Ping MT4

Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли

Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками.

Ping позволяет вам:

 * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии.

* Исключить риски: Особенно полезен для скальперов и высокочастотных трейдеров, где скорость исполнения ордеров напрямую влияет на результат.

 * Идентифицировать проблемы: Быстро обнаруживайте моменты, когда ваш интернет или VPS дают сбои, и реагируйте до того, как это повлияет на вашу торговлю.

 * Работать без компромиссов: Наш скрипт работает на любом графике и таймфрейме, не конфликтуя с советниками. Он создан для того, чтобы быть максимально удобным и незаметным.

Скрипт Ping — это ваш личный монитор скорости и надёжности соединения, разработанный специально для терминала MetaTrader 5. Он мгновенно показывает текущий пинг до сервера вашего брокера, позволяя вам всегда принимать решения, основанные на точных данных.

Простота и эффективность.

Установка занимает считанные секунды: просто перетащите скрипт на любой график. Больше никаких сложных настроек.

Не позволяйте нестабильному соединению влиять на вашу торговлю. Приобретите Ping и получите полный контроль над своей скоростью.



Önerilen ürünler
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Yardımcı programlar
Close at time is a very useful EA to close specific positions at specific time. It also provides additional condition to setup. Close specific positions at time. Close specific positions which currently profits. Close specific long positions only. Close specific short positions only. Close specific pending orders. It is useful to support your trading strategies. Parameters description magic : Target magic number to close. close_time_hr: Hour to close. (MetaTrader 4 terminal time) close_time_min
FREE
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Yardımcı programlar
Prop Trade Assistant – MT4 İçin Ticaret Paneli Prop Trade Assistant, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir ticaret panelidir ve manuel işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için yardımcı olur. Bu araç, potansiyel kar ve zararları otomatik olarak hesaplar, maksimum günlük kar ve zarar sınırlarını ayarlamanıza olanak tanır ve bu sınırlara ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır. Öne Çıkan Özellikler: Kar ve Zarar Hesaplaması Lot büyüklüğüne ve önceden belirlenmiş Stop Loss (S
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Yardımcı programlar
Automation for setting up Stop Loss, Take Profit and Trailing Positions can be opened with all platforms MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader The Expert Advisor will arrange Trailing of trades Market Execution Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Input Parameters (all in pips) Take Profit - take profit value. Stop Loss - stop loss value. Trailing Start - trailing start. Trailing Step - trailing step/stop. Lock Start - lock start (first time trailin
FREE
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Yardımcı programlar
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner v10
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Sig
Capital management trade assistant expert
Rahele Rastaghi
Yardımcı programlar
Capital management trade assistant expert The function of the capital management expert is for positions, this expert helps the user to take Sell and Buy positions without calculating the amount of the lot, it also automatically observes the SL and TP points for the positions and on the price chart It registers, calculates the trading volume according to the balance, automatically considers the reverse position or hedge for the opened positions, of course, optionally, the selection of the SL an
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.45 (53)
Uzman Danışmanlar
Swinger (Pendulum, Cheburashka) adı verilen ünlü bir stratejinin modelini kullanır - bekleyen emirlerin artan lotla alternatif olarak yerleştirilmesi. Strateji iki zıt bekleyen emrin verilmesinde yatmaktadır. Fiyat belirli bir yönde hareket ettiğinde bekleyen bir emir tetiklenirken diğer emrin lot büyüklüğü artar. EA, üç tür bekleyen açılış emri sağlar (TypeofTrade) Yerleştirme sonrası otomatik açılma (Anlık açılış AutoTrade) Manuel açma sonrası açma ve yönetim (Manuel açma ManualTrade) Yüksek/
FREE
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Yardımcı programlar
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Uzman Danışmanlar
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Uzman Danışmanlar
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
HF HistoryDisplay
Wong Sze Wai
Yardımcı programlar
This indicator will display current logined mt4 account's orders information of current symbol chart. It also allow import some formated data: 1) MQL5 Signals History CSV file (*.csv) 2) MT4 Account History Statement file (*.htm -> *.txt) *[Next Version] Allow Import data form 'HF HistoryExporter (*.csv)' Sample Data of MQL5 Signals History File Time;Type;Volume;Symbol;Price;S/L;T/P;Time;Price;Commission;Swap;Profit;Comment 2023.12.20 23:00:02;Buy Limit;0.06;EURUSD;1.08994;1.06024;1.09464;202
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Yardımcı programlar
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Assistant Grid MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
LimitOrder Assistant
Agus Wahyu Pratomo
Yardımcı programlar
Limit Order Assistant EA This Expert Advisors will help us to put multiple stop order with single one click. This is an EA which can assist our first Order. ex. if we do instant Order Buy then EA will place multiple Buy Limit Pending Order  if we do Sell Order then it will place muliple Sell Limit It also can set up Multiply in Lot size every position.  Main Feature 1. Put Multiple Limit Order 2. Specify how much stop orders will make 3. Set distance from current price 4. Set distance for each
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Average Trailing Stop
Mehmet Cak
5 (2)
Yardımcı programlar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- New version of this product is here :  https://www.mql5.com/en/market/product/59924?source=Site+Profile+Seller -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TAKE PROFIT & TOTAL TRAILING STOP. Average Take Profit & Average Trailing Stop. Setup  TO
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Yardımcı programlar
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Yardımcı programlar
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Sharp Price Movements EA
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on sharp price movements; it can apply open position locking and pyramiding. Virtual stops are used (take profit, trailing stop), to limit losses, order locking and stop loss are used in% of balance. At the same time, several dozens of orders can be opened and the advisor will need free funds to exit the locks and close all positions for total profit, this should be taken into account when choosing the number of instruments for trading. The work of the adviser does not
Tigergrid EA
Dorian Baranes
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Tiger Grid EA is an expert advisor using trading strategy  which has been developed by using machine learning concepts. It has passed 14 years of backtest of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 to 2018. The entries are usually accurate and in case if the trend signal has a delay the positions will be managed by a smart grid system.  This system uses a grid of orders which increases lot size. A new order is added into the grid only if the EA notice a potential reve
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Yardımcı programlar
Bu, alış ve satış emirleri ağını belirleyen normal bir paneldir. Bu uzman danışman, ayarlarda belirli bir kar emrini kapatır. Daha sonra, emirler arasındaki mesafenin merdiven parametresi tarafından belirtilen puanlarla artmaya başladığını içeren Merdiven adı verilen bir parametre vardır (burada, ana ayarlarda 10 puan değerindedir), 10 puan için ikinci emir, 20 puan için üçüncü emir, 40 puan için dördüncü emir vb. O zaman, bu danışmanda burada ne olduğunu bilmeniz gerekir, çünkü bu ayarlarda m
Smarter Trade Manager
Khalil Abokwaik
5 (2)
Yardımcı programlar
Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Currency Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Magic Number Profit and Loss
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Yardımcı programlar
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Loss Recovery 3 MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Loss Recovery 3 is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened by another EA or manually). This EA recovers your loss and closes your position on Break Even or with determined profit. Trading Strategy: Loss Recover3 EA try to Recover Wrong Positions, by using Averaging method. There are various features on the EA to control risk of the strategy. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. Th
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Yardımcı programlar
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Yardımcı programlar
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
GRID Manual v02
Clim Fandeev
Yardımcı programlar
Grid robot that maintains every open position opened by the trader. The buttons on the screen are used for opening the initial trade. The yellow labels display the price of total breakeven for each grid. The light blue labels display the level of total take profit for orders of each grid. The take profit is virtual. With each subsequent opened order the take profit of the grid is adjusted to get the total profit in the sum of the profit of the initial order, regardless of the size of all lots in
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Yardımcı programlar
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür. Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan. İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik ha
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Kopyalama Ustası MT4       MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [   DEMO   ] [   Talimat   ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —       Kopyalama Ustası MT5       - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de R
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Yazarın diğer ürünleri
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impuls VPS: Otomatik Ticaret Robotu Impuls VPS, MetaTrader 4 (MT4) platformu için geliştirilmiş ve optimize edilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu robot, özellikle Non-Farm Payrolls gibi haber etkinlikleri sırasında da işlem yapabilen, bir impuls stratejisine dayalı algoritmik ticaret için güvenilir bir araç arayanlar için tasarlanmıştır. Ultra-hızlı mantığı, minimum bağlantı gecikmesi gerektirir ve bu, gerçek hesaplarda işlem yapmak için kritik öneme sahiptir. Birincil göre
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 için Otomatik Ticaret Robotu Impulse for VPS MT5, yüksek hızlı ticaret sistemleri uzmanları tarafından geliştirilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Sürekli olarak dürtüsel hareketleri izler ve tarım dışı istihdam verileri gibi önemli ekonomik haberlerin yayınlandığı zamanlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa hareketleri için ideal bir strateji kullanır. Algoritmik ticaret sayesinde, robotlarımız piyasa olaylarına ve hareketlerine anında tepki v
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Güvenilir ticaret için vazgeçilmez aracınız İnternet sağlayıcınız ve VPS'niz stabil bir bağlantı vaat ediyor, peki onlara gerçekten güvenebilir misiniz? Her milisaniyenin önemli olduğu bir dünyada, yavaş veya istikrarsız bir bağlantı, kaçırılan kârlar veya zararlarla sonuçlanabilir. Ping script'i size şunları sağlar: Bilinçli kararlar verin: Stratejiniz için en hızlı ve en güvenilir bağlantıyı seçmek amacıyla farklı VPS sunucularının ve aracı kurumların hızını görsel olarak karşılaştırın.
Non farm payrolls BUY
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls BUY Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki EA kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: EA, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir Alış (BUY) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. O, yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki danışman kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: Danışman, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir satış (SELL) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermaye
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt