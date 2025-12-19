Impulse for VPS MT5

Impulse for VPS MT5: Automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5 (Version 2026)
Demonstration eines stabilen Wachstums über 10 Jahre.
Er wurde für Trader entwickelt, die mit strengen Anforderungen an Drawdown und Risiken arbeiten.
Impulse for VPS MT5 — ist ein vollständig automatisierter Hochgeschwindigkeits-Handels-Expert-Advisor für MetaTrader 5. Seine Strategie basiert auf der Suche nach Impulsbewegungen und zeigt ein stabiles Gewinnwachstum auf einem zehnjährigen Testabschnitt, was im unten gezeigten Szenario 5 (unter Verwendung von 100% Historienqualität) detailliert reflektiert wird.
Der Expert Advisor ist autonom, reagiert dank algorithmischem Handel sofort auf Marktereignisse und -bewegungen und schließt den menschlichen Faktor vollständig aus. Er ist für das Paar EURUSD optimiert und erfordert für maximale Effizienz einen unterbrechungsfreien Betrieb auf einem Remote-VPS-Server mit minimalem Ping und niedriger Latency. Impulse for VPS MT5 eignet sich ideal sowohl für Anfänger-Trader als auch für erfahrene Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Die Mindesteinlage für den Start beträgt $2.5 USD (empfohlen für stabilen Betrieb — ab $20 USD).
Klärende Merkmale und Funktionen
Breakout-Strategie: Der Expert Advisor platziert Pending-Orders Buy Stop und Sell Stop in einem festgelegten Abstand zum aktuellen Preis. Nach Aktivierung einer der Orders wird die entgegengesetzte Order automatisch gelöscht.
Maximaler Schutz vor Slippage: Die Logik unseres Handelssystems in Verbindung mit dem VPS-Server ist darauf ausgelegt, Slippage zu minimieren. Dies gewährleistet eine ultrapräzise Ausführung von Orders auch in Momenten hoher Volatilität und garantiert die Erfüllung Ihrer Handelsbedingungen.
Zuverlässiges Risikomanagement:
 * Flexibles Lot-Management: Das Transaktionsvolumen wird automatisch auf Basis Ihrer aktuellen Einlage berechnet. Dies ermöglicht ein exponentielles Gewinnwachstum bei gleichbleibendem Risikoniveau im Verhältnis zur Kontogröße.
 * Harter Stop Loss: Wird sofort nach Eröffnung einer Position gesetzt, um vor unerwünschten Verlusten zu schützen.
 * Maximaler Drawdown (MaxLossPercent): Ein intelligentes System, das alle Positionen schließt, wenn der aktuelle Verlust einen festgelegten Prozentsatz des maximalen Equity überschreitet.
 * Adaptiver Zweistufiger Equity-Schutz: Ein fortschrittliches System, das den angesammelten Gewinn schützt, indem es den Rückgang vom erreichten Equity-Höchststand überwacht. Abhängig von der Gewinngröße schaltet das System automatisch auf einen aggressiveren Rückschlag-Prozentsatz um, um das Ergebnis so schnell wie möglich zu fixieren.
Zweistufiger Trailing-Stop:
 * Etappe 1 (Break-even): Aktiviert sich bei Erreichen eines bestimmten Gewinns und verschiebt den Stop-Loss auf das Break-even-Niveau.
 * Etappe 2 (Dynamischer Take-Profit): Auf dieser Etappe arbeitet der Trailing-Stop als gleitender Take-Profit, der kein festes Ziel hat. Er bewegt sich dynamisch mit dem Preis und erlaubt es, das Maximum vom Impuls mitzunehmen, ohne durch einen im Voraus festgelegten Ausstiegspunkt begrenzt zu sein.
Notfall-Failsafe-Kanal (Backup OnTimer über Transaktionskanal)
 * Notfallschließung bei Datenfehler: Wenn der Tick-Kanal der Kurse einfriert, der Chart "erstarrt" oder die Kerzen nicht aktualisiert werden, aktiviert der Expert Advisor sofort die Backup-Kontrolle über den Transaktionskanal.
 * Über den Transaktionskanal (der nicht von Ticks abhängt) kann der Expert Advisor den aktuellen Kontostand (Equity) überwachen und bei Übereinstimmung der festgelegten Bedingung (Erreichen eines kritischen Drawdown-Levels) zwangsweise alle Positionen schließen, was den Kapitalschutz garantiert, selbst wenn die Kurse stehengeblieben sind.
Zusätzlicher Notfallschutz nach Kontowährung: Im Backup-Kanal-Modus wird auch eine Zwangsschließung ausgelöst, wenn der Drawdown vom maximalen Equity einen festgelegten Betrag in der Kontowährung überschreitet.
Handelszeit-Management: Automatische Einstellung der Platzierung neuer Orders nach einer festgelegten Stunde (z. B. 22:00 Uhr), um Handel in Zeiten geringer Liquidität zu vermeiden.
Verbindungsqualitätskontrolle (Ping)
Der Expert Advisor ist mit einem strengen Verbindungsqualitätsfilter (Ping) ausgestattet. Handelsoperationen sind nur dann erlaubt und aktiv, wenn die Verbindungsverzögerung zum Handelsserver eine festgelegte kritische Schwelle (MaxPingMs) nicht überschreitet. Bei Standardeinstellungen ist diese Schwelle auf 1.0 Millisekunde (ms) eingestellt. Ein Überschreiten dieses Limits blockiert sofort das Setzen neuer Handelsorders. Bereits gesetzte Pending-Orders bleiben jedoch am Markt erhalten und können ausgeführt werden. Wenn ein Trade bereits offen ist und der Ping steigt, bleibt die gesamte Schutzlogik (Trailing-Stop und Equity-Kontrolle) in vollem Umfang aktiv und schützt die bestehende Position. Der aktuelle Ping wird im Chart angezeigt.
Mehrstufiger Schutz und Kritische Latency-Kontrolle
Der Expert Advisor ist zusätzlich zum strengen Ping-Filter mit einem einzigartigen Sicherheitskern ausgestattet. Die Kritische Latency-Kontrolle (Last Order) ist die zweite, notfallmäßige Schutzebene, die die tatsächliche Ausführungszeit der letzten Transaktion auf dem Broker-Server überwacht. Beim geringsten Verdacht auf eine kritische Verzögerung (Überschreiten der Schwelle MaxLatencyMS) blockiert der Expert Advisor automatisch das Setzen von Handelsorders, aktiviert sofort den Notfallkanal (OnTimer) und startet diesen augenblicklich, ohne auf einen Tick-Fehler oder ein geplantes Intervall zu warten. Zudem schaltet der Expert Advisor, falls er bei Überschreitung der MaxLatencyMS-Schwelle in den Markt eintritt, sofort den Schutzkanal OnTimer ein, um die neue Position zu kontrollieren. Gleichzeitig sucht der Expert Advisor kontinuierlich nach einer zulässigen Latency, indem er periodisch Diagnose-Orders zur erzwungenen Messung der aktuellen Latency sendet, um die Wiederaufnahme des Normalbetriebs vorzubereiten. Dieser Backup-Kanal arbeitet unabhängig vom Kurs-Stream und nutzt den MetaTrader-Transaktionskanal zur ständigen Equity-Überwachung. Im Falle eines kritischen Drawdowns oder eines Fehlers im Tick-Kanal sendet OnTimer garantiert Befehle an den Broker zum Schließen aller offenen Positionen unter Verwendung des Notfalllimits in Kontowährung (Emergency_Max_Drop) oder adaptiver Schutzschwellen, was ein maximales Maß an Kapitalschutz durch rechtzeitiges Senden von Befehlen selbst unter instabilsten Marktbedingungen oder bei kritischen Verbindungsproblemen gewährleistet. Dies garantiert, dass selbst bei einem kritischen Verbindungsausfall (Chart erstarrt) der Equity-Schutz über einen zuverlässigen Transaktionskanal ausgeführt wird und der Handel erst dann wieder aufgenommen wird, wenn die Latency in zulässige Grenzen zurückkehrt.
Der Expert Advisor Impulse for VPS MT5 ist ein kritisches Diagnosetool mit zwei Kontrollebenen. Er zeigt die integrierte Ping- und Latency-Kontrolle anschaulich an.
Testergebnisse
Der Expert Advisor hat umfangreiche Tests im Strategy Tester durchlaufen, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Zeiträume. Unten sind die Ergebnisse aufgeführt, die mit 100% Historienqualität im Zeitrahmen M1 erzielt wurden.
Um die Testergebnisse zu wiederholen, müssen folgende allgemeine Parameter eingestellt werden:
 * Expert: Impulse for VPS MT5
 * Period: M1 (2025.01.01 - 2025.11.29)
 * Currency: USD
 * Symbol: EURUSD
 * PendingOrderDistance: 250.0
 * DisableOrdersAfterHour: 22
 * MagicNumber: 12345
 * MaxPingMs: 1
 * MaxLatencyMS: 20.0
 * Leverage: 1:1000
Szenario 1: Aggressiver Start (siehe Screenshot 1)
Parameter:
DepositForBaseLot=2.5
MaxLossPercent=15
Emergency_Max_Drop=5
Initial Deposit: 10.00
Ergebnisse
 * Historienqualität: 100%
 * Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbole: 1
 * Netto-Gewinn: 351 655.07 Absolute Drawdown nach Balance: 0.14 Absolute Drawdown nach Mitteln: 0.18
 * Gesamtgewinn: 381 153.99 Maximaler Drawdown nach Balance: 8 100.00 (4.61%) Maximaler Drawdown nach Mitteln: 15 400.00 (8.44%)
 * Gesamtverlust: -29 498.92 Relative Drawdown nach Balance: 42.95% (5 343.61) Relative Drawdown nach Mitteln: 49.73% (6 509.46)
 * Profitabilität: 12.92 Erwartungswert: 6 895.20 Margin-Level: 184.23%
 * Recovery-Faktor: 22.83 Sharpe-Ratio: 383.03 Z-Score: -0.32 (25.10%)
 * AHPR: 1.2974 (29.74%) LR Correlation: 0.74 Ergebnis OnTester: 0
 * GHPR: 1.2278 (22.78%) LR Standard Error: 73 421.33
 * Trades insgesamt: 51 Short-Trades (% gewonnen): 19 (68.42%) Long-Trades (% gewonnen): 32 (84.38%)
 * Deals insgesamt: 102 Profitable Trades (% aller): 40 (78.43%) Verlust-Trades (% aller): 11 (21.57%)
 * Größter Profit-Trade: 121 100.00 Größter Verlust-Trade: -6 700.00
 * Durchschnittlicher Profit-Trade: 9 528.85 Durchschnittlicher Verlust-Trade: -1 680.05
 * Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne (Gewinn): 11 (12 154.40) Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste (Verlust): 3 (-4 803.66)
 * Max. konsekutiver Profit (Anzahl Gewinne): 189 000.00 (8) Max. konsekutiver Verlust (Anzahl Verluste): -6 700.00 (1)
 * Durchschnittlicher konsekutiver Gewinn: 4 Durchschnittlicher konsekutiver Verlust: 1
Szenario 2: Ausbalanciertes Wachstum (siehe Screenshot 2)
Inputs:
DepositForBaseLot=5
MaxLossPercent=15.0
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 100.00
Ergebnisse
 * Historienqualität: 100%
 * Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbole: 1
 * Netto-Gewinn: 163 881.11 Absolute Drawdown nach Balance: 0.70 Absolute Drawdown nach Mitteln: 0.90
 * Gesamtgewinn: 172 798.09 Maximaler Drawdown nach Balance: 2 736.00 (8.05%) Maximaler Drawdown nach Mitteln: 6 600.00 (4.23%)
 * Gesamtverlust: -8 916.98 Relative Drawdown nach Balance: 27.43% (1 174.45) Relative Drawdown nach Mitteln: 32.65% (1 451.86)
 * Profitabilität: 19.38 Erwartungswert: 3 213.36 Margin-Level: 399.48%
 * Recovery-Faktor: 24.83 Sharpe-Ratio: 393.66 Z-Score: -1.16 (74.99%)
 * AHPR: 1.1837 (18.37%) LR Correlation: 0.66 Ergebnis OnTester: 0
 * GHPR: 1.1562 (15.62%) LR Standard Error: 30 546.37
 * Trades insgesamt: 51 Short-Trades (% gewonnen): 19 (68.42%) Long-Trades (% gewonnen): 32 (84.38%)
 * Deals insgesamt: 102 Profitable Trades (% aller): 40 (78.43%) Verlust-Trades (% aller): 11 (21.57%)
 * Größter Profit-Trade: 40 606.02 Größter Verlust-Trade: -2 277.67
 * Durchschnittlicher Profit-Trade: 4 319.95 Durchschnittlicher Verlust-Trade: -355.49
 * Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne (Gewinn): 11 (3 923.30) Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste (Verlust): 3 (-828.29)
 * Max. konsekutiver Profit (Anzahl Gewinne): 136 436.35 (8) Max. konsekutiver Verlust (Anzahl Verluste): -2 277.67 (1)
 * Durchschnittlicher konsekutiver Gewinn: 5 Durchschnittlicher konsekutiver Verlust: 2
Szenario 3: Erweitertes Potenzial (siehe Screenshot 3)
Inputs:
DepositForBaseLot=7.5
MaxLossPercent=15.0
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 1 000.00
Ergebnisse
 * Historienqualität: 100%
 * Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbole: 1
 * Netto-Gewinn: 158 350.15 Absolute Drawdown nach Balance: 4.66 Absolute Drawdown nach Mitteln: 5.99
 * Gesamtgewinn: 169 349.60 Maximaler Drawdown nach Balance: 2 709.98 (5.38%) Maximaler Drawdown nach Mitteln: 6 593.12 (4.35%)
 * Gesamtverlust: -10 999.45 Relative Drawdown nach Balance: 19.36% (2 324.03) Relative Drawdown nach Mitteln: 24.00% (2 984.71)
 * Profitabilität: 15.40 Erwartungswert: 3 104.90 Margin-Level: 614.50%
 * Recovery-Faktor: 24.02 Sharpe-Ratio: 376.34 Z-Score: -2.32 (97.91%)
 * AHPR: 1.1180 (11.80%) LR Correlation: 0.74 Ergebnis OnTester: 0
 * GHPR: 1.1045 (10.45%) LR Standard Error: 27 120.74
 * Trades insgesamt: 51 Short-Trades (% gewonnen): 19 (68.42%) Long-Trades (% gewonnen): 32 (81.25%)
 * Deals insgesamt: 102 Profitable Trades (% aller): 39 (76.47%) Verlust-Trades (% aller): 12 (23.53%)
 * Größter Profit-Trade: 29 860.67 Größter Verlust-Trade: -2 251.20
 * Durchschnittlicher Profit-Trade: 4 342.30 Durchschnittlicher Verlust-Trade: -481.32
 * Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne (Gewinn): 11 (9 465.62) Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste (Verlust): 3 (-1 618.36)
 * Max. konsekutiver Profit (Anzahl Gewinne): 114 915.12 (8) Max. konsekutiver Verlust (Anzahl Verluste): -2 251.20 (1)
 * Durchschnittlicher konsekutiver Gewinn: 6 Durchschnittlicher konsekutiver Verlust: 2
Szenario 4: Maximales Potenzial (siehe Screenshot 4)
Inputs:
DepositForBaseLot=10
MaxLossPercent=10
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 10 000.00
Ergebnisse
 * Historienqualität: 100%
 * Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbole: 1
 * Netto-Gewinn: 222 378.63 Absolute Drawdown nach Balance: 35.00 Absolute Drawdown nach Mitteln: 45.00
 * Gesamtgewinn: 261 011.77 Maximaler Drawdown nach Balance: 7 261.09 (4.24%) Maximaler Drawdown nach Mitteln: 13 662.78 (7.71%)
 * Gesamtverlust: -38 633.14 Relative Drawdown nach Balance: 13.71% (2 392.96) Relative Drawdown nach Mitteln: 16.87% (3 052.27)
 * Profitabilität: 6.76 Erwartungswert: 4 360.37 Margin-Level: 833.60%
 * Recovery-Faktor: 16.28 Sharpe-Ratio: 312.49 Z-Score: -1.33 (81.65%)
 * AHPR: 1.0711 (7.11%) LR Correlation: 0.89 Ergebnis OnTester: 0
 * GHPR: 1.0636 (6.36%) LR Standard Error: 28 250.73
 * Trades insgesamt: 51 Short-Trades (% gewonnen): 19 (63.16%) Long-Trades (% gewonnen): 32 (68.75%)
 * Deals insgesamt: 102 Profitable Trades (% aller): 34 (66.67%) Verlust-Trades (% aller): 17 (33.33%)
 * Größter Profit-Trade: 52 127.49 Größter Verlust-Trade: -6 084.70
 * Durchschnittlicher Profit-Trade: 7 676.82 Durchschnittlicher Verlust-Trade: -1 602.70
 * Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Gewinne (Gewinn): 11 (42 636.98) Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste (Verlust): 3 (-5 295.33)
 * Max. konsekutiver Profit (Anzahl Gewinne): 70 336.23 (4) Max. konsekutiver Verlust (Anzahl Verluste): -6 084.70 (1)
 * Durchschnittlicher konsekutiver Gewinn: 3 Durchschnittlicher konsekutiver Verlust: 2
Szenario 5: Долгосрочный Потенциал (siehe Screenshot 5)
DepositForBaseLot=33
MaxLossPercent=4
Emergency_Max_Drop=4000
Initial Deposit: 100 000.00
Results
 * History Quality: 100%
 * Bars: 4061203 Ticks: 273404858 Symbols: 1
 * Total Net Profit: 6 033 252.37 Balance Drawdown Absolute: 106.05 Equity Drawdown Absolute: 1 045.35
 * Gross Profit: 7 406 399.93 Balance Drawdown Maximal: 75 300.00 (2.58%) Equity Drawdown Maximal: 128 800.00 (2.23%)
 * Gross Loss: -1 373 147.56 Balance Drawdown Relative: 8.57% (20 319.68) Equity Drawdown Relative: 11.95% (29 371.98)
 * Profit Factor: 5.39 Expected Payoff: 12 363.22 Margin Level: 2748.07%
 * Recovery Factor: 46.84 Sharpe Ratio: 149.15 Z-Score: 0.18 (14.28%)
 * AHPR: 1.0088 (0.88%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0
 * GHPR: 1.0085 (0.85%) LR Standard Error: 272 929.09
 * Total Trades: 488 Short Trades (won %): 204 (38.24%) Long Trades (won %): 284 (30.28%)
 * Total Deals: 976 Profit Trades (% of total): 164 (33.61%) Loss Trades (% of total): 324 (66.39%)
 * Largest profit trade: 200 300.00 Largest loss trade: -45 100.00
 * Average profit trade: 45 160.98 Average loss trade: -3 331.06
 * Maximum consecutive wins ($): 6 (375 900.61) Maximum consecutive losses ($): 16 (-63 400.00)
 * Maximal consecutive profit (count): 375 900.61 (6) Maximal consecutive loss (count): -63 400.00 (16)
 * Average consecutive wins: 1 Average consecutive losses: 3
Die oben präsentierten Ergebnisse sind ein Beispiel für die Arbeit des Expert Advisors. Sie können Impulse for VPS MT5 selbst auf jedem beliebigen Zeitabschnitt testen, indem Sie eine beliebige Einlage wählen und den Strategy Tester nutzen. Dies erlaubt es Ihnen, das optimale Szenario zu wählen, die Einstellungen an Ihr Handelsniveau anzupassen und ein vollständiges Bild seiner Effektivität unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten.
Wie jedes Handelsinstrument erfordert der Expert Advisor eine zusätzliche Überprüfung auf Realkonten zur vollständigen Bewertung seiner Effektivität. Der Handel mit diesem Expert Advisor ist mit erhöhten Risiken verbunden. Beginnen Sie nur mit einer Summe, deren Verlust für Sie nicht kritisch ist. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.
Wichtige Anmerkungen:
Wahl des optimalen VPS und Brokers
Für maximale Effektivität der Breakout-Strategie ist eine minimale Verzögerung (Ping/Latency) entscheidend, die durch die physische Nähe des VPS zum Broker-Server gewährleistet wird. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass Ihr VPS und die Broker-Verbindung eine minimale Verzögerung garantieren. Zu Ihrer Bequemlichkeit gibt der Expert Advisor Impulse for VPS MT5 wichtige Diagnosedaten (Ping und Latency) anschaulich direkt im Chart aus. Nutzen Sie diese Daten, um die optimalste und effektivste Kombination aus VPS und Broker zu wählen.
Erfolgreiche Auswahl der Infrastruktur
Das Ergebnis der Auswahl optimaler Partner: Die Kombination aus VPS und Broker bietet die ideale Umgebung für die Arbeit des Expert Advisors. Der Hauptvorteil der Arbeit mit einem VPS-Server: Sie müssen nicht ständig am Computer sitzen. Die Möglichkeit, das Mobiltelefon zur Fernüberwachung der Arbeit und zur Durchführung einer schnellen Überprüfung der Kombination (VPS, Broker, Expert Advisor) zu nutzen, um die Qualität der Verbindung sicherzustellen. Diese Flexibilität garantiert, dass Sie den Zustand der kritisch wichtigen Infrastruktur kontrollieren und dabei mobil bleiben.
Für die maximale Effektivität der Arbeit des Expert Advisors wählen wir sorgfältig Broker aus, die eine hohe Geschwindigkeit bei der Orderausführung bieten. Dies erfordert die Suche nach Providern, die in der Lage sind, eine Kursgeschwindigkeit auf dem Niveau der besten ECN/LPs (Liquidity-Provider) zu gewährleisten. Entscheidend ist eine minimale Verzögerung (Ping/Latency), die durch die physische Nähe des VPS zum Broker-Server gewährleistet wird.
Zusätzliche Möglichkeiten: Code in Python
Über die MQL5-Market-Plattform können Sie bei uns den Code dieses Expert Advisors in Python bestellen, was Ihnen die volle Freiheit für die Integration und Einstellung unseres Hochgeschwindigkeitssystems in Ihren eigenen Infrastrukturkomplex ermöglicht.
Wir gewährleisten vollen Support für die Benutzer und arbeiten regelmäßig an Verbesserungen und Updates, damit unser Produkt den aktuellen Marktbedingungen und den Bedürfnissen der Trader entspricht.
