en la moneda de la cuenta.

Gestión del Tiempo de Trading: Cese automático de la colocación de nuevas órdenes después de una hora establecida (por ejemplo, las 22:00) para evitar operar en periodos de baja liquidez.

Control de Calidad de la Conexión (Ping)

El asesor está equipado con un filtro estricto de calidad de conexión (Ping). Las operaciones comerciales se permiten y están activas solo si el retraso de comunicación con el servidor de trading no supera un umbral crítico determinado (MaxPingMs). En la configuración estándar, este umbral está establecido en 1.0 milisegundo (ms). Superar este límite bloquea inmediatamente la colocación de nuevas órdenes comerciales. Sin embargo, las órdenes pendientes ya colocadas se mantienen en el mercado y pueden ejecutarse. Si la operación ya está abierta y el Ping aumenta, toda la lógica de protección (Trailing Stop y control de Equity) continúa funcionando en su totalidad, protegiendo la posición existente. El Ping actual se muestra en el gráfico.

Protección Multinivel y Control Crítico de Latency.

El asesor cuenta con un núcleo de seguridad único además del control estricto de Ping. El Control Crítico de Latency (Last Order) es el segundo nivel de protección de emergencia que monitorea el tiempo real de ejecución de la última transacción en el servidor del bróker. Ante cualquier sospecha de un retraso crítico (superación del umbral MaxLatencyMS), el asesor bloquea automáticamente la colocación de órdenes comerciales, activa inmediatamente el Canal de Emergencia (OnTimer) y lo inicia instantáneamente, sin esperar a un fallo de ticks o a un intervalo programado. Además, si el asesor entra al mercado al superar el umbral MaxLatencyMS, activa inmediatamente el canal de protección OnTimer para controlar la nueva posición. Simultáneamente, el asesor busca continuamente una Latency aceptable, enviando periódicamente órdenes de diagnóstico para una medición forzada de la Latency actual, preparándose para reanudar el trabajo normal. Este canal de reserva funciona independientemente del flujo de cotizaciones, utilizando el Canal de Transacciones de MetaTrader para el monitoreo constante de la Equidad. En caso de un drawdown crítico o fallo del canal de ticks, OnTimer garantiza el envío de órdenes al bróker para cerrar todas las posiciones abiertas, utilizando el límite de emergencia en la moneda de la cuenta (Emergency_Max_Drop) o los umbrales de protección adaptativa, asegurando el máximo grado de protección del capital mediante el envío oportuno de órdenes incluso en las condiciones de mercado más inestables o ante problemas críticos de conexión. Esto garantiza que, incluso ante un fallo crítico de comunicación (gráfico congelado), la protección de la Equidad se ejecutará a través de un Canal de Transacciones fiable, y el trading se reanudará solo cuando la Latency vuelva a los límites aceptables.

Impulse for VPS MT5 es una herramienta de diagnóstico crítica con dos niveles de control. Muestra claramente el control integrado de Ping y Latency.

Resultados de las Pruebas

El asesor ha pasado por extensas pruebas en el Probador de Estrategias, incluyendo periodos a corto y largo plazo. A continuación se presentan los resultados obtenidos con una calidad del historial del 100% en el marco de tiempo M1.

Para repetir los resultados de las pruebas, se deben establecer los siguientes parámetros generales:

Expert: Impulse for VPS MT5

Period: M1 (2025.01.01 - 2025.11.29)

Currency: USD

Symbol: EURUSD

PendingOrderDistance=250.0

DisableOrdersAfterHour=22

MagicNumber=12345

MaxPingMs=1

MaxLatencyMS=20.0

Leverage: 1:1000

Escenario 1: Inicio Agresivo (ver captura de pantalla 1)

Parámetros:

DepositForBaseLot=2.5

MaxLossPercent=15

Emergency_Max_Drop=5

Initial Deposit: 10.00

Resultados:

Calidad del historial: 100%

Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1

Net profit: 351 655.07 Balance drawdown absolute: 0.14 Equity drawdown absolute: 0.18

Gross profit: 381 153.99 Balance drawdown maximal: 8 100.00 (4.61%) Equity drawdown maximal: 15 400.00 (8.44%)

Gross loss: -29 498.92 Balance drawdown relative: 42.95% (5 343.61) Equity drawdown relative: 49.73% (6 509.46)

Profit factor: 12.92 Expected payoff: 6 895.20 Margin level: 184.23%

Recovery factor: 22.83 Sharpe ratio: 383.03 Z-score: -0.32 (25.10%)

AHPR: 1.2974 (29.74%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0

GHPR: 1.2278 (22.78%) LR standard error: 73 421.33

Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%)

Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)

Largest profit trade: 121 100.00 Largest loss trade: -6 700.00

Average profit trade: 9 528.85 Average loss trade: -1 680.05

Maximum consecutive wins (): 11 (12 154.40) Maximum consecutive losses (): 3 (-4 803.66)

Maximal consecutive profit (count): 189 000.00 (8) Maximal consecutive loss (count): -6 700.00 (1)

Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 1

Escenario 2: Crecimiento Equilibrado (ver captura de pantalla 2)

Inputs: = DepositForBaseLot=5

MaxLossPercent=15.0

Emergency_Max_Drop=50.0

Initial Deposit: 100.00

Resultados:

Calidad del historial: 100%

Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1

Net profit: 163 881.11 Balance drawdown absolute: 0.70 Equity drawdown absolute: 0.90

Gross profit: 172 798.09 Balance drawdown maximal: 2 736.00 (8.05%) Equity drawdown maximal: 6 600.00 (4.23%)

Gross loss: -8 916.98 Balance drawdown relative: 27.43% (1 174.45) Equity drawdown relative: 32.65% (1 451.86)

Profit factor: 19.38 Expected payoff: 3 213.36 Margin level: 399.48%

Recovery factor: 24.83 Sharpe ratio: 393.66 Z-score: -1.16 (74.99%)

AHPR: 1.1837 (18.37%) LR correlation: 0.66 OnTester result: 0

GHPR: 1.1562 (15.62%) LR standard error: 30 546.37

Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%)

Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)

Largest profit trade: 40 606.02 Largest loss trade: -2 277.67

Average profit trade: 4 319.95 Average loss trade: -355.49

Maximum consecutive wins (): 11 (3 923.30) Maximum consecutive losses (): 3 (-828.29)

Maximal consecutive profit (count): 136 436.35 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 277.67 (1)

Average consecutive wins: 5 Average consecutive losses: 2

Escenario 3: Potencial Ampliado (ver captura de pantalla 3)

Inputs: = DepositForBaseLot=7.5

MaxLossPercent=15.0

Emergency_Max_Drop=50.0

Initial Deposit: 1 000.00

Resultados:

Calidad del historial: 100%

Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1

Net profit: 158 350.15 Balance drawdown absolute: 4.66 Equity drawdown absolute: 5.99

Gross profit: 169 349.60 Balance drawdown maximal: 2 709.98 (5.38%) Equity drawdown maximal: 6 593.12 (4.35%)

Gross loss: -10 999.45 Balance drawdown relative: 19.36% (2 324.03) Equity drawdown relative: 24.00% (2 984.71)

Profit factor: 15.40 Expected payoff: 3 104.90 Margin level: 614.50%

Recovery factor: 24.02 Sharpe ratio: 376.34 Z-score: -2.32 (97.91%)

AHPR: 1.1180 (11.80%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0

GHPR: 1.1045 (10.45%) LR standard error: 27 120.74

Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (81.25%)

Total deals: 102 Profit trades (% of total): 39 (76.47%) Loss trades (% of total): 12 (23.53%)

Largest profit trade: 29 860.67 Largest loss trade: -2 251.20

Average profit trade: 4 342.30 Average loss trade: -481.32

Maximum consecutive wins (): 11 (9 465.62) Maximum consecutive losses (): 3 (-1 618.36)

Maximal consecutive profit (count): 114 915.12 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 251.20 (1)

Average consecutive wins: 6 Average consecutive losses: 2

Escenario 4: Potencial Máximo (ver captura de pantalla 4)

Inputs: = DepositForBaseLot=10

MaxLossPercent=10

Emergency_Max_Drop=50.0

Initial Deposit: 10 000.00

Resultados:

Calidad del historial: 100%

Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1

Net profit: 222 378.63 Balance drawdown absolute: 35.00 Equity drawdown absolute: 45.00

Gross profit: 261 011.77 Balance drawdown maximal: 7 261.09 (4.24%) Equity drawdown maximal: 13 662.78 (7.71%)

Gross loss: -38 633.14 Balance drawdown relative: 13.71% (2 392.96) Equity drawdown relative: 16.87% (3 052.27)

Profit factor: 6.76 Expected payoff: 4 360.37 Margin level: 833.60%

Recovery factor: 16.28 Sharpe ratio: 312.49 Z-score: -1.33 (81.65%)

AHPR: 1.0711 (7.11%) LR correlation: 0.89 OnTester result: 0

GHPR: 1.0636 (6.36%) LR standard error: 28 250.73

Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (63.16%) Long trades (won %): 32 (68.75%)

Total deals: 102 Profit trades (% of total): 34 (66.67%) Loss trades (% of total): 17 (33.33%)

Largest profit trade: 52 127.49 Largest loss trade: -6 084.70

Average profit trade: 7 676.82 Average loss trade: -1 602.70

Maximum consecutive wins (): 11 (42 636.98) Maximum consecutive losses (): 3 (-5 295.33)

Maximal consecutive profit (count): 70 336.23 (4) Maximal consecutive loss (count): -6 084.70 (1)

Average consecutive wins: 3 Average consecutive losses: 2

Escenario 5: Potencial a Largo Plazo (ver captura de pantalla 5)

DepositForBaseLot=33

MaxLossPercent=4

Emergency_Max_Drop=4000

Initial Deposit: 100 000.00

Resultados:

Calidad del historial: 100%

Bars: 4061203 Ticks: 273404858 Symbols: 1

Total Net Profit: 6 033 252.37 Balance Drawdown Absolute: 106.05 Equity Drawdown Absolute: 1 045.35

Gross Profit: 7 406 399.93 Balance Drawdown Maximal: 75 300.00 (2.58%) Equity Drawdown Maximal: 128 800.00 (2.23%)

Gross Loss: -1 373 147.56 Balance Drawdown Relative: 8.57% (20 319.68) Equity Drawdown Relative: 11.95% (29 371.98)

Profit Factor: 5.39 Expected Payoff: 12 363.22 Margin Level: 2748.07%

Recovery Factor: 46.84 Sharpe Ratio: 149.15 Z-Score: 0.18 (14.28%)

AHPR: 1.0088 (0.88%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0

GHPR: 1.0085 (0.85%) LR Standard Error: 272 929.09

Total Trades: 488 Short Trades (won %): 204 (38.24%) Long Trades (won %): 284 (30.28%)

Total Deals: 976 Profit Trades (% of total): 164 (33.61%) Loss Trades (% of total): 324 (66.39%)

Largest profit trade: 200 300.00 Largest loss trade: -45 100.00

Average profit trade: 45 160.98 Average loss trade: -3 331.06

Maximum consecutive wins (): 6 (375 900.61) Maximum consecutive losses (): 16 (-63 400.00)

Maximal consecutive profit (count): 375 900.61 (6) Maximal consecutive loss (count): -63 400.00 (16)

Average consecutive wins: 1 Average consecutive losses: 3

Los resultados presentados anteriormente son un ejemplo del funcionamiento del asesor. Puede probar Impulse for VPS MT5 de forma independiente en cualquier intervalo de tiempo que le interese, eligiendo cualquier depósito, utilizando el Probador de Estrategias. Esto le permitirá elegir el escenario óptimo, adaptar los ajustes a su nivel de trading y obtener una imagen completa de su eficacia en diferentes condiciones de mercado.

Como cualquier herramienta de trading, el asesor requiere una verificación adicional en cuentas reales para una evaluación completa de su eficacia. Operar con este asesor conlleva riesgos elevados. Comience solo con una cantidad cuya pérdida no sea crítica para usted. Los resultados pasados no son garantía de los futuros.

Notas Importantes:

Elección del VPS y Bróker Óptimos

Para la máxima eficacia de la estrategia de ruptura, es críticamente importante una demora mínima (Ping/Latency), asegurada por la proximidad física del VPS al servidor del bróker. Antes de comenzar, asegúrese de que su VPS y la conexión con el bróker proporcionen una latencia mínima. Para su comodidad, el asesor Impulse for VPS MT5 muestra claramente los datos clave de diagnóstico (Ping y Latency) directamente en el gráfico. Utilice estos datos para elegir la combinación más óptima y eficiente de VPS y bróker.

Selección Exitosa de Infraestructura

El resultado de la selección de socios óptimos: la combinación de VPS y bróker proporcionará un entorno ideal para el funcionamiento del asesor. La principal ventaja de trabajar con un servidor VPS: no tiene que estar sentado ante el ordenador constantemente. Existe la posibilidad de utilizar un teléfono móvil para el monitoreo remoto del funcionamiento y realizar una comprobación rápida de la operatividad de la combinación (VPS, bróker, asesor) para asegurarse de la calidad de la conexión. Esta flexibilidad garantiza que usted controle el estado de la infraestructura crítica mientras mantiene su movilidad.

Para la máxima eficacia del funcionamiento del asesor, seleccionamos cuidadosamente brókers que proporcionan una alta velocidad de ejecución de órdenes. Esto requiere buscar proveedores capaces de asegurar una velocidad de cotizaciones al nivel de los mejores ECN/LPs (proveedores de liquidez). Es críticamente importante una demora mínima (Ping/Latency), asegurada por la proximidad física del VPS al servidor del bróker.

Capacidades Adicionales: Código en Python

A través de la plataforma MQL5 Market, puede solicitarnos el código de este asesor en Python, lo que le permitirá una total libertad para la integración y personalización de nuestro sistema de alta velocidad en su propio complejo de infraestructura.

Soporte y Actualizaciones

Brindamos un soporte completo a los usuarios y trabajamos regularmente en mejoras y actualizaciones para que nuestro producto cumpla con las condiciones actuales del mercado y las necesidades de los traders.