Impulse for VPS MT5

Impulse for VPS MT5: Robot di trading automatico per MetaTrader 5

Impulse for VPS MT5 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi e utilizza una strategia ideale per i movimenti rapidi del mercato, anche durante la pubblicazione di notizie economiche importanti come i Non-Farm Payrolls.

Il trading algoritmico permette ai nostri robot di reagire istantaneamente agli eventi e ai movimenti di mercato, aprendo e chiudendo operazioni a una velocità irraggiungibile per un essere umano. Questo elimina il fattore emotivo e consente una rigorosa aderenza a un algoritmo predefinito.

L'EA è ottimizzato per lavorare con la coppia di valute EURUSD e richiede una connessione stabile con un ping minimo per un trading efficace. Funziona in modo autonomo ed è ideale per il funzionamento ininterrotto su un server VPS (Virtual Private Server) remoto. Impulse for VPS MT5 è adatto a trader di qualsiasi livello di esperienza e permette di iniziare con un deposito minimo di soli 2,50 USD. Per prestazioni ottimali e stabili, si consiglia un deposito di 20 USD.

Caratteristiche e funzioni principali

  • Strategia di rottura (Breakout): L'EA posiziona ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop a una distanza definita dal prezzo attuale. Una volta che uno degli ordini viene attivato, l'ordine opposto viene automaticamente eliminato.

  • Massima protezione dallo slippage: La logica del nostro sistema di trading, combinata con il server VPS, è progettata per minimizzare lo slippage (slittamento). Ciò garantisce un'esecuzione degli ordini ultra-precisa anche in periodi di alta volatilità, assicurando che le vostre condizioni di trading siano rispettate.

  • Gestione del rischio affidabile:

    • Dimensione del lotto flessibile: Il volume della transazione viene calcolato automaticamente in base al vostro capitale attuale. Ciò consente una crescita esponenziale dei profitti mantenendo un livello di rischio costante rispetto alla dimensione del conto.

    • Stop Loss rigoroso: Viene impostato immediatamente dopo l'apertura di una posizione per proteggere da perdite indesiderate.

    • Drawdown massimo (MaxLossPercent): Un sistema intelligente che chiude tutte le posizioni se la perdita attuale supera una percentuale predefinita del capitale massimo.

  • Trailing Stop a due fasi:

    • Fase 1 (Break-Even): Si attiva al raggiungimento di un certo profitto e sposta lo Stop Loss al livello di pareggio.

    • Fase 2 (Take Profit dinamico): In questa fase, il trailing stop agisce come un take profit mobile senza un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente con il prezzo, permettendovi di cogliere il massimo potenziale dell'impulso senza essere limitati da un punto di uscita prestabilito.

  • Controllo della qualità della connessione (Ping): L'EA monitora costantemente il ritardo di comunicazione con il server di trading. Il robot ha limiti rigorosi per il ritardo dei dati: fino a 1 ms per i conti ECN e fino a 1,5 ms per i conti PRO. Se la soglia consentita viene superata, il trading viene sospeso e gli ordini pendenti vengono eliminati per proteggervi da un'esecuzione di bassa qualità. Questi dati sono visualizzati sul grafico.

Risultati dei test

L'EA è stato sottoposto a test approfonditi nel Tester di Strategia, coprendo periodi a breve e a lungo termine. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti con una qualità dello storico del 100% sul timeframe M1.

Per riprodurre i risultati dei test, è necessario impostare i seguenti parametri generali:

  • EA: Impulse for VPS MT5

  • Coppia di valute: EURUSD

  • Valuta: USD

  • Timeframe: M1

  • Leva finanziaria: 1:1000

  • input double BaseLotSize = 0.01;

  • input int OpenSecond = 50;

  • input double PendingOrderDistance = 250.0;

  • input double StopLossPips = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage1 = 1.0;

  • input double TrailingStepPipsStage1 = 30.0;

  • input double TrailingStopPipsStage2 = 30.0;

  • input double TrailingStepPipsStage2 = 30.0;

  • input int DisableOrdersAfterHour = 22;

  • input int MagicNumber = 12345;

  • input double MaxPingMs = 1.5;

Scenario 1: Partenza aggressiva (vedere screenshot 1)

  • Report del Tester di Strategia

  • Impostazioni

  • Periodo: M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Parametri:

    • DepositForBaseLot=2.5

    • MaxLossPercent=25

  • Deposito iniziale: $10,00

  • Risultati

  • Qualità dello storico: 100%

  • Profitto netto: 11.591,19

  • Drawdown assoluto del saldo: 0,00

  • Drawdown assoluto del capitale: 1,24

  • Profitto lordo: 11.855,93

  • Drawdown massimo del saldo: 136,78 (2,80%)

  • Drawdown massimo del capitale: 1.846,71 (15,34%)

  • Perdita lorda: -264,74

  • Drawdown relativo del saldo: 23,48% (53,81)

  • Drawdown relativo del capitale: 34,74% (88,91)

  • Fattore di profitto: 44,78

  • Payoff atteso: 321,98

  • Livello di margine: 191,05%

  • Fattore di recupero: 6,28

  • Rapporto di Sharpe: 447,96

  • Z-score: 0,31 (24,34%)

  • Numero di trade totali: 36

  • Trade short (% vincenti): 16 (81,25%)

  • Trade long (% vincenti): 20 (85,00%)

  • Numero totale di operazioni: 72

  • Trade in profitto (% sul totale): 30 (83,33%)

  • Trade in perdita (% sul totale): 6 (16,67%)

  • Trade più redditizio: 1.857,45

  • Trade più perdente: -136,78

  • Media dei trade in profitto: 395,20

  • Media dei trade in perdita: -44,12

  • Numero massimo di vincite consecutive (profitto): 8 (3.074,18)

  • Numero massimo di perdite consecutive (perdita): 2 (-53,81)

  • Massimo profitto consecutivo (numero di vincite): 6.851,49 (5)

  • Massima perdita consecutiva (numero di perdite): -136,78 (1)

  • Media delle vincite consecutive: 5

  • Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 2: Crescita equilibrata (vedere screenshot 2)

  • Report del Tester di Strategia

  • Impostazioni

  • Periodo: M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Parametri:

    • DepositForBaseLot=5

    • MaxLossPercent=20

  • Deposito iniziale: $100,00

  • Risultati

  • Qualità dello storico: 100%

  • Profitto netto: 5.483,23

  • Drawdown assoluto del saldo: 0,00

  • Drawdown assoluto del capitale: 6,20

  • Profitto lordo: 5.655,19

  • Drawdown massimo del saldo: 74,16 (12,32%)

  • Drawdown massimo del capitale: 490,75 (8,58%)

  • Perdita lorda: -171,96

  • Drawdown relativo del saldo: 12,32% (74,16)

  • Drawdown relativo del capitale: 19,17% (122,16)

  • Fattore di profitto: 32,89

  • Payoff atteso: 152,31

  • Livello di margine: 409,14%

  • Fattore di recupero: 11,17

  • Rapporto di Sharpe: 422,57

  • Z-score: 0,31 (24,34%)

  • Numero di trade totali: 36

  • Trade short (% vincenti): 16 (81,25%)

  • Trade long (% vincenti): 20 (85,00%)

  • Numero totale di operazioni: 72

  • Trade in profitto (% sul totale): 30 (83,33%)

  • Trade in perdita (% sul totale): 6 (16,67%)

  • Trade più redditizio: 1.147,84

  • Trade più perdente: -49,49

  • Media dei trade in profitto: 188,51

  • Media dei trade in perdita: -28,66

  • Numero massimo di vincite consecutive (profitto): 8 (2.334,29)

  • Numero massimo di perdite consecutive (perdita): 2 (-74,16)

  • Massimo profitto consecutivo (numero di vincite): 2.334,29 (8)

  • Massima perdita consecutiva (numero di perdite): -74,16 (2)

  • Media delle vincite consecutive: 5

  • Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 3: Potenziale ampliato (vedere screenshot 3)

  • Report del Tester di Strategia

  • Impostazioni

  • Periodo: M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Parametri:

    • DepositForBaseLot=7.5

    • MaxLossPercent=15

  • Deposito iniziale: $1.000,00

  • Risultati

  • Qualità dello storico: 100%

  • Profitto netto: 15.942,41

  • Drawdown assoluto del saldo: 0,00

  • Drawdown assoluto del capitale: 41,23

  • Profitto lordo: 16.518,47

  • Drawdown massimo del saldo: 294,53 (8,34%)

  • Drawdown massimo del capitale: 1.028,43 (5,96%)

  • Perdita lorda: -576,06

  • Drawdown relativo del saldo: 8,34% (294,53)

  • Drawdown relativo del capitale: 13,25% (486,35)

  • Fattore di profitto: 28,67

  • Payoff atteso: 442,84

  • Livello di margine: 626,96%

  • Fattore di recupero: 15,50

  • Rapporto di Sharpe: 410,94

  • Z-score: 0,31 (24,34%)

  • Numero di trade totali: 36

  • Trade short (% vincenti): 16 (81,25%)

  • Trade long (% vincenti): 20 (85,00%)

  • Numero totale di operazioni: 72

  • Trade in profitto (% sul totale): 30 (83,33%)

  • Trade in perdita (% sul totale): 6 (16,67%)

  • Trade più redditizio: 3.780,80

  • Trade più perdente: -148,83

  • Media dei trade in profitto: 550,62

  • Media dei trade in perdita: -96,01

  • Numero massimo di vincite consecutive (profitto): 8 (7.528,50)

  • Numero massimo di perdite consecutive (perdita): 2 (-294,53)

  • Massimo profitto consecutivo (numero di vincite): 7.528,50 (8)

  • Massima perdita consecutiva (numero di perdite): -294,53 (2)

  • Media delle vincite consecutive: 5

  • Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 4: Potenziale massimo (vedere screenshot 4)

  • Report del Tester di Strategia

  • Impostazioni

  • Periodo: M1 (01.01.2025 - 01.07.2025)

  • Parametri:

    • DepositForBaseLot=10

    • MaxLossPercent=10

  • Deposito iniziale: $10.000,00

  • Risultati

  • Qualità dello storico: 100%

  • Profitto netto: 79.139,66

  • Drawdown assoluto del saldo: 0,00

  • Drawdown assoluto del capitale: 310,00

  • Profitto lordo: 82.201,59

  • Drawdown massimo del saldo: 1.668,30 (6,30%)

  • Drawdown massimo del capitale: 4.132,66 (4,57%)

  • Perdita lorda: -3.061,93

  • Drawdown relativo del saldo: 6,30% (1.668,30)

  • Drawdown relativo del capitale: 10,10% (2.756,34)

  • Fattore di profitto: 26,85

  • Payoff atteso: 2.198,32

  • Livello di margine: 844,83%

  • Fattore di recupero: 19,15

  • Rapporto di Sharpe: 403,85

  • Z-score: 0,31 (24,34%)

  • Numero di trade totali: 36

  • Trade short (% vincenti): 16 (81,25%)

  • Trade long (% vincenti): 20 (85,00%)

  • Numero totale di operazioni: 72

  • Trade in profitto (% sul totale): 30 (83,33%)

  • Trade in perdita (% sul totale): 6 (16,67%)

  • Trade più redditizio: 19.437,12

  • Trade più perdente: -847,11

  • Media dei trade in profitto: 2.740,05

  • Media dei trade in perdita: -510,32

  • Numero massimo di vincite consecutive (profitto): 8 (38.410,23)

  • Numero massimo di perdite consecutive (perdita): 2 (-1.668,30)

  • Massimo profitto consecutivo (numero di vincite): 38.410,23 (8)

  • Massima perdita consecutiva (numero di perdite): -1.668,30 (2)

  • Media delle vincite consecutive: 5

  • Media delle perdite consecutive: 1

Scenario 5: Potenziale a lungo termine (vedere screenshot 5)

  • Report del Tester di Strategia

  • Impostazioni

  • Periodo: M1 (01.01.2021 - 01.07.2025)

  • Parametri:

    • DepositForBaseLot=35

    • MaxLossPercent=3

  • Deposito iniziale: $100.000,00

  • Risultati

  • Qualità dello storico: 100%

  • Profitto netto: 3.917.476,88

  • Drawdown assoluto del saldo: 85,69

  • Drawdown assoluto del capitale: 570,87

  • Profitto lordo: 4.070.841,27

  • Drawdown massimo del saldo: 46.000,00 (1,64%)

  • Drawdown massimo del capitale: 69.500,00 (2,46%)

  • Perdita lorda: -153.364,39

  • Drawdown relativo del saldo: 3,16% (3.937,13)

  • Drawdown relativo del capitale: 4,40% (5.527,67)

  • Fattore di profitto: 26,54

  • Payoff atteso: 21.524,60

  • Livello di margine: 2828,81%

  • Fattore di recupero: 56,37

  • Rapporto di Sharpe: 363,93

  • Z-score: -0,66 (49,07%)

  • Numero di trade totali: 182

  • Trade short (% vincenti): 91 (76,92%)

  • Trade long (% vincenti): 91 (74,73%)

  • Numero totale di operazioni: 364

  • Trade in profitto (% sul totale): 138 (75,82%)

  • Trade in perdita (% sul totale): 44 (24,18%)

  • Trade più redditizio: 272.000,00

  • Trade più perdente: -16.500,00

  • Media dei trade in profitto: 29.498,85

  • Media dei trade in perdita: -3.485,55

  • Numero massimo di vincite consecutive (profitto): 21 (545.725,15)

  • Numero massimo di perdite consecutive (perdita): 4 (-46.000,00)

  • Massimo profitto consecutivo (numero di vincite): 595.874,20 (10)

  • Massima perdita consecutiva (numero di perdite): -46.000,00 (4)

  • Media delle vincite consecutive: 4

  • Media delle perdite consecutive: 1

I risultati sopra presentati sono un esempio del funzionamento dell'EA. È possibile testare Impulse for VPS MT5 autonomamente nel Tester di Strategia per qualsiasi periodo di tempo di vostro interesse. Ciò vi permetterà di adattare le impostazioni e ottenere un quadro completo della sua efficacia in diverse condizioni di mercato. Come qualsiasi strumento di trading, l'EA richiede una verifica aggiuntiva su conti reali per una valutazione completa delle sue prestazioni.

Note importanti

  • Raccomandazioni per la scelta del VPS: Per la massima efficacia dell'EA, la vicinanza fisica del server VPS al server del vostro broker è di fondamentale importanza. Prima di prendere una decisione finale, potete verificare il vostro ping (vedere screenshot 6) utilizzando il nostro script Ping: https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page o una soluzione già pronta come il VPS di MQL5 (vedere screenshot 7).

  • Il trading con questo EA comporta rischi maggiori. Operate solo con un importo di denaro che potete permettervi di perdere. I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.

  • Monitoraggio in tempo reale e supporto: Potete seguire il funzionamento effettivo dell'EA attraverso il nostro segnale di trading: https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My . Offriamo un supporto utente completo e lavoriamo regolarmente su miglioramenti e aggiornamenti per garantire che il nostro prodotto si adatti alle condizioni di mercato attuali e alle esigenze dei trader.



Prodotti consigliati
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experts
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Golden Pyramid AI MT5
Andrey Barinov
5 (1)
Experts
Golden Pyramid AI: Where AI is used for trading. The way it is supposed to be used. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Golden Pyramid AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Golden Pyramid AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experts
Supernova is a precision-built expert advisor designed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it has consistently delivered reliable performance, adapting well to recent and evolving market conditions—unlike systems relying on outdated long-term backtests. Each trade executed by Supernova includes a predefined stop loss and take profit, ensuring structured risk control. The EA incorporates stress-tested logic, robust protections, and advanced trade mana
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (4)
Experts
Transform your EURUSD trading with ChronomaX, an advanced Expert Advisor that combines traditional grid trading strategies with cutting-edge artificial intelligence neural network technologies. Send me a private message to get access to the live monitoring signal Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 User guide/ EA manuel:   click here. To use/test the EA: 1: Load to EURUSD (timeframe is irrelevant) 2: Make sure the
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD. The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be ab
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGO D'ORO senza griglia! Niente martingala! Non Scalper! It trend expert advisor.  Gold Dragon utilizza una strategia che capitalizza su determinati modelli di mercato e identifica i periodi di consolidamento del mercato che si formeranno prima di un breakout. L'EA piazzerà ordini in sospeso al di sopra e al di sotto di questi livelli di consolidamento ed è molto efficace nel catturare movimenti di prezzo significativi durante questi breakout. L'EA può effettuare più ordini, ma non è un sist
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
NEW! Jan 8th 2024 Flash sale - 90% discount! SEP 29 2023   - Get the source code and redistribute the EA as you wish, contact us for details. SEP 11 2023   - Now you can pay only $1000 a monthly installment and get full access to the EA. Trades; Currency pairs - Metals and more! The Strategy; Our Advanced Support/Resistance Trading Strategy is a powerful tool designed to help traders achieve consistent gains while effectively managing risk and avoiding losses. Here are the key strengths of th
RamonXZ
Natalia Nikolova
Experts
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Experts
Una collezione di oltre dieci anni di esperienza di trading dall'essenza del lavoro! In primo luogo, è molto difficile ottenere il trading di tendenza nel trading automatizzato, proprio come la domanda se c'è un indicatore o un prezzo prima. Naturalmente, c'è un prezzo prima di un indicatore, quindi qualsiasi indicatore a cui ci riferiamo ha ritardo. Martingale trading è un metodo di trading molto famoso, ma questo metodo porterà all'esplosione finale della posizione del conto e tornerà a zero,
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SwissSniperEA
Alexis Napoli
5 (2)
Experts
SwissProEAfree - Automated Trading Robot What Does This Bot Do? The SwissProEA is a fully automated trading robot based on proven technical indicators that searches for profitable trading opportunities 24/7. Main Features Intelligent Signals Moving Average Crossover : Detects trend changes through fast and slow moving average crossovers RSI Filter : Avoids trades in overbought/oversold conditions Price Action : Confirms signals through candlestick patterns ATR Volatility : Adjusts Stop-Lo
FREE
Logistician Bot
Yvan Musatov
Experts
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experts
The expert Advisor is designed for dealing with complex situations, including Loka. In addition, the expert Advisor can successfully trade itself. To do this, it provides auto-trading functions. Parameters BUY   – allow to resolve sales SELL   – allow to resolve purchases Step   = 60; – step between averaging positions ProfitClose   – closing profit in currency Lot   = 0.01; – the first lot of averaging K_Lot   = 1.5; – averaging coefficient Max_Lot   = 10.0; – maximum possible volume StartLot  
Gold NightFall
Thang Chu
Experts
This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
TrendHulk
Mohamed Samir Mohamed Amin Eltaher
Experts
TrendHulk EA: Robust Automated Trading for NASDAQ, Ethereum & Major Currencies Unlock Disciplined, Automated Profit Potential Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? TrendHulk Expert Advisor provides a disciplined, fully automated solution designed to navigate dynamic financial markets with precision. Utilizing an advanced, rule-based strategy combined with robust risk management, TrendHulk identifies and executes high-probability trades across Forex majors, NASDAQ, and E
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
TrendExpert EA
Aleh Harlanau
Experts
We are the team of traders with real trading experience and our goal is providing high quality products. Together with the developers we are ready to present a simple and effective long-term Expert Adviser based on determining the trend within a day. The trading bot logic is collecting price data from the beginning of the day until a certain time (which is set in the settings). After that specified time, the EA makes a conclusion about direction (BUY or SELL). The EA does not use grid or marting
Grid Logic FX
Alexandre Bosa
Experts
First 10 copies available at $149. Price will increase to $249 afterward. Grid Logic FX – Automated Multi-Currency Grid Trading Expert Advisor Maximize your trading potential with Grid Logic FX, a powerful and fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. Designed to trade multiple major currency pairs simultaneously on the M30 timeframe, this EA combines smart RSI-based entry signals with dynamic grid management — helping you capture consistent market opportunities while controlling risk
EURUSD safe to get money
Pham Ngoc Tan
Experts
You are looking for a stable and profitable EA, with extremely low losses, do not use methods that can blow your account like fold, grid, etc. The answer for you is in this section. below. Be patient to study each line, you will get unexpected results. --------------------------------------------------- ------------------------------------------- With 15 years of trading in the forex market, we realize that there are three criteria for you to be successful in this market: Choose for yourself a
V5 Gold Investor
Successwith Joe
Experts
This expert advisor opens trades based on a combination of signals from the Envelopes, DeMarker, MACD, and RSI indicators. It also includes a time filter, restricting trades to between 1:00 AM and 11:00 PM broker time. A trade will be closed if an opposite entry signal is generated, the 32-period ATR crosses above 0.0015, a fixed Stop Loss of 2000 pips is hit, or a fixed Take Profit of 8000 pips is hit. The input parameters include a fixed stop loss of 2000 pips, a fixed take profit of 8000 pip
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experts
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Altri dall’autore
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Experts
Impuls VPS: Robot di Trading Automatico Impuls VPS è un Expert Advisor (EA) di trading completamente automatizzato, sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). È stato creato per coloro che cercano uno strumento affidabile per il trading algoritmico, basato su una strategia d'impulso, anche per operare durante eventi di notizie come il Non-Farm Payrolls. La sua logica ultra-veloce richiede una latenza di connessione minima, il che è cruciale per operare su conti reali. Il v
Ping MT4
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Utilità
Ping: il tuo strumento indispensabile per un trading affidabile Il tuo provider internet e il tuo VPS promettono una connessione stabile, ma puoi davvero fidarti? In un mondo in cui ogni millisecondo conta, una connessione lenta o instabile può tradursi in profitti mancati o perdite. Lo script Ping ti permette di: Prendere decisioni informate: confronta visivamente la velocità di diversi server VPS e broker per scegliere la connessione più veloce e affidabile per la tua strategia di trading. Eli
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls BUY Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due EA per sfruttare l'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: L'EA apre una transazione di acquisto (BUY) a un orario strettamente definito, sincronizzato con il momento della pubblicazione della notizia. Gestione del l
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per fare trading sulla coppia di valute EURUSD nel momento della pubblicazione di importanti notizie economiche, come i Non-Farm Payrolls (NFP). Fa parte di un sistema unificato che utilizza due consulenti per estrarre benefici dall'elevata volatilità del mercato. Apertura della transazione: Il consulente apre una transazione di vendita (SELL) a un orario strettamente definito, sincronizzandosi con il momento della pubblicazio
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione