Non-Farm Payrolls BUY

Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki EA kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır.

  • İşlem Açma: EA, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir Alış (BUY) işlemi açar.

  • Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermayenin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar.

  • Negatif Bakiye Koruması: Broker'ın politikası sayesinde, bu hesaptaki zarar, depozitonun %100'ünü aşmayacaktır. Bu özellik, bir fiyat boşluğu (gap) durumunda bile aşırı kayıplara karşı koruma sağlar.

  • Pozisyon Yönetimi:

    • Stop Loss ve Take Profit, işlem açıldıktan hemen sonra belirlenir.

    • Dinamik Take Profit: Bu aşamada, trailing stop, sabit bir hedefi olmayan kayan bir take profit gibi davranır. Fiyatla birlikte dinamik olarak hareket ederek, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlanmadan momentumdan maksimum faydayı almanızı sağlar.

Bu Expert Advisor, bir Satış (SELL) işlemi açan başka bir EA ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. https://www.mql5.com/ru/market/product/148803?source=Site+Market+My+Products+Page Böylece, fiyatın aniden bir yöne doğru hareket etmesi durumunda, hesaplardan biri önemli bir gelir elde edebilir.

Riskler Hakkında Önemli Notlar

Bu Expert Advisor ile işlem yapmak yüksek riskler içerir. Sadece kaybetmenizin sizin için kritik olmayacağı bir miktarla başlayın. İyi sonuçlara rağmen, diğer herhangi bir işlem aracı gibi, bu EA da gelecekteki karları garanti etmez. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı İzleme ve Destek

  • Canlı İzleme: İşlem sinyalimize abone olarak EA'nın gerçek performansını ve mevcut sonuçlarını takip edebilirsiniz.

  • Kullanıcı Desteği ve Güncellemeler: EA'nın güncel piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olması için tam kullanıcı desteği sağlıyor ve düzenli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler üzerinde çalışıyoruz.

Anlık hareketler ve haber anlarında işlem yapmak için, bekleyen emirler (pending orders) kullanan diğer Expert Advisor'ımızı da düşünebilirsiniz: https://www.mql5.com/ru/market/product/143428?source=Site+Market+My+Products+Page .



Video Non farm payrolls BUY
Yazarın diğer ürünleri
Impuls VPS
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impuls VPS: Otomatik Ticaret Robotu Impuls VPS, MetaTrader 4 (MT4) platformu için geliştirilmiş ve optimize edilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu robot, özellikle Non-Farm Payrolls gibi haber etkinlikleri sırasında da işlem yapabilen, bir impuls stratejisine dayalı algoritmik ticaret için güvenilir bir araç arayanlar için tasarlanmıştır. Ultra-hızlı mantığı, minimum bağlantı gecikmesi gerektirir ve bu, gerçek hesaplarda işlem yapmak için kritik öneme sahiptir. Birincil göre
Impulse for VPS MT5
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 için Otomatik Ticaret Robotu Impulse for VPS MT5, yüksek hızlı ticaret sistemleri uzmanları tarafından geliştirilmiş, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Sürekli olarak dürtüsel hareketleri izler ve tarım dışı istihdam verileri gibi önemli ekonomik haberlerin yayınlandığı zamanlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa hareketleri için ideal bir strateji kullanır. Algoritmik ticaret sayesinde, robotlarımız piyasa olaylarına ve hareketlerine anında tepki v
Ping MT4
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Ваш незаменимый инструмент для надёжной торговли Ваш интернет-провайдер и VPS обещают стабильное соединение, но действительно ли вы можете им доверять? В мире, где каждая миллисекунда имеет значение, медленное или нестабильное соединение может обернуться упущенной прибылью или убытками. Ping позволяет вам:  * Принимать осознанные решения: Наглядно сравнивайте скорость разных VPS-серверов и брокеров, чтобы выбрать самое быстрое и надёжное соединение для вашей стратегии. * Исключить риски: О
Non farm payrolls SELL MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на продажу (SELL) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что о
Non farm payrolls BUY MT4
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Buy Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе)  в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.  * Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.  * Управление лотом: Размер лота рассчиты
Ping
Vagif Shabanov
Yardımcı programlar
Ping: Güvenilir ticaret için vazgeçilmez aracınız İnternet sağlayıcınız ve VPS'niz stabil bir bağlantı vaat ediyor, peki onlara gerçekten güvenebilir misiniz? Her milisaniyenin önemli olduğu bir dünyada, yavaş veya istikrarsız bir bağlantı, kaçırılan kârlar veya zararlarla sonuçlanabilir. Ping script'i size şunları sağlar: Bilinçli kararlar verin: Stratejiniz için en hızlı ve en güvenilir bağlantıyı seçmek amacıyla farklı VPS sunucularının ve aracı kurumların hızını görsel olarak karşılaştırın.
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Uzman Danışmanlar
Non-Farm Payrolls Sell Bu Expert Advisor (EA), Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik haberlerin açıklanma anında EURUSD döviz çifti üzerinde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. O, yüksek piyasa volatilitesinden faydalanmak için iki danışman kullanan birleşik bir sistemin parçasıdır. İşlem Açma: Danışman, haberin yayınlanma anıyla senkronize olarak, kesin olarak belirlenmiş bir zamanda bir satış (SELL) işlemi açar. Lot Yönetimi: Lot boyutu otomatik olarak hesaplanır, bu da mevcut sermaye
