Impulse for VPS MT5: Robot di trading automatico per MetaTrader 5

Impulse for VPS MT5 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi e utilizza una strategia ideale per i movimenti rapidi del mercato, anche durante la pubblicazione di notizie economiche importanti come i Non-Farm Payrolls.

Il trading algoritmico permette ai nostri robot di reagire istantaneamente agli eventi e ai movimenti di mercato, aprendo e chiudendo operazioni a una velocità irraggiungibile per un essere umano. Questo elimina il fattore emotivo e consente una rigorosa aderenza a un algoritmo predefinito.

L'EA è ottimizzato per lavorare con la coppia di valute EURUSD e richiede una connessione stabile con un ping minimo per un trading efficace. Funziona in modo autonomo ed è ideale per il funzionamento ininterrotto su un server VPS (Virtual Private Server) remoto. Impulse for VPS MT5 è adatto a trader di qualsiasi livello di esperienza e permette di iniziare con un deposito minimo di soli 2,50 USD. Per prestazioni ottimali e stabili, si consiglia un deposito di 20 USD.

Caratteristiche e funzioni principali

Strategia di rottura (Breakout) : L'EA posiziona ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop a una distanza definita dal prezzo attuale. Una volta che uno degli ordini viene attivato, l'ordine opposto viene automaticamente eliminato.

Massima protezione dallo slippage : La logica del nostro sistema di trading, combinata con il server VPS, è progettata per minimizzare lo slippage (slittamento). Ciò garantisce un'esecuzione degli ordini ultra-precisa anche in periodi di alta volatilità, assicurando che le vostre condizioni di trading siano rispettate.

Gestione del rischio affidabile : Dimensione del lotto flessibile : Il volume della transazione viene calcolato automaticamente in base al vostro capitale attuale. Ciò consente una crescita esponenziale dei profitti mantenendo un livello di rischio costante rispetto alla dimensione del conto. Stop Loss rigoroso : Viene impostato immediatamente dopo l'apertura di una posizione per proteggere da perdite indesiderate. Drawdown massimo (MaxLossPercent) : Un sistema intelligente che chiude tutte le posizioni se la perdita attuale supera una percentuale predefinita del capitale massimo.

Trailing Stop a due fasi : Fase 1 (Break-Even) : Si attiva al raggiungimento di un certo profitto e sposta lo Stop Loss al livello di pareggio. Fase 2 (Take Profit dinamico) : In questa fase, il trailing stop agisce come un take profit mobile senza un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente con il prezzo, permettendovi di cogliere il massimo potenziale dell'impulso senza essere limitati da un punto di uscita prestabilito.

Controllo della qualità della connessione (Ping): L'EA monitora costantemente il ritardo di comunicazione con il server di trading. Il robot ha limiti rigorosi per il ritardo dei dati: fino a 1 ms per i conti ECN e fino a 1,5 ms per i conti PRO. Se la soglia consentita viene superata, il trading viene sospeso e gli ordini pendenti vengono eliminati per proteggervi da un'esecuzione di bassa qualità. Questi dati sono visualizzati sul grafico.

Risultati dei test

L'EA è stato sottoposto a test approfonditi nel Tester di Strategia, coprendo periodi a breve e a lungo termine. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti con una qualità dello storico del 100% sul timeframe M1.

Per riprodurre i risultati dei test, è necessario impostare i seguenti parametri generali:

EA : Impulse for VPS MT5

Coppia di valute : EURUSD

Valuta : USD

Timeframe : M1

Leva finanziaria : 1:1000

input double BaseLotSize = 0.01;

input int OpenSecond = 50;

input double PendingOrderDistance = 250.0;

input double StopLossPips = 30.0;

input double TrailingStopPipsStage1 = 1.0;

input double TrailingStepPipsStage1 = 30.0;

input double TrailingStopPipsStage2 = 30.0;

input double TrailingStepPipsStage2 = 30.0;

input int DisableOrdersAfterHour = 22;

input int MagicNumber = 12345;

input double MaxPingMs = 1.5;

Scenario 1: Partenza aggressiva (vedere screenshot 1)

Report del Tester di Strategia

Impostazioni

Periodo : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

Parametri : DepositForBaseLot=2.5 MaxLossPercent=25

Deposito iniziale : $10,00

Risultati

Qualità dello storico : 100%

Profitto netto : 11.591,19

Drawdown assoluto del saldo : 0,00

Drawdown assoluto del capitale : 1,24

Profitto lordo : 11.855,93

Drawdown massimo del saldo : 136,78 (2,80%)

Drawdown massimo del capitale : 1.846,71 (15,34%)

Perdita lorda : -264,74

Drawdown relativo del saldo : 23,48% (53,81)

Drawdown relativo del capitale : 34,74% (88,91)

Fattore di profitto : 44,78

Payoff atteso : 321,98

Livello di margine : 191,05%

Fattore di recupero : 6,28

Rapporto di Sharpe : 447,96

Z-score : 0,31 (24,34%)

Numero di trade totali : 36

Trade short (% vincenti) : 16 (81,25%)

Trade long (% vincenti) : 20 (85,00%)

Numero totale di operazioni : 72

Trade in profitto (% sul totale) : 30 (83,33%)

Trade in perdita (% sul totale) : 6 (16,67%)

Trade più redditizio : 1.857,45

Trade più perdente : -136,78

Media dei trade in profitto : 395,20

Media dei trade in perdita : -44,12

Numero massimo di vincite consecutive (profitto) : 8 (3.074,18)

Numero massimo di perdite consecutive (perdita) : 2 (-53,81)

Massimo profitto consecutivo (numero di vincite) : 6.851,49 (5)

Massima perdita consecutiva (numero di perdite) : -136,78 (1)

Media delle vincite consecutive : 5

Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 2: Crescita equilibrata (vedere screenshot 2)

Report del Tester di Strategia

Impostazioni

Periodo : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

Parametri : DepositForBaseLot=5 MaxLossPercent=20

Deposito iniziale : $100,00

Risultati

Qualità dello storico : 100%

Profitto netto : 5.483,23

Drawdown assoluto del saldo : 0,00

Drawdown assoluto del capitale : 6,20

Profitto lordo : 5.655,19

Drawdown massimo del saldo : 74,16 (12,32%)

Drawdown massimo del capitale : 490,75 (8,58%)

Perdita lorda : -171,96

Drawdown relativo del saldo : 12,32% (74,16)

Drawdown relativo del capitale : 19,17% (122,16)

Fattore di profitto : 32,89

Payoff atteso : 152,31

Livello di margine : 409,14%

Fattore di recupero : 11,17

Rapporto di Sharpe : 422,57

Z-score : 0,31 (24,34%)

Numero di trade totali : 36

Trade short (% vincenti) : 16 (81,25%)

Trade long (% vincenti) : 20 (85,00%)

Numero totale di operazioni : 72

Trade in profitto (% sul totale) : 30 (83,33%)

Trade in perdita (% sul totale) : 6 (16,67%)

Trade più redditizio : 1.147,84

Trade più perdente : -49,49

Media dei trade in profitto : 188,51

Media dei trade in perdita : -28,66

Numero massimo di vincite consecutive (profitto) : 8 (2.334,29)

Numero massimo di perdite consecutive (perdita) : 2 (-74,16)

Massimo profitto consecutivo (numero di vincite) : 2.334,29 (8)

Massima perdita consecutiva (numero di perdite) : -74,16 (2)

Media delle vincite consecutive : 5

Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 3: Potenziale ampliato (vedere screenshot 3)

Report del Tester di Strategia

Impostazioni

Periodo : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

Parametri : DepositForBaseLot=7.5 MaxLossPercent=15

Deposito iniziale : $1.000,00

Risultati

Qualità dello storico : 100%

Profitto netto : 15.942,41

Drawdown assoluto del saldo : 0,00

Drawdown assoluto del capitale : 41,23

Profitto lordo : 16.518,47

Drawdown massimo del saldo : 294,53 (8,34%)

Drawdown massimo del capitale : 1.028,43 (5,96%)

Perdita lorda : -576,06

Drawdown relativo del saldo : 8,34% (294,53)

Drawdown relativo del capitale : 13,25% (486,35)

Fattore di profitto : 28,67

Payoff atteso : 442,84

Livello di margine : 626,96%

Fattore di recupero : 15,50

Rapporto di Sharpe : 410,94

Z-score : 0,31 (24,34%)

Numero di trade totali : 36

Trade short (% vincenti) : 16 (81,25%)

Trade long (% vincenti) : 20 (85,00%)

Numero totale di operazioni : 72

Trade in profitto (% sul totale) : 30 (83,33%)

Trade in perdita (% sul totale) : 6 (16,67%)

Trade più redditizio : 3.780,80

Trade più perdente : -148,83

Media dei trade in profitto : 550,62

Media dei trade in perdita : -96,01

Numero massimo di vincite consecutive (profitto) : 8 (7.528,50)

Numero massimo di perdite consecutive (perdita) : 2 (-294,53)

Massimo profitto consecutivo (numero di vincite) : 7.528,50 (8)

Massima perdita consecutiva (numero di perdite) : -294,53 (2)

Media delle vincite consecutive : 5

Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 4: Potenziale massimo (vedere screenshot 4)

Report del Tester di Strategia

Impostazioni

Periodo : M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

Parametri : DepositForBaseLot=10 MaxLossPercent=10

Deposito iniziale : $10.000,00

Risultati

Qualità dello storico : 100%

Profitto netto : 79.139,66

Drawdown assoluto del saldo : 0,00

Drawdown assoluto del capitale : 310,00

Profitto lordo : 82.201,59

Drawdown massimo del saldo : 1.668,30 (6,30%)

Drawdown massimo del capitale : 4.132,66 (4,57%)

Perdita lorda : -3.061,93

Drawdown relativo del saldo : 6,30% (1.668,30)

Drawdown relativo del capitale : 10,10% (2.756,34)

Fattore di profitto : 26,85

Payoff atteso : 2.198,32

Livello di margine : 844,83%

Fattore di recupero : 19,15

Rapporto di Sharpe : 403,85

Z-score : 0,31 (24,34%)

Numero di trade totali : 36

Trade short (% vincenti) : 16 (81,25%)

Trade long (% vincenti) : 20 (85,00%)

Numero totale di operazioni : 72

Trade in profitto (% sul totale) : 30 (83,33%)

Trade in perdita (% sul totale) : 6 (16,67%)

Trade più redditizio : 19.437,12

Trade più perdente : -847,11

Media dei trade in profitto : 2.740,05

Media dei trade in perdita : -510,32

Numero massimo di vincite consecutive (profitto) : 8 (38.410,23)

Numero massimo di perdite consecutive (perdita) : 2 (-1.668,30)

Massimo profitto consecutivo (numero di vincite) : 38.410,23 (8)

Massima perdita consecutiva (numero di perdite) : -1.668,30 (2)

Media delle vincite consecutive : 5

Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 5: Potenziale a lungo termine (vedere screenshot 5)

Report del Tester di Strategia

Impostazioni

Periodo : M1 (01.01.2021 - 01.07.2025)

Parametri : DepositForBaseLot=35 MaxLossPercent=3

Deposito iniziale : $100.000,00

Risultati

Qualità dello storico : 100%

Profitto netto : 3.917.476,88

Drawdown assoluto del saldo : 85,69

Drawdown assoluto del capitale : 570,87

Profitto lordo : 4.070.841,27

Drawdown massimo del saldo : 46.000,00 (1,64%)

Drawdown massimo del capitale : 69.500,00 (2,46%)

Perdita lorda : -153.364,39

Drawdown relativo del saldo : 3,16% (3.937,13)

Drawdown relativo del capitale : 4,40% (5.527,67)

Fattore di profitto : 26,54

Payoff atteso : 21.524,60

Livello di margine : 2828,81%

Fattore di recupero : 56,37

Rapporto di Sharpe : 363,93

Z-score : -0,66 (49,07%)

Numero di trade totali : 182

Trade short (% vincenti) : 91 (76,92%)

Trade long (% vincenti) : 91 (74,73%)

Numero totale di operazioni : 364

Trade in profitto (% sul totale) : 138 (75,82%)

Trade in perdita (% sul totale) : 44 (24,18%)

Trade più redditizio : 272.000,00

Trade più perdente : -16.500,00

Media dei trade in profitto : 29.498,85

Media dei trade in perdita : -3.485,55

Numero massimo di vincite consecutive (profitto) : 21 (545.725,15)

Numero massimo di perdite consecutive (perdita) : 4 (-46.000,00)

Massimo profitto consecutivo (numero di vincite) : 595.874,20 (10)

Massima perdita consecutiva (numero di perdite) : -46.000,00 (4)

Media delle vincite consecutive : 4

Media delle perdite consecutive: 1

I risultati sopra presentati sono un esempio del funzionamento dell'EA. È possibile testare Impulse for VPS MT5 autonomamente nel Tester di Strategia per qualsiasi periodo di tempo di vostro interesse. Ciò vi permetterà di adattare le impostazioni e ottenere un quadro completo della sua efficacia in diverse condizioni di mercato. Come qualsiasi strumento di trading, l'EA richiede una verifica aggiuntiva su conti reali per una valutazione completa delle sue prestazioni.

Note importanti

Raccomandazioni per la scelta del VPS : Per la massima efficacia dell'EA, la vicinanza fisica del server VPS al server del vostro broker è di fondamentale importanza. Prima di prendere una decisione finale, potete verificare il vostro ping (vedere screenshot 6) utilizzando il nostro script Ping: https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page o una soluzione già pronta come il VPS di MQL5 (vedere screenshot 7).

Il trading con questo EA comporta rischi maggiori . Operate solo con un importo di denaro che potete permettervi di perdere. I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.

Monitoraggio in tempo reale e supporto: Potete seguire il funzionamento effettivo dell'EA attraverso il nostro segnale di trading: https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My . Offriamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente su miglioramenti e aggiornamenti per garantire che il nostro prodotto si adatti alle condizioni di mercato attuali e alle esigenze dei trader.



