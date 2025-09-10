Non farm payrolls SELL

Non-Farm Payrolls Sell

Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. O, yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki danışman kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır.

  • İşlem Açma: Danışman, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir satış (SELL) işlemi açar.

  • Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar.

  • Negatif Bakiye Koruması: Broker'ın politikası sayesinde, bu hesaptaki zarar, depozitonun %100'ünü aşmayacaktır. Bu fonksiyon, bir fiyat boşluğu (gap) durumunda bile aşırı kayıplara karşı koruma sağlar.

  • Pozisyon Yönetimi:

    • Stop-loss ve take-profit, işlem açıldıktan hemen sonra belirlenir.

    • Dinamik take-profit: Bu aşamada, trailing-stop, sabit bir hedefi olmayan kayan bir take-profit gibi davranır. Fiyatla birlikte dinamik olarak hareket ederek, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlanmadan momentumdan maksimum faydayı almanızı sağlar.

Bu danışman, bir alış işlemi açan başka bir danışmanla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. https://www.mql5.com/ru/market/product/148800?source=Site+Market+My+Products+Page Böylece, fiyatın aniden bir yöne doğru hareket etmesi durumunda, hesaplardan biri önemli bir gelir elde edebilir.

Riskler Hakkında Önemli Notlar

Bu danışman ile işlem yapmak artırılmış riskler içerir. Sadece kaybetmenizin sizin için kritik olmayacağı bir miktarla başlayın. İyi sonuçlara rağmen, diğer herhangi bir işlem aracı gibi, bu danışman da gelecekteki karları garanti etmez. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı İzleme ve Destek

  • Canlı İzleme: İşlem sinyalimize abone olarak danışmanın gerçek performansını ve mevcut sonuçlarını takip edebilirsiniz.

  • Kullanıcı Desteği ve Güncellemeler: Danışmanın güncel piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olması için tam kullanıcı desteği sağlıyor ve düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler üzerinde çalışıyoruz.

Anlık hareketler ve haber anlarında işlem yapmak için, bekleyen emirler kullanan diğer danışmanımızı da düşünebilirsiniz: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



Video Non farm payrolls SELL
Önerilen ürünler
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Uzman Danışmanlar
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Morning and Evening Star Pro
Dzmitry Kurylenka
Uzman Danışmanlar
A Reversal Strategy Based on Candlestick Patterns with Intelligent Money Management Strategy Description The   "Morning & Evening Star Pro"   Expert Advisor automatically detects strong reversal signals on the chart using the classic candlestick patterns   "Morning Star"   (bullish reversal) and   "Evening Star"   (bearish reversal). Key Advantages:   High Accuracy   – Filtering via RSI and trend (SMA 200)   Risk Management   – Automatic lot sizing based on risk percentage   Market Adapt
ClimCE
Mykola Kucherenko
Uzman Danışmanlar
This advisor is designed to automate the process of determining when to open and close orders based on given technical criteria. It analyzes the instrument’s price in comparison to a Simple Moving Average (SMA) to identify when the price is positioned above or below its value. This approach helps determine the possible trade direction—buy if the price is above the average, or sell if it is below. Additionally, the advisor uses the Average True Range (ATR) to assess current market volatility. Bas
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Liquid Pours Xtreme EA ; likidite desenlerine dayalı olarak ticareti otomatikleştiren, yapılandırılabilir risk yönetimi ve yüksek esneklik sunan bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Temel Özellikler 1. Likidite Desenleri ve Özelleştirilebilir İşlem Saatleri Planlı Tespit: Kullanıcı tarafından belirlenen iki zaman diliminde ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 ve LiquidityHour2, LiquidityMin2 ) fiyat hareketlerini yakalar. İşlem Sinyalleri: Anahtar anlarda likiditedeki değişikliklere göre alış ve
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
Kilimandjaro
Joan Serfati
Uzman Danışmanlar
This EA is based on the Bollinger Bands indicator. It enters a trade when the candle is closing outside of the external band. The EA closes the trade either when: reaching the middle of the band or when reaching the amout of pips target. (see picture bellow) but the results are better when closing with the #2 above. You should optimise the settings and test with demo account before to go live. Features: Bollinger bands  indicator Strategy for closing the trades: When reaching back the middle ban
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Uzman Danışmanlar
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Uzman Danışmanlar
HSH REVERSAL EA - A Tool for Reversal Trading The   HSH REVERSAL EA   is an Expert Advisor designed to identify and trade reversal patterns in the forex market. It focuses on detecting   Hammer ,   Inverted Hammer , and   Shooting Star   candlestick patterns, which are commonly used in technical analysis to identify potential trend reversals. Why Use HSH REVERSAL EA? Pattern Detection : The EA identifies Hammer, Inverted Hammer, and Shooting Star patterns, which are often associated with potent
Tensline
Vladimir Karputov
Uzman Danışmanlar
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Uzman Danışmanlar
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Caeloria
Viktoriia Liubchak
Uzman Danışmanlar
Caeloria — Breakout Expert Advisor | XAUUSD Caeloria is a smart, fully automated Expert Advisor built to trade breakouts of key support and resistance levels on gold (XAUUSD). It combines a clear technical concept with flexible settings, allowing traders to tailor the EA to various styles and market conditions. Key Features Automatic level detection – no manual chart marking required. False‑breakout filtering – candle analysis, volatility and impulse filters reduce random entries. Time‑based co
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Uzman Danışmanlar
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
IPaudusd5
ANO IDS
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The EA is recommended for trading AUDUSD timeframe M5 or M15. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also hav
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Risk Management Best EA
Hugues Page
Uzman Danışmanlar
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Uzman Danışmanlar
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
MilojicaAI
Dragan Drenjanin
Uzman Danışmanlar
MilojicaAI is a versatile Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), offering automated trading through three independent signal modules: DEMA , TRIX , and Bollinger Bands . This guide provides clear instructions on how to effectively use the EA, ensuring optimal performance while maintaining simplicity. Key Features Three Signal Modules : Choose or combine DEMA, TRIX, and Bollinger Bands for entry and exit signals, each with customizable parameters like period, weight, and price seri
Ultimate Machine
Dragan Drenjanin
Uzman Danışmanlar
Ultimate Machine EA: Advanced Forex and Metals Trading Robot for MT5 The Ultimate Machine EA is a powerful and adaptable Expert Advisor (EA) designed for trading metals (e.g., Gold) and forex pairs on the MetaTrader 5 (MT5) platform. With default settings optimized for XAUUSD,   EURUSD, and BTCUSD on the H1 timeframe, as well as GBPJPY on the M30 timeframe, the EA is also highly customizable for other instruments through optimization. Combining a robust trading engine, advanced money management
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Uzman Danışmanlar
Arbitrage Triad Pro – Forex Piyasası için Gelişmiş Üçlü Arbitrage İstihbaratı Arbitrage Triad Pro , birden fazla döviz çifti arasında kâr fırsatlarını hızlı bir şekilde tespit etmek ve otomatik olarak değerlendirmek için akıllı üçlü arbitraj sistemi kullanan ileri düzey bir Expert Advisor’dır (EA). Hassasiyet, tutarlılık ve verimlilik arayan trader’lar için tasarlanmıştır. EA, gelişmiş istatistiksel analiz, gerçek zamanlı fiyat takibi ve anında emir yürütme yi birleştirerek kazancı maksimize ede
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Uzman Danışmanlar
STARGOGS PRICE ACTION EA ABOUT: This Robot is based on Price Action mostly Trendlines and Support & Restistance. The Robot Also uses 2 Strategies which you can choose from by choosing which one to use (True/False) Strategy 1: One Entry at a time with Fixed TP and SL. Strategy 2: Grid and Matingale. You can also use this EA as a Indicator by Turning Trading off also by using (True/False). You can aslo use Lot multiply on loss if you want or use fixed lotsize. MINIMUM BALANCE: The Minimum Balanc
Diamond X
Vitalii Buriagin
Uzman Danışmanlar
A powerful and professional expert who allows you to bring stable profits with minimal risk. IMPORTANT! The instructions (in the screenshot) show the settings for EURUSD. Settings for other currency pairs will be optimized and added in the future! IMPORTANT! The frequency of opening deals can be from 1 in a few days to 5 in 1 day. It directly depends on the state of the market and the algorithm for searching for entry signals! IMPORTANT! We recommend using the expert settings that are given by u
RockFort MT5
Aliaksandr Chupryna
3.91 (11)
Uzman Danışmanlar
"Rockford MT5" - minimum sayıda ayara sahip ve martingale kullanmayan bir danışman. Zirve seviyelerinin dökümü üzerinde çalışır. Özellikler: Döviz çifti:XAUUSD (ALTIN). Düşük spreadli aracı kurum (   Exness, IC Markets ). Minimum depozito: 150$. 7/24 çalışma için düşük ping'li (gecikme (ms)) VPS kullanılması önerilir. RockFort_XAUUSD.set   (varsayılan ayarlar) Parametreler: "PERIOD": süre (M15 önerilir). "Trading_BUY": bekleyen alım emirlerini etkinleştir (devre dışı bırak). "Trading_SELL": bek
Niguru RSI With Step
Nino Guevara Ruwano
Uzman Danışmanlar
RSI-Based Trading EA – Maximize Every Market Move! Harness the power of analysis with an Expert Advisor using RSI as its primary filter , designed to work seamlessly with XAU (Gold) , Forex pairs , and Crypto assets . Key Benefits: Optimized for low time frames – catch more trading opportunities every day Clean, easy-to-use interface – perfect for beginners and seasoned traders Equipped with Take Profit & Stop Loss for profit and risk control Optional Martingale feature to boost
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impuls VPS: Otomatik Ticaret Robotu Impuls VPS, MetaTrader 4 (MT4) platformu için geliştirilmiş ve optimize edilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu robot, özellikle Non-Farm Payrolls gibi haber etkinlikleri sırasında da işlem yapabilen, bir impuls stratejisine dayalı algoritmik ticaret için güvenilir bir araç arayanlar için tasarlanmıştır. Ultra-hızlı mantığı, minimum bağlantı gecikmesi gerektirir ve bu, gerçek hesaplarda işlem yapmak için kritik öneme sahiptir. Birincil göre
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 için Otomatik Ticaret Robotu Impulse for VPS MT5, yüksek hızlı ticaret sistemleri uzmanları tarafından geliştirilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Sürekli olarak dürtüsel hareketleri izler ve tarım dışı istihdam verileri gibi önemli ekonomik haberlerin yayınlandığı zamanlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa hareketleri için ideal bir strateji kullanır. Algoritmik ticaret sayesinde, robotlarımız piyasa olaylarına ve hareketlerine anında tepki v
Ping MT4
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Güvenilir ticaret için vazgeçilmez aracınız İnternet sağlayıcınız ve VPS'niz stabil bir bağlantı vaat ediyor, peki onlara gerçekten güvenebilir misiniz? Her milisaniyenin önemli olduğu bir dünyada, yavaş veya istikrarsız bir bağlantı, kaçırılan kârlar veya zararlarla sonuçlanabilir. Ping script'i size şunları sağlar: Bilinçli kararlar verin: Stratejiniz için en hızlı ve en güvenilir bağlantıyı seçmek amacıyla farklı VPS sunucularının ve aracı kurumların hızını görsel olarak karşılaştırın.
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls BUY Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki EA kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: EA, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir Alış (BUY) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde
