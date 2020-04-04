Non farm payrolls BUY MT4

Non-Farm Payrolls Buy

Этот Expert Advisor (EA) разработан для торговли на валютной паре EURUSD (работает на любом символе) в момент выхода важных экономических новостей, таких как Non-Farm Payrolls (NFP). Он является частью единой системы, которая использует два советника для извлечения выгоды из высокой волатильности рынка.

* Открытие сделки: Советник открывает сделку на покупку (BUY) в строго заданное время, синхронизируясь с моментом выхода новости.

* Управление лотом: Размер лота рассчитывается автоматически, что обеспечивает максимальное использование доступного капитала.

* Защита от отрицательного баланса: Благодаря политике брокера, убыток на этом счете не превысит 100% депозита. Эта функция обеспечивает защиту от чрезмерных потерь, даже в случае ценового гэпа.

* Управление позицией:

* Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются сразу после открытия сделки.

* Динамичный тейк-профит: На этом этапе трейлинг-стоп работает как скользящий тейк-профит, который не имеет фиксированной цели. Он динамично движется вместе с ценой, позволяя забрать максимум от импульса, не ограничиваясь заранее установленной точкой выхода.

Этот советник предназначен для работы в паре с другим, который открывает сделку на продажу.

Таким образом, при резком движении цены в одну из сторон, один из счетов может получить значительный доход.

Важные Замечания о Рисках

Торговля с данным советником сопряжена с повышенными рисками. Начинайте только с той суммой, потеря которой не будет для вас критичной. Несмотря на хорошие результаты, как и любой торговый инструмент, этот советник не гарантирует будущих прибылей. Прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Живой Мониторинг и Поддержка

* Живой Мониторинг: Вы можете отслеживать реальную работу советника и его текущие результаты, подписавшись на наш торговый сигнал.

* Поддержка пользователя и Обновления: Мы обеспечиваем полную поддержку пользователей и регулярно работаем над улучшениями и обновлениями советника, чтобы он соответствовал актуальным рыночным условиям и потребностям трейдеров.

