Non-Farm Payrolls Sell

Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. O, yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki danışman kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır.

İşlem Açma: Danışman, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir satış (SELL) işlemi açar.

Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar.

Negatif Bakiye Koruması: Broker'ın politikası sayesinde, bu hesaptaki zarar, depozitonun %100'ünü aşmayacaktır. Bu fonksiyon, bir fiyat boşluğu (gap) durumunda bile aşırı kayıplara karşı koruma sağlar.

Pozisyon Yönetimi: Stop-loss ve take-profit, işlem açıldıktan hemen sonra belirlenir. Dinamik take-profit: Bu aşamada, trailing-stop, sabit bir hedefi olmayan kayan bir take-profit gibi davranır. Fiyatla birlikte dinamik olarak hareket ederek, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlanmadan momentumdan maksimum faydayı almanızı sağlar.



Bu danışman, bir alış işlemi açan başka bir danışmanla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page Böylece, fiyatın aniden bir yöne doğru hareket etmesi durumunda, hesaplardan biri önemli bir gelir elde edebilir.

Riskler Hakkında Önemli Notlar

Bu danışman ile işlem yapmak artırılmış riskler içerir. Sadece kaybetmenizin sizin için kritik olmayacağı bir miktarla başlayın. İyi sonuçlara rağmen, diğer herhangi bir işlem aracı gibi, bu danışman da gelecekteki karları garanti etmez. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı İzleme ve Destek

Canlı İzleme: İşlem sinyalimize abone olarak danışmanın gerçek performansını ve mevcut sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Kullanıcı Desteği ve Güncellemeler: Danışmanın güncel piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olması için tam kullanıcı desteği sağlıyor ve düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler üzerinde çalışıyoruz.

Anlık hareketler ve haber anlarında işlem yapmak için, bekleyen emirler kullanan diğer danışmanımızı da düşünebilirsiniz: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



