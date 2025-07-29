S500 Precision Block EA

MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanı – artık tüm brokerler ve kaldıraç seviyeleri için optimize edildi



🧠 Gereksiz indikatörlerden arındırılmış gerçek fiyat hareketi

SP500 Precision Block, S&P500 endeksinde (CFD: US500 / SPX500) M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş ileri düzey bir EA’dır. Yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak emir bloklarını tespit eder ve gereksiz indikatör mantığı olmadan uzun vadeli istikrar ve performansa odaklanır.

✅ Ana özellikler

• Otomatik emir bloğu algılama

• Grafik üzerinde etkileşimli kontrol paneli

• Yapı kırılmasına dayalı girişler

• Dinamik lot yönetimi (mikro lot ve mini lot desteği)

• Broker koşullarını otomatik algılama (0.01 / 0.1 lot)

• Equity Stop ve Equity Take Profit

• Pozisyon ekleme, Break Even ve çok seviyeli takip eden stop

• Kayıp serisi koruması

• Günlük ve seans filtreleri

• Opsiyonel: Trend filtresi ve ATR filtresi

⚙️ Önerilen ayarlar

Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD

Zaman dilimi: M30

Başlangıç sermayesi: mikro hesaplarda 500 USD, standart hesaplarda (0.1 lot) 2.500–5.000 USD

Kaldıraç: 1:10–1:500 için optimize edilmiş

SET dosyalarına gerek yok – broker koşullarına otomatik uyum sağlar

🔑 Sürüm 1.23 değişiklikleri

• Mikro ↔ mini lot otomatik ayarı

• Perakende kaldıraç 1:30 uyumluluğu

• Dinamik trend filtresi (EMA otomatik ayarlanır: H2/100 → H3/75)

• Offshore ve onshore brokerlerde eşit performans

💡 Not

EA, brokerinize göre lot boyutu ve riski otomatik ayarlar. Standart hesaplarda ve düşük kaldıraçta daha temkinli çalışır – yaklaşık 10× sermaye ile offshore performansına benzer sonuç elde edilir.

🏷️ Lansman fiyatı: İlk 25 lisans için 99 USD.

📎 Ek bilgiler:

Tüm ayarları içeren ekran görüntüleri – gelecekteki tüm sürümler için ücretsiz güncellemeler dahil.

⚠️ Sorumluluk reddi: Finansal araçlarla işlem yapmak risklidir. Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır.



