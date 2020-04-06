Impulse for VPS MT5: Автоматический Торговый Робот для MetaTrader 5 (Версия 2026)
Демонстрация стабильного роста за 10 лет.
Он разработан для трейдеров, работающих с жёсткими требованиями к просадке и рискам.
Impulse for VPS MT5 — это полностью автоматизированный высокоскоростной торговый советник для MetaTrader 5. Его стратегия базируется на поиске импульсных движений и показывает стабильный рост прибыли на десятилетнем участке тестирования, что детально отражено в Сценарии 5 показанном ниже (с использованием 100% качества истории).
Советник автономен, мгновенно реагирует на события и движения рынка благодаря алгоритмической торговле, полностью исключая человеческий фактор. Оптимизирован для пары EURUSD и требует бесперебойной работы на удалённом VPS-сервере с минимальным Пингом и низкой Latency для максимальной эффективности. Impulse for VPS MT5 идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для опытных инвесторов, желающих диверсифицировать свой портфель. Минимальный депозит для старта — $2.5 USD (рекомендуемый для стабильной работы — от $20 USD).
Ключевые особенности и функции
Стратегия прорыва: Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на заданном расстоянии от текущей цены. После активации одного из ордеров, противоположный ордер автоматически удаляется.
Максимальная защита от проскальзывания: Логика нашей торговой системы в связке с VPS-сервером спроектирована для минимизации проскальзывания. Это обеспечивает сверхточное исполнение ордеров даже в моменты высокой волатильности, гарантируя выполнение ваших торговых условий.
Надёжное управление рисками:
Гибкое управление лотом: Объём сделки рассчитывается автоматически на основе вашего текущего депозита. Это позволяет достигать экспоненциального роста прибыли, при этом сохраняя постоянный уровень риска относительно размера счёта.
Жёсткий Stop Loss: Устанавливается сразу после открытия позиции для защиты от нежелательных потерь.
Максимальная просадка (MaxLossPercent): Интеллектуальная система, которая закрывает все позиции, если текущий убыток превысит заданный процент от максимального эквити.
Адаптивная Двухуровневая Защита по Эквити: Продвинутая система, которая защищает накопленную прибыль, отслеживая откат от максимального достигнутого уровня эквити. В зависимости от размера прибыли, система автоматически переключается на более агрессивный процент отката, чтобы максимально быстро зафиксировать результат.
Двухэтапный трейлинг-стоп:
Этап 1 (Безубыток): Активируется при достижении определённой прибыли и перемещает стоп-лосс на уровень безубытка.
Этап 2 (Динамичный тейк-профит): На этом этапе трейлинг-стоп работает как скользящий тейк-профит, который не имеет фиксированной цели. Он динамично движется вместе с ценой, позволяя забрать максимум от импульса, не ограничиваясь заранее установленной точкой выхода.
Аварийный Failsafe-Канал (Резервный OnTimer через Транзакционный Канал)
Аварийное закрытие при сбое данных: Если Канал Тиков Котировок зависает, график «застыл» или свечи не обновляются, советник немедленно активирует резервный контроль через Транзакционный Канал.
Через Транзакционный Канал (который не зависит от тиков) советник может отслеживать текущее состояние счета (Эквити) и, при совпадении заданного условия (достижение критического уровня просадки), принудительно закрыть все позиции, гарантируя защиту капитала, даже когда котировки остановились.
Дополнительная Аварийная Защита по Валюте Счёта: В режиме резервного канала также срабатывает принудительное закрытие, если просадка от максимального эквити превышает заданную сумму в валюте счёта.
Управление Временем Торговли: Автоматическое прекращение выставления новых ордеров после заданного часа (например, 22:00) для избежания торговли в периоды низкой ликвидности.
Контроль Качества Соединения (Ping)
Советник оснащён строгим фильтром качества соединения (Ping). Торговые операции разрешены и активны только в том случае, если задержка связи с торговым сервером не превышает заданный критический порог (MaxPingMs). При стандартных настройках этот порог установлен на уровне 1.0 миллисекунды (мс). Превышение этого лимита немедленно блокирует выставление новых торговых ордеров. Однако, уже выставленные отложенные ордера сохраняются на рынке и могут быть исполнены. Если же сделка уже открыта и Пинг увеличивается, вся защитная логика (Трейлинг-Стоп и контроль Эквити) продолжает работать в полном объёме, защищая существующую позицию. Текущий Пинг отображается на графике.
Многоуровневая Защита и Критический Контроль Latency.
Советник оснащён уникальным ядром безопасности в дополнение к строгому контролю Ping. Критический Контроль Latency (Last Order) — это второй, аварийный уровень защиты, который отслеживает фактическое время исполнения последней транзакции на сервере брокера. При малейшем подозрении на критическую задержку (превышение порога MaxLatencyMS), советник автоматически блокирует выставление торговых ордеров, немедленно активирует Аварийный Канал (OnTimer) и запускает его моментально, не дожидаясь сбоя тиков или планового интервала. Кроме того, если советник входит в рынок при превышении порога MaxLatencyMS, он немедленно включает защитный канал OnTimer для контроля новой позиции. Одновременно с этим советник непрерывно ищет допустимую Latency, периодически отправляя диагностические ордера для принудительного замера актуальной Latency, готовясь возобновить штатную работу. Этот резервный канал работает независимо от потока котировок, используя Транзакционный Канал MetaTrader для постоянного мониторинга Эквити. В случае критической просадки или сбоя тикового канала, OnTimer гарантированно отправляет приказы брокеру на закрытие всех открытых позиций, используя аварийный лимит в валюте счета (Emergency_Max_Drop) или пороги адаптивной защиты, обеспечивая максимальную степень защиты капитала за счет своевременной отправки приказов даже в самых нестабильных рыночных условиях или при критических проблемах со связью. Это гарантирует, что даже при критическом сбое связи (график застыл) защита Эквити будет выполнена через надежный Транзакционный Канал, а торговля возобновится только тогда, когда Latency вернется в допустимые пределы.
Советник Impulse for VPS MT5 является критическим диагностическим инструментом с двумя уровнями контроля. Он наглядно отображает встроенный контроль Ping и Latency.
Результаты Тестирования
Советник прошёл обширное тестирование в Тестере Стратегий, включая краткосрочный и долгосрочный периоды. Ниже представлены результаты, полученные со 100% качеством истории на таймфрейме M1.
Чтобы повторить результаты тестирования, необходимо установить следующие общие параметры:
Expert:Impulse for VPS MT5
Period:M1 (2025.01.01 - 2025.11.29)
Currency: USD
Symbol: EURUSD
PendingOrderDistance=250.0
DisableOrdersAfterHour=22
MagicNumber=12345
MaxPingMs=1
MaxLatencyMS=20.0
Leverage:1:1000
Сценарий 1: Агрессивный Старт (см. скриншот 1)
Параметры:
DepositForBaseLot=2.5
MaxLossPercent=15
Emergency_Max_Drop=5
Initial Deposit:10.00
Результаты
Качество истории:100%
Бары:355297Тики:16253899Символы:1
Чистая прибыль:351 655.07Абсолютная просадка по балансу:0.14Абсолютная просадка по средствам:0.18
Общая прибыль:381 153.99Максимальная просадка по балансу:8 100.00 (4.61%)Максимальная просадка по средствам:15 400.00 (8.44%)
Общий убыток:-29 498.92Относительная просадка по балансу:42.95% (5 343.61)Относительная просадка по средствам:49.73% (6 509.46)
Average consecutive wins:1Average consecutive losses:3
Представленные выше результаты являются примером работы советника. Вы можете самостоятельно протестировать Impulse for VPS MT5 на любом интересующем вас временном промежутке, выбрав любой депозит, используя Тестер Стратегий. Это позволит вам выбрать оптимальный сценарий, адаптировать настройки под свой уровень торговли, а также получить полную картину его эффективности в разных рыночных условиях.
Как и любой торговый инструмент, советник требует дополнительной проверки на реальных счетах для полной оценки его эффективности. Торговля с данным советником сопряжена с повышенными рисками. Начинайте только с той суммой, потеря которой не будет для вас критичной. Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Важные Замечания:
Выбор Оптимального VPS и Брокера
Для максимальной эффективности стратегии прорыва критически важна минимальная задержка (Ping/Latency), обеспечиваемая физической близостью VPS к серверу брокера. Перед началом работы убедитесь, что ваш VPS и брокерское соединение обеспечивают минимальную задержку. Для вашего удобства советник Impulse for VPS MT5 наглядно выводит ключевые диагностические данные (Ping и Latency) прямо на график. Используйте эти данные, чтобы выбрать наиболее оптимальную и эффективную связку VPS и брокера.
Успешный подбор Инфраструктуры
Результат подбора оптимальных партнеров: связка VPS и брокер обеспечит идеальную среду для работы советника. Главное преимущество работы с VPS-сервером: вам не обязательно постоянно сидеть за компьютером. Возможность использовать мобильный телефон для удаленного мониторинга работы и проведения быстрой проверки работы связки (VPS, брокер, советник) чтобы убедиться в качестве соединения. Эта гибкость гарантирует, что вы контролируете состояние критически важной инфраструктуры, оставаясь при этом мобильным.
Для максимальной эффективности работы советника мы тщательно подбираем брокеров, которые предоставляют высокую скорость исполнения ордеров. Это требует поиска провайдеров, способных обеспечить скорость котировок на уровне лучших ECN/LPs (ликвидность-провайдеров). Критически важна минимальная задержка (Ping/Latency), обеспечиваемая физической близостью VPS к серверу брокера.
Дополнительные Возможности: Код на Python
Через платформу MQL5 Market вы сможете заказать у нас код этого советника на Python, что позволит вам получить полную свободу для интеграции и настройки нашей высокоскоростной системы в ваш собственный инфраструктурный комплекс.
Мы обеспечиваем полную поддержку пользователей и регулярно работаем над улучшениями и обновлениями, чтобы наш продукт соответствовал актуальным рыночным условиям и потребностям трейдеров.
