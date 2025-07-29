S500 Precision Block EA
- Uzman Danışmanlar
- Christian Alexander Foehl
- Sürüm: 1.24
- Güncellendi: 29 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanı – artık tüm brokerler ve kaldıraç seviyeleri için optimize edildi
🧠 Gereksiz indikatörlerden arındırılmış gerçek fiyat hareketi
SP500 Precision Block, S&P500 endeksinde (CFD: US500 / SPX500) M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş ileri düzey bir EA’dır. Yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak emir bloklarını tespit eder ve gereksiz indikatör mantığı olmadan uzun vadeli istikrar ve performansa odaklanır.
✅ Ana özellikler
• Otomatik emir bloğu algılama
• Grafik üzerinde etkileşimli kontrol paneli
• Yapı kırılmasına dayalı girişler
• Dinamik lot yönetimi (mikro lot ve mini lot desteği)
• Broker koşullarını otomatik algılama (0.01 / 0.1 lot)
• Equity Stop ve Equity Take Profit
• Pozisyon ekleme, Break Even ve çok seviyeli takip eden stop
• Kayıp serisi koruması
• Günlük ve seans filtreleri
• Opsiyonel: Trend filtresi ve ATR filtresi
⚙️ Önerilen ayarlar
Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
Zaman dilimi: M30
Başlangıç sermayesi: mikro hesaplarda 500 USD, standart hesaplarda (0.1 lot) 2.500–5.000 USD
Kaldıraç: 1:10–1:500 için optimize edilmiş
SET dosyalarına gerek yok – broker koşullarına otomatik uyum sağlar
🔑 Sürüm 1.23 değişiklikleri
• Mikro ↔ mini lot otomatik ayarı
• Perakende kaldıraç 1:30 uyumluluğu
• Dinamik trend filtresi (EMA otomatik ayarlanır: H2/100 → H3/75)
• Offshore ve onshore brokerlerde eşit performans
💡 Not
EA, brokerinize göre lot boyutu ve riski otomatik ayarlar. Standart hesaplarda ve düşük kaldıraçta daha temkinli çalışır – yaklaşık 10× sermaye ile offshore performansına benzer sonuç elde edilir.
🏷️ Lansman fiyatı: İlk 25 lisans için 99 USD.
📎 Ek bilgiler:
Tüm ayarları içeren ekran görüntüleri – gelecekteki tüm sürümler için ücretsiz güncellemeler dahil.
⚠️ Sorumluluk reddi: Finansal araçlarla işlem yapmak risklidir. Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır.