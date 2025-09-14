



Impuls VPS: Otomatik Ticaret Robotu

Impuls VPS, MetaTrader 4 (MT4) platformu için geliştirilmiş ve optimize edilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu robot, özellikle Non-Farm Payrolls gibi haber etkinlikleri sırasında da işlem yapabilen, bir impuls stratejisine dayalı algoritmik ticaret için güvenilir bir araç arayanlar için tasarlanmıştır.

Ultra-hızlı mantığı, minimum bağlantı gecikmesi gerektirir ve bu, gerçek hesaplarda işlem yapmak için kritik öneme sahiptir. Birincil göreviniz, minimum ping ile istikrarlı bir bağlantı sağlamaktır. Bu koşullar altında, EA, hızlı piyasa hareketlerini verimli bir şekilde işleyebilir ve orijinal ürün sayfasında sunulanlara benzer sonuçlar gösterebilir. EA, Strateji Test Aracı'nda kapsamlı testlerden geçmiştir. Ancak, her ticaret aracı gibi, etkinliğinin tam olarak değerlendirilmesi için gerçek hesaplarda ek doğrulama gerektirir. Impuls VPS, hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur ve ticaret tarzınıza ve risk seviyenize uyum sağlamasına olanak tanıyan esnek ayarlar sunar.

Temel Özellikler ve Avantajlar

MetaTrader 4 (MT4) ile Tam Uyumluluk: EA, MT4 platformunda çalışmak üzere optimize edilmiştir.

Sadece EURUSD için: Sadece EURUSD döviz çifti ile işlem yapmak için geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.

VPS için İdeal: EA'nın otonom mantığı, uzak bir Sanal Özel Sunucu (VPS) üzerinde kesintisiz çalışması için özel olarak tasarlanmıştır.

Herkese Erişilebilir: EA, 2.5 USD gibi düşük bir depozito ile işleme başlayabilir, bu da otomatik ticareti düşük riskle denemenizi sağlar. Optimal ve istikrarlı bir performans için 20 USD'den başlayan bir depozito önerilir.

Etkili Bir Kırılma Stratejisi: EA, mevcut fiyatın önceden belirlenmiş bir mesafesine bekleyen Buy Stop ve Sell Stop emirleri yerleştirir, bu da güçlü piyasa hareketlerini etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. Etkin olmayan emirler otomatik olarak silinir.

Akıllı Pozisyon Yönetimi: Bir emir etkinleştirildikten hemen sonra, ayarlanabilir Stop Loss ve Take Profit seviyeleri belirlenir. Bu özellik, işlemin açılış anında slippage'dan korunmasını sağlar ve ticaret koşullarınızın hassas bir şekilde yerine getirilmesini garantiler. Bir emir tetiklendiğinde, karşıt bekleyen emir silinir.

Maksimum Slippage Koruması: VPS sunucusu ile birlikte çalışan ticaret sistemimizin mantığı, slippage'ı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu, yüksek volatilite dönemlerinde bile ultra-hassas emir yürütme sağlar ve belirlediğiniz ticaret koşullarının karşılandığını garanti eder.

Bağlantı Kalitesi Kontrolü (Ping): EA, ticaret sunucusu ile olan iletişim gecikmesini sürekli olarak izler. Robotun, veri iletim gecikmesi için katı sınırları vardır: ECN hesapları için 1 ms'ye kadar ve PRO hesapları için 1.5 ms'ye kadar. İzin verilen eşik aşılırsa, ticaret askıya alınır ve bekleyen emirler, sizi kalitesiz yürütmeden korumak için silinir. Bu veriler grafikte gösterilir.

Gelişmiş Risk Yönetimi

İki Aşamalı Trailing Stop: Bu sistem, kârınızı güvenilir bir şekilde korumanızı sağlar. 1. Aşama: Minimum bir kâra ulaşıldığında, trailing etkinleşir ve Stop Loss'u güvenli bir şekilde başabaş seviyesine çeker. 2. Aşama: Başabaş seviyesine ulaşıldıktan sonra, trailing daha agresif bir moda geçer ve güçlü bir yönlü hareketten maksimum kârı elde etmek için Stop Loss'u daha büyük bir adımda takip eder.

Sabit Stop Loss: Olası kayıpları etkili bir şekilde sınırlayan sağlam bir güvence görevi görür.

Maksimum Düşüş (MaxLossPercent): Kayıpların maksimum sermayenin (equity) belirlenen bir yüzdesini aşması durumunda tüm açık pozisyonları otomatik olarak kapatacak akıllı bir sistemdir.

Saatlik Ticaret Kısıtlamaları: EA, günün belirli bir saatine ulaştıktan sonra yeni emir açmayı durdurma yeteneğine sahiptir, bu da likiditenin düşük olduğu veya riskli saatlerde işlem yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

Esnek Lot Yönetimi

EA, işlem hacmini mevcut hesap sermayesine orantılı olarak otomatik olarak hesaplar. Bu, başarılı işlemler sırasında kârın katlanarak büyümesini sağlarken, hesap büyüklüğüne göre sabit bir risk seviyesi korur. Bu mantığı, giriş parametreleri aracılığıyla kolayca ayarlayabilirsiniz.

Test Sonuçları

MT5'te %100 tarihsel veri kalitesi ile gerçekleştirilen test sonuçlarına, orijinal ürün bağlantısı üzerinden erişilebilir.

Orijinal Ürün Bağlantısı: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page

MetaTrader 5 platformunun kullanılması önerilir. Daha modern ve sağlam mimarisi sayesinde EA, özellikle hızlı piyasa hareketlerine dayanan stratejiler için kritik olan daha hızlı ve verimli çalışabilir.

Önemli Risk Uyarısı

Bu EA ile ticaret yapmak yüksek riskler taşır. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar ile işlem yapın. İyi sonuçlara rağmen, her ticaret aracı gibi, bu EA da gelecekteki kârları garanti etmez. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki getirilerin garantisi değildir.

Canlı İzleme ve Destek

Canlı İzleme: Ticaret sinyalimize abone olarak EA'nın gerçek performansını ve mevcut sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Kullanıcı Desteği ve Güncellemeler: Kullanıcılara tam destek sağlıyoruz ve EA'nın mevcut piyasa koşullarına ve trader'ların ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler üzerinde çalışıyoruz.



