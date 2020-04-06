Impulse for VPS MT5

Impulse for VPS MT5: Robô de Trading Automático para MetaTrader 5 (Versão 2026)
Demonstração de crescimento estável ao longo de 10 anos.
Desenvolvido para traders que trabalham com requisitos rigorosos de drawdown e gestão de riscos.
O Impulse for VPS MT5 é um Expert Advisor (EA) de alta velocidade totalmente automatizado para MetaTrader 5. Sua estratégia baseia-se na busca por movimentos impulsivos e apresenta um crescimento estável de lucros em um período de teste de dez anos, refletido detalhadamente no Cenário 5 abaixo (utilizando 100% de qualidade do histórico).
O robô é autônomo e reage instantaneamente aos eventos e movimentos do mercado graças ao trading algorítmico, eliminando completamente o fator humano. Está otimizado para o par EURUSD e requer operação ininterrupta em um servidor VPS remoto com Ping mínimo e baixa Latency para máxima eficiência. O Impulse for VPS MT5 é ideal tanto para traders iniciantes quanto para investidores experientes que desejam diversificar seu portfólio. O depósito mínimo para começar é de $2.5 USD (o recomendado para operação estável é a partir de $20 USD).
Principais Características e Funções
Estratégia de Rompimento (Breakout): O robô coloca ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop a uma distância definida do preço atual. Assim que uma das ordens é ativada, a ordem oposta é automaticamente excluída.
Proteção Máxima contra Slippage: A lógica do nosso sistema de trading, em conjunto com o servidor VPS, foi projetada para minimizar o escorregamento (slippage). Isso garante uma execução de ordens ultraprecisa, mesmo em momentos de alta volatilidade, assegurando o cumprimento das suas condições comerciais.
Gestão de Riscos Confiável:
 * Gestão Flexível de Lotes: O volume da transação é calculado automaticamente com base no seu saldo atual. Isso permite um crescimento exponencial dos lucros, mantendo um nível de risco constante em relação ao tamanho da conta.
 * Stop Loss Rígido: Definido imediatamente após a abertura de uma posição para proteger contra perdas indesejadas.
 * Drawdown Máximo (MaxLossPercent): Um sistema inteligente que fecha todas as posições se a perda atual exceder uma porcentagem específica do capital líquido (equity) máximo.
 * Proteção de Equity Adaptativa de Dois Níveis: Um sistema avançado que protege o lucro acumulado monitorando a retração a partir do nível máximo de equity alcançado. Dependendo do tamanho do lucro, o sistema alterna automaticamente para uma porcentagem de retração mais agressiva para garantir o resultado o mais rápido possível.
Trailing Stop de Duas Etapas:
 * Etapa 1 (Breakeven): Ativada ao atingir um determinado lucro, movendo o stop loss para o nível de entrada (ponto de equilíbrio).
 * Etapa 2 (Take Profit Dinâmico): Nesta fase, o trailing stop funciona como um take profit móvel sem um alvo fixo. Ele se move dinamicamente com o preço, permitindo extrair o máximo do impulso sem ser limitado por um ponto de saída pré-definido.
Canal de Emergência Failsafe (OnTimer de Reserva via Canal de Transações)
 * Fechamento de Emergência por Falha de Dados: Se o canal de ticks de cotações congelar, o gráfico parar ou as velas não atualizarem, o robô ativa imediatamente o controle de reserva através do Canal de Transações.
 * Monitoramento Independente: Através do Canal de Transações (que não depende dos ticks), o robô pode monitorar o estado atual da conta (Equity). Se a condição estabelecida for atingida (alcançar um nível crítico de drawdown), ele fecha forçadamente todas as posições, garantindo a proteção do capital mesmo quando as cotações param.
Proteção de Emergência Adicional por Moeda da Conta: No modo de canal de reserva, o fechamento forçado também ocorre se o drawdown em relação ao equity máximo exceder um valor específico na moeda da conta.
Gestão do Tempo de Trading: Interrupção automática da colocação de novas ordens após um horário definido (ex: 22:00) para evitar operar em períodos de baixa liquidez.
Controle de Qualidade da Conexão (Ping)
O robô está equipado com um filtro rigoroso de qualidade de conexão (Ping). As operações comerciais são permitidas apenas se o atraso de comunicação com o servidor de trading não exceder um limite crítico definido (MaxPingMs). Nas configurações padrão, esse limite é de 1.0 milissegundo (ms). Ultrapassar esse limite bloqueia imediatamente a colocação de novas ordens. No entanto, ordens pendentes já colocadas permanecem no mercado e podem ser executadas. Se uma operação já estiver aberta e o Ping aumentar, toda a lógica de proteção (Trailing Stop e controle de Equity) continua funcionando plenamente para proteger a posição existente. O Ping atual é exibido no gráfico.
Proteção Multinível e Controle de Latência Crítica.
O robô possui um núcleo de segurança exclusivo além do controle rigoroso de Ping. O Controle de Latência Crítica (Last Order) é o segundo nível de proteção de emergência que monitora o tempo real de execução da última transação no servidor da corretora. Diante de qualquer suspeita de atraso crítico (excedendo o limite MaxLatencyMS), o robô bloqueia automaticamente novas ordens e ativa instantaneamente o Canal de Emergência (OnTimer). Além disso, se o robô entrar no mercado excedendo o limite de Latency, ele ativa imediatamente o canal OnTimer para monitorar a nova posição. Simultaneamente, busca continuamente uma latência aceitável enviando ordens de diagnóstico. Este canal de reserva funciona de forma independente do fluxo de cotações, usando o Canal de Transações do MetaTrader para monitoramento constante do Equity. Em caso de falha, o OnTimer garante o envio de ordens de fechamento usando o limite de emergência (Emergency_Max_Drop), assegurando a proteção do capital mesmo em condições instáveis.
Resultados de Testes
O robô passou por testes extensivos no Testador de Estratégias. Abaixo estão os resultados obtidos com 100% de qualidade do histórico no tempo gráfico M1.
Parâmetros gerais para repetir os testes:
Expert: Impulse for VPS MT5
Period: M1 (2025.01.01 - 2025.11.29)
Currency: USD
Symbol: EURUSD
PendingOrderDistance=250.0
DisableOrdersAfterHour=22
MagicNumber=12345
MaxPingMs=1
MaxLatencyMS=20.0
Leverage: 1:1000
Cenário 1: Início Agressivo (ver imagem 1)
Parâmetros: DepositForBaseLot=2.5, MaxLossPercent=15, Emergency_Max_Drop=5, Initial Deposit: 10.00
Resultados:
Qualidade do Histórico: 100%
Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1
Net profit: 351 655.07 Balance drawdown absolute: 0.14 Equity drawdown absolute: 0.18
Gross profit: 381 153.99 Balance drawdown maximal: 8 100.00 (4.61%) Equity drawdown maximal: 15 400.00 (8.44%)
Gross loss: -29 498.92 Balance drawdown relative: 42.95% (5 343.61) Equity drawdown relative: 49.73% (6 509.46)
Profit factor: 12.92 Expected payoff: 6 895.20 Margin level: 184.23%
Recovery factor: 22.83 Sharpe ratio: 383.03 Z-score: -0.32 (25.10%)
AHPR: 1.2974 (29.74%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0
GHPR: 1.2278 (22.78%) LR standard error: 73 421.33
Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%)
Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)
Cenário 2: Crescimento Equilibrado (ver imagem 2)
Parâmetros: DepositForBaseLot=5, MaxLossPercent=15.0, Emergency_Max_Drop=50.0, Initial Deposit: 100.00
Resultados:
Net profit: 163 881.11 Balance drawdown absolute: 0.70 Equity drawdown absolute: 0.90
Profit factor: 19.38 Expected payoff: 3 213.36 Recovery factor: 24.83
Sharpe ratio: 393.66 AHPR: 1.1837 (18.37%) GHPR: 1.1562 (15.62%)
Cenário 3: Potencial Ampliado (ver imagem 3)
Parâmetros: DepositForBaseLot=7.5, MaxLossPercent=15.0, Emergency_Max_Drop=50.0, Initial Deposit: 1 000.00
Resultados:
Net profit: 158 350.15 Balance drawdown absolute: 4.66 Equity drawdown absolute: 5.99
Profit factor: 15.40 Expected payoff: 3 104.90 Recovery factor: 24.02
Cenário 4: Potencial Máximo (ver imagem 4)
Parâmetros: DepositForBaseLot=10, MaxLossPercent=10, Emergency_Max_Drop=50.0, Initial Deposit: 10 000.00
Resultados:
Net profit: 222 378.63 Balance drawdown absolute: 35.00 Equity drawdown absolute: 45.00
Profit factor: 6.76 Expected payoff: 4 360.37 Recovery factor: 16.28
Cenário 5: Potencial de Longo Prazo (ver imagem 5)
Parâmetros: DepositForBaseLot=33, MaxLossPercent=4, Emergency_Max_Drop=4000, Initial Deposit: 100 000.00
Resultados:
Total Net Profit: 6 033 252.37 Balance Drawdown Maximal: 75 300.00 (2.58%) Equity Drawdown Maximal: 128 800.00 (2.23%)
Profit Factor: 5.39 Expected Payoff: 12 363.22 Recovery Factor: 46.84
Total Trades: 488 Profit Trades (% of total): 164 (33.61%) Loss Trades (% of total): 324 (66.39%)
Average profit trade: 45 160.98 Average loss trade: -3 331.06
Os resultados acima são exemplos. Você pode testar o Impulse for VPS MT5 de forma independente em qualquer período. Como qualquer ferramenta, requer validação em conta real. Operar envolve riscos; comece apenas com capital que possa perder.
Observações Importantes:
Escolha de VPS e Corretora: A eficácia da estratégia depende de latência mínima. Certifique-se de que seu VPS esteja fisicamente perto do servidor da corretora. O EA exibe dados de Ping e Latency para ajudar na escolha da melhor combinação.
Infraestrutura: O uso de um VPS permite que você não precise estar na frente do computador constantemente, podendo monitorar tudo pelo celular. Buscamos corretoras com alta velocidade de execução tipo ECN/LP.
Recursos Adicionais: Código em Python
Através da plataforma MQL5 Market, você pode solicitar o código deste robô em Python, o que permitirá total liberdade para integração e personalização do nosso sistema de alta velocidade em sua própria infraestrutura.
Suporte e Atualizações
Oferecemos suporte completo aos usuários e trabalhamos regularmente em melhorias e atualizações para garantir que nosso produto atenda às condições atuais do mercado e às necessidades dos traders.
