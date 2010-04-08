Impulse for VPS MT5: MetaTrader 5 자동 매매 로봇 (2026년 버전) 10년간의 안정적인 성장 실적 증명. 본 시스템은 드로우다운(자본 감소) 및 리스크 관리에 엄격한 기준을 가진 트레이더를 위해 개발되었습니다. Impulse for VPS MT5는 MetaTrader 5 플랫폼 전용 완전 자동화 고속 거래 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 이 전략은 임펄스(충격) 움직임 포착을 기반으로 하며, 100% 히스토리 품질을 사용한 10년 백테스트 기간(아래 시나리오 5 참조) 동안 안정적인 수익 성장을 보여줍니다. 이 EA는 자율적으로 작동하며, 알고리즘 거래를 통해 시장 상황과 움직임에 즉각적으로 반응하여 인간의 심리적 요인을 완전히 배제합니다. EURUSD 통화쌍에 최적화되어 있으며, 최대 효율을 위해 지연 시간(Latency)이 낮고 핑(Ping)이 최소화된 원격 VPS 서버에서의 중단 없는 구동이 필수적입니다. Impulse for VPS MT5는 초보 트레이더부터 포트폴리오 다각화를 원하는 숙련된 투자자에게 모두 적합합니다. 시작을 위한 최소 예치금은 $2.5 USD이며, 안정적인 운영을 위한 권장 금액은 $20 USD 이상입니다. 주요 특징 및 기능 브레이크아웃 전략: 본 EA는 현재 가격에서 설정된 거리에 Buy Stop 및 Sell Stop 예약 주문을 배치합니다. 한쪽 주문이 체결되면 반대쪽 주문은 자동으로 삭제됩니다. 슬리피지 방지 기능: 당사의 거래 시스템 로직은 VPS 서버와 연동되어 슬리피지를 최소화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 변동성이 높은 시기에도 매우 정밀한 주문 체결을 실현하며 거래 조건을 보장합니다. 신뢰할 수 있는 리스크 관리: * 유연한 로트 관리: 거래 수량은 현재 잔고를 기반으로 자동 계산됩니다. 이를 통해 계좌 규모 대비 리스크 수준을 일정하게 유지하면서 수익의 복리 성장을 가능하게 합니다. * 엄격한 손절매(Stop Loss): 예기치 못한 손실을 방지하기 위해 포지션 진입 즉시 손절매가 설정됩니다. * 최대 손실 제한(MaxLossPercent): 현재 손실이 최대 자산(Equity)의 지정된 비율을 초과할 경우 모든 포지션을 종료하는 지능형 시스템입니다. * 적응형 2단계 자산 보호: 도달한 최대 자산으로부터의 하락을 모니터링하여 누적 수익을 보호하는 고급 시스템입니다. 수익 규모에 따라 시스템은 더욱 공격적인 수익 보존 비율로 자동 전환되어 결과를 신속하게 확정 짓습니다. 2단계 트레일링 스톱: * 1단계 (본전 확보): 일정 수익 도달 시 활성화되어 손절매 가격을 진입 가격(본전)으로 이동합니다. * 2단계 (다이내믹 익절): 이 단계에서 트레일링 스톱은 고정된 목표가 없는 유동적 익절 기능을 수행합니다. 가격 움직임에 따라 동적으로 이동하며, 미리 설정된 종료 지점에 제한받지 않고 임펄스에서 최대 수익을 확보합니다. 이머전시 세이프 채널 (트랜잭션 채널을 통한 백업 OnTimer) * 데이터 장애 시 긴급 종료: 가격 틱 공급이 중단되거나 차트가 멈추고 캔들이 업데이트되지 않는 경우, EA는 즉시 트랜잭션 채널을 통한 백업 제어 시스템을 활성화합니다. * 독립적 모니터링: 틱에 의존하지 않는 트랜잭션 채널을 통해 EA는 현재 계좌 상태(자산)를 모니터링할 수 있습니다. 설정된 조건(임계 드로우다운 도달)이 일치할 경우, 가격 공급이 멈춘 상태에서도 모든 포지션을 강제 종료하여 자본을 보호합니다. 계좌 통화 기준 추가 긴급 보호: 백업 채널 모드에서는 최대 자산 대비 하락 폭이 계좌 통화로 설정된 금액을 초과할 경우에도 강제 종료가 작동합니다. 거래 시간 관리: 유동성이 낮은 시간대의 거래를 피하기 위해 설정된 시간(예: 22:00) 이후에는 새로운 주문 배치를 자동으로 중단합니다. 연결 품질 제어 (Ping) 본 EA에는 엄격한 연결 품질(Ping) 필터가 탑재되어 있습니다. 거래 서버와의 통신 지연이 설정된 임계값(MaxPingMs)을 초과하지 않는 경우에만 거래 작업이 허용됩니다. 표준 설정에서 이 임계값은 1.0밀리초(ms)입니다. 이 제한을 초과하면 즉시 새로운 주문 배치가 차단됩니다. 단, 이미 배치된 예약 주문은 시장에 유지되어 체결될 수 있습니다. 이미 포지션이 오픈된 상태에서 핑이 증가하는 경우, 모든 보호 로직(트레일링 스톱 및 자산 모니터링)은 기존 포지션을 보호하기 위해 정상 작동합니다. 현재 핑 값은 차트에 표시됩니다. 다층 보호 및 임계 지연 제어 (Latency Control) 엄격한 핑 제어 외에도 독자적인 보안 코어를 갖추고 있습니다. '임계 지연 제어(Last Order)'는 브로커 서버에서의 최근 거래 실행 시간을 모니터링하는 두 번째 긴급 보호 계층입니다. 치명적인 지연(MaxLatencyMS 초과)이 의심될 경우, EA는 자동으로 신규 주문을 차단하고 틱 업데이트를 기다리지 않고 즉시 긴급 채널(OnTimer)을 실행합니다. 또한 지연 임계값을 초과한 상태에서 진입한 경우, 신규 포지션 감시를 위해 즉시 OnTimer 채널을 활성화합니다. 동시에 EA는 진단용 주문을 주기적으로 송신하여 실제 지연 시간을 측정하며 정상 복귀를 준비합니다. 이 백업 채널은 시세 흐름과 독립적으로 작동하며 MetaTrader 트랜잭션 채널을 사용해 자산을 지속적으로 감시합니다. 치명적인 드로우다운이나 틱 채널 장애 발생 시, OnTimer는 계좌 통화 기준 긴급 리미트(Emergency_Max_Drop) 또는 적응형 보호 임계값을 사용하여 브로커에게 모든 포지션 종료 명령을 확실히 전달합니다. 이는 통신 장애로 차트가 멈춘 상황에서도 신뢰할 수 있는 트랜잭션 채널을 통해 자산 보호가 실행됨을 보장하며, 지연 시간이 허용 범위로 돌아왔을 때만 거래가 재개됩니다. Impulse for VPS MT5는 이중 제어 시스템을 갖춘 중요한 진단 도구이며, 내장된 Ping 및 Latency 제어 데이터를 차트에 명확하게 표시합니다. 테스트 결과 본 EA는 전략 테스터에서 단기 및 장기 기간에 걸쳐 광범위한 테스트를 완료했습니다. 아래는 M1 타임프레임, 100% 히스토리 품질로 얻은 결과입니다. 테스트 공통 설정: Expert: Impulse for VPS MT5 Period: M1 (2025.01.01 - 2025.11.29) Currency: USD Symbol: EURUSD PendingOrderDistance=250.0 DisableOrdersAfterHour=22 MagicNumber=12345 MaxPingMs=1 MaxLatencyMS=20.0 Leverage: 1:1000 시나리오 1: 공격적 시작 (스크린샷 1 참조) 매개변수: DepositForBaseLot=2.5 MaxLossPercent=15 Emergency_Max_Drop=5 Initial Deposit: 10.00 결과: 히스토리 품질: 100% Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1 Net profit: 351 655.07 Balance drawdown absolute: 0.14 Equity drawdown absolute: 0.18 Gross profit: 381 153.99 Balance drawdown maximal: 8 100.00 (4.61%) Equity drawdown maximal: 15 400.00 (8.44%) Gross loss: -29 498.92 Balance drawdown relative: 42.95% (5 343.61) Equity drawdown relative: 49.73% (6 509.46) Profit factor: 12.92 Expected payoff: 6 895.20 Margin level: 184.23% Recovery factor: 22.83 Sharpe ratio: 383.03 Z-score: -0.32 (25.10%) AHPR: 1.2974 (29.74%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0 GHPR: 1.2278 (22.78%) LR standard error: 73 421.33 Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%) Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%) Largest profit trade: 121 100.00 Largest loss trade: -6 700.00 Average profit trade: 9 528.85 Average loss trade: -1 680.05 Maximum consecutive wins (): 11 (12 154.40) Maximum consecutive losses (): 3 (-4 803.66) Maximal consecutive profit (count): 189 000.00 (8) Maximal consecutive loss (count): -6 700.00 (1) Average consecutive wins: 4 Average consecutive losses: 1 시나리오 2: 균형 잡힌 성장 (스크린샷 2 참조) 매개변수: DepositForBaseLot=5 MaxLossPercent=15.0 Emergency_Max_Drop=50.0 Initial Deposit: 100.00 결과: 히스토리 품질: 100% Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1 Net profit: 163 881.11 Balance drawdown absolute: 0.70 Equity drawdown absolute: 0.90 Gross profit: 172 798.09 Balance drawdown maximal: 2 736.00 (8.05%) Equity drawdown maximal: 6 600.00 (4.23%) Gross loss: -8 916.98 Balance drawdown relative: 27.43% (1 174.45) Equity drawdown relative: 32.65% (1 451.86) Profit factor: 19.38 Expected payoff: 3 213.36 Margin level: 399.48% Recovery factor: 24.83 Sharpe ratio: 393.66 Z-score: -1.16 (74.99%) AHPR: 1.1837 (18.37%) LR correlation: 0.66 OnTester result: 0 GHPR: 1.1562 (15.62%) LR standard error: 30 546.37 Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (84.38%) Total deals: 102 Profit trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%) Largest profit trade: 40 606.02 Largest loss trade: -2 277.67 Average profit trade: 4 319.95 Average loss trade: -355.49 Maximum consecutive wins (): 11 (3 923.30) Maximum consecutive losses (): 3 (-828.29) Maximal consecutive profit (count): 136 436.35 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 277.67 (1) Average consecutive wins: 5 Average consecutive losses: 2 시나리오 3: 확장 잠재력 (스크린샷 3 참조) 매개변수: DepositForBaseLot=7.5 MaxLossPercent=15.0 Emergency_Max_Drop=50.0 Initial Deposit: 1 000.00 결과: 히스토리 품질: 100% Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1 Net profit: 158 350.15 Balance drawdown absolute: 4.66 Equity drawdown absolute: 5.99 Gross profit: 169 349.60 Balance drawdown maximal: 2 709.98 (5.38%) Equity drawdown maximal: 6 593.12 (4.35%) Gross loss: -10 999.45 Balance drawdown relative: 19.36% (2 324.03) Equity drawdown relative: 24.00% (2 984.71) Profit factor: 15.40 Expected payoff: 3 104.90 Margin level: 614.50% Recovery factor: 24.02 Sharpe ratio: 376.34 Z-score: -2.32 (97.91%) AHPR: 1.1180 (11.80%) LR correlation: 0.74 OnTester result: 0 GHPR: 1.1045 (10.45%) LR standard error: 27 120.74 Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (68.42%) Long trades (won %): 32 (81.25%) Total deals: 102 Profit trades (% of total): 39 (76.47%) Loss trades (% of total): 12 (23.53%) Largest profit trade: 29 860.67 Largest loss trade: -2 251.20 Average profit trade: 4 342.30 Average loss trade: -481.32 Maximum consecutive wins (): 11 (9 465.62) Maximum consecutive losses (): 3 (-1 618.36) Maximal consecutive profit (count): 114 915.12 (8) Maximal consecutive loss (count): -2 251.20 (1) Average consecutive wins: 6 Average consecutive losses: 2 시나리오 4: 최대 잠재력 (스크린샷 4 참조) 매개변수: DepositForBaseLot=10 MaxLossPercent=10 Emergency_Max_Drop=50.0 Initial Deposit: 10 000.00 결과: 히스토리 품질: 100% Bars: 355297 Ticks: 16253899 Symbols: 1 Net profit: 222 378.63 Balance drawdown absolute: 35.00 Equity drawdown absolute: 45.00 Gross profit: 261 011.77 Balance drawdown maximal: 7 261.09 (4.24%) Equity drawdown maximal: 13 662.78 (7.71%) Gross loss: -38 633.14 Balance drawdown relative: 13.71% (2 392.96) Equity drawdown relative: 16.87% (3 052.27) Profit factor: 6.76 Expected payoff: 4 360.37 Margin level: 833.60% Recovery factor: 16.28 Sharpe ratio: 312.49 Z-score: -1.33 (81.65%) AHPR: 1.0711 (7.11%) LR correlation: 0.89 OnTester result: 0 GHPR: 1.0636 (6.36%) LR standard error: 28 250.73 Total trades: 51 Short trades (won %): 19 (63.16%) Long trades (won %): 32 (68.75%) Total deals: 102 Profit trades (% of total): 34 (66.67%) Loss trades (% of total): 17 (33.33%) Largest profit trade: 52 127.49 Largest loss trade: -6 084.70 Average profit trade: 7 676.82 Average loss trade: -1 602.70 Maximum consecutive wins (): 11 (42 636.98) Maximum consecutive losses (): 3 (-5 295.33) Maximal consecutive profit (count): 70 336.23 (4) Maximal consecutive loss (count): -6 084.70 (1) Average consecutive wins: 3 Average consecutive losses: 2 시나리오 5: 장기 잠재력 (스크린샷 5 참조) 매개변수: DepositForBaseLot=33 MaxLossPercent=4 Emergency_Max_Drop=4000 Initial Deposit: 100 000.00 결과: 히스토리 품질: 100% Bars: 4061203 Ticks: 273404858 Symbols: 1 Total Net Profit: 6 033 252.37 Balance Drawdown Absolute: 106.05 Equity Drawdown Absolute: 1 045.35 Gross Profit: 7 406 399.93 Balance Drawdown Maximal: 75 300.00 (2.58%) Equity Drawdown Maximal: 128 800.00 (2.23%) Gross Loss: -1 373 147.56 Balance Drawdown Relative: 8.57% (20 319.68) Equity Drawdown Relative: 11.95% (29 371.98) Profit Factor: 5.39 Expected Payoff: 12 363.22 Margin Level: 2748.07% Recovery Factor: 46.84 Sharpe Ratio: 149.15 Z-Score: 0.18 (14.28%) AHPR: 1.0088 (0.88%) LR Correlation: 0.99 OnTester result: 0 GHPR: 1.0085 (0.85%) LR Standard Error: 272 929.09 Total Trades: 488 Short Trades (won %): 204 (38.24%) Long Trades (won %): 284 (30.28%) Total Deals: 976 Profit Trades (% of total): 164 (33.61%) Loss Trades (% of total): 324 (66.39%) Largest profit trade: 200 300.00 Largest loss trade: -45 100.00 Average profit trade: 45 160.98 Average loss trade: -3 331.06 Maximum consecutive wins (): 6 (375 900.61) Maximum consecutive losses (): 16 (-63 400.00) Maximal consecutive profit (count): 375 900.61 (6) Maximal consecutive loss (count): -63 400.00 (16) Average consecutive wins: 1 Average consecutive losses: 3 위의 결과는 EA 성능의 예시입니다. 전략 테스터를 사용하여 원하는 기간과 예치금으로 Impulse for VPS MT5를 직접 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 최적의 시나리오를 선택하고, 자신의 매매 수준에 맞게 설정을 조정하며, 다양한 시장 상황에서의 효율성을 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 모든 거래 도구와 마찬가지로, 본 EA 역시 실계좌에서의 추가 검증이 필요합니다. 본 EA를 이용한 거래는 높은 리스크를 수반합니다. 손실 시 감당할 수 있는 금액으로만 시작하십시오. 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 중요 고지 사항: 최적의 VPS 및 브로커 선택 브레이크아웃 전략의 최대 효율을 위해 VPS와 브로커 서버 간의 물리적 근접성으로 인한 최소 지연 시간(Ping/Latency)이 매우 중요합니다. 시작 전, 사용 중인 VPS와 브로커 연결이 최소 지연 시간을 제공하는지 확인하십시오. Impulse for VPS MT5는 최적의 구성을 선택할 수 있도록 주요 진단 데이터(Ping 및 Latency)를 차트에 직접 표시합니다. 성공적인 인프라 구축 최적의 파트너(VPS 및 브로커) 선택은 EA 구동을 위한 이상적인 환경을 제공합니다. VPS 서버 사용의 주요 장점은 컴퓨터 앞에 계속 앉아 있을 필요가 없다는 것입니다. 모바일 기기를 통해 구동 상태를 원격 모니터링하고 연결 품질을 신속하게 확인할 수 있습니다. 이러한 유연성은 기동성을 유지하면서도 핵심 인프라를 통제할 수 있게 해줍니다. EA의 효율성을 극대화하기 위해 당사는 높은 주문 체결 속도를 제공하는 브로커를 엄격히 선별하며, 최상위 ECN/LP 수준의 시세 공급 속도를 갖춘 업체를 찾을 것을 권장합니다. VPS와 브로커 서버의 물리적 거리에 따른 최소 지연 시간(Ping/Latency)이 성공의 핵심입니다. 추가 기능: Python 코드 MQL5 마켓 플랫폼을 통해 본 EA의 Python 버전 코드를 주문하실 수 있습니다. 이를 통해 당사의 고속 시스템을 귀하의 자체 인프라 환경에 통합하고 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다. 당사는 포괄적인 사용자 지원을 제공하며, 제품이 최신 시장 환경과 트레이더의 요구에 부합하도록 정기적인 개선 및 업데이트를 진행하고 있습니다.