BTCmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.





Monitoring in the real account >>> [ Click Here ] Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other broker.

Tavsiyeler: Broker - Weltrade veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra

veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra Hesap türü - PRO/ECN ile koruma

Zaman dilimi - H1

Sembol - BTCUSD (Bitcoin)

İlk yatırım - 5000'den itibaren

Kaldıraç - 1:100'den itibaren

İşlem modu - VPS (7/24) önerilir = kabul edilebilir ping 0-30 ms

Optimizasyon ve test süresi - 12-60 ay

Optimizasyon için önerilen sıklık - her 3-6 ayda bir

Avantajlar:

1. Uzman Danışman göstergeler kullanmaz, harici kaynaklar kullanmaz, temel analize ve/veya haberlere bağlı değildir.

2. Uzman Danışman hem strateji test cihazında hem de demo ve gerçek hesaplarda hemen hemen aynı şekilde işlem yapar.

3. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) işlem yapabilirsiniz.

4. Uzman Danışman orta-uzun vadeli yatırımlar için ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için kullanılabilir. 5. Herhangi bir zaman dilimindeki grafikte işlem yapmak için bir Expert Advisor kurabilirsiniz. Expert Advisor ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir. Grafik ayrıca EA'nın işletim parametrelerinin istatistikleri için bir bilgi paneli görüntüler.

NOT:

1. Expert Advisor, tüm emirleri için yerleşik Magic'e sahiptir. Danışmanı aynı işlem terminalinin farklı varlıkları için kullanamazsınız.

2. Bir Expert Advisor satın almadan önce, Expert Advisor'ı optimize etmek ve test etmek için uygun deneyime ve bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

UYARI: 1. Herhangi bir hesap türünde ve herhangi bir broker ile herhangi bir Uzman Danışmanın aynı şekilde işlem yapacağı masalına inanmayın. Bu bir YALAN, çünkü her brokerın farklı teklif sağlayıcıları, teklif doğruluğu 4(2) veya 5(3) haneli, emir yürütme türleri vb. vardır. 2. Uzman Danışmanı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir. 3. Brokerınız ORDER_FILLING_FOK modunda (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) Uzman Danışmanların işlemlerini desteklemiyorsa, böyle bir broker Uzman Danışmanlar tarafından tamamen güvenli bir şekilde işlem yapmaya uygun değildir. Bunlar Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets brokerları vb.dir. Bununla ilgili tüm riskleri üstlenmelisiniz!

=================================== MT5'te EA'yı optimize etmek için: 1. Gerçek bir hesap, sembol ve EA'nın işlem göreceği maksimum olası tarih için brokerinizin MT5'indeki teklif geçmişini (100% gerçek tik) kontrol etmeniz gerekir. NOT: MT5'te teklif geçmişi aşağıdaki durumlarda otomatik olarak yüklenmelidir - Grafikteki maksimum çubuk sayısı: Sınırsız. Teklif geçmişi (100% gerçek tik) 2 yıldan azsa, o zaman böyle bir brokeri optimizasyon ve EA ile işlem yapmak için kullanmamak daha iyidir. 2. Varsayılan ayarlar FILLING_FOK modunda strateji test cihazında ilk test çalıştırmasını yapın. EA bu ​​modda işlem görüyorsa, EA'yı Genetik veya Modelleme ile Tam optimizasyona çalıştırabilirsiniz: Gerçek tiklere dayalı her tik. EA bu ​​modda işlem yapmazsa ve Günlük yazarsa - Desteklenmeyen doldurma modu / Hata kodu = 4756, o zaman FILLING_IOC modunu kullanın ve EA'yı Genetik veya Modelleme ile Tam optimizasyona çalıştırın: Gerçek tiklere dayalı her tik. ==================================== MY ADDITIONAL PAID SERVICES:

- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.



NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.

💥 Bu Uzman Danışman ile işlem yapmaktan elde edeceğiniz kar, hangi riskleri almaya istekli olduğunuza bağlıdır…!!!





>>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824 💥 Uzman danışmanlar için VPS ticareti>>>





https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh 💥 Uzman danışmanlar için broker ticareti >>>





Hepinize ticarette bol şans ve istikrarlı kar diliyorum!