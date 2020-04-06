Impulse for VPS MT5
- 专家
- Vagif Shabanov
- 版本: 20.26
- 更新: 19 十二月 2025
- 激活: 5
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 智能交易系统 (2026 版)
展示十年稳定增长的盈利曲线。
本系统专为对回撤控制和风险管理有严格要求的交易者设计。
Impulse for VPS MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的、全自动高频动力交易机器人。其核心策略基于捕捉市场脉冲行情，并在利用 100% 历史数据质量进行的十年期回测中展现了持续稳定的利润增长，详见下文方案 5。
该系统完全独立运行，通过算法化交易即时响应市场波动，彻底排除人为情绪干扰。本系统针对 EURUSD 货币对进行了深度优化。为发挥最大效能，要求在低延迟 (Ping) 的专用 VPS 服务器上不间断运行。Impulse for VPS MT5 既适用于初级交易者，也适用于寻求投资组合多元化的资深投资者。最低启动资金为 $2.5 USD（为保障运行稳定，建议起始资金为 $20 USD 及以上）。
核心特性与功能
突破策略： EA 在距离现价特定点位处部署 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。一旦其中一个订单被激活，系统将自动撤销反向订单。
滑点保护机制： 交易逻辑与 VPS 服务器深度协同，旨在最大限度降低滑点影响。即便在市场高波动期间，也能确保订单执行的高精度，严格执行交易条件。
严密的风险管理： * 动态仓位管理： 交易手数根据当前净值自动计算。在保持风险系数恒定的前提下，实现利润的复利增长。
* 硬性止损 (Stop Loss)： 订单开启后立即设置止损，严防意外亏损。
* 最大回撤保护 (MaxLossPercent)： 智能风控系统会在当前亏损超过最大净值的预设百分比时，自动关闭所有头寸。
* 自适应双层净值保护： 先进的收益保护系统，通过监控历史最高净值的回撤来锁定利润。系统会根据盈利规模自动切换回撤比例，以实现利润最大化留存。
两阶段追踪止损：
* 阶段 1 (保本)： 当盈利达到预设值时激活，自动将止损移至保本位。
* 阶段 2 (动态止盈)： 此时追踪止损作为动态止盈运行，不设固定目标。它随价格移动，旨在最大化捕捉脉冲行情的收益。
故障安全应急通道 (基于事务通道的 OnTimer 冗余系统)
* 行情异常触发关闭： 若行情报价流挂起、图表停滞或 K 线更新中断，EA 将立即激活基于事务通道的冗余监控系统。
* 独立监控逻辑： 通过事务通道（独立于 Tick 报价），EA 可监控账户净值。一旦达到关键回撤水平，系统将强制平仓，确保在行情报价停止的情况下依然能够保障资本安全。
账户币种应急保护： 在冗余通道模式下，若回撤金额超过以账户货币计量的预设数值，系统同样会执行强制平仓。
交易时间管理： 可设置在指定小时后（例如 22:00）停止放置新订单，以规避低流动性时段的交易风险。
连接质量控制 (Ping)
本 EA 内置严格的连接质量 (Ping) 过滤器。只有当与交易服务器的延迟低于预设阈值 (MaxPingMs) 时，才允许进行交易。默认阈值为 1.0 毫秒 (ms)。超出此限制将封锁新订单的下达。已激活的挂单将保留在市场中，而已开启的仓位保护逻辑（追踪止损和净值监控）将继续全效运行。当前 Ping 值实时显示于图表中。
多层防护与关键延迟控制 (Latency Control)
除了基础的 Ping 监控，EA 还配备了独特的安全内核。关键延迟控制 (Last Order) 是第二层应急防护，用于监控经纪商服务器上最后一笔交易的实际执行时间。若检测到执行延迟超过 MaxLatencyMS 阈值，EA 会自动锁定新订单，并即时启动应急通道 (OnTimer)，无需等待行情报价更新。此外，若 EA 在超出延迟阈值的情况下入场，会立即启用 OnTimer 监控新头寸。同时，系统会通过发送诊断性订单探测实时延迟。该冗余通道利用 MetaTrader 事务通道独立运行，确保在极端环境下依然能通过 Emergency_Max_Drop 等参数执行平仓指令，保障资本安全。
Impulse for VPS MT5 是一款具备双重控制维度的诊断工具，在图表上直观显示内置的 Ping 和 Latency 监控数据。
测试结果
本系统经过详尽的策略回测。以下是在 M1 周期、100% 历史数据质量下的结果。
测试通用参数：
Expert: Impulse for VPS MT5
Period: M1 (2025.01.01 - 2025.11.29)
Currency: USD
Symbol: EURUSD
PendingOrderDistance=250.0
DisableOrdersAfterHour=22
MagicNumber=12345
MaxPingMs=1
MaxLatencyMS=20.0
Leverage: 1:1000
方案 1: 激进型启动 (见截图 1)
参数:
DepositForBaseLot=2.5
MaxLossPercent=15
Emergency_Max_Drop=5
Initial Deposit: 10.00
结果:
历史质量: 100%
Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1
Net profit: 351 655.07 Balance drawdown absolute: 0.14 Equity drawdown absolute: 0.18
Gross profit: 381 153.99 Balance drawdown maximal: 8 100.00 (4.61%) Equity drawdown maximal: 15 400.00 (8.44%)
Gross loss: -29 498.92 Balance drawdown relative: 42.95% (5 343.61) Equity drawdown relative: 49.73% (6 509.46)
Profit factor: 12.92 Expected payoff: 6 895.20 Margin level: 184.23%
Recovery factor: 22.83 Sharpe ratio: 383.03 Z-score: -0.32 (25.10%)
AHPR: 1.2974 (29.74%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0
GHPR: 1.2278 (22.78%) LR standard error: 73 421.33
Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%)
Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)
Largest profit trade: 121 100.00 Largest loss trade: -6 700.00
Average profit trade: 9 528.85 Average loss trade: -1 680.05
Maximum consecutive wins (): 11 (12 154.40) Maximum consecutive losses (): 3 (-4 803.66)
Maximal consecutive profit (count): 189 000.00 (8) Maximal consecutive loss (count): -6 700.00 (1)
Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 1
方案 2: 均衡型增长 (见截图 2)
参数:
DepositForBaseLot=5
MaxLossPercent=15.0
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 100.00
结果:
历史质量: 100%
Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1
Net profit: 163 881.11 Balance drawdown absolute: 0.70 Equity drawdown absolute: 0.90
Gross profit: 172 798.09 Balance drawdown maximal: 2 736.00 (8.05%) Equity drawdown maximal: 6 600.00 (4.23%)
Gross loss: -8 916.98 Balance drawdown relative: 27.43% (1 174.45) Equity drawdown relative: 32.65% (1 451.86)
Profit factor: 19.38 Expected payoff: 3 213.36 Margin level: 399.48%
Recovery factor: 24.83 Sharpe ratio: 393.66 Z-score: -1.16 (74.99%)
AHPR: 1.1837 (18.37%) LR correlation: 0.66 OnTester result: 0
GHPR: 1.1562 (15.62%) LR standard error: 30 546.37
Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%)
Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)
Largest profit trade: 40 606.02 Largest loss trade: -2 277.67
Average profit trade: 4 319.95 Average loss trade: -355.49
Maximum consecutive wins (): 11 (3 923.30) Maximum consecutive losses (): 3 (-828.29)
Maximal consecutive profit (count): 136 436.35 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 277.67 (1)
Average consecutive wins: 5 Average consecutive losses: 2
方案 3: 扩展型潜力 (见截图 3)
参数:
DepositForBaseLot=7.5
MaxLossPercent=15.0
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 1 000.00
结果:
历史质量: 100%
Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1
Net profit: 158 350.15 Balance drawdown absolute: 4.66 Equity drawdown absolute: 5.99
Gross profit: 169 349.60 Balance drawdown maximal: 2 709.98 (5.38%) Equity drawdown maximal: 6 593.12 (4.35%)
Gross loss: -10 999.45 Balance drawdown relative: 19.36% (2 324.03) Equity drawdown relative: 24.00% (2 984.71)
Profit factor: 15.40 Expected payoff: 3 104.90 Margin level: 614.50%
Recovery factor: 24.02 Sharpe ratio: 376.34 Z-score: -2.32 (97.91%)
AHPR: 1.1180 (11.80%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0
GHPR: 1.1045 (10.45%) LR standard error: 27 120.74
Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (81.25%)
Total deals: 102 Profit trades (% of total): 39 (76.47%) Loss trades (% of total): 12 (23.53%)
Largest profit trade: 29 860.67 Largest loss trade: -2 251.20
Average profit trade: 4 342.30 Average loss trade: -481.32
Maximum consecutive wins (): 11 (9 465.62) Maximum consecutive losses (): 3 (-1 618.36)
Maximal consecutive profit (count): 114 915.12 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 251.20 (1)
Average consecutive wins: 6 Average consecutive losses: 2
方案 4: 最大化潜力 (见截图 4)
参数:
DepositForBaseLot=10
MaxLossPercent=10
Emergency_Max_Drop=50.0
Initial Deposit: 10 000.00
结果:
历史质量: 100%
Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1
Net profit: 222 378.63 Balance drawdown absolute: 35.00 Equity drawdown absolute: 45.00
Gross profit: 261 011.77 Balance drawdown maximal: 7 261.09 (4.24%) Equity drawdown maximal: 13 662.78 (7.71%)
Gross loss: -38 633.14 Balance drawdown relative: 13.71% (2 392.96) Equity drawdown relative: 16.87% (3 052.27)
Profit factor: 6.76 Expected payoff: 4 360.37 Margin level: 833.60%
Recovery factor: 16.28 Sharpe ratio: 312.49 Z-score: -1.33 (81.65%)
AHPR: 1.0711 (7.11%) LR correlation: 0.89 OnTester result: 0
GHPR: 1.0636 (6.36%) LR standard error: 28 250.73
Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (63.16%) Long trades (won %): 32 (68.75%)
Total deals: 102 Profit trades (% of total): 34 (66.67%) Loss trades (% of total): 17 (33.33%)
Largest profit trade: 52 127.49 Largest loss trade: -6 084.70
Average profit trade: 7 676.82 Average loss trade: -1 602.70
Maximum consecutive wins (): 11 (42 636.98) Maximum consecutive losses (): 3 (-5 295.33)
Maximal consecutive profit (count): 70 336.23 (4) Maximal consecutive loss (count): -6 084.70 (1)
Average consecutive wins: 3 Average consecutive losses: 2
方案 5: 长期潜力 (见截图 5)
DepositForBaseLot=33
MaxLossPercent=4
Emergency_Max_Drop=4000
Initial Deposit: 100 000.00
结果:
历史质量: 100%
Bars: 4061203 Ticks: 273404858 Symbols: 1
Total Net Profit: 6 033 252.37 Balance Drawdown Absolute: 106.05 Equity Drawdown Absolute: 1 045.35
Gross Profit: 7 406 399.93 Balance Drawdown Maximal: 75 300.00 (2.58%) Equity Drawdown Maximal: 128 800.00 (2.23%)
Gross Loss: -1 373 147.56 Balance Drawdown Relative: 8.57% (20 319.68) Equity Drawdown Relative: 11.95% (29 371.98)
Profit Factor: 5.39 Expected Payoff: 12 363.22 Margin Level: 2748.07%
Recovery Factor: 46.84 Sharpe Ratio: 149.15 Z-Score: 0.18 (14.28%)
AHPR: 1.0088 (0.88%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0
GHPR: 1.0085 (0.85%) LR Standard Error: 272 929.09
Total Trades: 488 Short Trades (won %): 204 (38.24%) Long Trades (won %): 284 (30.28%)
Total Deals: 976 Profit Trades (% of total): 164 (33.61%) Loss Trades (% of total): 324 (66.39%)
Largest profit trade: 200 300.00 Largest loss trade: -45 100.00
Average profit trade: 45 160.98 Average loss trade: -3 331.06
Maximum consecutive wins (): 6 (375 900.61) Maximum consecutive losses (): 16 (-63 400.00)
Maximal consecutive profit (count): 375 900.61 (6) Maximal consecutive loss (count): -63 400.00 (16)
Average consecutive wins: 1 Average consecutive losses: 3
以上结果仅作为示例。您可以使用策略测试器在任何时间段和存款额度下自行测试 Impulse for VPS MT5。这有助于您选择最佳方案，使设置符合您的交易水平，并全面了解其在不同市场环境下的效能。
与任何交易工具一样，本系统需要在实盘账户上进行额外验证。使用本系统交易涉及高风险。请仅投入您能够承担损失的金额。过往业绩不代表未来表现。
重要注意事项：
选择最佳 VPS 与经纪商
为实现突破策略的最大效能，VPS 与经纪商服务器之间的极低物理延迟 (Ping/Latency) 至关重要。在开始前，请确保您的 VPS 和经纪商连接具备最小延迟。Impulse for VPS MT5 会在图表上显示 Ping 和 Latency 诊断数据，帮助您选择最优配置。
基础设施优化
选择优质的 VPS 和经纪商合作伙伴将为 EA 提供理想的运行环境。使用 VPS 的主要优势在于无需长时间守在电脑前。您可以通过手机远程监控运行状态，并快速检查连接质量。这种灵活性确保了您在保持移动性的同时，能对关键基础设施进行控制。
为确保最高效率，我们筛选能提供高订单执行速度的经纪商，寻找报价速度达到顶级 ECN/LPs 水平的服务商。VPS 与服务器的物理接近程度所决定的极低延迟是核心。
其他功能：Python 代码
通过 MQL5 Market 平台，您可以向我们订购此 EA 的 Python 版本代码。这将为您提供高度的自由度，以便将此高频系统集成到您自有的基础设施框架中。
我们提供全面的用户支持，并定期进行优化更新，以确保产品符合当前市场环境和交易者的需求。